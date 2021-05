–

De parte de Nodo50 May 3, 2021 8 puntos de vista

José Antonio de Yturriaga

Embajador de España y profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

La revista tunecina Jeune Afrique public贸 que el presidente de la Rep煤blica 脕rabe Saharaui Democr谩tica (RASD) y secretario general del Frente Polisario (FP), Brahim Ghali, hab铆a sido internado en secreto en un hospital espa帽ol v铆ctima de un c谩ncer el 22 de abril, bajo el nombre de Mohamed ben Batouch, titular de un pasaporte diplom谩tico argelino. En medios marroqu铆es, circul贸 la noticia de que Ghali hab铆a sido gravemente herido en el ataque con un dron israelita el pasado 7 de marzo, en el que fue asesinado el jefe de la Gendarmer铆a de la RASD, Adah el Bandir. Fuentes saharianas desmintieron la noticia y se帽alaron que Ghali hab铆a sido v铆ctima del covid-19 y hospitalizado en Argelia, pero 鈥揹ebido a su gravedad- el Gobierno argelino trat贸 de enviarlo a un hospital alem谩n, pero el Gobierno alem谩n no lo autoriz贸 y, ante esta negativa, el priesidente, Abdel Majid Tebboune, solicit贸 la colaboraci贸n del Gobierno espa帽ol, quien dio su venia, por razones 鈥渆strictamente humanitarias鈥, para que recibiera atenci贸n m茅dica, y fue enviado a Zaragoza en un avi贸n medicalizado.

El peri贸dico La Rioja confirm贸 la noticia e indic贸 que, desde el aeropuerto zaragozano, hab铆a sido llevado en una ambulancia al hospital San Pedro de Logro帽o, donde fue ingresado en la UCI en estado grave. El representante del FP en Espa帽a, Abdul谩 Arabi, reconoci贸 la presencia de Ghali en Espa帽a, aunque coment贸 que su estado no era grave. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha Gonz谩lez Laya 鈥搎ue insisti贸 en la motivaci贸n humanitaria de la decisi贸n del Gobierno espa帽ol- declar贸 que la cuesti贸n no deb铆a impedir ni perturbar las relaciones entre los dos pa铆ses, dado que Marruecos no era s贸lo un vecino y amigo, sino tambi茅n un socio privilegiado de Espa帽a. Seg煤n dijo, 鈥somos socios de Marruecos y responsables con nuestras obligaciones humanitarias鈥. No obstante, el embajador espa帽ol en Rabat, Ricardo D铆ez 鈥揌ochleitner fue llamado a cap铆tulo por la Canciller铆a marroqu铆 para que facilitara informaci贸n y el Gobierno public贸 un comunicado cr铆tico con la actitud de Espa帽a, al tiempo que en las redes marroqu铆es circulaba la noticia de que 鈥Espa帽a protege a criminales鈥.

Al parecer, Tebboune hab铆a pedido a Pedro S谩nchez que le garantizara que Ghali no ser铆a entregado a la justicia espa帽ola, que lo tiene imputado desde 2012, cuando la Asociaci贸n Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos present贸 ante la Audiencia Nacional una querella contra 28 dirigentes del FP 鈥揺ntre los que se encontraba Ghali- por delitos de genocidio, asesinato, lesiones, torturas, detenci贸n ilegal, desaparici贸n de personas y terrorismo cometidos contra varios disidentes -algunos de ellos de origen espa帽ol- en los campamentos de refugiados en Tinduf. Pese a que los delitos hab铆an sido cometidos en Argelia, el titular del Juzgado n潞 5, Pablo Ruz, admiti贸 a tr谩mite la querella bas谩ndose en los principios de la 鈥渏urisdicci贸n universal, si bien no dict贸 una orden de detenci贸n internacional contra los encausados. La causa fue archivada provisionalmente en dos ocasiones por la falta de precisi贸n en la filiaci贸n de los querellados y de las v铆ctimas. La 煤ltima vez fue en 2019 mediante un auto del juez en el que indicaba que en el caso se investigaba la existencia de numerosos hechos punibles, involucraba a una gran cantidad de investigados y v铆ctimas, e implicaba la prestaci贸n de declaraciones en el extranjero. Al tener conocimiento de la estancia de Ghali en Espa帽a, la ASADEDH ha pedido a la Audiencia Nacional que reabra el caso.

