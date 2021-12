–

De parte de Nodo50 December 7, 2021 94 puntos de vista

鈥La ideolog铆a dominante es siempre la

ideolog铆a de la clase dominante鈥.

Marx

y Engels, 1845.

I

El

socialismo no est谩 muerto. El materialismo hist贸rico, como m茅todo de an谩lisis

de la realidad social, sigue siendo absolutamente vigente. Y el capitalismo,

aunque quisiera, no puede solucionar los hist贸ricos problemas de la humanidad.

Es un sistema que genera hambre y violencia: sobra comida en el mundo, pero por

las relaciones socioecon贸micas vigentes una buena parte de la poblaci贸n

planetaria sufre desnutrici贸n. Por otro lado, cuando el sistema se traba, tiene

como mecanismo para desentramparse la generaci贸n de una guerra. Tal como dijera

Rosa Luxemburgo ante este desprop贸sito: 鈥Socialismo

o barbarie鈥. El capitalismo ya ha mostrado lo que puede lograr: riqueza

para unos pocos, pobreza para las mayor铆as. El socialismo, a煤n con las fallas

que pueda presentar, sigue siendo una esperanza.

Como

alternativa a esta monstruosidad de la sociedad basada en el mercado y el lucro

empresarial surgi贸 el socialismo cient铆fico. Fueron Carlos Marx y Federico Engels

quienes dieron precisi贸n conceptual a esto en el siglo XIX, poni茅ndose en

marcha las primeras experiencias socialistas ya entrado el siglo XX: Rusia,

China, Cuba, Vietnam, Nicaragua. Ning煤n proceso de esos lleg贸 por v铆a pac铆fica

(ni puede llegar), porque los propietarios capitalistas lo impiden. Nadie,

absolutamente nadie cede el poder en forma pac铆fica; por el contrario, lucha a

muerte por no perderlo. En un nivel, puede haber la hoy tan a la moda

鈥渞esoluci贸n pac铆fica de los conflictos鈥 en tanto no se cuestionen de fondo los

poderes en juego; si se toca la m茅dula del asunto, las reacciones son fatales,

sangrientas, espeluznantes. Fueron necesarias revoluciones contundentes para

cambiar algo. Por v铆a de elecciones en el marco de la institucionalidad

burguesa no se puede cambiar de fondo nada. Los cambios sociales profundos son

cataclismos y, qui茅rase que no, implican violencia. El mundo moderno que

instaura el capitalismo en Europa cort贸 sangrientamente la cabeza de los nobles

para establecerse. 隆No olvidarlo! 鈥Que

una sangre impura empape nuestros surcos鈥, reza la Marsellesa, himno por

antonomasia de ese mundo moderno.

La

democracia burguesa, representativa, no otorga el poder jam谩s, bajo ning煤n

punto de vista, a los ciudadanos que votan. Esa es una farsa bien montada que

sirve para mantener el orden capitalista dominante. La administraci贸n de turno

no es m谩s que el gerente pol铆tico de los capitales (el gerente de la empresa, el

capataz de la finca) manejando la estructura del Estado (que es, en definitiva,

un mecanismo de opresi贸n de clase). Cuando los oprimidos intentan levantarse,

el Estado reprime. Y siempre vuelve a correr sangre. 鈥La violencia es la partera de la historia鈥, dijo Marx. Verdad

incontestable.

Esas

primeras experiencias socialistas mencionadas surgidas en el siglo XX sin dudas

dieron fabulosos resultados para la clase trabajadora, para los pueblos

empobrecidos y oprimidos, para las mujeres siempre olvidadas. En cualquiera de

los pa铆ses donde triunf贸 la revoluci贸n socialista, mejoraron sustancialmente

las condiciones de vida de las mayor铆as: alimentaci贸n, vivienda, salud,

educaci贸n, servicios b谩sicos, acceso a la cultura, y un largo etc茅tera, pasaron

a ser bienes de todos, y no privilegios de las elites dominantes. En

definitiva, eso es el socialismo: medios

de producci贸n en manos de la clase trabajadora y poder popular. Quienes

antes no com铆an y andaban descalzos, ahora comen y se visten. No comen caviar

ni usan zapatos de mil d贸lares, pero comen dignamente. En el capitalismo,

aunque algunos comen diariamente caviar y usan ropa estramb贸ticamente cara, las

grandes mayor铆as miran el fest铆n desde afuera.

