De parte de Terraindomite February 7, 2022 101 puntos de vista

Javier Astilleros

Se llama capitalismo de vigilancia, expresi贸n popularizada por la soci贸loga y profesora Shoshana Zuboff. Todo lo sucedido desde diciembre del 2019 guarda relaci贸n con esta forma de entender la sociedad y el Estado: la vigilancia, el espionaje masivo, el abuso de poder, los ataques brutales a la privacidad, la extracci贸n de datos y la imposici贸n inmoral de medidas sanitarias. Todas ellas son el subproducto de un proceso mucho m谩s amplio relacionado con la biotecnolog铆a. Durante estos dos a帽os, las grandes tecnol贸gicas han recopilado una informaci贸n descomunal sobre conductas, con el objetivo, entre otros, de predecir comportamientos. La angustia o la alegr铆a son clics sometidos a un juicio predictivo que conduce a otras manipulaciones v铆ricas. El presente es de las tecnol贸gicas. Por ejemplo, Google es una pieza central en este proceso de control y abusos sin precedentes en la memoria hist贸rica.

Otras tech como Microsoft son beneficiadas de este gran experimento capaz de invertir el significado de las palabras; reuniones telem谩ticas, funcionarios p煤blicos que piden clases virtuales, trabajos remotos, asistencia m茅dica telef贸nica, socializaci贸n virtual, ni帽os aislados y separados en clases, distancia m铆nima, mascarillas obligatorias en la v铆a p煤blica y un largo etc茅tera que expresa la estabulaci贸n controlada de la sociedad digitalizada. El pensamiento y la reflexi贸n, y, en consecuencia, la honestidad profesional, han sido aislados en favor de las consignas pol铆ticas.

Toda conversaci贸n se deglute y procesa para llegar a un producto general con el fin de transmitir certezas y opiniones. Para ello, es preciso desposeer de los derechos fundamentales a los ciudadanos, y as铆, ofrecer a los bi贸cratas y c茅lebres eugenistas un mercado cautivo sometido a los diktats de la ciencia oficial y a sus aparatos acoplados a los 贸rganos de gobierno.

El autoenga帽o es destructivo, porque es un mecanismo sofisticado dirigido a ocultar un fracaso insoportable para la v铆ctima. Es a costa de un envilecimiento general, que permea en la integridad como una gota china. Porque cuando las autoridades apuntan a la p茅rdida de cualquier estatus social, laboral, y en consecuencia econ贸mico y afectivo, es que se est谩 cometiendo un presunto crimen resplandeciente. Las inoculaciones ni curan ni previenen, por mucho que se esfuercen en celebrar esta panacea en el 谩gora p煤blica.

Falta por determinar la causa del aumento de la mortalidad el a帽o de la vacuna. De esta manera lo expresan algunas aseguradoras: hasta un 40% m谩s. No s茅 explican qu茅 sucede, o tal vez es dif铆cil pronunciar el hemos sido enga帽ados: empe帽ar la dignidad personal, y la credibilidad con los colegas, implica reconocer cierta incompetencia que da帽a la buena reputaci贸n. No hay modo de sobrevivir a esta nueva normalidad, pues est谩 basada en una mentira tan obvia, que cada d铆a que pasa los bufones fabrican nuevas contorsiones para entretener al ciudadano asustado.

Con claridad: las dictaduras necesitan de la omert谩 de las mayor铆as y del gran teatro de las apariencias. Acu茅rdense de los ba帽os de masas de los tiranos. La humillaci贸n es una carga menos pesada con el concurso de todos.

La carencia de cuidados, de lecturas, y de amor propio, conducen a estos desastres apuntalados por el medio telefabricado, aut茅ntica arma de destrucci贸n mental. Lo que sucede no es nuevo. Desde 1976 ya se demandaba una vacunaci贸n forzada y global, momento en el que aparece la gripe porcina tras la muerte de una soldado en Fort Dix, en EE. UU.

Fue el inicio del experimento. Utilizaron parecidas t谩cticas para aterrorizar a la gente. Tal y como se帽ala Robert F. Kennedy Jr en su libro El verdadero Anthony Fauci, hasta Gerald Ford alert贸 de un desastre parecido al de (la mal llamada) 鈥済ripe espa帽ola鈥. A los investigadores cr铆ticos les amenazan con la p茅rdida del empleo, el ostracismo y la difamaci贸n p煤blica a trav茅s de los medios. No tard贸 en emerger el cieno sobre el discurso oficial: la incidencia de la gripe fue mayor entre los inoculados. Maurice Hilleman, uno de los creadores de la vacuna de Merck, dijo: 鈥渆ste virus no tiene nada que ver con la ciencia y si con la pol铆tica鈥. EE. UU. tuvo que pagar, a mediados de la d茅cada de los 80, indemnizaciones millonarias. Es cierto que hay un contraste entre el pasado y el presente: hoy, gran parte de los automedicados asumen los da帽os causados por estos compuestos. Sin embargo, como siempre hay recalcitrantes, las autoridades pol铆ticas se帽alan a los no inoculados, lo que hace cada vez m谩s grande la mentira.