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos ha publicado un comunicado en el que ha deplorado la actitud de Espa帽a al acoger en su territorio al llamado Brahim Ghali, l铆der de las milicias separatistas del FP, procesado por graves cr铆menes de guerra y violaciones de los derechos humanos, y expresado su decepci贸n por este proceder, que era contrario al esp铆ritu de asociaci贸n y buena vecindad.

La actitud de Espa帽a daba lugar a malentendidos y al planteamiento de leg铆timas preguntas: 驴Por qu茅 fue admitido Brahim Ghali en Espa帽a a escondidas y con un pasaporte falso? 驴Por qu茅 Espa帽a consider贸 conveniente no informar a Marruecos de su presencia en territorio espa帽ol? 驴Por qu茅 fue admitido con una identidad falsa? 驴Es normal que nos hayamos enterado por la prensa? 驴Por qu茅 no hab铆an reaccionado los tribunales espa帽oles pese a las numerosas demandas presentadas por las v铆ctimas?鈥

La C谩mara Alta marroqu铆 public贸 un comunicado en el que condenaba la hospitalizaci贸n de Ghali y la consideraba inaceptable, y solicit贸 la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores, Nasser Bourita, aunque posteriormente lo haya retirado de su web.

Declaraciones a EFE del ministro Bourita

El ministro de Relaciones Exteriores, Nasser Bourita hizo ayer unas declaraciones al periodista de la Agencia EFE, Javier Otazu, en la que abundaba y profundizaba en las cr铆ticas a Espa帽as formuladas en el comunicado de su Ministerio. Se帽al贸 que Marruecos no hab铆a recibido contestaci贸n a las preguntas que hab铆a planteado y estaba a la espera de una respuesta satisfactoria y convincente. La situaci贸n actual supon铆a un 鈥渢est鈥 sobre la fiabilidad de las relaciones hispano-marroqu铆es y de su sinceridad, que permitir铆a saber si se trataban de algo m谩s que un eslogan. 鈥Con los socios 鈥ha afirmado- no se maniobra por la espalda con una cuesti贸n que es fundamental para Marruecos鈥. Ha planteado si Espa帽a renuncia a tener unas relaciones cordiales con Marruecos o prefiere alinearse con los criminales del FP.

Ha lanzado con populismo demag贸gico un ataque implacable contra Ghali y declarado que Espa帽a cierra los ojos ante las atrocidades del presidente de la RASD, del que afirma que es un violador que permiti贸 la esclavitud, la tortura, los cr铆menes de guerra, los ni帽os-soldados y el genocidio, y Espa帽a lo sab铆a mejor que nadie. Su caso reflejaba la doble cara del FP. Mientras sus dirigentes ten铆an derecho a un avi贸n particular, su poblaci贸n secuestrada en Tinduf no ten铆a mascarillas ni gel hidroalcoh贸lico, mientras eran devorados por el covid en medio de una indiferencia total de los responsables.

Los saharauis, expulsados al desierto argelino por los ataques marroqu铆es

Al ministro se le ha olvidado decir que los saharauis no est谩n por su voluntad hacinados en los lamentables campamentos de Tinduf, de los que 鈥搕ras visitarlos en 2015- el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, dijo que el mundo no pod铆a olvidar al pueblo saharaui, que deb铆a disfrutar de sus derechos humanos y de un m铆nimo de dignidad, lo que no se pod铆a encontrar en los citados campamentos. Los saharauis que no aceptaron el dominio marroqu铆 fueron expulsados al desierto argelino por los feroces ataques del ej茅rcito real y, sobre todo, de su aviaci贸n, que los bombarde贸 de forma inmisericorde.

Se necesita tener desfachatez para acusar a Ghali de violar los derechos humanos de los saharauis el representante de un Gobierno que ha construido un infamante muro que impide la libertad de movimiento y que constituye 鈥per se鈥 una flagrante violaci贸n de los derechos fundamentales de los saharauis; cuyos tribunales condenaron a los pac铆ficos manifestantes de Adjaim Izik a penas de 20 a帽os a cadena perpetua por protestar contra el Gobierno ocupante o a Nasser Zefzrafi, l铆der del Movimiento de Liberaci贸n del Rif, Hirak, a 20 a帽os de prisi贸n por manifestarse contra la corrupci贸n; que ha sido condenado por las Naciones Unidas, la Uni贸n Africana y el Parlamento Europeo por su continuada violaci贸n de los derechos humanos; y que tiene a dos destacados periodistas, Suleiman Raisuni 鈥揹irector del diario 鈥淎kbar al-Youn鈥- y Omar Radi 鈥損restigioso periodista de investigaci贸n- en huelga de hambre para protestar por su injusto encarcelamiento sin juicio.