Todas

esas revoluciones fueron siempre sistem谩ticamente atacadas por el mundo

capitalista de las m谩s arteras y despiadadas maneras: guerras, sabotajes,

bloqueos, atentados, invasiones, maniobras desestabilizantes, bombardeo

medi谩tico. Construir una sociedad alternativa en esas condiciones es

tremendamente dif铆cil, porque obliga a vivir en un clima militarizado. 鈥Hasta ma帽ana鈥, saludan por la noche los

cubanos en su revoluci贸n. 鈥隆Si no

invaden!鈥, responden. Pero siempre, en todos los casos, pese a esas enormes

dificultades, se logr贸 construir el socialismo. Los par谩metros para comparar un

sistema con otro -eso es lo cuestionable- se pusieron desde el capitalismo. Los

sistemas socialistas de ning煤n modo priorizaron el consumo suntuario, el caviar

y la ropa de marca. Por eso, vistos con esa vara, los socialismos reales

aparec铆an como 鈥減obres鈥. All铆 no hay malls,

obsolescencia programada, recambio infinito de mercanc铆as. All铆 la pobreza y

riqueza se mide de otra manera. Mas esos pa铆ses no son 鈥減obres鈥 en sentido

capitalista: aunque sin lujos ni derroches, nadie, absolutamente nadie pas贸

hambre y todos tienen justicia social, educaci贸n, beneficios. Se consumen muy

pocas drogas, lo cual es un indicador muy importante de la calidad de vida.

Valga

un ejemplo esclarecedor, uno solo, pero suficiente para evidenciar lo que se

quiere expresar: Nicaragua socialista, a partir de la revoluci贸n sandinista de

1979, comenz贸 a construir su alternativa al capitalismo. Siendo uno de los

pa铆ses m谩s pobres de Latinoam茅rica en el momento de la revoluci贸n, habiendo

soportado una sangrienta dictadura de la familia Somoza por cuatro d茅cadas,

remont贸 ese hist贸rico atraso en forma encomiable gracias al nuevo proyecto

sociopol铆tico. Pero el imperio estadounidense no lo permiti贸. No porque la Nicaragua

