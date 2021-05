–

De parte de Arrezafe May 29, 2021 98 puntos de vista

Mondoweiss

– 14/12/2020

Traducción del inglés:

Arrezafe

Los mismos líderes

europeos que hace unos años marcharon en París gritando “Je

suis Charlie”, defendiendo los derechos inalienables de libertad

de expresión de los europeos blancos para ofender a los musulmanes,

insultando y ridiculizando a su Profeta, ahora están haciendo cola

para prohibir la libertad de expresión cuando la crítica se dirige contra

Israel.

MANIFESTANTES A

FAVOR DE JEREMY CORBYN REUNIDOS FRENTE A LA SEDE DEL PARTIDO

LABORISTA ANTES DE UNA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL SOBRE

SI ADOPTAR, EN SU TOTALIDAD, LA DEFINICIÓN DE ANTISEMITISMO DE LA

IHRA (ALIANZA INTERNACIONAL PARA EL RECUERDO DEL HOLOCAUSTO).

(CRÉDITO DE LA FOTO: BEN CAWTHRA / SIPA USA)

El periódico israelí

Haaretz ha publicado

esta semana un informe

extenso y fascinante que ofrece una instantánea inquietante del

clima político que emerge rápidamente en Europa sobre el tema del

antisemitismo. El artículo documenta una especie de reinado de

terror cultural, político e intelectual en Alemania desde que el

parlamento aprobó una resolución, el año pasado, que equipara el

apoyo a los boicots no violentos contra Israel, en solidaridad con

los palestinos oprimidos por Israel, con el antisemitismo.

El artículo se refiere a

Alemania, pero cualquiera que lo lea verá un fuerte paralelismo con

lo que está sucediendo en otros países europeos, especialmente el

Reino Unido y Francia.

Los mismos líderes

europeos que hace unos años marcharon por las calles de París

gritando “Je suis Charlie”, defendiendo los derechos

inalienables de libertad de expresión de los europeos blancos de

ofender

a los musulmanes, insultando y ridiculizando a su Profeta, ahora

hacen cola para prohibir la libertad de expresión cuando se trata de

Israel, un estado que se niega a poner fin a su beligerante ocupación

de tierras palestinas. Los líderes europeos han demostrado

repetidamente que están dispuestos a aplastar la libertad de

expresión de los palestinos y de quienes se solidarizan con ellos

para evitar ofender a ciertos sectores de la comunidad judía.

La situación se reduce a

esto: los musulmanes europeos no tienen derecho a ofenderse por los

insultos a su religión, pero los judíos europeos tienen todo el

derecho a ofenderse por las críticas a un estado agresivo del Medio

Oriente con el que se identifican. Visto de otra manera, las

prioridades seculares perversas de la cultura dominante europea ahora

colocan la santidad de un estado militarizado, Israel, por encima de

la santidad de una religión con mil millones de seguidores.

Culpabilidad por

asociación

Esto ni siquiera es un

doble estándar. No puedo encontrar una palabra en el diccionario que

transmita la escala y el grado de hipocresía y mala fe involucradas.

Si el erudito judío

estadounidense Norman Finkelstein escribiera la continuación de su

apasionado libro The

Holocaust Industry, sobre el uso cínico del Holocausto para

enriquecer y empoderar a una organización judía a expensas de los

sobrevivientes reales del Holocausto, podría verse tentado de

titularlo La Industria del Antisemitismo.

En el clima actual en

Europa, que rechaza cualquier pensamiento crítico en relación con

amplias áreas de la vida pública, mi anterior observación bastaría

para ser denunciado por antisemita. Es por eso que el artículo de

Haaretz, mucho más valiente que cualquier cosa que se lea en un

periódico del Reino Unido o de Estados Unidos, no oculta lo que está

sucediendo en Alemania. Lo llama una “caza de brujas”. Lo

que Haaretz viene a decir es que el antisemitismo ha sido politizado

y convertido en un arma, una conclusión evidente que en la

actualidad hará posible que te expulsen del Partido Laborista

británico, incluso si eres judío.

La historia de Haaretz

destaca dos desarrollos importantes en la forma en que el

antisemitismo ha sido, en palabras de intelectuales y líderes

culturales citados por el periódico, “instrumentalizado”

en Alemania.