Ghali no es el monstruo que ha descrito Bourita. Incorporado a las Tropas N贸madas Espa帽olas, particip贸 en 1970 en la manifestaci贸n conocida como la 鈥淚ntifada de Zemla鈥, por lo que pas贸 un a帽o en la c谩rcel. Fue uno de los fundadores del FP en 1974 y su primer secretario general. Dirigi贸 el asalto a Khanga -primer ataque militar del Polisario a las tropas espa帽olas- y lider贸 el Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional Saharaui. Partidario de llegar a un acuerdo con Espa帽a, particip贸, junto con el-Ualy, en las negociaciones de octubre de 1975 con Federico G贸mez de Salazar, Gobernador del S谩hara Occidental, para llegar a un acuerdo de paz de 煤ltima hora, cuando el Gobierno de Carlos Arias ya hab铆a decidido pactar con Marruecos y Mauritania para cederles el S谩hara. Fue ministro de Defensa de la RASD (1976-1989) y representante del FP en Espa帽a (1999-2008) y en Argelia (2008-2015). En 2016 fue elegido presidente de la RASD y secretario general del FP.

Pese a sus discrepancias con la metr贸poli -en cuanto nacionalista que aspiraba a la independencia de su pa铆s-, Ghali estaba bastante identificado con Espa帽a. En unas declaraciones que hizo a Gemma Esteban, le dijo que -a diferencia de lo que hab铆a hecho Francia en Marruecos y Argelia- Espa帽a hab铆a seguido una pol铆tica acertada al respetar las costumbres y tradiciones del pa铆s, y permitir una excelente sinton铆a entre la poblaci贸n saharaui y la espa帽ola residente en el territorio hasta 1976.

Lo m铆nimo que se merec铆a Ghali era un poco de consideraci贸n y de respeto al tratarse un noble adversario, tanto m谩s cuando estaba en una situaci贸n de salud grave. Seg煤n noticias de 煤ltima hora, el secretario general del FP ha salido de la UCI e ingresado en planta. Le deseo un r谩pido restablecimiento. La RASD ha sido reconocida por 83 Estados y es miembro de la Unidad Africana. Espa帽a no la ha reconocido como Estado y tan s贸lo mantiene relaciones con el FP, como representante del pueblo saharaui, al que permite la instalaci贸n de una oficina en Madrid sin estatuto diplom谩tico.

La posici贸n de Bourita

Sin embargo, el ministro marroqu铆 de Exteriores, Bourita, ha considerado que la responsabilidad hist贸rica que tiene Espa帽a sobre el S谩hara Occidental como antigua potencia administradora era un pretexto que ya no se sosten铆a. Para 茅l, Espa帽a tambi茅n coloniz贸 territorios como Ifni o el Protectorado del norte de Marruecos y act煤a en ellos con absoluta normalidad. 驴Por qu茅 no actuaba de igual manera en el S谩hara Occidental? 鈥No podemos quedarnos prisioneros del pasado espa帽ol鈥.

El ministro parece ignorar que tanto la independencia de Marruecos 鈥搃ncluida la parte del Protectorado espa帽ol- como la incorporaci贸n de Sidi Ifni a Marruecos se realiz贸 mediante la firma de sendos tratados internacionales entre Espa帽a y Marruecos, lo que no ha ocurrido en el S谩hara Occidental. No podemos quedar prisioneros de un inexistente pasado marroqu铆 en relaci贸n con el S谩hara, de un presente de ilegal ocupaci贸n del territorio o de un futuro sin esperanza si Marruecos sigue manteniendo sus tesis anexionistas.

