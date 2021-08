–

Entrevista con Jer贸nimo Montero Bress谩n, coordinador de 驴Qui茅n hace tu ropa?

M.H.: A 15 a帽os de la masacre de trabajadores y sus hijos en el incendio del taller ubicado en la calle Luis Viale 1269, se realiz贸 el pasado 30 de marzo una jornada por memoria y justicia por estas 6 personas que fallecieron, Juana Vilca de 25 a帽os, embarazada, Eugenio Quispe de 15 a帽os, El铆as Carbajal de 10 a帽os, Rodrigo Carbajal de 4 a帽os, Harry Rodr铆guez de 3 y Luis Quispe de 4 a帽os. Y se present贸 el libro 驴Qui茅n hace tu ropa? Que es el primer libro sobre la producci贸n de indumentaria en la Argentina. Sos uno de los autores 驴Cu谩l es su contenido?

J.: Soy uno de los coordinadores, junto con Andr茅s Matta de la Universidad de C贸rdoba nos propusimos reunir a todos y todas les que trabajamos en el sector desde la investigaci贸n acad茅mica, a quienes nos unen muchos acuerdos respecto de c贸mo encarar la problem谩tica.

No lo hicimos con un sesgo ideol贸gico, juntamos a todes y ese sesgo surge porque una gran parte del sector est谩 preocupado por la situaci贸n de las costureras.

El libro tiene 8 cap铆tulos en los cuales tomamos a esta industria como paradigm谩tica de la explotaci贸n laboral en el capitalismo y del fracaso de las pol铆ticas industriales de la Argentina a lo largo de la historia, sobre todo, por ese vaiv茅n entre protecci贸n comercial y liberalizaci贸n y la falta de apoyo a la industria de bienes de capital.

Entre 2009 y 2015 hubo una protecci贸n muy bienvenida, se negoci贸 con China no importar ropa, pero s铆 m谩quinas, entonces b谩sicamente lo que hicimos fue comprar m谩quinas y producir la ropa ac谩, que es un acuerdo neocolonial. Ese tipo de pol铆ticas no tienen fortaleza.

Peor fue la pol铆tica siguiente, la de Macri, liberalizar el comercio sin mayores reparos, que tambi茅n destruye la industria nacional y m谩s a煤n con la pol铆tica de reducci贸n de salario, el reducir el mercado interno que tiene un efecto mucho mayor que la importaci贸n de ropa, si la gente no compra ropa no se vende. Esta es una de las cuestiones que trabajamos en el libro.

En otro cap铆tulo hablo de c贸mo funciona el sistema de talleres clandestinos en Argentina y c贸mo surgi贸 a partir de que los empresarios locales se adaptaron a las cambiantes condiciones de producci贸n a nivel mundial.

Hay otros tres cap铆tulos que hacen hincapi茅 en la tercerizaci贸n, c贸mo se organiza la producci贸n, c贸mo son los v铆nculos entre las marcas, los talleres y las costureras a domicilio; c贸mo se reparten las ganancias al interior de la cadena. Problem谩ticas espec铆ficas de los y las migrantes, c贸mo son sometidos a niveles de explotaci贸n mayor que los locales.

Hay tambi茅n un cap铆tulo sobre el caso Luis Viale, que escribi贸 Ayel茅n Arcos, donde describe el viaje desde Coana un pueblito a 70 km de La Paz, hasta el taller de Luis Viale, las 65 personas que viv铆an ah铆 eran de ese lugar. Describe las relaciones de parentesco y paisanaje que se generaron en el taller y c贸mo en el taller se hab铆a generado un mecanismo de consenso en el que los talleristas hab铆an logrado evitar que los trabajadores, a pesar de que ninguno en 5 meses cobr贸 lo que hab铆a arreglado con el tallerista, no se hab铆an organizado colectivamente para quejarse de las condiciones.

Vivian en un taller con una ducha con agua fr铆a para 65 personas, 鈥渉abitaciones鈥 de 2×2 separadas por cartones. Ese cap铆tulo explica c贸mo puede ser que los trabajadores no se hayan organizado para evitar lo que pas贸 y ah铆 est谩 el tema de las relaciones de paisanaje, de que muchos eran familiares y el tallerista lograba cierto consenso y calma a partir de presentarse como uno m谩s. Que es algo muy com煤n en los talleres.

El caso de Luis Viale es paradigm谩tico pero pasa mucho en los talleres.

Hay tambi茅n un cap铆tulo dedicado a la problem谩tica de g茅nero, porque es una industria muy feminizada, hay cuestiones de salud y de abuso y lo que se帽ala el art铆culo es que esto tiene que entrar en el convenio colectivo de trabajo, como parte de las condiciones que hacen al medio ambiente de trabajo; hoy por hoy esto no es as铆 y es tomado como denuncia penal y no hay un abordaje desde c贸mo esas relaciones generan un medio ambiente laboral nefasto para las mujeres.