Las organizaciones judías

y sus aliados en Alemania, como informa Haaretz, están armando

abiertamente el antisemitismo, no solo para dañar la reputación de

los críticos más duros de Israel, sino también para forzar a salir

del dominio público y cultural, mediante una especie de “culpa

asociada al antisemitismo”, a cualquiera que se atreva a

criticar a Israel.

Las asociaciones

culturales, festivales, universidades, centros de investigación

judíos, centros de estudios políticos, museos y bibliotecas se ven

obligados a escudriñar el pasado de aquellos a quienes desean

invitar, no vaya a ser que las organizaciones judías locales

detecten la más mínima transgresión contra Israel. Eso ha creado

una atmósfera tóxica y paranoica que inevitablemente mata la

confianza y la creatividad.

Pero la psicosis es aún

más profunda. Israel, y todo lo relacionado con él, se ha

convertido en un tema tan inflamable –y que puede arruinar carreras

en un instante–, que la mayoría de las figuras políticas,

académicas y culturales en Alemania ahora prefieren evitarlo por

completo. Israel, como pretendían sus partidarios, se está

volviendo rápidamente intocable.

Un caso digno de

análisis, señalado por Haaretz, es Peter Schäfer, un respetado

profesor de estudios del antiguo judaísmo y cristianismo que se vio

obligado a dimitir como director del Museo Judío de Berlín el año

pasado. El crimen de Schäfer, a los ojos del establishment

judío de Alemania, fue que organizó una exposición sobre Jerusalén

que reflejaba las tres tradiciones religiosas de la ciudad,

incluyendo, claro está, la musulmana.

Inmediatamente fue

acusado de promover “distorsiones históricas” y denunciado como

“antiisraelí”. Un reportero del Jerusalem Post –periódico de

derecha que ha estado en connivencia

activa con el gobierno israelí para difamar a los críticos de

Israel– se puso en contacto con Schäfer mediante una serie de

provocadores correos electrónicos que incluían preguntas como:

“¿Aprendiste la lección equivocada del Holocausto?” y

“Los expertos israelíes me informan que usted difunde el

antisemitismo, ¿es eso cierto?”

Schäfer observa:



“La acusación de

antisemitismo es un garrote que permite dar un golpe mortal, y los

elementos políticos interesados en ello lo están utilizando, sin

duda… Poco a poco, el personal del museo entró en un estado de

pánico. Luego, por supuesto, también comenzamos a hacer

verificaciones de antecedentes. Cada vez más envenenada la atmósfera

y nuestro trabajo”.

Otra víctima destacada

de estas organizaciones judías declara a Haaretz:



“A veces uno piensa

si ir a tal conferencia o invitar a determinado colega, porque eso

significa que tendré que lidiar durante semanas con una tormenta de

mierda, tiempo que necesito para otras cosas porque a mí me pagan

como conferenciante. Hay un tipo de ‘obediencia anticipada’ o

‘autocensura previa’ ”.

Sacando los pies del tiesto

No hay nada inusual en lo

que está sucediendo en Alemania. Las organizaciones judías están

provocando estas “tormentas de mierda” –diseñadas para

paralizar la vida política y cultural de cualquiera que se involucre

en la más leve crítica de Israel– en los más altos niveles del

gobierno. ¿No me creen? Aquí está Barack Obama, explicando en su

reciente autobiografía sus esfuerzos como presidente de Estados

Unidos para frenar la expansión de los asentamientos ilegales de

Israel. Al principio, se le advirtió

que, o abandonaba o se enfrentaría a la ira del lobby de Israel:



“Los miembros de

ambos partidos estaban preocupados por cruzar los límites del Comité

de Asuntos Públicos de Israel Estadounidense (AIPAC). Aquellos que

criticaban en demasía la política israelí se arriesgaban a ser

etiquetados como ‘antiisraelíes’ (y posiblemente antisemitas) y a

enfrentarse a un oponente bien financiado en las próximas

elecciones”.

Cuando aún así Obama

siguió adelante en 2009 y propuso una modesta congelación de los

asentamientos ilegales de Israel:



“Los teléfonos de

la Casa Blanca comenzaron a sonar sin parar, los miembros de mi

equipo respondían llamadas de periodistas, de líderes de

organizaciones judías estadounidenses, de partidarios prominentes y

miembros del Congreso, todos preguntándo por qué nos metíamos con

Israel … este tipo de presión continuó durante gran parte de 2009

“.