El ministro marroqu铆 ha establecido un extra帽o paralelismo entre el S谩hara Occidental y Catalu帽a, al afirmar que, cuando Espa帽a se enfrentaba con el separatismo, Marruecos fue muy claro, pues rechaz贸 contactos e interacciones con los separatistas catalanes e inform贸 a sus socios espa帽oles de los movimientos de aqu茅llos. 鈥Cuando desde Catalu帽a nos ped铆an que los recibi茅ramos en el Ministerio sugerimos que alguien de la Embajada estuviera presente鈥. Algunos medios afines al trono han insinuado que Marruecos podr铆a cambiar esta actitud colaboradora si Espa帽a apoyaba a los terroristas saharauis e incluso un peri贸dico ha informado que Marruecos hab铆a concedido asilo pol铆tico a Carles Puigdemont, lo que supongo que ser谩 una 鈥fake news鈥. Es significativo que, desde los tiempos de Jordi Pujol, Catalu帽a ha mantenido estrechos lazos con Marruecos y la Generalitat estableci贸 en Rabat una delegaci贸n muy activa, que promocion贸 la inmigraci贸n de marroqu铆es, en detrimento de otros inmigrantes hispanoparlantes. Preguntado sobre cu谩ndo se celebrar铆a la Reuni贸n de Alto Nivel entre los dos pa铆ses, suspendida por decisi贸n unilateral de Marruecos, Bourita contest贸 que su Gobierno ped铆a a Espa帽a claridad, pues lo primero que hay que hacer es aclarar las cosas.

Marruecos estaba bastante aislado en sus aspiraciones a anexionarse el S谩hara Occidental y necesitaba la ayuda de Espa帽a. Este era uno de los objetivos que persegu铆a en la Reuni贸n de Alto Nivel, por lo que, cuando Donald Trump reconoci贸 鈥gratis et amore鈥 la ocupaci贸n ilegal del territorio, ya no necesitaba a Espa帽a y suspendi贸 la reuni贸n. Ahora, espera que otros pa铆ses sigan el ejemplo estadounidense para fortalecer a煤n m谩s su posici贸n. Ya lo han hecho otros 22 Estados que -al solicitar a Marruecos el exequatur para nombrar c贸nsules en el S谩hara Occidental- han reconocido impl铆citamente su soberan铆a sobre el territorio ilegalmente ocupado. Entre ellos figuran 17 Estados africanos: Burkina Faso, Burundi, Comores, Costa de Marfil, Esawtini (Swazilandia), Gab贸n, Gambia, Guinea-Bisau, Guinea-Conacry, Guinea-Ecuatorial, Liberia, Rep煤blica Centroafricana, Rep煤blica Democr谩tica del Congo, Santo Tom茅 y Pr铆ncipe, Yibuty y Zambia; tres 谩rabes: Bahrein, Emiratos 脕rabes Unidos y Jordania; y dos americanos: Hait铆 y Surinam. No deja de ser curioso que diez de estos Estados sigan reconociendo a la RASD, por lo que aceptan la soberan铆a de dos Estados sobre un mismo territorio.

Ninguna gran potencia reconoce la ocupaci贸n del Sahara

Ning煤n pa铆s importante ha reconocido la legalidad de la ocupaci贸n del S谩hara Occidental, ni siquiera Francia, aliado tradicional y protector de Marruecos. Gran Breta帽a ha reiterado su apoyo a los esfuerzos de la ONU para alcanzar una soluci贸n pol铆tica que prevea la libre determinaci贸n del S谩hara Occidental, para ser coherente con los principios y preceptos de la Carta, y asegure que el pueblo saharaui la ejerza 鈥a trav茅s de un refer茅ndum libre y justo鈥. Marruecos ha tenido un rifi-rafe diplom谩tico con Alemania, que le ha llevado a la chiquillada de prohibir a sus funcionarios que tengan contactos con la embajada germana en Rabat.

Ni siquiera Estados Unidos ha consumado hasta ahora los planes de Trump de establecer un gran Consulado General en El Ai煤n, para canalizar toda la ayuda prometida a Marruecos. No s茅 si todo ha quedado en la expresi贸n en un tuit de la voluntad pol铆tica del ex-Presidente o se ha plasmado jur铆dicamente en una orden ejecutiva u otro instrumento legal.

El Washington Post ha comentado que la iniciativa de Trump de reconocer la legalidad de la ocupaci贸n del S谩hara Occidental fue una recompensa injusta e innecesarias para un r茅gimen que, bajo el rey Mohamed VI, se ha vuelto cada vez m谩s autocr谩tico, y veinticinco senadores han pedido a Joe Biden que reconsidere la decisi贸n de Trump. No le va a ser f谩cil, en caso que estuviera de acuerdo, pero desde luego ha puesto una pausa a la desestabilizadora deriva pro-marroqu铆 de su predecesor.

