Entrevista a Peter C. Gøtzsche

Muy pocos medicamentos realmente ayudan a los pacientes, aunque deberían brindarnos una vida larga y saludable. Pero la industria farmacéutica mata a más personas que la mafia, dice el médico danés Peter C. Gøtzsche, y pide una revolución en la industria.

¿Quién no quiere una vida larga y saludable? La industria farmacéutica desarrolla, prueba y vende los medios para asegurar esto. Pero el médico Peter C. Gøtzsche considera que el sistema actual ha fracasado. El danés trabajó para los fabricantes de medicamentos, luego cambió de bando y ahora dirige el Centro Nórdico Cochrane en Copenhague. En su libro “Medicina mortal y crimen organizado” critica duramente a la industria.

Süddeutsche Zeitung: Recientemente se reveló que una empresa en la India había falsificado datos para que los estudios de las empresas farmacéuticas internacionales pareciesen mejor de lo que eran. Usted afirma que la propia industria farmacéutica también está manipulando los estudios. Pero hace otras acusaciones graves contra la industria. Incluso habla de crimen organizado y mafia.

Peter C. Gøtzsche: Sí, el mayor fabricante de medicamentos del mundo, Pfizer, por ejemplo, pagó 2.300 millones de dólares en EEUU en 2009 tras una demanda por comercialización ilegal de medicamentos (1). En 2011, GlaxoSmithKline estaba incluso dispuesta a pagar 3.000 millones de dólares para poner fin a una demanda por fraude de medicamentos (2). Para Abbot fueron 1.500 millones, Eli Lilly pagó 1.400 millones, Johnson & Johnson 1.100 millones. Para las otras grandes empresas, fueron sumas que estaban en el rango de decenas y centenas de millones de dólares. Siempre se trató de fraude y engaño, soborno o márketing de medicamentos para usos para los que no estaban autorizados.

Estos delitos cumplen los criterios de la delincuencia organizada, por lo que podemos hablar de mafia. En un juicio de 2010 contra Pfizer, el jurado encontró específicamente que la empresa había violado la llamada Ley Rico contra el Crimen Organizado durante una década (3).

¿Qué pasa con la empresa Roche? Falta en tu lista.

En 2009, esa empresa vendió dosis del medicamento antigripal Tamiflu por valor de varios miles de millones de euros y dólares a Estados Unidos y varios países europeos, que con estos suministros querían defenderse de una epidemia de gripe. Sin embargo, Roche solo publicó algunos de estudios sobre su efectividad. Debido a la presión pública, ahora han hecho accesibles los datos. Según ellos, el medicamento protege incluso menos de lo que se pensaba, y puede causar efectos secundarios graves en algunos casos (4). En mi opinión, la empresa cometió el robo más grande de todos los tiempos.

¿No son estas violaciones cometidas por ovejas negras individuales en algunas empresas? ¿Y qué pasa con las empresas más pequeñas?

En mi investigación, no tomé en cuenta todas las empresas pequeñas, sino las más importantes. También hay, por supuesto, mucha gente decente trabajando en la industria farmacéutica (5). Incluso hay críticas dentro de las empresas. Pero esos no son los que deciden a dónde ir. Creo que todo el sistema, la forma en que se producen, comercializan y controlan los medicamentos ha fallado.

Usted acusa a las empresas de introducir en el mercado medicamentos que eran dañinos e incluso fatales para muchos pacientes.

Hay varios ejemplos de esto. Las compañías farmacéuticas son, por lo tanto, incluso peores que la mafia. Matan a mucha más gente.

Peter C. Gøtzsche

¿Puedes dar ejemplos?

Por ejemplo, analgésicos como Vioxx (6), que se sabe que presentan un riesgo de ataque cardíaco (7) y pueden causar la muerte. Vioxx se lanzó sin suficiente documentación clínica, razón por la cual Merck fue llevada a juicio y tuvo que pagar 950 millones de dólares en 2011 (8).

Antes de que fuera retirado del mercado, el medicamento se usaba para el dolor de espalda, para el codo de tenistas, para todo tipo de dolencias. Pero muchos pacientes habrían estado bien con paracetamol o incluso sin medicación, y ahora están muertos. Es una tragedia.

Científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la agencia reguladora de EEUU, han estimado que Vioxx podría haber matado hasta 56.000 pacientes en EEUU (9)…

Con ese medicamento se trató a más de 80 millones de personas en más de 80 países. Calculo que alrededor de 120.000 personas murieron en todo el mundo. Y Celebrex de Pfizer, que es similar a Vioxx, se administró a 50 millones de personas en todo el mundo en 2004, según la empresa. Debería haber matado a unos 75.000 pacientes este año. El medicamento todavía se prescribe para algunas enfermedades. Aunque Pfizer tuvo que pagar millones de dólares por tergiversar los resultados del estudio sobre la seguridad del fármaco (10).