socialista representara un peligro militar para Estados Unidos, tal como Ronald

Reagan lo dijera en su momento (鈥estaban

por invadir Texas鈥) sino por el 鈥渕al ejemplo鈥 que representaba para los

pueblos de Latinoam茅rica. De ah铆 que implement贸 el ej茅rcito mercenario de la

Contra, al que financi贸 durante diez a帽os con 1,000 millones de d贸lares. El

resultado de esa guerra inducida, guerra de baja intensidad seg煤n los

estrategas del Pent谩gono, al pa铆s centroamericano le cost贸 17,000 millones de

d贸lares (la intensidad no fue baja). La Corte Penal Internacional estableci贸

que Washington deb铆a pagar esa suma en concepto de indemnizaci贸n. La Casa

Blanca, por supuesto, desestim贸 la condena, y ni bien asumi贸 la presidencia

Violeta Barrios viuda de Chamorro en 1990, cuando el sandinismo perdi贸 en las

urnas, retir贸 la demanda. La guerra de 鈥渂aja intensidad鈥 signific贸 varios a帽os

de retroceso para Nicaragua. El 鈥渇racaso鈥 del socialismo, 驴se puede pensar que

se debe a una 鈥渂urocracia autoritaria鈥 que hambrea a su pueblo? Los 25 millones

de ciudadanos sovi茅ticos muertos en la Segunda Guerra Mundial y la destrucci贸n

de muy buena parte de su infraestructura, golpes de los que el primer Estado

socialista del mundo demor贸 d茅cadas en recuperarse, 驴no cuentan en su ca铆da a帽os

despu茅s? El embargo a Cuba 驴habr谩 significado algo en la escasez actual en la

isla? 驴C贸mo decir que el capitalismo triunfa si su modelo hace que se produzca

un 40% de comida m谩s de la necesaria para alimentar bien a toda la humanidad,

pero el hambre sigue matando m谩s que cualquier otra enfermedad? 驴D贸nde est谩 el

triunfo? Porque capitalismo no son solo los centros comerciales abarrotados de

productos finos y muy caros. Capitalismo, 隆隆nunca olvidarlo!!, es la explotaci贸n inmisericorde de la gran masa

trabajadora del mundo, en condiciones cada vez m谩s precarias con las

pol铆ticas neoliberales que llegaron estos 煤ltimos a帽os, agravadas ahora por la

pandemia de Covid-19.

II

Los

embates terribles impulsados por las potencias capitalistas, junto al hecho de

ser esas experiencias socialistas primeros pasos balbuceantes en la creaci贸n de

un nuevo mundo (el capitalismo lleva no menos de cinco siglos, no olvidar)

hicieron que hacia fines del siglo XX muchas colapsaran: se desintegra la Uni贸n

Sovi茅tica que no pudo seguir la loca carrera armamentista en su disputa contra

Estados Unidos, China se abre a mecanismos de mercado, Cuba vive su per铆odo

especial, Nicaragua fue derrotada con la contrarrevoluci贸n armada. Si Europa

del Este cay贸 tambi茅n, hay que recordar que esos procesos no eran revoluciones

socialistas: eran burocracias instauradas para

defender a Mosc煤. Punto. El socialismo efectivo solo puede llegar por la

movilizaci贸n popular que toma el poder. Todas esas ca铆das, incluidas las

este-europeas, sirvieron para que los capitales gritaran triunfales: 鈥隆el socialismo fracas贸!鈥. Sin embargo, parece

que esa mirada es bastante miope, porque todas las guerras iniciadas en el

siglo XX fueron impulsadas por pa铆ses capitalistas, y en los pa铆ses

socialistas, aunque no hay shopping

centers repletos de mercader铆as -muchas de ellas superfluas- nadie, pero

absolutamente nadie pasa hambre. En los pa铆ses capitalistas, en los llamados

鈥減erif茅ricos鈥 (Tercer Mundo o Sur global), pero tambi茅n en los 鈥渃entrales鈥

(Am茅rica del Norte, Europa Occidental, Jap贸n) s铆 hay hambrientos, gente que

mira los shoppings centers sin la m谩s

m铆nima posibilidad de entrar a consumir. La falta de alimentos, de agua

potable, de viviendas, de salud, de educaci贸n, de dignidad, 驴est谩n en las

oscuras dictaduras comunistas o en el 90% de pa铆ses capitalistas? 驴Por qu茅 se

dice que el capitalismo triunfa y el socialismo es un desastre?

En

medio de la ola neoliberal que ven铆a barriendo el mundo desde los 70 del siglo

XX, y a partir de la derrota infligida al campo popular en todo el mundo con

esas pol铆ticas fondomonetaristas, el discurso dominante mostr贸 la supuesta

inviabilidad del socialismo y el triunfo del modelo capitalista. El golpe fue

grande, enorme, dejando a las izquierdas algo, o bastante, aturdidas. Por eso,

desde hace d茅cadas, el mensaje omn铆modo del capitalismo tom贸 la hegemon铆a, y la

ideolog铆a impuesta muestra las propuestas socialistas como total fracaso. 隆Pero

no es as铆! La actual pandemia de Covid-19 ayuda a evidenciarlo. El sistema de

salud totalmente privatizado de Estados Unidos o de Europa Occidental no pudo

contener la crisis sanitaria con el mismo 茅xito que lo lograron, por ejemplo,

Cuba o la Rep煤blica Popular China. 驴Es m谩s 鈥渆xitosa鈥 la empresa privada que los

planteos p煤blicos? 驴Por qu茅? Es m谩s exitosa para quienes hacen negocio de la

salud (corporaciones farmac茅uticas, como las que generaron las vacunas contra

el coronavirus, o las pr谩cticas privadas en hospitales y cl铆nicas). Peque帽a

diferencia, 驴verdad?

