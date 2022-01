–

En junio de 2021 se registr贸 un accidente en Taishan 1 (China), el primer reactor del modelo EPR que entr贸 en funcionamiento en el mundo (2018), y algunas de las barras de combustible de uranio que se alojan en el n煤cleo del reactor sufrieron da帽os. La central nuclear china de Taishan esta compuesta por dos reactores: Taishan 1 y Taishan 2, ambos del tipo PWR y del modelo EPR-1750.

Taishan 1 y 2 forman parte de un contrato de 8.000 millones de euros firmados por Areva (ahora Framatome) y China General Nuclear (CGN) en noviembre de 2007. La central nuclear de Taishan, localizada a 140 kil贸metros al oeste de Hong Kong, es propiedad de la TNPJVC (Taishan Nuclear Power Joint Venture Company), una empresa conjunta entre la CGN (China General Nuclear) (51%), la el茅ctrica francesa EDF (30%) y la el茅ctrica china Guangdong Energy Group (19%) 鈥 EULIXE

El EPR, European Pressurized Reactor por sus siglas en ingl茅s, es un reactor de generaci贸n 3+, es decir, es uno de los dise帽os m谩s novedosos que se encuentran a d铆a de hoy en el mercado. Compar谩ndolo con los reactores de las anteriores generaciones, el EPR dispone de mayor potencia, mejor eficiencia y una seguridad reforzada. Dise帽ado y desarrollado principalmente por las compa帽铆as francesas Framatome y EDF y por la alemana Siemens, este reactor es la punta de lanza de la industria nuclear francesa.

Fuente: IAEA

Debido al accidente que se produjo en Taishan 1, durante el mes de junio se sucedieron un cruce de acusaciones e informaciones que encendieron las alertas. Mientras que desde la CNN y la administraci贸n estadounidense hablaban de 鈥una amenaza radiol贸gica inminente鈥, China y Francia restaban importancia a lo sucedido p煤blicamente.

Entre finales de noviembre y principios de diciembre, sin embargo, el caso adquiri贸 todav铆a m谩s importancia debido a ciertas informaciones que vieron la luz y de las cuales os hablaremos a continuaci贸n.

Un accidente m谩s grave de lo admitido

El 28 de noviembre de 2021 Radio France International public贸 afirmaciones de un denunciante que contradec铆an las declaraciones oficiales sobre el alcance de los da帽os sufridos por las barras de combustible en Taishan 1 en el accidente que se produjo en junio de 2021. [Para m谩s informaci贸n consultad el reportaje que realizamos en EULIXE].

El denunciante, que seg煤n The Diplomat trabaja para una empresa francesa de energ铆a nuclear, advirti贸 de que 鈥m谩s de 70 barras de combustible resultaron da帽adas鈥, es decir, 14 veces la cifra reconocida por el Ministerio de Ecolog铆a y Medio Ambiente de China en junio, cuando se afirm贸 oficialmente que 鈥渦nas cinco barras鈥 estaban da帽adas. Adem谩s, el denunciante afirm贸 que el da帽o puede estar relacionado con un 鈥defecto de dise帽o鈥.

Seg煤n el denunciante, el problema del reactor EPR de Taishan es 鈥渦n sistema hidr谩ulico no muy exitoso en el fondo de la vasija que provoca una distribuci贸n desigual de energ铆a en los ensamblajes. Se crea una corriente transversal en el n煤cleo y hace que los conjuntos se muevan, en especial en la periferia鈥.

La vasija del reactor nuclear es ni m谩s ni menos que el coraz贸n del dispositivo. En el sitio del fabricante franc茅s de centrales el茅ctricas Framatome podemos leer que se trata de 鈥渆l equipo en el que el agua del circuito primario se calienta en contacto con el combustible nuclear. El agua del circuito primario luego circula hacia los generadores de vapor para transferir su calor al agua en el circuito secundario, transformando este 煤ltimo en vapor. El vapor generado alimenta una turbina, conectada a un alternador para producir electricidad鈥. [鈥. Adem谩s, un sitio del gobierno franc茅s dedicado al tema especifica que “a diferencia de otros dispositivos en el circuito primario, como generadores de vapor o tapas de la vasija, reemplazar una vasija no es una operaci贸n prevista por EDF鈥. Claramente, la vida 煤til de una central el茅ctrica est谩 vinculada a la vida 煤til de su vasija. En una planta EPR, las t茅cnicas de presurizaci贸n del agua son diferentes pero la vasija juega un papel igualmente fundamental 鈥 TV5 Monde

