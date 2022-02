Mercenarios de exportaci贸n nacidos en Colombia y que se vendieron a un precio muy barato como carne de ca帽贸n en las guerras de los EEUU ahora reclaman

El asesinato del presidente de Hait铆, Jovenel Mo茂se, por parte de mercenarios del Ej茅rcito colombiano a mediados del a帽o anterior hizo visible, en nuestro pa铆s y en el mundo entero, una realidad criminal de 铆ndole transnacional en la que participan directamente numerosos estados, a la cabeza de los cuales se encuentran EEUU, Inglaterra e Israel, y cuenta con la participaci贸n de sus vasallos m谩s abyectos, como Colombia.

El descubrimiento in fraganti de los mercenarios criollos como autores materiales de un magnicidio de alto nivel, porque aquello de asesinar un presidente no es frecuente, ha venido acompa帽ado de una reacci贸n propia de las Fuerzas Armadas y de sus voceros incondicionales, entre los que sobresale la “gran prensa”, de lavar la imagen de los mercenarios. Al respecto, se ha destacado por su grado de bajeza lo que ha hecho la Revista Semana, un pasqu铆n de pornograf铆a pol铆tica, para limpiar la cara de los mercenarios, a los que lleg贸 a pintar como “v铆ctimas”, “inocentes” o “enga帽ados” e incluso, para generar solidaridad con esos matones, se dedic贸 a entrevistar a sus familiares, esposas y compa帽eras sentimentales principalmente, y dio como ciertas sus afirmaciones, uno no sabe si hablan con ingenuidad o cinismo, de que esos individuos eran unas mansas palomas y no mataban una mosca.

Pues bien, en esa perspectiva de blanquear la imagen de los mercenarios criollos El Espectador se acaba de anotar un hit al difundir un video con el t铆tulo Exmilitares colombianos son mano de obra barata en guerras para EEUU. [Puede verse en: https://www.elespectador.com/mundo/america/exmilitares-colombianos-son-mano-de-obra-barata-en-guerras-para-estados-unidos/

No queda claro si el video fue elaborado por El Espectador o simplemente lo reproduce. De cualquier forma, su contenido no tiene desperdicio, por el tipo de justificaci贸n que se quiere hacer de los mercenarios colombianos. Se sostiene, para empezar, que “Durante a帽os, exmilitares latinoamericanos han combatido para EEUU como contratistas de empresas de seguridad privada, calific谩ndolos de mercenarios. Ellos rechazan dicho t茅rmino y piden que se les reconozca como excombatientes estadounidenses”. Enseguida aparece un peque帽o grupo de personas, portando pancartas en ingl茅s en las que se puede leer “Nosotros existimos y estamos aqu铆, por favor no se olviden de nosotros”, “Nosotros estuvimos sirviendo en Irak”. Luego en el video se entrevista a uno de los individuos que portaba esa pancarta, quien afirma que 茅l es un exmilitar colombiano que particip贸 en la guerra de los EEUU contra Afganist谩n.

Afirma que tuvo experiencia de guerra en Toribio, Cauca, donde combati贸 a un frente de las Farc. Sostiene que fue enga帽ado y nunca fue entrenado para ser carne de ca帽贸n o estar afuera esperando un enemigo mucho mejor armado, en cantidades y fuerza. Y aqu铆 cabe la pregunta: 驴Enga帽ado por qui茅n?, puesto que resulta bastante dudoso que alguien del Ej茅rcito de Colombia, con experiencia contrainsurgente en terreno no sepa lo que va a hacer a Afganist谩n donde EEUU libr贸 una guerra de veinte a帽os. Es un cuento chino suponer que estos militares no sab铆an a lo que iban y que se les puede excusar por su ignorancia o por su ingenuidad.

En otra parte del video se entrevista a otro exmilitar colombiano, con experiencia de cinco a帽os no en una sino en dos guerras de los EEUU, en Irak y en Afganist谩n. No da la cara, pidi贸 permanecer en el anonimato y que se le alterara la voz. Regres贸 a Colombia en 2015 y lidia con los traumas de la guerra, no tiene vida social, sufre pesadillas frecuentes y vive medicado a causa de un estr茅s postraum谩tico. Dice que representa a aquellos que fueron utilizados en defensa de la bandera de EEUU. Nuevamente, resulta poco convincente suponer que mercenarios como este no supiera lo que iba a hacer en dos guerras en tierras lejanas. 驴Qui茅n los utiliz贸? 驴No sab铆a que iban a pelear por los EEUU? 驴Pueden hacer los mercenarios colombianos algo distinto a atacar y matar a la poblaci贸n local? 驴Acaso los miliares-mercenarios-sicarios colombianos llegaron a esos territorios para alfabetizar a los nativos y darles a conocer la literatura del Realismo M谩gico o cosas por el estilo?

