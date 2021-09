–

En t茅rminos concretos, y seg煤n el diccionario de la Real Academia Espa帽ola, transversal es un adjetivo calificativo que se utiliza para designar todo aquello que atraviese o corte alguna situaci贸n. Tomando este concepto como base, y aplic谩ndolo a la educaci贸n, la noci贸n de transversalidad se relaciona con la manera de ense帽ar un contenido 鈥渁 trav茅s鈥 de varias asignaturas que se cruzan, aprovechando una mayor calidad y abordaje de ese tema. La Educaci贸n Sexual Integral, obviamente, es un tema que debe ser trabajado desde la mirada transversal. 驴Por qu茅? Porque la sexualidad es inherente a la vida humana y nos atraviesa desde el momento de la concepci贸n. Por Mar铆a In茅s Alvarado* (Diario Femenino)

En la educaci贸n actual, la transversalidad es uno de los conceptos m谩s mencionados: se pide planificar contenidos transversales, crear actividades con mirada transversal, generar proyectos interdisciplinarios que sean transversales a varias asignaturas鈥 pero 驴Qu茅 se entiende por contenidos transversales?

Son contenidos que atraviesan todo el curr铆culum escolar, abarcando las asignaturas de todos los niveles, pero que pueden reforzarse espec铆ficamente en cada una de las materias. En la pr谩ctica, buscan desarrollar una ciudadan铆a democr谩tica, pluralista y cr铆tica, donde se pongan en juego valores como la solidaridad, el respeto, la empat铆a, el cuidado personal y del medio ambiente, entre otros. O sea, son saberes que ayudan a conformar h谩bitos positivos para la vida en sociedad. Siempre existieron, aunque durante muchos a帽os no se pon铆a el eje en la importancia que tienen no solo para el aprendizaje, sino tambi茅n para la socializaci贸n. Por ejemplo, nadie puede dudar que la lectoescritura, o el correcto uso de las reglas ortogr谩ficas no sean contenidos transversales, si bien formar parte de la curricula escolar del 谩rea del lenguaje, en todas las dem谩s asignaturas es preciso saber leer y escribir, o utilizar los puntos y las comas con sentido para darle coherencia a un texto.

En la actualidad, la transversalidad se ha convertido en un instrumento que permite articular saberes, reflexiones y conocimientos entre asignaturas, docentes, estudiantes y familias, desde una mirada interdisciplinaria para acceder a herramientas que ayude a formarse en aspectos sociales, ambientales y de salud. 驴Entonces? Si los contenidos que aborda la ESI est谩n 铆ntimamente relacionados con el cuidado, el di谩logo, la toma de decisiones, las identidades, las libertades, la autonom铆a personal o los derechos humanos, entre otros鈥 驴por qu茅 cuesta tanto incorporarla oficialmente a cada espacio educativo?

Partiendo del concepto que la ESI es transversal a las curr铆culas de todas las disciplinas, se debe poder abarcar en todo momento porque siempre es oportuno reflexionar sobre los temas que aborda. Si a esto sumamos que la escuela ocupa el lugar de socializaci贸n primaria por excelencia, es preciso incorporar estos contenidos transversales basados en los derechos humanos y la perspectiva de g茅nero desde un abordaje integral para contribuir a dar respuesta a problem谩ticas actuales a trav茅s del di谩logo, la empat铆a, la comunicaci贸n asertiva y la toma de conciencia. Es importante entender, tambi茅n, que trabajar la transversalidad es una tarea docente que va m谩s all谩 de la interdisciplina o la mirada interinstitucional, que depende m谩s de los equipos directivos.

La ESI como contenido transversal es obligatoria y trasciende las jornadas o los eventos puntuales porque busca trabajar las libertades, la autonom铆a, la equidad y el conocimiento personal. As铆 como no se puede cuestionar la lectoescritura como contenido transversal 驴por qu茅 se sigue dudando de la importancia de abordar los contenidos relacionados con la sexualidad?

(*) Docente, comunicadora. Co-directora de La ESI en juego. Columnista de Diario Digital Femenino