Al igual que hoy ningunean a Robert Malone, uno de los creadores de los compuestos ARNm, en aquel tiempo se humill贸 a Bernice Eddy, quien hizo importantes descubrimientos sobre el virus de la polio. Ella denunci贸 casos de c谩ncer a causa de la contaminaci贸n de esas mismas vacunas, lo que provoc贸 que una jaur铆a de cargos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) la atacara hasta reducirla a la casi nada. As铆 act煤a la mafia. Igual sucede, hoy, con la investigadora Judy Mikovitz, opuesta a la tiran铆a faucista en connivencia con la industria.

La gripe porcina de 1976 fue el inicio del fraude. En 2005 aparece la gripe aviar, esta vez en un laboratorio de Oxford, en Vietnam: 鈥淓ra una ni帽ita. Desenterr贸 a una peque帽a mascota de pato, que hab铆a muerto, y la volvi贸 a enterrar. Ella sobrevivi贸鈥, dijo el investigador Jeremy Farrar, amparado por la Wellcome Trust, organizaci贸n brit谩nica centrada en las epidemias, la segunda m谩s poderosa del mundo, tras la fundaci贸n de los de Microsoft.

Estas instituciones son las que presionan a los representantes de la soberan铆a popular, convertida en un trapo de papel.

La gesti贸n de todas las gripes desde el siglo pasado son un fiasco, un derroche de recursos y un enga帽o manifiesto. En ese sentido, la llegada de la gripe A (2009) fue c茅lebre. Los personajes ya los conocemos: Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en ingl茅s) Neil Fegurson del Imperial College y Tachi Yamada, ex ejecutivo de GlaxoSmithKline (GSK) entre otros. Este virus surgi贸 en Hong Kong. Asia, como en la Edad Media, es una fuente de amenazas, donde se forman pat贸genos sofisticados, mientras que en el 脕frica negra aparecen los m谩s salvajes. Despu茅s de las advertencias catastrofistas de la OMS (Organizaci贸n Mundial de la Salud) millones de vacunas acabaron en la basura. En aquel tiempo ya susurraban el fraude: 鈥淪e puede declarar una pandemia con cero muertos鈥. El conflicto de intereses es un modo civilizado de dudar sobre qui茅nes son juez y parte en el proceso de estabulaci贸n sanitaria. Como ahora, el negocio del p谩nico tambi茅n se dirigi贸 hacia las mujeres embarazadas, lo que produjo abortos durante el primer trimestre de embarazo. El hoy despreciado Wolgang Wodarg, presidente de la Asamblea Parlamentaria del Comit茅 de Salud del Consejo de Europa y miembro del grupo socialista, dijo: 鈥淓stamos ante una falsa pandemia y ante uno de los mayores esc谩ndalos de la historia de la medicina鈥. Luego llegan el ZIKA y el dengue, hoy amontonados en los escoriales de la farma industria.

Crear clientes cautivos y sumar un brazo al que inocular implica salir a la caza de la opini贸n p煤blica. Para ello, se utilizan las caretas m谩s famosas del panorama audiovisual y la far谩ndula politicosanitaria.

Es un indecente contubernio. Durante estos dos a帽os se ha producido una gigantesca extracci贸n de datos privados, concentraci贸n de capitales m谩s enfermedades de todo tipo y multiplicaci贸n de suicidios. Millones de ni帽os han dejado la escuela. Alcoholismo, abuso de drogas, separaciones, aislamiento social, tortura sicol贸gica inducida por los medios, ruptura de familias completas, abandono en las residencias, y un sinf铆n de da帽os m谩s. Desde esta perspectiva, solo los lun谩ticos pueden alardear de gesti贸n. Hasta tal extremo llega la paranoia, que pueblos enteros se auto confinan, en un ejemplo de sumisi贸n al maltratador. Aplaudir al captor no es nuevo, de hecho, es un ritual social que conviene estudiar. Oxfam se帽ala que, durante el 2020, los trabajadores de todo el mundo han perdido billones de d贸lares, mientras que 3,9 billones incrementan las fortunas y contribuyen a crear nuevos ricos.

A pesar de todo, son muchos los espa帽oles los que todav铆a est谩n dispuestos a inocularse cuantas veces sean necesarias. La ciencia y la tecnolog铆a en Espa帽a es sagrada porque hay una fe ciega en el progreso. Tal vez vivimos una epidemia de falta de formaci贸n cr铆tica. La adopci贸n de un lenguaje militar ha facilitado la sicosis.

Todo conduce a una meta final e inexplicable: la inoculaci贸n de los ni帽os. 驴C贸mo les explicamos a los peque帽os que para salvar a sus pap谩s es preciso que ellos se inoculen? 鈥岹eert Vanden Bossche se opone a esta aberraci贸n a la que conduce la locura.

La iniciaci贸n de los j贸venes en la industria implica suprimir su inmunidad natural, lo que empuja a enfermedades autoinmunes, seg煤n Bossche. La ansiedad que transmiten ciertas autoridades por la inoculaci贸n de los ni帽os es inexplicable. 驴Es posible rectificar tras este absurdo mancomunado?

