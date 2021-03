–

Las manifestaciones en Barcelona por la detención y encarcelamiento de Pablo Hasél fueron las primeras movilizaciones de cierta envergadura y dinamismo desde hacía mucho tiempo, rompiendo así la atonía que había atenazado la mayoría de los movimientos sociales. El hecho de que siguieran día tras día evidenció que lo que las impulsaba tenía raíces más profundas e iba más allá de este caso particular.Así que no resultó extraño ni artificial que en las convocatorias apareciesen enseguida otras reivindicaciones democráticas y sociales, algunas de las cuales ya figuraban, directa o indirectamente, en las canciones del mismo rapero: Liberemos los presos; regulemos los alquileres; detengamos los desahucios; acabemos con la monarquía; abolamos la ley de extranjería; deroguemos la reforma laboral.Esta evolución hacia lo que se podría considerar como un programa unitario de mínimos, agrupando las demandas centrales de varios movimientos que podrían ser compartidas por todos ellos, abría a su vez dos perspectivas ligadas entre ellas. Por un lado, la posibilidad de atraer a más gente, que vería sus preocupaciones reflejadas si no en todas, al menos en la mayoría de las consignas escogidas. Y por otro, una vía hacia la superación de la dispersión de las luchas, dotándolas de unos objetivos comunes.Es cierto que faltaban puntos relativos al feminismo o el ecologismo; en cambio, estaba, y no en último lugar, la abolición (derogación) de la Ley de Extranjería. En otra formulación aún más concisa de una posible plataforma unitaria empleada recientemente en otras luchas, las necesidades de las personas migrantes continúan estando presentes: pan, techo, papeles y trabajo.Y es que, en los últimos tiempos, estas demandas han ido saliendo cada vez más de los confines estrechos de las diferentes campañas en favor de los derechos de las personas migrantes para incorporarse también en las peticiones de otros movimientos.En este avance han influido varios factores. Las luchas en torno a diferentes aspectos del racismo institucional y estructural -irregularidad, CIEs, fronteras, refugio, rescate en el mar…- han ido adquiriendo más visibilidad. Más recientemente, el impacto de la pandemia ha evidenciado el papel esencial de mucha gente inmigrante en el funcionamiento de la sociedad, al tiempo que se ha visto como los y las inmigrantes han sido particularmente golpeadas por la crisis económica. Las movilizaciones masivas de Black Lives Matter en EEUU también han tenido bastante eco aquí con una imponente concentración en el centro de Barcelona a las pocas semanas de la declaración de la pandemia.

Cambios demográficos

Todos estos fenómenos son importantes, pero no se entienden cabalmente sin tener en cuenta determinados cambios materiales que se han producido en los últimos 20 años. Según el Institut d’Estadística de Catalunya, el 1 de enero de 2000 había 181.590 personas extranjeras residentes en el país, el 2,9% de la población total de 6.174.547. No hacía mucho que el gobierno de Jordi Pujol aún proclamaba ufanamente “Som sis milions”.Hoy (datos del 1 de enero de 2020), el número de personas extranjeras residentes ha subido a 1.260.619, representando el 16,2% del total de 7.722.203. Si añadimos que entre 2003 y 2019 casi cuatrocientas mil personas adquirieron la nacionalidad española en Catalunya, se ve que el grueso del incremento de la población en las dos últimas décadas se debe a la inmigración extranjera (es decir, la que no tiene la nacionalidad española). En la ciudad de Barcelona, el 21,58% de las personas empadronadas son extranjeras.Una de las consecuencias de este crecimiento demográfico es la presencia de cada vez más jóvenes de ascendencia foránea que han nacido y/o se han criado aquí. Entre esta generación, hay mucha gente que tiene bastante confianza y habilidad para criticar no sólo el sistema (capitalista) racista, sino también determinadas actitudes y conductas de la llamada “izquierda blanca” o el “feminismo blanco” así como una insuficiente atención a sus prioridades. Si bien una parte de la gente más activa milita en organizaciones compuestas sólo de personas racializadas y que a menudo tienen relaciones conflictivas con las organizaciones a veces denominadas “blancas”, otra parte se ha integrado en movimientos sociales “blancos” (en realidad, “mixtos”) o grupos políticos más o menos de izquierdas.

Alianzas necesarias y posibles

El hecho de que reivindicaciones como la derogación de la Ley de Extranjería o Papeles para todos hayan sido adoptadas por diversos movimientos sociales y partidos de izquierda no quiere decir que estos las hayan interiorizado del todo. Y no significa tampoco que hayan entendido completamente cómo funciona el capitalismo racial o como el combate contra el racismo debe ser un componente integral y transversal de la lucha contra el capitalismo si esta quiere tener éxito. Pero sí representa la posibilidad de que algunos sectores “racializados”, hasta ahora recelosos de las organizaciones “blancas”, participen conjuntamente con estas en ciertas campañas y, de este modo, que unas y otras vayan desarrollando una mayor comprensión mutua en el camino hacia colaboraciones y alianzas más estables.Este acercamiento es particularmente necesario no sólo ante la crisis múltiple que no deja de agudizarse, sino para hacer frente a dos retos relacionados que actualmente han adquirido una importancia especial. Aunque el flamante ascenso electoral de Vox en Catalunya, a diferencia de la de Plataforma per Catalunya en el pasado, se debe más a su posición sobre la cuestión nacional que a la sobre la inmigración, sus actitudes xenófobas e islamófobas también juegan un papel. Además, a fuerza de difundir y normalizar estas actitudes, da cobertura a los grupos neofascistas o neonazis.Incluso antes de la pandemia, la situación de mucha gente migrante ya era dramática. Una Proposición no de Ley depositada en el Parlamento español que planteaba soluciones parciales a buen número de estos problemas no prosperó, a pesar del apoyo que había recibido de muchas entidades y algunos partidos políticos, incluyendo ERC y los Comunes.Ahora, el gobierno central, que tiene la mayoría de las competencias en temas de extranjería, está preparando una reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería. Después, posiblemente en consonancia con el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, contempla una reforma de la Ley. Todavía no se ha publicado ningún borrador, pero la poca información disponible parece indicar, entre otras cosas, el retorno a un fallido sistema de cuotas de contratación en origen basado en las necesidades del mercado del trabajo como forma de fomentar un modelo de migración supuestamente legal, segura y ordenada.Sea como fuera, es altamente probable que las modificaciones quedarán muy lejos de satisfacer las necesidades de las personas migrantes (o tan siquiera de cumplir con varias normas democráticas elementales) y que será precisa una fortísima campaña unitaria en la calle para arrancar por lo menos algunas de las mejoras que harían falta.

17/03/2021

Brian Anglo es activista antiracista y militante de Anticapitalistas

