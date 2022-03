–

Fue durante a帽os el destino europeo favorito para quienes buscaban vientres de alquiler. Pero en medio de la invasi贸n rusa que ha truncado los planes de un pa铆s entero y de los bombardeos que obligan a parir a centenares de mujeres en s贸tanos bunkerizados para resguardarse de las bombas, Ucrania se ha convertido ahora en un laberinto para decenas de parejas inmersas en procesos de gestaci贸n subrogada que viajaron all铆 para sortear las leyes espa帽olas y hoy piden al Gobierno a trav茅s de los medios de comunicaci贸n que les facilite un itinerario seguro para recoger a los beb茅s que nacen en plena guerra. Se trata de una situaci贸n compleja, dado que lo que se reclama es auxiliar a quienes han recurrido a procedimientos prohibidos por las leyes espa帽olas que, pese a ello, no han impedido inscribir a m谩s 2.500 beb茅s concebidos bajo estas f贸rmulas como ciudadanos espa帽oles a trav茅s de los consulados.

鈥淣o hay dinero que pueda pagar esto鈥

鈥淓l n煤mero de gestantes es muy limitado. No todo el mundo sirve para esto, ni est谩 dispuesto a sufrir un embarazo y tener un parto, para que otros tengan un ni帽o. En el fondo, si lo piensas seria y profundamente, no hay dinero que pueda pagar esto鈥, reconoce Gestlife en uno de sus folletos informativos en el que se帽ala que se han multiplicado las peticiones pasando de unas 100 gestaciones al a帽o en pa铆ses como Ucrania a las 3.000 actuales. Asegura que sus compensaciones a las gestantes son un 40% superiores a las de otras compa帽铆as.

En caso de ser necesario, tambi茅n seleccionan a la donante de 贸vulos 鈥渆n base a unos requisitos m茅dicos importantes y tambi茅n unas pruebas m茅dicas y psicol贸gicas鈥. En principio, los clientes solo tienen que acudir en dos ocasiones al pa铆s en el que se desarrolla el proceso: para dejar la muestra de semen y para recoger al beb茅.

鈥淓n el quinto d铆a, que es cuando est谩 en etapa del blastocisto, el embri贸n, realizamos una peque帽a biopsia que denominamos diagn贸stico gen茅tico preimplantacional. Analizamos los embriones y determinamos el sexo que tienen. Aqu铆 es cuando se puede elegir el sexo, en caso de que haya embriones de ambos sexos鈥, explica sin rodeos al otro lado del tel茅fono. En Espa帽a, la elecci贸n del sexo a trav茅s de t茅cnicas de selecci贸n embrionaria esta prohibida y solo es posible con fines terap茅uticos. 鈥淭ambi茅n miramos si existe posibilidad de alteraci贸n gen茅tica (…). A partir de ah铆, una vez hacemos la transferencia del embri贸n al endometrio de la gestante, ya empezamos con las diversas anal铆ticas, ecograf铆as, etc茅tera, y vamos siguiendo ese proceso鈥, contin煤a.

鈥淟os intentos ser铆an dependiendo si son con tus 贸vulos o si son con 贸vulos de donante. Si son con tus 贸vulos ser铆a un programa de intento por intento. Cada transferencia adicional en el caso de Ucrania, por ejemplo, ser铆an 2.200 euros. Y si es con donante, podemos optar por un programa de creaciones y transferencias ilimitadas鈥, dice sobre las distintas opciones. Tras exponer todo un cat谩logo de pa铆ses en los que, de una forma u otra, se podr铆a llevar a cabo el proceso, concluye que EEUU o Ucrania son los m谩s recomendables. Los precios oscilan entre los 150.000 euros en Estados Unidos y los 50.000 en Ucrania, que era hasta ahora el destino m谩s econ贸mico.

La Fiscal铆a se centra solo en una agencia

En Espa帽a hay m谩s de una decena de empresas intermediarias, pese a ser una pr谩ctica prohibida. Esas compa帽铆as est谩n en el punto de mira del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que se comprometi贸 en el acuerdo de coalici贸n a 鈥渁ctuar鈥 frente a 鈥渓as agencias que ofrecen esta pr谩ctica a sabiendas de que est谩 prohibida鈥. La intenci贸n de la coalici贸n es que el camino para perseguir a esas agencias se fije en la ley del aborto, seg煤n fuentes del Ministerio de Igualdad, un texto que figura en el plan normativo de este a帽o. La f贸rmula ha de negociarse entre las partes del Ejecutivo.