Señala además:

“El ruido orquestado

por Netanyahu tuvo el efecto deseado de absorver nuestro tiempo,

ponernos a la defensiva y recordarme que las diferencias políticas

normales con un primer ministro israelí, incluso uno que presidía

un frágil gobierno de coalición, imponían un costo político que

no existía cuando traté con el Reino Unido, Alemania, Francia,

Japón, Canadá o cualquiera de nuestros otros aliados más

cercanos”.

Sin duda, Obama no se

atreve a dejar por escrito todos sus pensamientos sobre el primer

ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o los lobbistas

estadounidenses que trabajaban en su nombre. Pero las declaraciones

de Obama sí muestran que, incluso un presidente de Estados Unidos,

supuestamente la persona más poderosa del planeta, terminó

palideciendo ante este tipo de asalto implacable. Para el resto de

los mortales, probablemente el precio sea mucho más elevado.

Sin libertad de

expresión sobre Israel

Fue esta misma

movilización de presión organizada judía –orquestada, como

señala Obama, por Israel y sus partidarios en los EEUU y Europa–

lo que terminó dominando los cinco años de Jeremy Corbyn como líder

del Partido Laborista de Gran Bretaña, transformando, casi de la

noche a la mañana, a un buen y reconocido activista antirracista en

un antisemita.

Ésta es la razón por la

que su sucesor, Sir Keir Starmer, ha subcontratado parte de la

supervisión organizativa laborista sobre asuntos judíos e israelíes

a la muy conservadora Junta de Diputados de Judíos Británicos, como

queda patente en los 10 Compromisos de la Junta firmados por

Starmer”.



LA

JUNTA DE DIPUTADOS DE LOS JUDÍOS BRITÁNICOS “DIEZ PROMESAS

PARA PONER FIN A LA CRISIS DEL ANTISEMITISMO”

Es parte de la razón por

la cual Starmer recientemente expulsó a Corbyn del partido y luego

desafió

las demandas de sus miembros de que fuera reintegrado adecuadamente,

después de que Corbyn expresara su preocupación por la forma en que

las acusaciones de antisemitismo habían sido “urdidas por

razones políticas” para dañarlo a él y al Partido Laborista.

(Cabe señalar que el derechista Starmer estaba a su vez feliz de

utilizar el antisemitismo como pretexto para eliminar la agenda

socialista que Corbyn había tratado de recuperar para el Partido

Laborista). Es por eso que Starmer ha impuesto una prohibición

total a los electores militantes que discuten la suspensión de

Corbyn. Y es por eso que el secretario de educación del laborismo se

ha unido al partido conservador gobernante amenazando con privar de

sus fondos a las universidades si permiten la libertad de expresión

sobre Israel en el campus.

Dos tipos de judíos

Pero el artículo de

Haaretz plantea otra cuestión fundamental para comprender cómo

Israel y el establishment judío en Europa están politizando

el antisemitismo para proteger a Israel de las críticas. El

potencial talón de Aquiles de su campaña son los disidentes judíos,

aquellos que rompen con la supuesta línea de la “comunidad judía”

y crean un espacio en el que otros, ya sean palestinos u otros no

judíos, puedan criticar a Israel. Estos disidentes judíos sirven

para recordar que, por extremas que sean, las críticas a Israel no

deben ser tachadas de antisemitismo.

Sin embargo, Israel y las

organizaciones sionistas se han propuesto erosionar esa idea

promoviendo una distinción entre dos tipos de judíos: buenos judíos

(leales a Israel) y malos judíos (desleales a Israel).



Haaretz informa que a

funcionarios en Alemania, como Felix Klein, el comisionado de

antisemitismo del país, y Josef Schuster, presidente del Consejo

Central de Judíos en Alemania, se les permite definir no solo quién

es antisemita, por lo general apoyándose en Israel como referente,

sino que también determinan quiénes son buenos judíos, aquellos

políticamente afines a ellos, y quiénes son malos judíos, aquellos

que no están de acuerdo con ellos.

Figuras como Klein y

Schuster han alentado al gobierno alemán, a las autoridades locales,

a los medios de comunicación, a las universidades y a las

instituciones culturales a perseguir a los judíos alemanes

“disidentes”, e incluso a judíos israelíes que viven y trabajan

en Alemania, a ser expulsados del espacio público y cultural del

país.

