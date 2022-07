La indignación del VAR

La indignaci贸n del VAR

El partido se suspende, el grito de gol queda ahogado despu茅s del estallido por esa jugada monumental. El 谩rbitro pintado, los jugadores en cuclillas, todos esperan la resoluci贸n del VAR.

Gol anulado, fuera de juego, mano, una falta previa en mitad de cancha. Gol anulado.

Bronca, puteadas, indignaci贸n generalizada, silbatina y amargura. Pero鈥 as铆 son las reglas.

驴Reglas? 驴Qui茅n las impone?

Un poder desconocido que nadie elije, a la distancia, mediado por la tecnolog铆a, que anula los principios que dieron origen al juego y que inclu铆an la valoraci贸n de la picard铆a, la fantas铆a, la mano de Dios.

Pero estamos hablando de valores, principios y reglas.

Avancemos:

Los valores son los fundamentos morales, el respeto a la vida, la igualdad entre las personas, la dignidad humana. Son la base del derecho. Del v铆nculo que afirma una cultura que se materializa en sociedad.

Una sociedad que acuerda en los principios que la ordenen. Que se da a s铆 misma una Constituci贸n y funda un estado de derecho. Que se da leyes, adecuadas a sus circunstancias, discutidas, aprobadas y respetadas por todos.

Es lo conocemos como democracia, derecho internacional, derechos humanos, de la naturaleza, de la ni帽ez y tantos otros que nos gu铆an para conducirnos 茅ticamente en la vida.

驴Y las reglas?

No se discuten. No son morales. Se imponen en funci贸n de la utilidad que les brindan a quienes las formulan. Sancionan, son mandatos absolutos que no requieren aceptaci贸n, s贸lo sumisi贸n.

Cuando vemos en la geopol铆tica internacional, hoy situada en el terreno de combate sobre suelo ucraniano, que lo que se disputa en el fondo es la cuesti贸n del dise帽o del mundo que se perfila nos queda mucho m谩s claro. Un mundo unipolar, basado en reglas, u otro multipolar, basado en el derecho internacional, la paz y el bienestar.

Ese es el dilema que emerge de las guerras, las crisis econ贸micas, las batallas de medios, las revueltas populares que sacuden el mundo actual.

Nos regir谩n las reglas de los poderes dominantes o impondremos nuestro poder constituyente, con democracias populares que reconfiguren nuestras sociedades en favor de nosotros mismos, los que queremos volver a jugar sin VARes que nos dominen.

Jorge Winter

Antrop贸logo