Adem谩s, la Fiscal铆a de la Audiencia Nacional mantiene abierta desde el verano de 2019 una investigaci贸n centrada en la actividad de BioTexCom, una cl铆nica ucraniana que cuenta con una filial en Espa帽a y que ofrece algunos de los precios m谩s bajos del mercado: 39.900 euros por un paquete denominado 鈥渆st谩ndar鈥 que cubre intentos ilimitados hasta el nacimiento del beb茅 e incluye los gastos 鈥渆xtra鈥 en caso de aborto involuntario despu茅s de la semana doce de gestaci贸n, entre otras prestaciones. La compa帽铆a, con un 99% de clientes extranjeros, tambi茅n da la posibilidad de elegir el sexo del beb茅 en un paquete que cuesta 10.000 euros m谩s.

Esas diligencias, que siguen su curso m谩s de dos a帽os despu茅s, se abrieron a ra铆z de una denuncia del Ministerio de Justicia, que pidi贸 indagar sobre la actividad de agencias que tienen relaci贸n con Espa帽a y que ya estaban siendo investigadas en otros pa铆ses por 鈥渁ctividades delictivas muy graves, como tr谩fico de menores, organizaci贸n criminal o blanqueo de capitales鈥, seg煤n explic贸 la entonces titular de Justicia, Dolores Delgado, en una entrevista a elDiario.es. Aunque se refiri贸 en ese momento a varias agencias, las pesquisas se han circunscrito hasta el momento a la citada compa帽铆a y en ning煤n caso se ha dirigido contra clientes de esta u otras agencias, confirman a este peri贸dico fuentes de la investigaci贸n.

Al Ministerio P煤blico tambi茅n lleg贸 otra denuncia presentada por la Asociaci贸n l鈥橢scola contra seis agencias que prestan estos servicios. La abogada N煤ria Gonz谩lez no tiene constancia de que haya habido ning煤n avance m谩s que su traslado a la Fiscal铆a de la Audiencia Nacional. 鈥淰amos en contra de las agencias porque el art铆culo 221 del C贸digo Penal claramente establece que todo el negocio de los vientres de alquiler es un delito, se haga en Espa帽a o se haga en el extranjero. El art铆culo 221 se hizo para evitar el fraude cuando se pusieron de moda las adopciones internacionales. Se hizo un art铆culo muy espec铆fico para evitar que las entidades que se ocupaban de tramitar las adopciones internacionales tuvieran 谩nimo de lucro. Pero es perfectamente aplicable a los vientres de alquiler porque lo que hace es penar al que altera la filiaci贸n de un menor tanto en Espa帽a como en el extranjero, haya pago o no lo haya鈥, explica Gonz谩lez, que considera que al menos se podr铆a investigar un 鈥渇raude fiscal鈥 porque esas empresas se dedican a una actividad distinta a la que figura en el Registro Mercantil.

Agencias camufladas

鈥淟as agencias lo que hacen, si lo hacen bien, es informar, formar, en alg煤n caso intermediar; pero no hacen gestaci贸n subrogada aqu铆鈥, contrapone Ana Miramontes, del 谩rea jur铆dica de la asociaci贸n Son Nuestros Hijos, que aboga por la regulaci贸n de esta pr谩ctica. 鈥淟o que no se va a poder es poner puertas al campo鈥, prosigue esta abogada que asegura que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos apunta que 鈥渘o puede cerrar las fronteras a la entrada de ni帽os nacidos en el extranjero por este medio si son hijos de ciudadanos espa帽oles鈥. 鈥淓l hecho de que prohibiesen las agencias no eliminar铆a la gestaci贸n subrogada. Las familias seguir铆an buscando la manera de llegar y convertirse en padres y madres鈥, agrega Miramontes, que reclama una legislaci贸n que establezca condiciones y normas a esta pr谩ctica: 鈥淟o que se puede y no se puede hacer鈥.

El Registro Mercantil recoge la existencia de m谩s de una decena de empresas dedicadas a esta actividad en Espa帽a, seg煤n ha podido constatar elDiario.es. La mayor铆a de ellas fueron creadas a partir de 2013 y operan bajo ep铆grafes tan variopintos como 鈥渁ctividades jur铆dicas鈥, 鈥渁gencias de publicidad鈥 o 鈥減rogramas inform谩ticos y programaci贸n web”. Es la forma de soslayar un tr谩mite que evidenciar铆a que se dedican a una actividad ilegal en Espa帽a aunque s铆 lo sea en otros pa铆ses.