Cuando, por ejemplo, un

grupo de académicos judíos israelíes en Berlín mantuvo una serie

de discusiones referentes al sionismo el año pasado en el sitio web

de su escuela de arte, un periodista israelí pronto reveló la

historia de un “escándalo” que involucraba a partidarios

del boicot que recibían fondos del Gobierno alemán. Horas más

tarde, la escuela de arte había clausurado el sitio, mientras que el

Ministerio de Educación alemán emitió un comunicado aclarando que

no había proporcionado fondos a dicha escuela. La embajada israelí

calificó oficialmente las discusiones sostenidas por estos israelíes

como “antisemitas”, y una fundación alemana que documenta el

antisemitismo agregó a dicho grupo a la lista de incidentes

antisemitas de su registro.





Descritos como ‘kapos’

Tan represiva se ha

vuelto la atmósfera cultural y política en Alemania que se ha

producido una incipiente reacción airada entre los líderes

culturales. Algunos de ellos se han atrevido a publicar una carta

protestando contra el papel de Klein, comisionado de antisemitismo.

Haaretz informa:



“El zar del

antisemitismo, acusa la carta, está trabajando ‘en sinergia con el

gobierno israelí’ en un esfuerzo ‘por desacreditar y silenciar a los

oponentes de las políticas de Israel’ y está incitando a la

‘instrumentalización’ que socava la verdadera lucha contra el

antisemitismo.

Figuras como Klein se

han centrado tanto en condenar las críticas a Israel realizadas

desde la izquierda, incluida la izquierda judía, que apenas han

notado el “grave peligro que enfrentan los judíos en Alemania

debido al aumento del antisemitismo de extrema derecha”,

argumenta la carta.

Una vez más, se puede

ver el mismo panorama en toda Europa. En el Reino Unido, el opositor

Partido Laborista, que debería ser un espacio seguro para quienes

lideran la lucha contra el racismo, se está depurando de los judíos

que critican a Israel y utilizando difamaciones de antisemitismo

contra prominentes antirracistas, especialmente de otras minorías

oprimidas.

Sorprendentemente,

Naomi Wimborne-Idrissi, una de las fundadoras de Jewish Voice for

Labor, que apoya a Corbyn, fue recientemente suspendida por Starmer’s

Labor. Naomi acababa de aparecer en un vídeo conmovedor en el que

explicaba las formas en que las organizaciones judías estaban

utilizando el antisemitismo para difamar a los judíos de izquierda

como ella, tildándoles de “traidores” y “kapos”,

términos incendiarios que, como señala Wimborne-Idrissi, se

refieren al “judío preso de un campo de concentración que

colaboró con las autoridades [nazis], personas que colaboraron en la

aniquilación de su propio pueblo”.

Al suspenderla, Starmer

apoyó efectivamente esta campaña de difamación contra los judíos

de izquierda promovida por establishment sionista del Reino

Unido.

Anteriormente, Marc

Wadsworth, un distinguido activista negro contra el racismo, fue

igualmente suspendido

por los laboristas cuando expuso los esfuerzos de Ruth Smeeth

–entonces parlamentaria laborista, judía y exfuncionaria del grupo

de presión israelí BICOM– para reclutar medios de comunicación

en apoyo de su campaña destinada a calumniar a los opositores

políticos de izquierda acusándolos de antisemitas.

En consonancia con el

rápido deterioro del pensamiento crítico en las organizaciones

sociales, constituidas para defender las libertades básicas, Smeeth

fue nombrado recientemente director de la organización para la

“libertad de expresión” Index on Censorship. En ella puede ahora

trabajar para reprimir las críticas a Israel –y atacar a los

“judíos malos”– bajo el pretexto de luchar contra la

censura. En la nueva realidad invertida, censurable no es difamar y

silenciar a un “judío malo” como Wimborne-Idrissi, sino

criticar a Israel por sus constantes violaciones de los derechos

humanos, critica ahora vista a menudo como crimen de “ofensa”.

El niño que gritó ‘que viene el lobo’

El artículo de Haaretz

ayuda a contextualizar la actual “caza de brujas”

antisemitas de Europa, que tiene como objetivo a cualquiera que

critique a Israel o se solidarice con los palestinos oprimidos o se

asocie con esas personas. Es una prolongación de la anterior campaña

del establishment judío contra “el tipo de judío

equivocado”, como lo identifica Finkelstein en The Holocaust

Industry. Pero esta vez las organizaciones judías están practicando

un juego político mucho más arriesgado y más peligroso.