Parece ser que en una reciente conversaci贸n entre Anthony Blinken y Nasser Bourita no se habl贸 del S谩hara Occidental, lo que es una buena se帽al, y que el propio Biden ha dado 煤ltimamente un toque a Marruecos por su escaso respeto a los derechos humanos. La portavoz adjunta de la Secretar铆a de Estado, Galina Porter, ha manifestado en rueda de prensa que su Gobierno estaba llevando a cabo intensos contactos con las partes en el conflicto y con los Estados interesados para tratar de superar el 鈥statu quo鈥 y poner fin al conflicto armado. Ser铆a una buena noticia que Estados unidos volviera a adoptar una posici贸n de mayor neutralidad y se reanudara la labor del 鈥淕rupo de Amigos del S谩hara Occidental鈥.

El ministro Bourita exige una respuesta de Espa帽a para el establecimiento de unas relaciones cordiales con Marruecos sobre la base de sacrificar el derecho a la libre determinaci贸n del pueblo saharaui en pro de la soluci贸n de la autonom铆a. 驴En qu茅 basa sus exigencias un Estado que ocupa ilegalmente un territorio no aut贸nomo por la fuerza de las armas sin tener derecho algunos sobre el mismo?

Ocupaci贸n ilegal del S谩hara Occidental por Marruecos

La 煤nica base jur铆dica parcial para la presencia de Marruecos en el S谩hara Occidental se encontraba en los Acuerdos de Madrid de 1975, que establecieron una administraci贸n temporal del territorio por parte de Espa帽a, Marruecos y Mauritania. Con independencia de la dudosa legalidad y efectividad de dichos Acuerdos, y de sus falta de operatividad en Espa帽a por no haber sido publicados en el BOE como es preceptivo, su objetivo era establecer un per铆odo transicional durante el cual el pueblo saharaui pudiera expresar su voluntad acerca de su futuro, inicialmente a trav茅s de la Yem谩a, que carec铆a de cualquier representatividad. La Asamblea General dej贸 bien claro que dicha voluntad deber铆a ser manifestada a trav茅s de un refer茅ndum de libre determinaci贸n bajo los auspicios de la ONU.

Espa帽a re retir贸 unilateralmente del territorio y declar贸 que consideraba concluida su responsabilidad internacional sobre el mismo. Tras su retirada, Marruecos y Mauritania se repartieron el S谩hara Occidental y el FP se alz贸 en armas contra los invasores. En 1979, Mauritania y el FP firmaron un Acuerdo de paz y aqu茅lla se retir贸 del territorio, que fue ocupado en su mayor parte por las tropas marroqu铆es. La guerra entre Marruecos y el FP continu贸 hasta el Arreglo de paz de 1991, que preve铆a la celebraci贸n de un refer茅ndum de libre determinaci贸n por parte del pueblo saharaui, que Marruecos impidi贸 que se realizara.

Marruecos ocupaba de facto la mayor parte del S谩hara Occidental pero no era una 鈥渙cupaci贸n efectiva鈥 porque para ello 鈥搒eg煤n el profesor Antonio Remiro Brotons, catedr谩tico em茅rito de Derecho Internacional P煤blico de la Universidad Aut贸noma de Madrid 鈥 era preciso que se tratara de un ejercicio continuado, prologado y pac铆fico de funciones estatales sobre el territorio por parte de la potencia ocupante. Marruecos ten铆a una ocupaci贸n continuada y prolongada sobre el S谩hara Occidental, pero no era pac铆fica, porque se hab铆a impuesto por la fuerza de las armas y 鈥揷omo establece el principio general del Derecho- de la injusticia no puede nacer el derecho.

Cualquier posible duda al respecto qued贸 zanjada con el terminante informe del Subsecretario de Asuntos Jur铆dicos de la ONU, Hans Corell, en 2002: 鈥El Acuerdo de Madrid no transfiri贸 la soberan铆a sobre el territorio, ni confiri贸 a ninguno de los signatarios la condici贸n de potencia administradora, condici贸n que Espa帽a, por s铆 sola, no pod铆a haber transferido unilateralmente. La transferencia de la administraci贸n sobre el territorio a Marruecos y a Mauritania en 1975 no afect贸 la condici贸n internacional del S谩hara Occidental como territorio no aut贸nomo鈥.