Otros ejemplos de medicamentos que han salido al mercado de esta manera son las pastillas para adelgazar como Redux y Pondimin (11), el medicamento para la epilepsia Neurontin (12), el antibiótico Ketek (13) o el medicamento para la diabetes Avandia (14).

En su libro también señala problemas particulares con las drogas psicotrópicas.

Estimo que el antipsicótico Zyprexa (para el tratamiento de psicosis esquizofrénicas) de Eli Lilly por sí solo mató a unos 200.000 de los 20 millones de pacientes que tomaron el fármaco en todo el mundo (15). Los estudios en pacientes con Alzheimer han demostrado que hay una muerte adicional por cada 100 pacientes tratados con este tipo de antipsicóticos atípicos (16). Aunque los estudios involucraron a pacientes de mayor edad, los exámenes generalmente solo duraron de diez a doce semanas. En la vida real, los pacientes suelen ser tratados durante años. Además, Zyprexa a menudo se recetaba a los ancianos, aunque no estaba aprobado para la demencia, la enfermedad de Alzheimer y la depresión, por ejemplo. Como resultado, la empresa tuvo que pagar 1.400 millones de dólares por métodos ilegales de venta (17). Sin embargo , las ventas de Zyprex entre 1996 y 2009 fueron de 39 mil millones de dólares (18).

Otro grupo de drogas psicotrópicas, los antidepresivos, también es peligroso. Los pacientes de edad avanzada (19) no aguantan bien estos medicamentos (20). Y se sabe que medicamentos como el Seroxat (Paxil) de GlaxoSmithKline aumentan el riesgo de suicidio entre niños y adolescentes (21). Además, los autores del estudio más importante sobre Seroxat usado contra depresiones profundas de adolescentes afirmaron que el fármaco es eficaz y seguro (22). Pero los resultados no probaron eso en absoluto, como mostró una revisión de los datos (23).

Luego, la empresa lo anunció como un medicamento para niños, aunque no estaba aprobado para ese propósito. Esa fue una de las razones por las que tuvo que pagar tres mil millones de dólares (24).

Hay científicos que vuelven a decir hoy que el riesgo de suicidio de niños y jóvenes no aumenta.

Aparentemente, no han convencido a la FDA (25) y otras autoridades reguladoras de todo el mundo (26), que todavía están advirtiendo al respecto. La última revisión de la Colaboración Cochrane (27) sobre estos fármacos también confirma que existe evidencia de un mayor riesgo de suicidio. Se discuten estudios recientes (28). Pero para mí no hay duda de que el riesgo se incrementa.

CONTROLES FALLIDOS

Dice que los medicamentos son la tercera causa de muerte en Europa y Estados Unidos, después de las enfermedades del corazón y el cáncer. Sin embargo, esto no aparece en los datos de la Oficina Federal de Estadística de Alemania, por ejemplo.

Hay una serie de estudios que llegan a esta conclusión de diferentes maneras que es la tercera causa de muerte. En EEUU, por ejemplo, se estima (29) que 100.000 personas mueren cada año a causa de la toma inadecuada de medicamentos (30). Pero también hay errores médicos: sobredosis accidentales (31), o los fármacos solos o junto a otros fármacos no son adecuados en absoluto para los pacientes.

Pero también debemos nuestra buena salud y nuestra alta esperanza de vida a los medicamentos.

Por supuesto, hay remedios que proporcionan más beneficio que daño. Los medicamentos, por ejemplo, han logrado grandes avances en la lucha contra las infecciones, las enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer y la diabetes tipo 1. Eso se sabe. Pero en relación con la cantidad de medicamentos que se prescriben, pocas personas se benefician realmente de ello. Porque a las personas enfermas se les recetan medicamentos con demasiada frecuencia. Porque las compañías incluso quieren que las personas sanas tomen sus medicamentos.

¿Cuántos de los medicamentos que están en el mercado cree que necesitamos realmente?

Supongo que podemos ahorrar el 95% del dinero que gastamos en medicamentos sin dañar a los pacientes. De hecho, más personas podrían vivir vidas más largas y felices.

Si eso es cierto, ¿por qué los médicos, las organizaciones de pacientes y los políticos de la salud no reaccionan mucho más violentamente?