Haaretz teme, con razón,

que el liderazgo judío en Europa no solo esté silenciando al judío

común, sino que esté degradando el significado –la contundencia–

del antisemitismo en el hecho mismo de politizarlo. Las

organizaciones judías corren el riesgo de alienar a la izquierda

europea, que históricamente las ha apoyado contra el odio al judío

de la derecha. Súbitamente, el antirracismo europeo se encuentra

identificado y difamado de neonazi en ciernes.

Si quienes apoyan los

Derechos Humanos y exigen el fin de la opresión de los palestinos

son etiquetados como antisemitas, será cada vez más difícil

distinguir entre el falso e instrumentalizado “antisemitismo”

atribuido a la izquierda y el verdadero odio a los judíos de la

derecha. Es probable que los difamadores del antisemitismo, y sus

compañeros de viaje como Keir Starmer, terminen sufriendo su propio

síndrome del “niño que gritó que viene el lobo”.

O como señala Haaretz:



“El tema que está

molestando a los críticos de la resolución del Bundestag

[parlamento alemán] es si la extensión del concepto de

antisemitismo para abarcar las críticas a Israel no está afectando

adversamente la batalla contra el antisemitismo. El argumento es que

la facilidad con la que se formula la acusación podría tener el

efecto de erosionar el concepto en sí”.

La Industria del

Antisemitismo

Vale la pena señalar las

características compartidas de la nueva Industria del Antisemitismo

con las discusiones anteriores de Finkelstein sobre La Industria del

Holocausto.

En su libro, Finkelstein

identifica a los “judíos equivocados” con personas como su

madre, que sobrevivió a un campo de exterminio nazi mientras el

resto de su familia perecía. Estos judíos sobrevivientes, argumenta

Finkelstein, fueron valorados por la Industria del Holocausto sólo

en la medida en que sirvieron como una herramienta de promoción para

que el establishment judío acumulara más riqueza y estatus

cultural y político. De lo contrario, las víctimas fueron ignoradas

porque el mensaje del Holocausto real –en contraste con la

representación del mismo del liderazgo judío– era universal: que

debemos oponernos y luchar contra todas las formas de racismo

porque conducen a la persecución y al genocidio.

En cambio, la Industria

del Holocausto promovió una lección particularista e interesada

según la cual el Holocausto prueba que los judíos están oprimidos

de manera única y que, por lo tanto, merecen una solución única:

un estado, Israel, al que los estados occidentales deben dar un

margen de maniobra único para cometer crímenes en violación de las

normas y leyes internacionales. La Industria del Holocausto, muy

distinta de los hechos reales del Holocausto, está profundamente

entrelazada y racionalizada por la perpetuación del proyecto

colonial y racista de Israel.

En el caso de la

Industria del Antisemitismo, el “judío equivocado” vuelve

a aparecer. Esta vez, la caza de brujas tiene como objetivo a los

judíos de izquierda, los judíos que critican a Israel, los que se

oponen a la ocupación y los que apoyan un boicot a los asentamientos

ilegales o al propio Estado de Israel. Una vez más, el problema con

estos “judíos malos” es que aluden a una lección

universal, una que dice que los palestinos tienen al menos tanto

derecho a la autodeterminación, a la dignidad y la seguridad en su

patria histórica, como los inmigrantes judíos que huyeron de la

persecución europea.

En contraste con los

“judíos malos”, la Industria del Antisemitismo exige que

se extraiga una conclusión particularista sobre Israel, tal como la

Industria del Holocausto llegó anteriormente a una conclusión

particularista. Proclama que, negar a los judíos un estado es

abandonarlos indefensos a merced del eterno virus del antisemitismo.

En esta concepción, el Holocausto puede ser singularmente

aborrecible, pero está lejos de ser único, pues los no judíos,

dadas las circunstancias propicias, son muy capaces de llevar a cabo

otro Holocausto. Por lo tanto, los judíos deben estar siempre

protegidos, siempre en guardia, siempre armados (en el caso de

Israel, sus bombas nucleares) a mano.

Tarjeta ‘Salir de la

cárcel’

Esta visión busca, por

supuesto, ignorar o marginar a otras víctimas del Holocausto

(romaníes, comunistas, homosexuales) y demás víctimas del racismo.

