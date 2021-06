–

June 11, 2021

Con 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones.

Pasada la una de la madrugada, y tras cuatro horas de debate, la C谩mara de Diputados aprob贸 el proyecto de Ley de Promoci贸n del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transg茅nero 鈥淒iana Sacay谩n-Lohana Berkins鈥, con 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones. Una noche hist贸rica que cerr贸 con cantos del activismo presente en el recinto: 鈥淟o dijo Diana y Sacay谩n, al calabozo no volvemos nunca m谩s鈥. Fue la primera vez que el Congreso incluye esta deuda con el colectivo travesti trans en sus sesiones ordinarias.

Inici贸 el debate la diputada por el Frente de Todos M贸nica Macha, presidenta de la Comisi贸n de G茅neros y Diversidad de la C谩mara, una de las principales impulsoras de la iniciativa, motorizada por el activismo travesti y trans desde hace una d茅cada.

Con aplausos, empez贸 la votaci贸n en Diputades del proyecto de Inclusi贸n Laboral Trans. Su impulsora @MoniMacha dice 鈥淣o hay otros motivos del desempleo travesti-trans m谩s que su identidad de g茅nero. Esta ley viene a reconocer algo negado鈥. pic.twitter.com/84HunYQtSz 鈥 Agencia Presentes (@PresentesLGBT) June 11, 2021

鈥淒esde la Campa帽a Nacional por el Cupo y la Inclusi贸n Laboral Travesti Trans, integrada por m谩s de 250 organizaciones, celebramos la media sanci贸n de la Ley Diana Sacay谩n 鈥 Lohana Berkins aprobada en la C谩mara de Diputados de la Naci贸n. La iniciativa, que ahora pasa al Senado, es el resultado de un texto de unidad impulsado por el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, en un trabajo mancomunado con las diputadas nacionales M贸nica Macha, Gabriela Est茅vez, Vanesa Siley y Cristina 脕lvarez Rodr铆guez. Ahora los esfuerzos se concentrar谩n en lograr la sanci贸n definitiva en la C谩mara Alta鈥, dijeron a trav茅s de un comunicado las organizaciones que vienen impulsando esta iniciativa.

Una de las voceras de la campa帽a, Marcela Tobaldi, fundadora de la Asociaci贸n Civil La Rosa Naranja e integrante del Frente Orgullo y Lucha, expres贸: 鈥淐on esta media sanci贸n, luego de d茅cadas de exclusi贸n, persecuci贸n, estigmatizaci贸n y violencia institucional hacia la poblaci贸n travesti trans comienza un nuevo ciclo en materia de reconocimientos de derechos, como es el trabajo del que fuimos excluidas por nuestra identidad de g茅nero. Esta etapa que se avecina contribuir谩 no solo a la inclusi贸n laboral sino a nuevas relaciones sociales basadas en el respeto, el reconocimiento y la valoraci贸n de las diversas identidades de g茅nero鈥

Desde la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, Thiago Galv谩n, Secretario de Identidades Travestis, Trans y No Binarias, consider贸 que se trata de un momento 鈥渄e mucha emoci贸n y de celebraci贸n de un hecho hist贸rico fruto de la lucha de muchos a帽os en la que dejaron su vida muches compa帽eres. Es un pa帽o de esperanza para las ni帽eces, las juventudes y las personas travestis y trans adultas que podemos so帽ar con otras vidas posibles, vivibles. Hoy tenemos una media sanci贸n que nos legitima como sujetos de derecho鈥.

Qu茅 dice el proyecto de Ley

A diferencia del decreto presidencial de Alberto Fern谩ndez que destina un 1 por ciento de la planta del empleo del sector p煤blico a personas trans, el proyecto de ley es mucho m谩s amplio.

Y si bien a partir del decreto se abri贸 un registro y se iniciaron contrataciones de travestis y trans en los ministerios, en relaci贸n a la cantidad de personas afectadas por una violencia estructural hist贸rica y de larga data, las personas incluidas a煤n son pocas. 鈥淣ecesitamos m谩s personas travestis y trans incluidas. Y una ley nacional, porque la ley nos otorga car谩cter como ciudadanas鈥, se帽ala Tobaldi.