Y en el 煤ltimo cap铆tulo hacemos una especie de listado de recomendaciones de pol铆ticas p煤blicas, entre las cuales hacemos hincapi茅 en el control de las condiciones laborales y en el hecho de que la cr铆tica a estas pol铆ticas que son muy comunes en Argentina, de subsidiar a las peque帽as unidades productivas, de darles un subsidio a quienes tienen un peque帽o taller, por un par de a帽os.

Eso lo que hace es fomentar la informalidad del sector porque reproduce la existencia de talleres, en vez de generar una pol铆tica industrial seria que apunte a que las unidades productivas se junten, ya sea en unidades cooperativas o unidades m谩s grandes, con mayor productividad, con condiciones de trabajo m谩s adecuadas y seguras. Y no hay pol铆ticas integrales que piensen a la industria para que sobreviva a la competencia internacional sin toda esta explotaci贸n laboral que nos llev贸, por ejemplo, a lo que pas贸 en Luis Viale.

M.H.: 驴Qui茅n hace tu ropa?, el primer libro sobre la indumentaria en la Argentina coordinado por Andr茅s Matta de la Universidad Nacional de C贸rdoba y Jer贸nimo Montero Bressan investigador del CONICET en la Universidad Nacional de San Martin, editado por Editorial Prometeo. Incluye cap铆tulos de los coordinadores y de Cristina Etchegorri, Cecilia Magnano, Carolina Orchansky, Nahuel Aranda, Juan Estarico, Juan Ariel Lieutier, Carla Degliantoni, Paula Salgado, Ayel茅n Arcos, Antonella Delmonte Allasia. Todos investigadores especialistas en esta industria. Para cerrar, Luis Viale.

J.: Hubo una jornada frente al taller, como cada 30 de marzo, despu茅s del sobreseimiento a las marcas, ya judicialmente no hay nada que hacer, se est谩 yendo por el lado pol铆tico de pedir a la Legislatura de la Ciudad para que expropie el lugar y convertirlo en un espacio de memoria. Qu茅 exactamente haremos con el lugar si es expropiado, va a ser materia de discusi贸n. Es un lugar grande donde pueden haber muchas cosas, pero la idea es que est茅 dedicado a generar alternativas a la explotaci贸n laboral de migrantes, por ejemplo, que trabaje un taller de abogados en donde los trabajadores y trabajadoras puedan acercarse a conocer cu谩les son sus derechos y muchas otras actividades. Pero necesitamos que la Legislatura vote la expropiaci贸n y estamos en ese camino.

NUESTRO GRITO ES MEMORIA Y JUSTICIA

El Jueves 30 de marzo del 2006 se incendi贸 el taller textil clandestino ubicado en la calle Luis Viale 1269, barrio porte帽o de Caballito. Murieron quemadas seis personas: una mujer embarazada, un chico adolescente y cuatro ni帽os. Todos ellos eran migrantes v铆ctimas de la explotaci贸n laboral. En el taller viv铆an 65 personas de las cuales 25 eran ni帽xs. Con jornadas laborales de 18 horas diarias, la situaci贸n de precariedad era extrema.

Las habitaciones estaban improvisadas con nylon y cart贸n y contaban con un solo ba帽o para todos. Luego del incendio, los sobrevivientes de la masacre quedaron a la deriva con total desprotecci贸n por parte del Estado.

Luego de un juicio lleno de irregularidades, en el a帽o 2016 fueron condenados los capataces Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori por reducci贸n a la servidumbre en concurso con estrago culposo seguido de muerte. Sin embargo, a los patrones Geyler y Fichberg ni los investigaron ni fueron procesados. En mayo del 2019 la fiscal Betina Vota y el juez Julio Alberto Ba帽os sobreseyeron por supuesta falta de pruebas a los patrones Jaime Abraham Geyler y Daniel Alberto Fischberg, due帽os del taller y de las marcas de ropa para las cuales produc铆an los obreros. En octubre del 2019 la justicia les devolvi贸 a Geyler y a Fischberg las llaves del inmueble.

El 30 de marzo se cumplieron 15 a帽os de la Masacre del Taller de Luis Viale y nosotros nos seguimos preguntando: 驴Cu谩ntas pruebas m谩s que nuestros muertos necesitan para condenar a los responsables? 驴Cu谩ntos muertos m谩s se va a cobrar la explotaci贸n laboral junto con la complicidad del Estado?

Por m谩s la justicia patronal los hayan liberado de culpa a los patrones asesinos Geyler y Fischberg, pero la condena social contin煤a.

NO OLVIDAMOS NI PERDONAMOS

