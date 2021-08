–

Amplio rechazo en entidades e instituciones catalanas al acuerdo secreto entre el Gobierno, AENA y la Generalitat para la ampliaci贸n del Prat.

El acuerdo entre Gobierno, Aena y Generalitat para financiar con 1.700 millones de euros la ampliaci贸n del aeropuerto del Prat ha sido saludado 鈥攐 justificado鈥 por suponer buenas noticias para los inversores. Pero su anuncio tras la reuni贸n secreta Gobierno-Generalitat-Aena ya ha provocado dos consecuencias de las que ponen nerviosas a las agencias de rating: movilizaciones unitarias para el 19 de septiembre y un recado de la CUP a su socio de acuerdo de investidura presente en el pacto en la cumbre: este supone saltarse 鈥渦na l铆nea roja鈥.

En cuanto a la primera reacci贸n, las consecuencias de juntar las palabras 鈥渕ovilizaci贸n鈥 y 鈥渁eropuerto鈥 supusieron, en Catalu帽a, la cancelaci贸n de 119 vuelos en el bloqueo del Prat por parte de la convocatoria Tsunami Democratic en octubre de 2019. La convocatoria obedec铆a a otro momento y a otro motivo pol铆tico, y no hay detalles todav铆a de la movilizaci贸n calendarizada para el 19 de septiembre por la Xarxa por la Justicia Clim谩tica y la plataforma Zero Port con el lema 鈥淓n lucha por la salud, el clima y la vida, ampliaciones de aeropuertos no, gracias鈥, pero da idea de lo que puede llegar a hacer una de las sociedades m谩s movilizadas de Europa.

S铆 se sabe que el proyecto de ampliaci贸n del aeropuerto ya pillaba con las bater铆as cargadas a aquellos grupos locales m谩s sensibles sobre una de sus posibles consecuencias: el impacto sobre el delta de Llobregat, incluido en la red de espacios protegidos Natura 2000, y que ya ven铆an convocando protestas contra el proyecto. El listado de agraviados es largo y agrupa desde el propio ayuntamiento de El Prat o la Uni貌 de Pagesos a grupos locales (ecologistas, vecinales) y redes de activistas contra el cambio clim谩tico. Desde el 谩mbito cultural independentista, no obstante, Omnium guarda silencio.

M谩s motivos para la indignaci贸n: que el anuncio del acuerdo se haga sin detallarse c贸mo tiene pensado hacerse la ampliaci贸n, e incluso que esta se venda como una alternativa m谩s sostenible frente a un supuesto modelo opuesto que privilegiaba las conexiones low cost con el aeropuerto de Girona. En esa l铆nea se expres贸 el vicepresidente Jordi Puigner贸 (Junts per Catalunya) que defini贸 el Prat resultante de la ampliaci贸n como 鈥渆l m谩s verde de Europa鈥 en declaraciones a Catalunya Radio, donde tambi茅n us贸 la expresi贸n 鈥渁eropuerto low cost鈥 para definir el destino irremediable de un Prat no ampliado. Otra justificaci贸n, la del president Pere Aragon茅s (ERC), acud铆a a la necesidad de pactar para que AENA no elaborara el proyecto en solitario, una justificaci贸n (mejor lo hago yo que si lo hacen estos鈥) similar a la del equipo de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena para dar luz verde al proyecto de Madrid Nuevo Norte.

Del lado institucional, el mensaje de la CUP hacia sus socios de investidura de ERC y Junts era contundente. La formaci贸n instaba al Govern a 鈥渄esplegar aquellas pol铆ticas econ贸micas, sociales y nacionales” recogidas en el acuerdo de investidura pactadas con ellos, y se refer铆a al acuerdo con AENA y el Gobierno central como 鈥渦na l铆nea roja鈥. Las Candidaturas de Unidad Popular llamaban a secundar las movilizaciones del 19 de septiembre contra 鈥渆ste megaproyecto鈥 que 鈥渧a en direcci贸n contraria a los objetivos de reducci贸n de emisiones de la ley catalana del cambio clim谩tico鈥 y por promocionar 鈥渦n modelo econ贸mico de masificaci贸n tur铆stica y especulaci贸n que abocan al trabajo precario e inestable鈥.

El anuncio tambi茅n ha puesto de relieve algunas diferencias entre otros socios, en este caso los socios de Gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona (PSC y Barcelona en Com煤). Un acuerdo con olor a PSC por todos lados (una de sus impulsoras, la reci茅n estrenada ministra de Transportes Raquel S谩nchez, era alcaldesa de Gav谩) fue saludado con furor por Jaume Collboni (PSC), primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona. Este mismo partido fue clave para que la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB, que re煤ne a los ayuntamientos del 谩rea metropolitana barcelonesa) rechazara, con el apoyo de PP, Cs y la abstenci贸n de Junts, una moci贸n de rechazo al proyecto de ampliaci贸n.

Pero, a diferencia de la CUP, la respuesta de Ada Colau y de los comunes ha hecho m谩s incidencia en la cr铆tica a la informalidad y secretismo del acuerdo que al fondo en s铆. La moci贸n de la AMB fue votada una semana antes de conocerse el pacto y estuvo apoyada por ERC, partido cuyo m谩ximo representante institucional 鈥搎ue lo es tambi茅n de todos los catalanes- lider贸 una semana m谩s tarde la reuni贸n secreta de los 1.700 millones. 驴Incomprensibles virajes entre bastidores de la pol铆tica? En la moci贸n, los comunes y ERC se mostraban contrarios a la ampliaci贸n del Prat pero manten铆an el marco procrecimiento de infraestructuras mediante 鈥渦n sistema aeroportuario Barcelona-Girona-Reus鈥 que hiciera incidencia en la mejora de las infraestructuras ferroviarias.

Por su parte, Podemos opt贸 por ponerse de perfil, y tanto sus principales representantes en el Gobierno como su cuenta de Twitter prefirieron centrarse en la promoci贸n de los datos de la bajada del desempleo y en la pr贸rroga del escudo social. Sus antiguos compa帽eros de Mas Pa铆s fueron m谩s beligerantes en boca del diputado 脥帽igo Errej贸n se refiri贸 al pacto en esta misma red social como 鈥渞egalar dinero p煤blico a los de siempre, sin condicionalidad, para que hagan lo de siempre鈥.