Vasija de un EPR. Fuente: ChNPP/ Wikipedia

La informaci贸n ofrecida por el denunciante fue transmitida por el director de la ONG Comisi贸n de Investigaci贸n e Informaci贸n Independiente sobre Radiaci贸n (CRIIRAD) Bruno Chareyron. Tras consultar con el denunciante, la CRIIRAD envi贸 una misiva (fechada el 27 de noviembre) al presidente de la ASN (Autorit茅 S没ret茅 Nucl茅aire), el regulador nuclear franc茅s. A continuaci贸n, traducimos y reproducimos la primera parte de la carta firmada por Chareyron y casi la totalidad de la nota de prensa publicada el 28 de noviembre por la CRIIRAD:

Carta (27 de noviembre)

Sr. Presidente de la ASN (Autoridad de Seguridad Nuclear),

Contexto de la solicitud

Los gigantes nucleares franceses est谩n muy implicados en el EPR de Taishan en China: Framatome en el dise帽o, la construcci贸n y el suministro de combustible, EDF en la explotaci贸n con su participaci贸n del 30% en TNPJVC. Y los resultados de los primeros a帽os de funcionamiento de Taishan 1 y 2 son, obviamente, esenciales para la EPR de Flamanville [Francia]. Por ello, la Autoridad de Seguridad Nuclear francesa debe seguir muy de cerca este expediente.

En junio de 2021, la prensa nacional e internacional inform贸 ampliamente del caso de los problemas de rotura del revestimiento del combustible nuclear en el reactor EPR Taishan 1 en China. Este reactor de 1.750 MWe es el primer EPR que entra en funcionamiento comercial en el mundo (en diciembre de 2018).

La degradaci贸n del combustible nuclear llev贸 a su operador, TNPJVC, a una parada “anticipada” el 30 de julio de 2021, es decir unos 6 meses antes de lo previsto en el ciclo inicial.

La CRIIRAD hab铆a alertado al respecto en un comunicado de prensa publicado el 14 de junio de 2021. El reactor, cuyos problemas de fallos en el revestimiento se hab铆an detectado de hecho ya en octubre de 2020, deber铆a haberse apagado mucho antes de julio, con el fin de limitar los riesgos radiol贸gicos para los trabajadores y los residentes locales.

Hay varias causas posibles para estos fallos del revestimiento. Sin ser exhaustivos, algunas pueden deberse a fallos de dise帽o del reactor, otros a fallos de fabricaci贸n y otros a fallos de funcionamiento y/o mantenimiento del reactor Taishan 1.

Seg煤n nuestras informaciones, entre las diversas causas posibles, algunas podr铆an ser gen茅ricas y afectar tambi茅n a los otros reactores EPR en construcci贸n en Flamanville (Francia) y Olkiluoto (Finlandia).

La ASN indic贸 en un comunicado de prensa del 16 de junio de 2021 que estaba llevando a cabo un “di谩logo t茅cnico” con su hom贸loga “la Administraci贸n Nacional de Seguridad Nuclear de China (NNSA)”, “con el fin de examinar en qu茅 medida se puede tener en cuenta la retroalimentaci贸n de la situaci贸n operativa actual en Taishan en el marco del examen en curso de la solicitud de puesta en servicio del EPR de Flamanville”.

Seg煤n la informaci贸n enviada a la CRIIRAD por un denunciante que trabaja en la industria nuclear, la naturaleza de los da帽os observados en los elementos de combustible nuclear descargados del reactor Taishan 1 indica que se debe principalmente a las vibraciones anormales de los elementos combustibles nucleares.

Se cree que los da帽os en el revestimiento comenzaron durante el Ciclo 1 y se manifestaron plenamente durante el Ciclo 2, especialmente en los elementos combustibles debilitados durante el primer ciclo. Seg煤n nuestro informante, el mismo problema podr铆a afectar muy pronto al reactor Taishan 2, que se puso en funcionamiento comercialmente unos 9 meses despu茅s de Taishan 1.

Seg煤n nuestro informante, estas vibraciones estar铆an relacionadas con un defecto de dise帽o en la vasija del reactor EPR. La vasija del EPR se basa en el modelo Konvoi (alem谩n) y presenta el mismo problema, a saber, “un sistema hidr谩ulico no muy acertado en el fondo de la vasija que da una distribuci贸n desigual de la potencia en los conjuntos. Se crea una corriente transversal en el n煤cleo que hace que los conjuntos se muevan, especialmente los de la periferia”.