El proyecto de 鈥淟ey de Promoci贸n del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transg茅nero Diana Sacay谩n-Lohana Berkins鈥 busca ir m谩s all谩 del decreto presidencial y establecer 鈥渕edidas de acci贸n positiva orientadas a lograr la efectiva inclusi贸n laboral de las personas travestis, transexuales y transg茅nero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la Rep煤blica Argentina鈥.

Apunta a la inclusi贸n de las personas travestis, transexuales y transg茅nero habilitadas a trabajar, hayan o no accedido al cambio registral previsto en el art铆culo 3o de la Ley 26.743 de Identidad de G茅nero. En sus art铆culos propone medidas de acci贸n positiva: la inclusi贸n laboral en el Estado Nacional a trav茅s de un cupo m铆nimo del 1 % en los tres poderes que lo integran, los Ministerios P煤blicos, los organismos descentralizados o aut谩rquicos, los entes p煤blicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, en todas las modalidades de contrataci贸n.

鈥淎brir el Estado no desde una l贸gica de inclusi贸n sino de transformaci贸n. Y preguntamos tambi茅n: D贸nde est谩 Tehuel鈥, finaliz贸 la diputada Brenda Austin, del bloque UCR-C贸rdoba. Y cont贸 la reciente detenci贸n de la activista trans Ivanna Aguilera en C贸rdoba, por una orden de 1988. pic.twitter.com/iiI83pjtdx 鈥 Agencia Presentes (@PresentesLGBT) June 11, 2021

En uno de sus art铆culos plantea el principio de no discriminaci贸n de manera terminante al decir que toda persona travesti, transexual o transg茅nero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protecci贸n contra el desempleo. Y plantea que para que esto se cumpla, a la hora de garantizar el ingreso y permanencia en el empleo no podr谩n ser valorados los antecedentes contravencionales. Por eso, los antecedentes penales de les postulantes 鈥渜ue resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podr谩n representar un obst谩culo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situaci贸n de vulnerabilidad de este colectivo鈥 dice el texto del proyecto.

馃彸锔忊嶁毀锔忦焽︷焽 #CupoLaboralTravestiTrans #AHORA鈥淓s muy dif铆cil hablar en este lugar porque todav铆a no hay compa帽eras travestis y trans sentadas en estas bancas. Y necesitamos construir eso para que este Congreso sea un poquito m谩s igualitario鈥 @Leonardo_Grosso en @DiputadosAR pic.twitter.com/gH73NcpR1R 鈥 Agencia Presentes (@PresentesLGBT) June 11, 2021

鈥淣adia (Echaz煤), Diana (Sacay谩n) y Lohana Berkins tuvieron que pelear solas contra un sistema patriarcal鈥, record贸 Claudia V谩squez Haro, presidenta de OTRANS y de la Convocatoria Federal Travesti Trans Argentina, en el Banderazo de febrero frente al Congreso, con el mismo pedido. Valor贸 la 鈥渕adurez pol铆tica del colectivo travesti trans, que construy贸 esta unidad鈥. La activista destac贸 los modos de organizaci贸n social y pol铆tica que se necesitaron para llegar a esta instancia y pidi贸: 鈥淟a sanci贸n de esta ley es vital para nuestro colectivo鈥.

鈥淟a ley ser铆a el corolario de una pol铆tica p煤blica que se ha expandido en los 煤ltimos a帽os. El cupo ya fue decretado para la administraci贸n p煤blica y el Senado. Tambi茅n con leyes de cupo y/o inclusi贸n laboral travesti trans en las provincias de Buenos Aires, Chubut, R铆o Negro, Chaco, Santa Fe, Entre R铆os y La Pampa, as铆 como ordenanzas en m谩s de 50 localidades y municipios鈥 expresaron a trav茅s de un comunicado el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ de las provincias, la Convocatoria Federal Travesti Trans Argentina, Furia Trava y la Casa de Lohana y Diana, organizaciones que vienen trabajando en este proyecto de ley.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2021/06/11/la-inclusion-laboral-travesti-trans-de-argentina-obtuvo-media-sancion-en-diputados/