Una de las razones es que la industria farmacéutica es extremadamente poderosa y está increíblemente bien financiada (32). Influye a todos los niveles. Por ejemplo, médicos que son recompensados ​​por recetar ciertos medicamentos, incluso si son más caros que los medicamentos comparables (33). Muchos médicos parecen pensar que pueden aceptar dinero o beneficios de la industria mientras actúan como defensores de sus pacientes. Pero no pueden.

Además, como muestran claramente los casos judiciales, las empresas siguen difundiendo historias sobre lo maravillosos que supuestamente funcionan sus medicamentos, mientras que al mismo tiempo ocultan lo peligrosos que son. La gente tiende a creerles.

El ministro de Justicia de Alemania ahora quiere castigar el soborno en el sistema de salud (34). ¿Qué pasa con las autoridades reguladoras? Deben asegurarse de que solo salgan al mercado productos útiles.

Están haciendo un trabajo bastante malo. Esto se sabe principalmente por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EEUU. Hay mucho conflicto de intereses y corrupción en esta agencia. En caso de duda, la autoridad decide a favor de los medicamentos de la industria farmacéutica y no a favor de los pacientes. Una y otra vez, los científicos de la FDA tienen que luchar contra sus propios gerentes y los consejos asesores cuando critican los fondos y la forma en que se utilizan.

Los expertos de la propia agencia se han quejado repetidamente de esto, incluso en una carta (35) al equipo de campaña de Barack Obama (36). Debido a sus críticas, la FDA incluso ha monitoreado correos electrónicos privados enviados por científicos a miembros del Congreso, abogados o periodistas (37).

Ronald Kavanagh, que ha hecho públicos datos internos de la FDA, ha dicho sobre su trabajo en la agencia que los científicos a veces recibieron instrucciones directas de aceptar las afirmaciones de las compañías farmacéuticas sin examinar los datos (38). No sabemos mucho sobre las otras autoridades. Pero tendrían que ser mucho más críticos. La regulación de medicamentos obviamente no es efectiva.

Otra cosa sobre los estudios clínicos: Ústed afirma que los estudios de la industria farmacéutica sólo sirven como publicidad de los medicamentos.

Los estudios financiados por empresas tienen más probabilidades de tener resultados beneficiosos para ellas. Eso está probado (39). Permitir que la industria pruebe sus propios medicamentos es como ser mi propio juez en un juicio. Y a los científicos que critican demasiado el diseño de un estudio no se les pregunta la próxima vez. Los afectados lo saben. Solo por esta razón, van demasiado lejos para satisfacer los deseos de la industria. Los resultados indeseables también suelen mantenerse en secreto, mientras que los deseables se publican.

Por lo tanto, los estudios nunca deben ser realizados por la industria farmacéutica, sino siempre por científicos independientes.

¿Las revistas científicas en las que se publican los estudios no saben lo que ocurre? ¿No deberían negarse a publicar tales pruebas?

Las revistas también son parte del problema. Sufren fuertes conflictos de intereses. Por ejemplo, las revistas especializadas de mayor renombre ganan mucho dinero vendiendo ejemplares especiales a empresas, que luego utilizan para hacer publicidad. Por lo tanto, las revistas están bajo presión para aceptar manuscritos de la industria farmacéutica. Por eso se publican estudios con afirmaciones falsas o engañosas. Hay varios ejemplos de esto. Richard Smith, ex editor del British Medical Journal, publicó él mismo un artículo completo titulado: “Las revistas médicas son una extensión de los departamentos de marketing de las compañías farmacéuticas“ (40).

Hace algunos años, un miembro de la industria le dijo al propio Journal que era más difícil publicar un artículo favorable allí que en otras revistas (41). Pero si lo logra pulicar, le dará 200 millones de libras esterlinas para la empresa. Mientras tanto, muchas revistas comerciales están haciendo esfuerzos para cambiar algo aquí.

¿Qué más crees que debe cambiar?

Necesitamos una revolución en el sector medicinal: pruebas de drogas independientes que la industria pueda seguir pagando. Por lo demás, no debería tener absolutamente nada que ver con eso. Todos los datos del estudio deben divulgarse, incluidos los resultados negativos. Como médicos, debemos comenzar a decir no al dinero y otros regalos de la industria farmacéutica.

Además, debería prohibirse la publicidad de medicamentos, incluso dentro de los círculos profesionales, al igual que con los productos del tabaco. En cualquier caso, existe un riesgo para la salud y la muerte. Y cuando un medicamento es bueno, podemos estar seguros de que los médicos lo usarán.