Lo que si deja claro ese testimonio son las traumas que generan las guerras en general, pero en especial las que libra EEUU. Por eso, no sorprende que una gran parte de los que combaten por los EEUU, hayan nacido o no en ese pa铆s -eso es lo de menos- terminen enfermos, desquiciados o locos, tras participar en todo tipo de cr铆menes, torturas, masacres, violaciones, bombardeos de ni帽os… que llevan a cabo los ej茅rcitos de ocupaci贸n del imperialismo estadounidense.

Estos mercenarios nacidos en Colombia y que se vendieron a un precio muy barato como carne de ca帽贸n en las guerras de los EEUU ahora reclaman que ese pa铆s les d茅 un trato de primera, y no los desprecie ni los haga a un lado, como suele hacer con las mercanc铆as inservibles y desechables. Por ello, buscan que se les considere como a los militares estadounidenses, excombatientes jubilados, y se les conceda la residencia estadounidense. Ellos no quieren que se les vea como basura, que los traten como perros (colombianos porque Thet dogs en EEUU son consentidos y privilegiados), sino que se les vea como personas importantes que han servido a los EEUU en sus guerras de agresi贸n.

Al fin qu茅: si se les utiliz贸 para masacrar a la poblaci贸n de pa铆ses lejanos por parte de los EEUU, por qu茅 quieren tener la ciudadan铆a de ese mismo pa铆s. Por lo visto ese era objetivo que ten铆an desde un principio: obtener la ciudadan铆a gringa, sin importar lo que hubiera que hacer y donde fuera, para demostrar que eran obedientes y sumisos al Pent谩gono. 驴Qu茅 hacen los colombianos en Irak o Afganist谩n, peleando en guerras ajenas que nada tienen que ver con nuestro pa铆s? 驴Qu茅 lleva a mercenarios criollos a matar a personas extranjeras, que nunca les han hecho nada, y de las que seguro ni les interesa y nunca han ubicado en un mapa los lugares en los que los llevan a hacer da帽o?

La cereza del pastel de este corto video se la lleva un tal John Marulanda, un exmilitar colombiano miembro de la Asociaci贸n Colombiana de Oficiales en Retiro, quien afirma que el negocio de los mercenarios, que 茅l denomina “Contratistas”, debe entenderse como una “industria” que se mueve en todo el mundo y contrata a especialistas en asuntos de seguridad.

Ese es el meollo de la cuesti贸n de los mercenarios colombianos y sus auspiciadores: se creen necesarios e importantes porque forman parte de una “industria”, de una cadena de suministro del dolor y la muerte, que deber铆a considerarse en Colombia y en el exterior como una actividad productiva.

Al final del video se dice que “la situaci贸n de los contratistas de seguridad colombianos llam贸 la atenci贸n tras el asesinato del presidente de Hait铆”. Los autores del video sostienen, entonces, que no hablamos de mercenarios y criminales, sino de unos contratistas de la industria de la muerte, tres mil de los cuales no nacidos en los EEUU murieron entre 2011 y 2021 en territorio afgano. Y, para rematar, se sostiene que “con bajas pensiones los soldados latinoamericanos son f谩ciles de seducir para ser contratados”.

Recordemos que este es uno de los argumentos m谩s esgrimidos por Semana y los apologistas del Ej茅rcito colombiano: que los esforzados h茅roes y patriotas que se pensionan a los 40 a帽os y gozan de todo tipo de privilegios, son unos pobres abandonados que, para redondear el sueldo, deben convertirse en sicarios internacionales y participar en el asesinato de un presidente. M谩s bien, el asunto no es de los bajos sueldos -en un pa铆s donde es un privilegio tener una pensi贸n, si tenemos en cuenta que en Colombia solamente se pensionan tres de cada diez adultos y la mayor parte de ellos luego de trabajar duro- sino de indagar que puede hacer despu茅s de jubilado un militar, si lo 煤nico que sabe hacer es la guerra.

Elemental, convertirse en mercenario y formar parte de la “industria de la muerte” en el exterior. Si le va bien y es exitoso, es decir, mata a granel y eso le permite ascender en el escalaf贸n de esa industria aparece como un efectivo contratista de seguridad, al que se le conceder谩 la ciudadan铆a estadounidense; si, por el contrario, es un fracasado y le sucede lo mismo que a la mayor parte de soldados rasos de los EEUU, que terminan abandonados y en el manicomio, pues a morirse de soledad, y en el completo olvido, sin tener el derecho de ser un mercenario con nacionalidad estadounidense, lo cual es la licencia universal para matar, al estilo Rambo. Y teniendo m茅ritos para ser criminales de reconocimiento internacional, porque en Colombia las fuerzas armadas los han preparado para eso. En fin, en Colombia el Ej茅rcito lanza a la “industria” y mercado de la muerte mercenarios baratos y calificados.

Publicado en El Colectivo, No. 71, febrero de 2021