Este criterio fue corroborado por la Asesor铆a Jur铆dica de la UA cuando dictamin贸 en 2017 que la presencia de Marruecos en el territorio era considerada, tanto por la ONU como por la UA, como una ocupaci贸n, pues segu铆a figurando en la lista de Territorios No Aut贸nomos de Naciones Unidas despu茅s del abandono por Espa帽a en 1976 de sus responsabilidades administrativas y, como tal, conservaba su status distinto y separado hasta el momento en que el pueblo saharaui hubiera ejercido su derecho a la libre determinaci贸n.

Marruecos ten铆a una posici贸n pol铆tica bastante fuerte, porque ejerc铆a el control efectivo sobre la mayor parte del territorio, pero una posici贸n jur铆dica muy d茅bil, ya que ning煤n miembro de la comunidad internacional hab铆a reconocido la legalidad de su ocupaci贸n. Seg煤n Remiro Brotons, se hab铆a producido una reivindicaci贸n territorial manifiestamente infundada de un reclamante al que mov铆an esp煤reas motivaciones pol铆ticas sin fundamento jur铆dico alguno. Si un territorio era administrado de facto por un Estado distinto al que ten铆a el t铆tulo jur铆dico, tendr铆a preferencia el detentador del t铆tulo jur铆dico. El titular era Espa帽a, pero el problema radicaba en que 茅sta no quiere reclamar dicho t铆tulo, que ha intentado transferir a terceros sin tener derecho a ello. Al principio de efectividad se opon铆a el derecho a la libre determinaci贸n que prevalec铆a y el pueblo saharaui tiene derecho a ejercerlo, con posibilidad de pronunciarse por cualquiera de las tres opciones previstas en la resoluci贸n 1541(XV) de la Asamblea General: independencia, integraci贸n en otro Estado o asociaci贸n con otro Estado. Marruecos no permite este libre juego al limitar la opci贸n a la autonom铆a, que supone la integraci贸n en el reino de Marruecos.

La situaci贸n cambi贸 de forma dram谩tica el 10 de diciembre de 2020, cuando Trump dio por buena la ocupaci贸n de Marruecos, pese a constituir una flagrante violaci贸n del Derecho Internacional. A Estados Unidos e Israel se han sumado otros 22 Estados, con lo que Maruecos ha salido parcialmente de su aislamiento jur铆dico internacional, fortalecido su posici贸n pol铆tica y endurecido su actitud contraria a una negociaci贸n de buena fe.

Espa帽a, una naci贸n soberana

Volviendo a la relaci贸n bilateral entre Espa帽a y Marruecos, la ministra espa帽ola de Exteriores, Gonz谩lez Laya, ha dicho que 茅ste es un amigo y un socio privilegiado. Este aserto hay que tomarlo 鈥揷omo dicen los ingleses- 鈥with a pinch of salt鈥 o 鈥揺n lenguaje jur铆dico- a beneficio de inventario. Marruecos es obviamente un vecino, pero es problem谩tico y poco fiable y aprovecha cualquier debilidad de Espa帽a para tirarle un rentoy.

Pese a que Marruecos sea un gran amigo de Espa帽a y sus reyes sean 鈥渉ermanos鈥, Marruecos saca cuando le conviene su reivindicaci贸n irrenunciable sobre las ciudades espa帽olas de Ceuta y Melilla -que ahora tiene cercadas y asfixiadas-, permite el asalto de emigrantes a las vallas fronterizas de dichas ciudades y abre o cierra los pasos fronterizos a su antojo; de vez en cuando, lanza una marcha verde o invade un pe帽贸n deshabitado, lanza oleadas de emigrantes indocumentados en pateras y cayucos o de marroqu铆es documentados a Canarias para chantajear al Gobierno espa帽ol, abre o cierra el grifo al tr谩fico de estupefacientes o al trato de personas鈥on estos amigos no necesitamos enemigos.

Ahora, exige de forma insolente informaci贸n sobre una determinada persona y su entrega inmediata. Espa帽a es una naci贸n soberana que puede admitir en su territorio a cualquier persona que estime conveniente, sin tener que pedir permiso al vecino ni darle explicaciones, tanto m谩s cuando se hace por motivos humanitarios. Espa帽a es la primera interesada en tener las mejores relaciones posibles con Marruecos, pero se necesitan dos personas para bailar el tango y Marruecos a menudo prefiere danzar con otras parejas.

Madrid, 2 de mayo de 2021.