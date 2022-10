–

Entrevistamos a Daniel Duche animador y realizador de la serie animada 鈥淰ig铆a Planetario鈥. Una serie animada de su productora Pu帽o Robot para la revista Fierro. Daniel adem谩s es delegado de la rama de Animaci贸n del Sindicato de la Industria del Cine SICA-APMA y cuenta la situaci贸n actual de les trabajadores en esta industria del entretenimiento. Por Rodrigo Wilson (Enfoque Rojo), para La Izquierda Diario.



R.W.: 驴C贸mo surge la serie Vig铆a Planetario?

D.D: Comenc茅 a difundir la idea, se lo envi茅 a Lautaro Ortiz de la revista Fierro, le gust贸 y me propuso de hacer algo espec铆fico para la Fierro. Me anim茅 a producir algo yo, ya que cuesta mucho hacer producci贸n de animaci贸n entera. Le present茅 una idea, que era el Vig铆a Planetario y me dijo 鈥渄ale para adelante鈥. Medio que me 鈥渞omp铆鈥 porque hice un promedio de animar un minuto por mes completo con fondos, m煤sica y dem谩s. Las historias son sencillas y como en toda serie tengo puntos de ahorro (se le llama as铆 a la reutilizaci贸n de dibujos, tomas, fondos, realizados en otros cap铆tulos para no producirlos nuevamente y as铆 ahorrar tiempo).

Yo arm茅 Pu帽o Robot, mi productora, para producir para un mercado interno y trabajar con Fierro est谩 buen铆simo ya que tiene su p煤blico, su respaldo. En parte el proyecto se financi贸 con el Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad aunque fue muy poco dinero.

Pr谩cticamente hice todo, desde la planificaci贸n hasta la misma realizaci贸n, y en cuanto al gui贸n me dio completa libertad. Ahora estamos en el momento de mostrarlo. Me invitaron a la Comic Con de este a帽o y haciendo el 鈥淐afecito鈥 (Pod茅s colaborar si queres haciendo clic ac谩 ) para conseguir aportes al proyecto.

La m煤sica la hicieron especialmente para la serie Hern谩n Do Brito y Francisco Acerenza y las voces de los personajes las hacemos Rodrigo D铆az y yo.

Por lo general suelo hacer un esquema, dibujos muy r谩pidos para el animatic, incluso ah铆 ya animo algunas cosas. Luego hago yo mismo la asistencia, el color, edici贸n, etc. Lo que m谩s me cuesta a mi es la elecci贸n de la paleta de colores, pero bueno de todas formas es una paleta b谩sica, simple, casi no hay sombras en los personajes, y muchos colores los uso para muchas cosas, eso me hace ganar tiempo.

R.W.: 驴C贸mo haces para animar solo?

D.D: Yo el clic lo tuve haciendo cortos, porque me dije a mi mismo lo tengo que resolver todo yo solo, buscar una est茅tica que me permita resolver r谩pido la animaci贸n. Entend铆 que es una virtud el empezar y terminar algo en el tiempo que lo tenes que hacer. Porque sino gana la l贸gica de que solo Disney est谩 bien. A vos no te queda otra que acomodarte a tu realidad, a tu econom铆a, a tu mercado, etc.

R.W.: 驴C贸mo son las condiciones de trabajo en la industria de la animaci贸n?

D.D.: Yo estoy bastante metido en este tema porque soy delegado de la rama de animaci贸n del sindicato de Cine (SICA-APMA). Vos dec铆s animaci贸n y solo est谩n contempladas animaci贸n 3D; 2D y Stop Motion y no se conocen entre s铆. Tienen diferentes problem谩ticas, distintos salarios. La realidad es que la industria de la animaci贸n existe, est谩 el mito de que no somos industria. Por ejemplo la mayor铆a de las publicidades de Disney y Cartoon para toda Latinoam茅rica se hacen ac谩. La animaci贸n que se produce en Argentina est谩 considerada como de alta gama.

Ac谩 la problem谩tica es que nadie contrata en blanco, digamos que es todo irregular el mal llamado trabajo en negro. El otro problema es que como gremio tenemos poco peso o fuerza sobre todo a la hora de reclamos y defensa de nuestros derechos.

Yo para mi corto no acept茅 la ayuda, ni siquiera de amigos, porque no ten铆a plata para pagarles que es lo que corresponde. Es una realidad que est谩 instalada esa cosa del trabajo ad honorem y eso no est谩 bueno.

R.W.: 驴Qu茅 pens谩s de la Ley de Caducidad?

D.D.: Sucede que en este trabajo pareciera que aparentemente no hay necesidad de organizarse. Y cosas como las asignaciones del INCAA, eso s铆 nos va a doler. Hay mucha gente que vive de eso, no necesariamente gente de la animaci贸n, pero si de Centros Culturales, teatros, muchos lugares que lo apoyan y si eso se pierde es porque no le dimos la importancia necesaria y va a ser un tema no haber reclamado como lo podr铆amos haber hecho.

R.W.: 驴Hay precariedad laboral en animaci贸n?

D.D.: En una 茅poca hab铆a m谩s trabajo en blanco. Sabemos que uno de los firmantes del convenio colectivo de trabajo de la rama de animaci贸n era Garc铆a Ferr茅. Y eso ten铆a que ver con que en una 茅poca necesitaban tener las cosas en regla para cobrar los trabajos, etc. Luego se fue instalando la modalidad de hacer facturar a la gente, cuando yo comenc茅 a trabajar en 2001 ten铆a que facturar, un laburo que fue subsidiado por el INCAA. En el resto de las ramas de cine y televisi贸n no es tan com煤n que no est茅s sindicalizado, como lo es en animaci贸n. El hecho de que puedas trabajar en tu casa, que est茅s muy atomizado y que adem谩s la disciplina que te lleva a ser m谩s individualista, porque sos vos el que dibuja y lo podes hacer solo eso.

R.W.: 驴Qu茅 pensas de la situaci贸n actual del pa铆s?

D.D.: Me parece que todos los conflictos que hay est谩n enfocados en tener una mano de obra m谩s barata como si no estuvieran ganando bien las empresas, pero de todas formas para los empresarios la mano de obra o se queda en el molde o es m谩s barata a煤n. Yo no estoy siguiendo mucho el conflicto del neum谩tico pero, viste que Massa dijo 鈥渢e abro la importaci贸n de gomas as铆 te destrabo el conflicto鈥 y vas a ver c贸mo se calman todos.

Yo tuve muchas reuni贸n siendo delegado en donde vos podes tener una opini贸n muy firme pero en alg煤n momento tenes que negociar, y siempre algo tenes que ceder, algo se gana y algo se pierde.

Yo creo que el PRO propone un pa铆s de servicio, donde la clase obrera cobre lo m铆nimo, y creo que hay cierto sector del peronismo del Frente de Todos que quiere producir con la l贸gica en como ellos lo ven. Pero cuando una crisis como la del neum谩tico, entre otras, ah铆 te das cuenta para qu茅 lado quieren llevar el pa铆s, 驴te parece que cobran mucho los que hacen gomas? 驴O sea vos ves las ganancias de los balances de las empresas y lo que reclaman los obreros no te parece justo? 驴En qu茅 te basas para decir que cobran mucho o si hay que importar? Esa es la discusi贸n que hay que hacer para mi de modelo de pa铆s y despu茅s en definitiva lo que vas a votar.

