El mundillo de los creadores de

contenido fachas está, como no podría ser de otra manera, lleno de imbéciles. Digo

que no podría ser de otra manera porque los creadores de contenido (término que

odio) suelen ser gente bastante limitadita, o al menos finge serlo con envidiable

capacidad. Por su parte, y aunque no quisiera yo generalizar sobre todo un

grupo de sensibilidades políticas, muchos fachas tienden a ser más tontos que

mis pelotas. Disculpen mi lenguaje.

La cosa es que el último bulazo que se

ha montado esta caverna de mamarrachos es el siguiente: uno de ellos afirma

haber registrado todo el lenguaje inclusivo. Ahora el lenguaje inclusivo es de

su propiedad, y solo concede permiso para usarlo a los fachas para burlarse;

los demás le tenemos que pagar.

Me lo imagino yendo todo orgulloso a

contárselo a su madre y recibiendo la colleja correspondiente.

Empecemos por el principio: el idioma

no es propiedad de nadie. Desde luego, no es propiedad de la RAE, a pesar de

que esta venerable institución algunas veces se comporta como la dueña del

cortijo. Pero tampoco es propiedad de los hablantes. A veces se usa la frase «la

lengua es de la comunidad» para oponerse al prescriptivismo y destacar que los

idiomas son sistemas abiertos que fluyen, pero, si nos atenemos a un estricto

sentido jurídico, no es cierto.

Las palabras significan cosas. El derecho

de propiedad implica una serie de facultades, lo que a veces se llama derecho de

usar y abusar del bien. Si yo soy propietario de algo, puedo impedir al resto

de personas que usen ese algo, o cobrarles por ello. Puedo celebrar contratos

sobre esa cosa: venderla, alquilarla, prestarla, regalarla. Si me muero, la

heredan mis descendientes. Si me la roban, puedo denunciar. Si me la expropian,

me tienen que indemnizar. Todo eso está comprendido dentro del derecho de propiedad.

No hace falta ser un fino analista jurídico

para darse cuenta de que nada de eso se aplica a la lengua. La comunidad de

hablantes no puede impedir que otros la aprendan: incluso si hablamos de

idiomas pequeños y cerrados, si alguien consigue aprenderlo no le puedes forzar

a desaprenderlo. No se puede vender ni alquilar, no se puede robar, no se puede

heredar. Cuando se muere mi padre yo no recibo sus conocimientos idiomáticos.

En definitiva, el lenguaje no es

propiedad de nadie, sino otra cosa. Un patrimonio inmaterial que no se puede

privatizar y del que nadie es dueño. Y eso nos lleva al meollo de la cuestión. Los

registros públicos no son más que medios de defender la propiedad, creando un

sistema que permite conocer quién es propietario de ciertos bienes o derechos. Si

el lenguaje no puede ser propiedad, no puede registrarse.

Pero esto choca, al menos en

apariencia, con una realidad: que hay formulaciones del lenguaje que sí son propiedad

y que, por tanto, se registran. Eso es cierto. Existen la propiedad industrial

y la propiedad intelectual. Así que la pregunta es obvia: ¿se puede registrar

el lenguaje inclusivo bajo estas modalidades? Y la respuesta, me temo, también

es obvia: no, claro que no. Cómo se va a poder.

La propiedad industrial es un

término paraguas que agrupa varios derechos de uso exclusivo sobre creaciones

inmateriales. Es decir, se le dispensa la misma protección que concede el derecho

de propiedad a cosas que de otra forma sería difícil considerar como tal. Son los

siguientes:

Patentes y modelos de utilidad: protegen las

invenciones, es decir, todos los productos y procedimientos que puedan

reproducirse con fines industriales. Cualquier cosa que implique un adelanto en

el estado de la técnica puede protegerse así.

Marcas y nombres comerciales: protegen las

denominaciones de productos y servicios.

Diseños industriales: protegen la apariencia

externa de los productos.

De estos tres tipos de propiedad

industrial, el que parece aplicable es el de marca. Dice la Ley de Marcas

que una marca es «todos los signos, especialmente las palabras (…), a condición

de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los

servicios de una empresa de los de otras empresas».

Entonces, las marcas pueden estar formadas

por palabras y frases. Pero la inversa no es cierta: no todas las palabras y

frases pueden considerarse marca. Así, según el artículo 5.1.d, no pueden

registrarse los signos «que se compongan exclusivamente de signos o

indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común». Yo no

puedo registrar como marca una palabra de uso común. Si buscáis ejemplos

encontraréis muy repetido el de una empresa que vendía cervezas denominadas

Madridista y Culé, cuya inscripción se denegó por este motivo. Otro: la marca

de bollería Qe! solo pudo inscribirse después de quitar la U de la palabra y

agregar el signo de exclamación.