鈥淣o hay ning煤n 谩nimo de ocultaci贸n. Es tan sencillo como que no existe un ep铆grafe dedicado a esta actividad en el Registro Mercantil鈥, afirma Santiago Agust铆n Ruiz, socio fundador de Interfertility, una agencia creada en 2013 y que est谩 registrada con el ep铆grafe de 鈥渙tras actividades de consultor铆a de gesti贸n empresarial鈥. Otras compa帽铆as ni siquiera han presentado cuentas desde su constituci贸n, lo que impide tener una panor谩mica global de este negocio al margen de la ley en Espa帽a.

Facturaci贸n de 400.000 euros por 100 clientes

Agust铆n Ruiz explica que su empresa tiene alrededor de un centenar de clientes cada a帽o. 鈥淣o es algo masivo, atendemos a entre ocho y diez familias cada mes鈥, afirma este psic贸logo que es padre por el m茅todo convencional y que decidi贸 entrar en el negocio tras hacer su tesis doctoral sobre parejas homosexuales con hijos. Su agencia factur贸 410.327 euros en 2020, el 煤ltimo ejercicio presentado, y cuenta con seis empleados. Admite que es un proceso 鈥渕uy caro鈥 pero niega que est茅 acotado a personas con ingresos muy altos. 鈥淓s cierto que para muchas personas es la principal inversi贸n de su vida, pero hay quien prefiere cumplir su deseo de ser padres y vivir siempre de alquiler鈥, sostiene.

Durante los primeros a帽os, Interfertility trabaj贸 煤nicamente en Estados Unidos, considerado el pa铆s m谩s seguro porque se emite un certificado de nacimiento, una sentencia judicial y un pasaporte estadounidense a nombre de los padres espa帽oles, independientemente de la carga gen茅tica. Despu茅s empezaron a gestionar nacimientos en Canad谩 y, a continuaci贸n, en Ucrania, Georgia y M茅xico, que son destinos m谩s baratos. En Estados Unidos el proceso supera los 100.000 euros, de los que la gestante cobra alrededor de 40.000, seg煤n las cifras aportadas por esta fuente. El resto se dedica a los gastos sanitarios derivados del embarazo, el parto y el postparto y a pagar a las empresas intermediarias. En Ucrania, donde los paquetes rondan los 40.000 euros, las mujeres cobran unos 15.000, siempre seg煤n la versi贸n de Ruiz.

Este empresario explica que, especialmente desde hace un a帽o y medio, el negocio de los vientres de alquiler ha empezado a crecer mucho en M茅xico. 鈥淗ubo casos de negligencias, agencias que desaparec铆an de forma repentina y violaciones de los derechos de las mujeres gestantes y las familias, pero las cosas han empezado a cambiar鈥, dice Ruiz, que insiste en la importancia de que haya 鈥渦n buen control鈥 de todo el proceso. El pasado verano, la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n (SCJN) valid贸 que los estados regulen las condiciones econ贸micas al determinar si una mujer puede cobrar por prestar su vientre o hacerlo de forma 鈥渁ltruista鈥, lo que puede alentar su legalizaci贸n en m谩s zonas del pa铆s.

Seg煤n los casos analizados por elDiario.es, en Espa帽a es habitual que personas que han pasado por la gestaci贸n subrogada entren en el negocio para asesorar a parejas en su misma situaci贸n. Es el caso de una de las agencias m谩s potentes del sector atendiendo a su facturaci贸n: Surrobaby. La compa帽铆a, creada en julio de 2016, factur贸 857.443 euros en 2018, de cuando son las 煤ltimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Ese a帽o tuvo un beneficio de 350.607 euros, pr谩cticamente similar a las ganancias del a帽o anterior, que alcanzaron los 373.778 euros con una facturaci贸n que super贸 los 700.000 euros para una actividad al margen de la ley en nuestro pa铆s.

En su informaci贸n mercantil aparece como coadministrador Antonio P茅rez Mart铆, que es padre de dos ni帽as nacidas por gestaci贸n subrogada en 2010 y 2012. Los cofundadores son Javier Cantero, que fue padre por gestaci贸n subrogada en dos ocasiones (2010 y 2012) en EEUU y que cont贸 su experiencia en el programa de Cuatro Conexi贸n Samanta; y Alberto D铆az, que tambi茅n fue padre de mellizos en 2015 a trav茅s de esta t茅cnica en el pa铆s norteamericano. Un portavoz de la compa帽铆a declin贸 participar en este reportaje. Otras dos agencias tampoco respondieron a la petici贸n de informaci贸n de elDiario.es.