Cada

vez hay m谩s pobres en el mundo, los problemas ancestrales (hambre, ignorancia,

patriarcado, racismo), m谩s el ecocidio fabuloso que se vive ahora, son evidentes

en el sistema capitalista. Mientras sobra comida, mucha gente fallece por falta

de alimentos; las guerras no terminan; el patriarcado y el racismo no

desaparecen; la ideolog铆a dominante anestesia cada vez en forma m谩s sutil, la

desesperanza campea (el consumo creciente de drogas lo evidencia: 1,600 muertes

diarias por sobredosis a escala global), la distancia entre ricos y pobres y

entre Norte y Sur se profundiza. En medio de ese clima de retroceso para la

gran mayor铆a planetaria de clase trabajadora golpeada y explotada, la ideolog铆a

de derecha parece afianzarse. Las propuestas de izquierda no terminan de tener

eco, faltando un horizonte revolucionario claro, con proyectos convincentes.

Por el contrario, crecen preocupantemente posiciones de derecha xen贸fobas,

racistas, neonazis, supremacistas.

Los

pueblos ya no aguantan m谩s la explotaci贸n y miseria que el capitalismo (隆隆no el

socialismo!!) ha tra铆do estos a帽os. Pero la ideolog铆a impuesta -muy cient铆ficamente

implementada- transform贸 el 鈥渃omunismo鈥 en una mala palabra. Por eso la

desesperaci贸n popular no encuentra caminos transformadores, ni las puede

encontrar con los partidos pol铆ticos que ofrecen las democracias

parlamentarias. Las elecciones democr谩tico-burguesas, curiosamente, muestran

triunfos de candidatos de derecha y ultraderecha, lo que puede llegar a

confundir. 驴Los votantes aman a sus verdugos? Antes se hablaba de 鈥淪铆ndrome de

Estocolmo鈥. 驴Habr谩 algo de eso?

En

t茅rminos globales se ha entronizado un discurso derrotista, casi de

resignaci贸n, adaptacionista: 鈥溌谩lvese quien pueda!鈥. Una forma de entender el

mundo donde pareciera que la idea de cambio se ha ido esfumando. Claro que eso

no se dio por arte de magia: hay un poderos铆simo y muy bien articulado trabajo

detr谩s, donde se complementa la represi贸n sangrienta, la precarizaci贸n laboral

(tener trabajo es casi un lujo, y hay que cuidarlo como tesoro) y los aparatos

ideol贸gico-culturales funcionando a pleno. Los due帽os del capital saben lo que

hacen, y sus tanques de pensamiento, todo su monumental aparato

ideol贸gico-propagand铆stico -realizado con las m谩s refinadas t茅cnicas de control social–

tienen claro el cometido: mantener el

sistema a cualquier costo. Sin dudas, lo

saben hacer muy bien. Los resultados est谩n a la vista: una peque帽铆sima, casi

insignificante minor铆a tiene el control del mundo. Dem谩s est谩 decir que detr谩s

de los tanques de pensamiento est谩n los tanques de guerra. En los socialismos

reales hay presos pol铆ticos, se arguye. 驴En el capitalismo no? En Estados

Unidos no se violan derechos humanos ni se tortura鈥 隆pero en Guant谩namo s铆! 驴No

hay excesiva hipocres铆a en ese infame discurso ideol贸gico?