De confirmarse, estas revelaciones plantean serias dudas en cuanto a la seguridad nuclear y la protecci贸n contra las radiaciones, tanto para los trabajadores de la central como para los habitantes de la zona.

Si se confirma la existencia de un defecto de dise帽o gen茅rico que afecta a la vasija del reactor EPR, es probable que haga imposible la puesta en marcha de los reactores de Flamanville y Olkiluoto [ya puesta en marcha] con un nivel de seguridad satisfactorio, a menos que se realicen trabajos de correcci贸n que podr铆an resultar especialmente complejos y costosos.

[Para consultar la carta en su versi贸n original clicad el siguiente enlace]

Nota de prensa (28 de noviembre)

La CRIIRAD no ha identificado la causa de los problemas que afectan a Taishan 1. La informaci贸n de que dispone a煤n no ha sido verificada y validada, pero le ha parecido suficientemente s贸lida y coherente para justificar, habida cuenta de los retos de seguridad para el sector EPR en general y Flamanville 3 en particular, el env铆o de un correo documentado que solicita respuestas precisas e investigaciones detalladas a la Autoridad de Seguridad Nuclear.

En efecto, las pruebas recogidas sugieren que las rupturas de las vainas de combustible radiactivo se deben en particular a un defecto de dise帽o de la vasija del EPR: provocar铆a una mala distribuci贸n del flujo hidr谩ulico y, por consiguiente, vibraciones muy importantes en los conjuntos, lo que conducir铆a a rupturas de conductos, un desgaste anormal de las rejillas de sujeci贸n de las varillas, la dispersi贸n de residuos radiactivos en el n煤cleo del reactor, con graves consecuencias en t茅rminos de seguridad y protecci贸n radiol贸gica para los trabajadores y los vecinos.

Si estos elementos son ciertos, podr铆an afectar a toda la cadena de los EPR (Taishan 2, Flamanville 3, Olkiluoto 3. Hinkley Point). Tambi茅n debe comprobarse si el dise帽o de los EPR2 tiene en cuenta esta experiencia.

[鈥 Es esencial que las autoridades de seguridad nuclear de los pa铆ses afectados puedan llevar a cabo un an谩lisis riguroso de la experiencia Taishan 1 y de sus consecuencias para la seguridad de los EPR.

[Para consultar la nota de prensa en su versi贸n original clicad el siguiente enlace]

El 10 de diciembre, el regulador de energ铆a nuclear de Francia, la ASN, anunci贸 que detendr铆a el desarrollo del reactor EPR en la central nuclear de Flamanville (Normand铆a) en espera de la investigaci贸n del accidente que ocurri贸 en China, ya que tiene el mismo dise帽o que Taishan.

Todav铆a queda mucho trabajo por hacer en el sitio [de Flamanville] antes de la puesta en marcha de las operaciones, y se deben recibir comentarios de la experiencia de la desviaci贸n del EPR de Taishan 1 鈥 Declaraciones efectuadas el 10 de diciembre por el subdirector general de la ASN, Julien Collet, y recogidas por The Diplomat.

Haciendo referencia al reci茅n conectado tercer reactor de la central nuclear de Olkiluoto, la CRIIRAD public贸 un comunicado de presa el pasado 22 de diciembre. En 茅l afirman que el operador de OL3 (Olkiluoto 3), TVO (una empresa de energ铆a nuclear finlandesa), ha investigado la 鈥posibilidad鈥 de que se produzcan da帽os en el combustible similares a los ocurridos en el reactor de Taishan 1. 鈥淪obre la base de este estudio, la STUK [la Autoridad de Seguridad Nuclear y Radiol贸gica de Finlandia] opina que la aparici贸n de fugas de combustible en OL3 por la misma raz贸n es poco probable鈥.

Desde la CRIIRAD subrayan que la STUK menciona en particular 鈥las diferencias en el combustible utilizado en las plantas鈥 y que indica que 鈥渃omo medida de precauci贸n TVO realizar谩 inspecciones visuales completas del combustible en el reactor durante el mantenimiento anual despu茅s del primer periodo de funcionamiento y perfeccionar谩 los procedimientos relativos al uso del combustible ya las condiciones de funcionamiento鈥. Sin embargo, seg煤n la CRIIRAD, 鈥渓a situaci贸n es mucho m谩s compleja鈥, ya que, debido a ciertas caracter铆sticas, el combustible de OL3 鈥podr铆a verse a煤n m谩s afectado por los fen贸menos vibratorios鈥.

