De parte de Nodo50 June 16, 2023 461 puntos de vista

En medios solidarios con la causa saharaui se recrimina la actuaci贸n del enviado por el ministro Moratinos para convencer a Aminetu Haidar, a la que afirman intent贸 鈥渃omprar鈥 cuando estuvo en huelga de hambre en Lanzarote tras ser expulsada del S谩hara Occidental por Marruecos.

Santos Maraver declar贸 que Marruecos exigi贸 a la activista saharaui unas condiciones inaceptables y se pronunci贸 a favor de la libre determinaci贸n del pueblo saharaui.

Alfonso Lafarga.-

El fichaje de Agust铆n Santos Maraver como n煤mero 2 de la lista de Sumar en Madrid ha sido recibido con rechazo por el movimiento solidario con el pueblo saharaui por considerar que intent贸 鈥渃omprar鈥 a la activista de Derechos Humanos Aminetu Haidar, mientras que algunos medios recuerdan que fue muy sensible a la causa del S谩hara Occidental y que se pronunci贸 a favor de la libre determinaci贸n del pueblo saharaui.

Al comunicar la incorporaci贸n del diplom谩tico Santos Maraver, actual embajador de Espa帽a ante la ONU, a la lista de Sumar, por delante de la activista saharaui Tesh Sidi, que es la n煤mero 3, Yolanda D铆az ha destacado que 鈥渓a defensa del multilateralismo, los derechos humanos y la lucha global contra el cambio clim谩tico鈥 son claves en la coalici贸n.

En las numerosas reacciones expresadas en Twitter desde medios saharauis, a Santos Maraver se le recrimina su relaci贸n con Felipe Gonz谩lez, con quien estuvo en el departamento diplom谩tico de la Presidencia del Gobierno, y con el ministro de Asuntos Exteriores Miguel 脕ngel Moratinos, del que fue jefe de Gabinete durante el Gobierno de Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero.

As铆, el activista Abdo Taleb Omar ha escrito 鈥淕onz谩lez, Zapatero, Moratinos y S谩nchez, vamos, los amigos de la causa saharaui鈥, y Ahmed Ettanji, presidente del agencia de prensa saharaui Equipe Media, ha dicho que estuvo involucrado 鈥渆n un intento de comprar a Aminetu Haidar鈥, la defensora de los DDHH que a mediados de noviembre de 2009 inici贸 una huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote para exigir su regreso a El Aai煤n, capital del S谩hara Occidental, de donde hab铆a sido expulsada por las autoridades marroqu铆es por poner 鈥渟aharaui鈥 en lugar de 鈥渕arroqu铆鈥 en el apartado de correspondiente a la nacionalidad de la tarjeta de entrada.

Sobre la relaci贸n de Agust铆n Santos con el caso de Aminetu Haidar, la activista saharaui que pas贸 cuatro a帽os en una c谩rcel secreta marroqu铆 con los ojos vendados, ha incidido Fernando Peraita, presidente de la Asociaci贸n de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y una de las primeras personas que se present贸 en Lanzarote para apoyar a Haidar.

Peraita ha confirmado a Contramutis que Agust铆n Santos quiso comprar a Aminetu, a la que ofreci贸 una casa en Marbella, pasaporte espa帽ol para ella y sus hijos 鈥渟iempre que dejara la huelga de hambre鈥. 鈥淔ue un enviado 鈥渄e los pro marroqu铆es Zapatero y Moratinos y es una verg眉enza que un tipo as铆 sea el n煤mero 2 de Sumar鈥, ha a帽adido.

El actor Guillermo Toledo, que tambi茅n estuvo en Lanzarote con el grupo de apoyo a Aminetu, ha relatado en Twitter pormenores de la situaci贸n que se vivi贸 all铆 y que Agust铆n Santos apareci贸 con una oferta que era 鈥渦n intento de soborno y un nuevo intento de humillaci贸n: renunciar a su lucha y traicionar a su pueblo a cambio de trabajo y casa para ella y su familia en Espa帽a鈥.

La activista saharaui no acept贸 las propuestas de Moratinos, que se mostr贸 perplejo por el rechazo a sus ofrecimientos de asilo pol铆tico, nacionalidad espa帽ola y un nuevo pasaporte, ante lo que lleg贸 a exclamar 隆pero qu茅 quiere esta mujer!

Aminetu Haidar, que sufri贸 torturas en la c谩rcel y que cuando sali贸 en libertad volvi贸 a ser perseguida y encarcelada, se lo dej贸 claro al ministro de Exteriores: 鈥淪eguir茅 en huelga de hambre hasta que el Gobierno espa帽ol me devuelva a mi casa o hasta la muerte; el Gobierno espa帽ol en vez de presionar a Marruecos me presiona a m铆鈥.