Esa ideolog铆a se trasunta todos los d铆as, minuto a minuto,

abarcando todos los espacios del quehacer humano. Lo que otrora hac铆an las religiones

-judeo-cristiana, musulmana, hinduista, budista, cualquiera de ellas- ahora lo

hacen, con fuerza mucho mayor utilizando una tecnolog铆a probadamente efectiva

(ingenier铆a humana), los medios de comunicaci贸n. El capitalismo moderno, hoy

d铆a expandido por todo el orbe, tiene como un elemento b谩sico imponerse en base

a su penetraci贸n ideol贸gico-cultural. Por ejemplo: Hollywood, emblema por

antonomasia del rapaz capitalismo m谩s desarrollado del mundo sito en Estados

Unidos, es considerado por su clase dominante un arma tan poderosa como sus

fuerzas armadas. Se conquista un territorio, o el mundo, no solo con los marines o los misiles, sino con la

ideolog铆a. El campo popular, en ese sentido, est谩 muy a la zaga. Una radio

comunitaria, un peri贸dico barrial o una p谩gina web alternativa no pueden

competir ni remotamente con los gigantes capitalistas de la comunicaci贸n.

Aunque sean puras mentiras descaradas, los mensajes dominantes inundan el mundo

y crean opini贸n, moldean nuestras cabezas: 鈥Todo

depende de usted鈥, 鈥El Estado es

deficiente y corrupto; solo la empresa privada funciona bien鈥, 鈥Las fortunas se hacen trabajando duro鈥,

鈥En el socialismo real la gente est谩

sojuzgada por una dictadura atroz. En los pa铆ses capitalistas la poblaci贸n es

libre鈥, 鈥Si trabaja duro puede llegar

a ser millonario鈥, 鈥Las penurias de

las poblaciones se deben a la corrupci贸n de funcionarios venales鈥. Estamos

en la era de la post-verdad. De lo que se trata es de mentir, mentir

descaradamente, manipular. 隆Eso es la ideolog铆a!

III

Hoy, desde la emblem谩tica ca铆da del Muro de Berl铆n y el grito

triunfal de 鈥fin de la historia y de las

ideolog铆as鈥 que en su momento pronunciara Francis Fukuyama como intelectual

org谩nico del sistema, la ideolog铆a de derecha barri贸 pr谩cticamente todo. Nos

convencieron que el comunismo es mala palabra, que no hay alternativas a las democracias de mercado, que lo que se

vivi贸 o vive a煤n en los socialismos es una sangrienta dictadura empobrecedora,

y que violencia social y pol铆tica no nos llevan a ning煤n lado. Por eso hay que

dejar a Marx para dedicarse a Marc鈥檚: M茅todos

Alternativos de Resoluci贸n de Conflictos. Tan monumental es esa pr茅dica,

que ha prendido largamente en las poblaciones. No se podr铆a entender si no que

los pueblos sigamos sumisos, aguantando hambre y represi贸n, y que a煤n se vote

por un Berlusconi en Italia, un Trump en Estados Unidos, un Duque en Colombia,

un Bolsonaro en Brasil o un Pi帽era en Chile. 驴C贸mo es posible que ganan

presencia en los Congresos diputados neofascistas? 驴Por qu茅 mueven m谩s los

telepredicadores que los discursos revolucionarios de la izquierda? 驴Somos

tontos o la ideolog铆a nos vuelve tontos? 驴Por qu茅 es m谩s importante el 煤ltimo gol

de Messi o el noviazgo de la actriz de moda que nuestra situaci贸n de

precariedad? 鈥Nuestra ignorancia fue

planificada por una gran sabidur铆a鈥, dijo acertadamente Scalabrini Ortiz.

隆Eso es la ideolog铆a! No queda ninguna duda que la derecha lo sabe, y sabe

implementar ese trabajo ideol贸gico-cultura a la perfecci贸n. La llamada

鈥渋ngenier铆a humana鈥 no es sino eso. Nos han querido transformar de

鈥渢rabajadores鈥 en 鈥渃olaboradores鈥 鈥 隆y en muchos casos lo han logrado!