La CRIIRAD pide, por tanto, que TVO haga p煤blico todo el expediente cient铆fico y t茅cnico que justifique que la afirmaci贸n de que las fugas de combustible en OL3 son “poco probables”. Considera que, dado que las causas de las disfunciones encontradas en el EPR de Taishan 1 a煤n no se han identificado y tratado cuidadosamente, el EPR de Olkiluoto no deber铆a haber sido autorizado para su divergencia [en f铆sica nuclear se llama 鈥渄ivergencia de un reactor鈥 el hecho de comenzar la reacci贸n en cadena de fisi贸n] 鈥 CRIIRAD

Uno de los elementos que comparten Taishan 1 y OL3 es que las vasijas de los reactores (el elemento donde se registr贸 el accidente en Taishan 1 y que ha generado dudas sobre la seguridad del EPR) fueron fabricadas en Jap贸n e importadas. En el caso de Taishan 1 la vasija fue construida por la japonesa Mitsubishi Heavy Industries (MHI), mientras que en el caso de OL3 la vasija fue fabricada por la Japan Steel Works y la MHI. En la construcci贸n de ambas vasijas particip贸 la japonesa MHI.

En el caso de OL3, la empresa TVO asegura que tanto la misma compa帽铆a como la STUK realizaron inspecciones en el lugar:

La vasija de presi贸n del reactor OL3 se fabric贸 en Japan Steel Works y Mitsubishi Heavy Industries en Jap贸n. La fabricaci贸n comenz贸 en octubre de 2003. El inspector local de TVO ha supervisado la fabricaci贸n. La Autoridad de Seguridad Nuclear y Radiol贸gica de Finlandia (STUK) tambi茅n realiz贸 inspecciones en el lugar durante la fabricaci贸n. La prueba de presi贸n del componente terminado se llev贸 a cabo con 茅xito en octubre de 2008. El transporte mar铆timo a Finlandia comenz贸 a fines de octubre y lleg贸 al puerto de Rauma el 3.1.2009 y continu贸 hasta Olkiluoto al d铆a siguiente 鈥 TVO

En lo referente a la central nuclear de Taishan se sabe que solamente la vasija del primer reactor, es decir, el accidentado en junio, fue importada desde Jap贸n. La vasija de Taishan 2 fue construida por la china Dongfang Electric Co (DEC).

El martes 21 de diciembre de 2021 a las 3.22 am se alcanz贸 la primera criticidad en el reactor 3 del modelo EPR de la central nuclear de Olkiluoto. Este pistoletazo de salida le puso el broche a un proyecto que durante a帽os se enfrent贸 a serios retrasos, contratiempos y sobrecostes.

Concretamente, el reactor finland茅s ha comenzado a operar 13 a帽os despu茅s de lo estimado inicialmente. Se espera que si todo va seg煤n lo previsto el reactor de 1600 MWe de la compa帽铆a francesa Framatome comience a producir electricidad a finales de enero de 2022.

Actualmente, hay 3 EPR en estado de operaci贸n en el mundo: Olkiluoto 3 (reci茅n entrado en servicio) y Taishan 1 y Taishan 2 en China. Despu茅s de la entrada en funcionamiento del EPR de Olkiluoto 3, se encuentran 3 reactores de ese modelo en construcci贸n: Flamanville 3 (Francia) e Hinkley Point C-1 y C-2 (Reino Unido). Adem谩s, el presidente franc茅s Emanuelle Macron ha anunciado recientemente que Francia construir谩 seis nuevos EPR.

Una investigaci贸n detallada de lo sucedido en Taishan 1 en junio es vital para conocer cu谩les fueron las causas del accidente que se registr贸. Tambi茅n es importante que haya un flujo de informaci贸n constante sobre el accidente entre los actores implicados en la gesti贸n de los reactores EPR que est谩n funcionando, que se est谩n construyendo y que se construir谩n.

En el caso de que se confirmara que el accidente de Taishan 1 se debi贸 a un fallo de dise帽o de la vasija y que, adem谩s, este fallo es gen茅rico, es decir, que puede provocar situaciones de riesgo en los dem谩s EPR, la seguridad de este modelo y de los reactores construidos o que est谩n en proceso de edificaci贸n estar铆a en tela de juicio.

Este hecho supondr铆a un duro mazazo para la industria nuclear francesa y para el EPR en general. Si a los problemas registrados en el despliegue del EPR 鈥 tanto el EPR de OL3 como de Flamanville 3 se han enfrentado a enormes retrasos y sobrecostes, por ejemplo鈥 se le a帽ade un problema de seguridad de tal magnitud, es posible que el modelo EPR actual tenga los d铆as contados.