Necesita crear una jerarquía de racismos, una competencia entre

ellos, en la que el odio a los judíos esté en la cima. Así es como

llegamos a un absurdo: que el antisionismo –tergiversado como el

rechazo de un refugio para los judíos, cuando lo que en realidad

rechaza es un estado étnico colonial que oprime a los palestinos–

es lo mismo que el antisemitismo.

Increíblemente, como

aclara el artículo de Haaretz, los funcionarios alemanes están

oprimiendo a los “judíos malos” a instancias de las

organizaciones judías, para evitar, según ellos, el resurgimiento

de la extrema derecha y los neonazis. Por lo tanto, las críticas a

Israel hechas por el “judío malo” no solo se descartan

como ideológicamente erróneas o engañosas, sino que se convierten

en una prueba de que estos judíos están en connivencia, o al menos

alimentan, a los que odian a los judíos.

De esta manera, Alemania,

el Reino Unido y gran parte de Europa han llegado a justificar la

exclusión del “judío equivocado” –aquel que defiende

los principios universales en beneficio de todos– del espacio

público. Lo cual, por supuesto, es exactamente lo que Israel quiere,

porque, anclado como está en una ideología de exclusividad étnica

como un “Estado Judío”, tiene necesariamente que rechazar la

ética universal.

Lo que vemos aquí es la

ilustración de un principio en el corazón de la ideología estatal

del sionismo: Israel necesita el antisemitismo. Israel, literalmente,

tendría que inventar el antisemitismo si no existiera.

Esto no es una hipérbole.

La idea de que el “virus del antisemitismo” yace

semi-dormido en cada no judío esperando una oportunidad para brotar

en su anfitrión, es la razón fundamental de Israel. Si el

Holocausto fue un evento histórico excepcional, si el antisemitismo

fue un racismo antiguo que en su encarnación moderna siguió los

patrones de prejuicio y odio familiares en todos los racistas, desde

el fanatismo anti-negro hasta la islamofobia, Israel no solo sería

redundante sino una abominación, porque se ha erigido para desposeer

y abusar de otro grupo, los palestinos.

El antisemitismo es la

tarjeta de Israel para “salir de la cárcel”. El

antisemitismo sirve para absolver a Israel del racismo que encarna

estructuralmente y que sería imposible pasar por alto si Israel se

viera privado del equivocado poder que le proporciona el

antisemitismo como arma.

Un espacio vacío

El artículo de Haaretz

nos dispensa un servicio genuino, no solo recordándonos que existen

los “judíos malos”, sino también saliendo en su defensa, algo

que los medios europeos ya no están dispuestos a hacer. Defender a

los “judíos malos”, como Naomi Wimborne-Idrissi, es contaminarse

con la misma mancha de antisemitismo que justificó la expulsión de

estos judíos del espacio público.

Haaretz registra el

esfuerzo de algunas instituciones culturales valientes en Alemania

para protestar, para mantener la lucha contra este nuevo macartismo.

Su posición puede ser derrotada. Si así fuerae, es posible que tú

ni te enteres.

La controversia

fraudulenta del ‘antisemitismo laborista’ ha empoderado a los

elementos más matones de la comunidad judía británica organizada.

Caso en cuestión: la

Campaña contra el antisemitismo exige efectivamente que el profesor

David Feldman se mantenga callado o sea despedido.

https://t.co/QWvNg84c2E

JamieSW (@jsternweiner) 4

de diciembre de 2020

Una vez que los “judíos

malos” han sido acallados, como ya lo han sido los palestinos y

aquellos que se solidarizan con ellos; cuando las redes sociales han

eliminado las plataformas críticas con Israel como enemigas de los

judíos; cuando los medios de comunicación y los partidos políticos

imponen este silencio de manera tan absoluta que ya no necesitan

tachar a nadie de antisemita porque estos “antisemitas” han

desaparecido; cuando la “comunidad” judía habla con una sola voz

porque sus otras voces han sido eliminadas; cuando la censura sea ya

completa, tú ni siquiera te enterarás.

No quedará constancia de

lo que se perdió. Habrá simplemente un espacio vacío, una pizarra

en blanco, donde alguna vez existieron discusiones sobre los crímenes

de Israel contra los palestinos. En cambio, lo que escucharás será

solo lo que Israel y sus partidarios quieren que escuches. Tu

ignorancia será felizmente completa.

Una versión de este

ensayo apareció por primera vez en el

blog de Jonathan Cook