La mujer a la que el r茅gimen marroqu铆 exig铆a que pidiese perd贸n al rey Mohamed VI se mantuvo firme en su postura y, al cabo de 32 d铆as, consigui贸 volver a El Aai煤n. El regreso no se debi贸 ni a Rodr铆guez Zapatero ni a Moratinos, condecorados ambos a帽os despu茅s por Marruecos; las gestiones que pusieron fin al caso fueron de EE.UU y Francia.

Agust铆n Santos: la expulsi贸n de Aminetu Haidar viol贸 el Derecho Internacional

Si mientras estaba en Lanzarote Agust铆n Santos dijo 鈥渘o vale la pena jugarse la vida por la libertad del S谩hara鈥, una vez fuera y justo diez d铆as antes de que Aminetu Haidar consiguiera volver a su casa, el enviado de Moratinos declar贸 que la expulsi贸n fue 鈥渦na violaci贸n de las obligaciones internacionales de Marruecos鈥.

Ante la exigencia marroqu铆 de que Haidar pidiera perd贸n y reconociera la 鈥渕arroquinidad鈥 del S谩hara, afirm贸 que eso no era conforme al derecho internacional por tratarse der un territorio en litigio que, en el marco de la ONU, 鈥渄ebe determinar su situaci贸n definitiva a trav茅s de un proceso de negociaci贸n, el acuerdo entre las partes y el ejercicio del derecho de libre determinaci贸n del pueblo saharaui鈥.

Estas declaraciones las efectu贸 a la publicaci贸n Sin Permiso, en la que, adem谩s de considera a Haidar 鈥渦na militante pol铆tica que merece todo respeto y admiraci贸n鈥, hizo, entre otras, las siguientes afirmaciones:

鈥 鈥淟a respuesta marroqu铆 ha sido exigir unas condiciones inaceptables a la Sra. Haidar鈥.

鈥 鈥淓l caso de la Sra. Haidar es una lamentable concreci贸n de un problema m谩s general que afecta a la poblaci贸n del S谩hara Occidental que no se considera marroqu铆鈥.

鈥 鈥淪olo se podr谩 alcanzar una soluci贸n definitiva con un pacto entre las partes y con el ejercicio del derecho de libre determinaci贸n del pueblo del S谩hara Occidental鈥

鈥 La lucha de Haidar 鈥渉a permitido levantar un gigantesco movimiento de solidaridad por los derechos leg铆timos del pueblo saharaui, en el que participa toda la izquierda, muy especialmente los sindicatos CC OO y UGT, y personalidades tan destacadas como Jos茅 Saramago鈥.

鈥 Se ha resituado en la agenda 鈥渦n problema cada vez m谩s marginado por la comunidad internacional. En este sentido, la Sra. Haidar ha obtenido un importante triunfo鈥.

鈥 鈥淗ay que ampliar con las fuerzas pol铆ticas y sindicales m谩s representativas de la izquierda una nueva campa帽a unitaria por la defensa de los derechos humanos y de la libre determinaci贸n del pueblo saharaui, por una mediaci贸n muy activa de NN.UU en el proceso de negociaci贸n entre las partes鈥.

Algunos medios, como El Peri贸dico de Espa帽a, han destacado que diplom谩ticos que conocen a Agust铆n Santos coinciden en que es un diplom谩tico 鈥渄e partido鈥 muy de izquierdas, como haber sido miembro del consejo editorial de Sin Permiso, un magazine de pol铆tica internacional que defiende la rep煤blica y el socialismo, y que su carrera sub铆a cuando gobernaban los socialistas y bajaba cuando llegaba el PP.

Dice, tambi茅n, que el numero 2 de Yolanda D铆az se mostr贸 en el pasado muy sensible a la causa del S谩hara Occidental, 鈥渓a ex provincia espa帽ola que el Gobierno de Franco entreg贸 a Marruecos en 1975 y que ahora Rabat quiere mantener como una autonom铆a dentro del Reino, con el apoyo del Gobierno de Pedro S谩nchez鈥. La informaci贸n agrega: 鈥淵o le he escuchado decir en una reuni贸n que Espa帽a hab铆a traicionado a la causa saharaui鈥, afirma un diplom谩tico en activo. 鈥淪e le recuerda por su actuaci贸n en el caso de la activista saharaui Aminetu Haidar鈥, destaca otro.