De parte de Proyecto Ambulante May 7, 2022 175 puntos de vista

Ideas de negocio es posible que haya a raudales, sin embargo, en la actualidad el mundo parece sugerir con mayor interés algunos ámbitos. Dentro de la salud y la belleza, uno de esos campos que ha crecido notoriamente en poco tiempo, en una tendencia que se espera continúe, es el de la cosmética natural.

Fácilmente, se entiende como cosmética natural a los productos para la salud, la belleza y el bienestar que prescinden de sintéticos o productos químicos complejos, para, por el contrario, apostar por ingredientes y compuestos activos totalmente naturales.

Aunque entre ambos terrenos hay muchas más diferencias, esa podría ser la más notable entre la cosmética convencional y la cosmética natural u orgánica, que hoy representa una de las oportunidades de negocio más interesantes.

¿Por qué es un sector con oportunidades?

Aparte de que hay sitios con contenido y especializados precisamente en la cosmética natural como negocio, tal el caso de Top 10 Profitable, la cantidad de potenciales consumidores de esta clase de cosméticos ha crecido exponencialmente en unos pocos años. Sin duda, existe una tendencia global a apostar por lo orgánico, por lo más natural y, en consecuencia, por soluciones alternativas que representen un mayor respeto por el medio ambiente y por los consumidores.

En ese sentido, la cosmética natural resulta interesante, porque cumple a grandes rasgos con ambas premisas, puesto que en sus procesos de fabricación no utilizan sintéticos agresivos, intentan no despilfarrar recursos naturales, no prueban en animales, ni nada similar. Aparte, de que al tener solo compuestos activos de origen estrictamente natural, todos los productos pueden ser usados por todas las personas, sin riesgos, ni alergias.

Esas características han hecho que la cosmética natural sea hoy relevante, popular, accesible, porque existen muchos fabricantes que están haciendo las cosas bien. ¿Las oportunidades? En el sector especializado, de recomendaciones a potenciales clientes, y lógicamente, en el sector de la distribución al por mayor y al detalle, dado que las cadenas de suministros de ambas industrias -la cosmética convencional y la cosmética natural- son muy distintas en capacidades y en filosofía.

Algunos productos y marcas ya se posicionan bastante bien

Hay enfermedades, molestias, padecimientos o incluso condiciones que se han heredado, que parecen no tener una cura aparente. Pero para la cosmética natural casi nunca sucede así, puesto que tienen su enfoque en muchos remedios naturales que han demostrado eficacia en ciertos casos, y a partir de ahí, los fabricantes utilizan sus procesos productivos para lograr soluciones.

Algunos de esos fabricantes, y sus productos, han logrado posicionarse bastante bien en la mente de sus consumidores. También, desde luego, tiendas especializadas como 500Cosmetics by Natural Logistics, donde se pueden encontrar productos muy populares para padecimientos que posiblemente no tendrían una alternativa en la cosmética convencional, al menos, sin riesgos:

Salud sexual: la virilidad, el aumento de la líbido y hasta indirectamente energizantes de origen natural, suelen ser productos bastante demandados, ya que su eficacia está más que probada en este terreno. Ni qué decir, lógicamente, que se trata de una de las búsquedas de soluciones más frecuentes de muchas personas.

Caída del cabello: la alopecia afecta cada vez a más personas en todo el mundo -y cada vez más jóvenes-. Algunos productos cosméticos de origen completamente natural no solo pueden retrasar sus efectos, sino también solucionar el problema desde la raíz, incentivando también al crecimiento y al fortalecimiento del pelo.

Hemorroides: posiblemente se trata de una de las enfermedades más molestas para las personas que la sufren, porque incide en su forma de descansar, de alimentarse, de viajar, de disfrutar del tiempo libre, asumiendo que antes de hacer cada cosa es necesario valorar si se puede o no, por el dolor que puede causar. Algunos productos disponibles en la tienda citada, como Hemapro Cream, han demostrado ser totalmente eficaces para combatir los efectos de las hemorroides.

Dado que la cosmética natural está en constante desarrollo y crecimiento, las innovaciones y las propuestas disruptivas están por doquier, sin duda, una oportunidad para desarrollar un negocio exitoso.