驴Cu谩ntos mensajes cr铆ticos al

sistema se reciben al d铆a, y cu谩ntos lo alaban? La asimetr铆a es abismal. Toda

la parafernalia medi谩tico-cultural est谩 hecha para mantener la estructura

econ贸mica, para que nada cambie, no

para analizarla cr铆ticamente. Los cambios que se permiten son bien pensadas

v谩lvulas de escape, gatopardismo: cambiar algo para que no cambie nada. Por

ejemplo: la renta b谩sica universal. La roca dura del sistema no se toca. 驴Cu谩ntas

cr铆ticas al socialismo llegan minuto a minuto? Son interminables. El bombardeo

es constante, sistem谩tico, met贸dico, muy bien hecho con las m谩s refinadas

t茅cnicas mercadol贸gico-publicitarias y de psicolog铆a social. Se dijo que el

internet, la red de redes, democratizar铆a la informaci贸n y la cultura. Vemos que

no es as铆. De los 13 servidores ra铆z de internet 10 se encuentran en Estados

Unidos controlados por empresas privadas, universidades o instituciones

militares, mientras otro est谩 en Tokio (Jap贸n), otro en Estocolmo (Suecia) y

otro en 脕msterdam (Pa铆ses Bajos), todos centros capitalistas que defienden a

muerte el sistema, siendo el idioma ingl茅s el 煤nico utilizado en sus protocolos

y lenguajes de programaci贸n (recordemos que se hablan 2,000 lenguas en el

mundo). Cada mensaje que se transmite por un medio de comunicaci贸n o medio

cultural (radio, televisi贸n, prensa escrita, libro, internet, cine, afiche

publicitario) o por un agente ideol贸gico (familia, docente, iglesia) reafirma

el capitalismo denostando esa 鈥渄ictadura sangrienta y empobrecedora鈥 del comunismo.

No existe la m谩s m铆nima democracia en la informaci贸n y en la transmisi贸n

cultural, aunque el 鈥渕undo libre鈥 se llene la boca hasta el hartazgo hablando

de libertad y democracia, t茅rminos que, de tan manoseados, ya no significan

nada. 驴Tiene el campo popular alg煤n servidor, alg煤n sat茅lite geoestacionario

que retransmita informaciones?

Vivimos bombardeados en forma

creciente por una ideolog铆a que fomenta el lucro, el consumismo, el

individualismo hedonista, el 鈥渟谩lvese quien pueda鈥 en definitiva, entronizando

el capitalismo como la m谩xima aspiraci贸n humana. Se presenta el sistema como

hiper ganador luminoso al lado de un socialismo dictatorial, pobre,

desabastecido y opaco. Se argumenta, supuestamente con aire doctoral y como

demostraci贸n ineluctable, que los socialismos reales cayeron por ser inviables,

y que si China ahora 鈥渢riunf贸鈥 es porque apel贸 a mecanismos de mercado. Se da

por supuesto que un shopping center

repleto de mercader铆as es el 鈥溍﹛ito鈥, y que hacer estudiar Marx en la universidad

es 鈥渁doctrinamiento鈥, pero no se reconoce que para que no m谩s del 15% de la

poblaci贸n del planeta puede comprar en esos centros comerciales, el 85%

restante sufre en forma indecible. Y ver pel铆culas de Hollywood todos los d铆as

o recibir noticias de la CNN, 驴no es adoctrinamiento? No hay que olvidar que en

este mundo capitalista globalizado mueren todos los d铆as 20,000 personas鈥 隆de

hambre! En los pa铆ses capitalistas, no en los socialistas. Y que mientras un

ciudadano estadounidense consume diariamente 200 litros de agua, uno en el

脕frica sub-sahariana consume un litro, 隆en pa铆ses tambi茅n capitalistas! 驴D贸nde

est谩 el triunfo?

