El Senado de Argentina convirti贸 en ley una deuda y un reclamo hist贸rico: la Ley de Cupo e Inclusi贸n Laboral Travesti Trans 鈥淒iana Sacay谩n 鈥 Lohana Berkins鈥 es pionera en el mundo.

Fotos: Ariel Gutraich.

Lo que durante a帽os fue un reclamo hist贸rico al fin se convirti贸 en ley. Por mayor铆a, con 55 votos afirmativos, 1 negativo y 6 abstenciones el Senado de la Naci贸n aprob贸 en Argentina la Ley de Cupo e Inclusi贸n Laboral Travesti Trans 鈥淒iana Sacay谩n 鈥 Lohana Berkins鈥. El proyecto de Ley fue trabajado de manera intensiva por las organizaciones de la diversidad sexual, que lograron que finalmente en el 2021 el Congreso de la Naci贸n lo tratara en sesiones ordinarias en Diputadxs el 8 de junio, donde obtuvo media sanci贸n ( 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones ), y en Senadorxs este jueves.

La sesi贸n que abri贸 poco despu茅s de las 14 la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner dur贸 varias horas y tuvo a 12 senadorxs que tomaron la palabra, todxs a favor del proyecto. Varixs de ellxs citaron a Lohana y a Diana, pero tambi茅n historias de vidas de otras travestis y trans. Algunxs pidieron perd贸n por 鈥渓legar tarde鈥 desde el Estado. Hicieron hincapi茅 adem谩s en que con que la inclusi贸n se convierta en ley no alcanza: se necesita un cambio cultural, un compromiso del sector privado.

鈥淓l cupo e inclusi贸n travesti trans es ley gracias a la militancia, al activismo y a una alianza pol铆tica sin precedentes. La ley de Identidad de G茅nero fue un trampol铆n desde el 2012 para reclamar m谩s derechos. El trabajo es un eje fundamental del desarrollo humano. Las travestis y trans fuimos excluidas de todos los derechos humanos fundamentales, hoy el Congreso entendi贸 que deb铆a modificar nuestro destino de violencias y muerte. Estoy segura que este acceso al empleo formal, empleo decente, repercutir谩 en nuestros promedios de expectativa de vida. Agradecemos especialmente a las diputadas Gabriela Est茅vez, Vanesa Siley, M贸nica Macha y Cristina 脕lvarez Rodr铆guez鈥, coment贸 la fundadora de la Asociaci贸n Civil La Rosa Naranja, integrante del Frente Orgullo y Lucha Marcela Tobaldi.

El Frente Orgullo y Lucha, junto con Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, ven铆an trabajando el proyecto de manera intensiva a nivel legislativo con las diputadas nacionales M贸nica Macha, Gabriela Est茅vez, Vanesa Siley y Cristina 脕lvarez Rodr铆guez (Frente de Todxs). Porque el proyecto que este jueves se vot贸 ley lleg贸 al recinto de manera insistente en los 煤ltimos a帽os, a trav茅s de diversxs legisladorxs.

M贸nica Macha fue una de las legisladoras que trabaj贸 fuerte para que llegara este d铆a. 鈥淓stamos transformando la vida cotidiana, real y concreta de las travestis y trans de nuestra patria. Esta ley es hist贸rica por lo que significa, por su recorrido y su lucha, pero sobre todo por su efecto, por lo que significa en los proyectos de vida y la transformaci贸n que supone de la vida laboral y en el Estado鈥, dijo Macha a Presentes. 鈥淓stamos construyendo un Estado transfeminista. El trabajo organiza, dignifica y permite proyectos de vida. Las compa帽eras travesti trans nos ense帽aron a luchar por una sociedad m谩s honesta y con lugar para todos y todas. Un mundo donde quepan todos los mundos, eso es esta ley. Encendimos un fuego imposible de apagar鈥.

馃嚘馃嚪馃彸锔忊嶁毀锔#脜HORA en @SenadoArgentina 鈥淵o no entend铆a el matrimonio igualitario y eso hizo que votase con una mirada llena de ignorancia. Hoy no quiero que me pase lo mismo. No quiero mirar para otro lado, negando como si las personas trans no existiesen鈥, senadora Gladys Gonz谩lez pic.twitter.com/q6B3SgiH0I

鈥 Agencia Presentes (@PresentesLGBT) June 24, 2021