El negocio de estas agencias viene facilitado por una instrucci贸n de 2010 de la entonces Direcci贸n General de los Registros y del Notariado que establece el procedimiento mediante el que se permite el registro de esos beb茅s y su acceso a la nacionalidad espa帽ola y los derechos que comporta pese a ser una pr谩ctica prohibida en Espa帽a. En virtud de esta instrucci贸n se han registrado en la 煤ltima d茅cada al menos 2.520 menores nacidos en vientres de alquiler en 16 pa铆ses. La mayor铆a de ellos, un total de 1.252, en Estados Unidos. Los siguientes pa铆ses son Ucrania (978), India (97), Canad谩 (63) o M茅xico (50). No obstante, el n煤mero puede ser mayor porque la informaci贸n facilitada a trav茅s del Portal de Transparencia no incluye cifras de pa铆ses como Georgia, que tambi茅n son destino habitual de espa帽oles que buscan un proceso de gestaci贸n subrogada.

La ley de reproducci贸n asistida considera 鈥渘ulos de pleno derecho鈥 los contratos de gestaci贸n subrogada 鈥攈aya o no contraprestaci贸n econ贸mica鈥 y atribuye la condici贸n de madre a la mujer que da a luz al ni帽o, aunque s铆 da la posibilidad a los padres biol贸gicos de 鈥渞eclamar鈥 su paternidad si pueden acreditar que han aportado sus gametos. Esta 煤ltima previsi贸n legal es la que ha permitido la inscripci贸n de los menores en el Registro Civil siempre que se cuente con una resoluci贸n judicial que determine la filiaci贸n del beb茅 鈥攁creditando gen茅ticamente la paternidad鈥 y constate que se han garantizado los derechos de la gestante y del menor.

Una instrucci贸n de 2010 permite la inscripci贸n

La denuncia de la abogada Nuria Gonz谩lez tambi茅n estaba dirigida contra los c贸nsules que han inscrito a ni帽os procedentes de vientres de alquiler en virtud de esta instrucci贸n. La letrada considera que deber铆a anularse porque, a su juicio, contraviene una sentencia del Tribunal Supremo que, en 2014, dictamin贸 que esos contratos 鈥渇ruto de la huida (…) del ordenamiento espa帽ol鈥 son 鈥渞adicalmente nulos鈥 y van en contra del 鈥渙rden p煤blico internacional espa帽ol鈥. No obstante, la resoluci贸n del Alto Tribunal reconoce que la ley permite al padre biol贸gico reclamar la paternidad. 鈥淓s una instrucci贸n que ma帽ana se podr铆a anular. Solo hace falta una voluntad pol铆tica que no existe鈥, subraya.

El proceso es algo m谩s complejo en pa铆ses que no emiten una sentencia judicial 鈥攐 que al menos no es v谩lida para la legislaci贸n espa帽ola鈥. Es lo que ocurri贸 en Ucrania y que dej贸 a varias familias en un cierto limbo. La Direcci贸n General de los Registros y el Notariado emiti贸 en febrero de 2019 una instrucci贸n que ampliaba los requisitos a la posibilidad de presentar una prueba de ADN que certificara la maternidad o paternidad de uno de los progenitores aunque no presentaran resoluci贸n judicial, pero fue inmediatamente anulada. La entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, dio marcha atr谩s inmediatamente al asegurar que no estaba enterada del cambio. 鈥淗ay pa铆ses donde los ni帽os vienen con sentencia, no con pruebas biol贸gicas que se compran鈥, expres贸 ante las familias que protestaron contra su decisi贸n de volver a la norma anterior.

鈥淓n los pa铆ses en los que no hay sentencia, los ni帽os salen con documentaci贸n del pa铆s porque sino ser铆an ap谩tridas y se le dan papeles de viaje. Y una vez en Espa帽a se va a determinar la filiaci贸n de ese ni帽o en los tribunales鈥, afirma la abogada de Son Nuestros Hijos, que explica que los jueces espa帽oles determinan la paternidad y despu茅s la madre comitente procede a adoptar a ese menor que en las leyes de Ucrania o Georgia.

Un grupo de feministas impuls贸 una iniciativa en el marco del 40潞 Congreso del PSOE para anular la instrucci贸n que ha facilitado inscribir a m谩s de 2.500 ni帽os en la 煤ltima d茅cada y que se aprob贸 en tiempos de Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero. Sin embargo, su propuesta fracas贸. En la direcci贸n reconoc铆an que era un tema delicado y que no hay ninguna previsi贸n de modificarla. El Gobierno circunscribe su lucha contra los vientres de alquiler en Espa帽a a la actuaci贸n contra las agencias, aunque su cumplimiento figura a煤n en el debe del Gobierno de coalici贸n, y la Justicia, por su parte, ha desistido por el momento de investigar a esas empresas.