La ideolog铆a es eso: una

p谩tina invisible que se filtra en todos los espacios sobredeterminando nuestra

visi贸n del mundo. De Cuba la gente 鈥渉uye,鈥 pero de todos los empobrecidos

pa铆ses latinoamericanos o africanos 鈥渕igra鈥. Fidel Castro fue un dictador

porque estuvo d茅cadas en la direcci贸n de su pa铆s, pero la reina del Reino Unido

de Gran Breta帽a e Irlanda del Norte -驴de qu茅 vive esa mujer?, 驴de su trabajo?-

que lleva 69 a帽os en el poder, es leg铆tima. 驴Cu谩ntos pa铆ses invadi贸 Cuba en ese

per铆odo? 驴Cu谩ntos invadi贸 Gran Breta帽a como miembro de la OTAN? 驴Alguien puede

entender esas 鈥渆xplicaciones鈥? Tal como dec铆a el te贸logo Tertuliano en el siglo

II: 鈥creo porque es absurdo鈥 (que una

virgen se embarazara por el esp铆ritu santo, por ejemplo; y que su hijo, 33 a帽os

despu茅s, al morir resucitara y saliera volando hacia el cielo). Del mismo modo

puede decirse de la ideolog铆a: vemos el mundo con las anteojeras que la clase

dominante nos prepara para verlo. Se fuerza a creer algo 鈥渁unque sea absurdo鈥:

鈥渓os pobres son pobres porque no se esfuerzan鈥, 鈥渟er puto -mujeriego- puede ser

encomiable, pero ser puta es sacr铆lego鈥. 鈥渂lanco con Mercedes Benz: empresario

exitoso, negro con Mercedes Benz: chofer o veh铆culo robado鈥. 驴No resulta

ofensivamente maquiav茅lico que se pueda hablar con tranquilidad de post-verdad?

Las grandes mayor铆as estamos desorientadas, adormecidas. 驴Por

qu茅 no reaccionamos? Porque el trabajo de amansamiento est谩 muy bien realizado.

Ese amansamiento lo lograron monta帽as de cad谩veres y r铆os de sangre en estas

煤ltimas d茅cadas, impulsadas siempre por la empresa privada. Lo que se llam贸

鈥減edagog铆a del terror鈥. Y aterrorizados que fu茅ramos por esa sangrienta

represi贸n, seguimos anestesiados y amansados por la ideolog铆a conservadora que

nos envuelve. 鈥淟os comunistas se comen a los ni帽os鈥; 驴por qu茅 nos lo llegamos a

creer? 驴Qu茅 hacer ante este panorama, a veces un tanto

desolador?

隆No

rendirse! 鈥Podr谩n cortar todas las

flores, pero no detendr谩n la primavera鈥. En este momento, que no es

precisamente de avance revolucionario, hay que reorganizarse. Una tarea b谩sica ahora es retomar la iniciativa, recuperando

la lucha ideol贸gica. De ah铆 que sea tan importante, vital, decisivo, dar la

batalla en ese campo. Hay que volver a darle credibilidad a la lucha

revolucionaria, a los ideales socialistas. El desastre para la humanidad no lo

provocan las 鈥渄ictaduras comunistas鈥 sino la dictadura del mercado, el modelo

expoliador y criminalmente ecocida del capitalismo. Eso es lo que hay que

volver a poner en el tapete ahora. Combatir con la mayor fuerza esa ideolog铆a

de desmovilizaci贸n y apat铆a pol铆tica que se ha instalado, mostrando que solo la

organizaci贸n de las masas podr谩 cambiar el curso de la historia. En definitiva:

recuperar desde una posici贸n transformadora la hegemon铆a en el campo

ideol贸gico-cultural. P谩ginas electr贸nicas alternativas como la presente se

enrolan en esa tarea. La lucha ideol贸gica no es un mero ejercicio intelectual,

discursivo, diletante: 隆es vital para trazar el camino hacia un mundo no

capitalista!