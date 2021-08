–

De parte de La Tarcoteca Contrainfo August 28, 2021 3 puntos de vista

Deber铆amos acostumbrarnos al a banalizaci贸n del anarquismo.

El colapso capitalista llega, el planeta no soporta m谩s injusticia.

Conforme los sistemas sociales fallen m谩s personas van a explorar y experimentar distintas alternativas. Van a ser millones de buscadoras de respuestas. Vamos a ver c贸mo se produce una explosi贸n de tendencias de todo tipo de pol铆ticas a religiosas y filos贸ficas. Algunas nos ver谩n como una salida viable. Las filas anarquistas se engrosar谩n.

Entre los exploradores sociales observaremos dos tendencias.

-La primera es a adoptar las pr谩cticas y filosof铆a anarquista.

-La segunda es adaptar las mismas a sus propias pr谩cticas.

Puede que veamos nuestros logos en la tele, que se usen en su propaganda, en sus tertulias, que vuelvan a mimetizarse con nosotras y nuestras organizaciones, e incluso utilicen nuestro nombre en sus exterminios. O contra nosotras. No os ri谩is, no os horroric茅is, no os avergonc茅is, no os abandon茅is. Nos van a reprimir y nos van a intentar reclutar e imitar. Ya pas贸 y volver谩 a pasar.

Lo fundamental es que en cada persona se va a generar una dial茅ctica, una pugna con sus ideas previas, y del resultado de la pugna tendremos un tipo u otro de anarquismo.

Habr谩 conflicto entre nosotros, y si no queremos acabar sepultados y est茅rilmente anuladas deberemos resolverlo con di谩logo, raz贸n y solidaridad. Cada una de nosotras importamos, somos seres 煤nicos. Queramos o no cada una marcamos la diferencia. Estamos condenados a entendernos o perecer. Ya pas贸 y volver谩 a pasar. Es hora de tender puentes y ser indulgentes.

Anarquistas! preparaos, preparad vuestros grupos, organizaciones, narrativas y argumentos, porque de nuestro acompa帽amiento y calidad individual depende

que los movimientos sean cooptados por los arribistas de siempre que

nos ven como su reba帽o, su posesi贸n; y que entre quienes se acerquen a

la Anarqu铆a prenda la llama de un Mundo Nuevo en el que Humanidad y

Naturaleza no son m谩s que uno.