Aun suponiendo que se lograra

sortear ese escollo (se podría decir, por ejemplo, que las palabras inclusivas

no han trascendido al lenguaje común), las cosas siguen sin ser sencillas para

nuestro hipotético registrante. Para empezar, tiene que indicar los productos o

servicios que va a designar cada una de las marcas que registre (artículo 12.1.d),

y yo creo que se acaban antes los productos que las palabras. Para seguir, por

cada marca registrada hay que pagar una tasa (artículo 12.2), lo cual ya disuade

a cualquier desocupado que quiera ponerse a hacer el tonto con este tema.

Y luego está lo más gracioso de todo:

que, incluso si supera todo esto, incluso si alguien tiene el dinero y la capacidad

jurídica suficiente para inscribir a su nombre, como marcas, muchas palabras de

lenguaje inclusivo, eso no significa que pueda prohibirnos usarlas o cobrarnos

por ello. ¿O es que yo no puedo decir Coca-Cola? ¿O es que tengo que pagarle a

Rowling cada vez que digo Harry Potter? ¿De repente es ilegal que escriba

Mercadona? Qué va. Una marca concede el derecho exclusivo a usar ese signo en el

mercado y, por tanto, a «prohibir a cualquier tercero el uso, sin su

consentimiento, en el tráfico económico» de signos idénticos a la marca o de

signos similares cuando haya posibilidad de confusión (artículo 34.2).

Es lógico. Lo que protege la

legislación de marcas es el nombre de un producto o servicio. Yo no puedo

llamar Coca-Cola a mi bebida (o, ya que estamos, a mi restaurante o a mi

floristería), pero por supuesto que puedo usar esa palabra en mi día a día.

Queda cerrada la vía de la propiedad

industrial.

¿Y la de la propiedad intelectual,

también llamada derechos de autor? Es la que está intentando ejercer el youtuber

en cuestión. Afirma haber escrito un libro formado por cientos y cientos de

palabras en lenguaje inclusivo, escritas en sus tres versiones: con e, con x y

con @. Por tanto, esto le dotaría de un derecho a prohibir que el resto las use

sin que él les dé permiso.

Eso es como si Arturo Pérez-Reverte pretendiera

impedirnos usar las palabras «hombre», «honesto», «piadoso» y «valiente» solo

porque salen en la primera línea de El capitán Alatriste, obra escrita

por él y registrada a su nombre en el Registro de la Propiedad Intelectual. Un

absoluto sinsentido y, de nuevo, no hace falta ser jurista para verlo.

La Ley de Propiedad Intelectual

se aplica a obras literarias, artísticas o científicas, y establece que los derechos

de autor corresponden «al autor por el solo hecho de su creación» (artículo 1).

Lo que se protege es la obra en sí, es decir, las «creaciones originales (…)

expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente

conocido o que se invente en el futuro».

La obra es el libro completo o, al

menos, partes notables o reconocibles del mismo, no cada una de las palabras

individuales que lo componen. Por ejemplo, si yo me atribuyo la frase «No era

el hombre más honesto y el más piadoso, pero era un hombre valiente», estoy

vulnerando la propiedad intelectual de Arturo Pérez-Reverte (1): es lo que

llamamos un plagio. Por el contrario, si me invento la frase «Prefiero que un

hombre sea honesto o piadoso a que sea valiente», que tiene unos ladrillos similares,

no estoy vulnerando la propiedad de nadie ni hay nada que se parezca a un

plagio.

Volviendo al caso que analizamos, no

hay vulneración de la propiedad intelectual si yo escribo cualquiera de las

palabras inclusivas que este youtuber ha escrito en el libro que está

registrado a su nombre. Tampoco la hay si repito las frases y párrafos de su

libro, pero no me las atribuyo, sino que las cito adecuadamente. Y, por ser

como es la propiedad intelectual, lo que no puede hacer el autor es conceder el

derecho de cita solo a algunas personas y para algunos propósitos: una vez

existe el libro, todos podemos citarlo de la manera prevista en la ley.

Ojo, a este respecto da igual que

las palabras se las invente el autor o no, porque lo que importa es su

combinación en frases hasta formar una obra. Si yo escribo un libro lleno de

palabras que me he inventado desde cero, el resultado tiene exactamente la

misma protección que si me atengo al viejo y resobado diccionario de la RAE. Hago

esta última advertencia porque ya he visto a algún fan decir que esas palabras

se las ha inventado él. No es cierto (cambiar el morfema de género a una palabra

ya existente es algo que dista mucho de inventar un nuevo término, incluso

aunque nadie haya usado antes la palabra que resulte), pero aunque lo fuera

daría igual.

Queda cerrada, por tanto, la vía de

la propiedad intelectual. Y si el lenguaje inclusivo no puede registrarse ni

como propiedad intelectual ni como propiedad industrial es que no puede

registrarse de ninguna manera. Se trata de un intento inane, es decir, y de

nuevo según nuestra poco admirada RAE (2), vano, fútil e inútil. Pero que dará

que hablar unos días.

Mira, en eso sí son buenos los creadores

de contenido fachas.

(1) Mil perdones, don Arturo, ya

sabe que aquí lo estimamos.

(2) Mil perdones, doña RAE, ya sabe

que aquí la estimamos.

