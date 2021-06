–

De parte de La Tarcoteca Contrainfo

Traducci贸n tarcoteca – Notorious London Spy School Churning Out Many of the World鈥檚 Top Journalists – mintpressnews.com 4.6.2021 por Alan Mc Leod @AlanRMacLeod

“El hecho de que el mismo departamento que capacita a los altos

funcionariales estatales y agentes de agencias secretas de tres letras

(sic) es tambi茅n el lugar que forma a muchos de los periodistas en los

que confiamos para hacer frente a esos funcionarios y mantenerlos bajo

control es seriamente problem谩tico”. Global Research

En una investigaci贸n anterior, MintPress News analiz贸 c贸mo un departamento universitario concreto, el Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres DWS-KCL, funcionaba como una escuela de esp铆as. Sus puestos de ense帽anza est谩n ocupados por actuales o antiguos oficiales de la OTAN, de ej茅rcitos y agentes de inteligencia con el fin de producir la nueva generaci贸n de esp铆as y oficiales de inteligencia.

Sin embargo, ahora podemos revelar un producto a煤n m谩s preocupante del departamento: periodistas.

Un desmesurado n煤mero de los reporteros, productores y presentadores m谩s influyentes del mundo, que son representantes a muchos de los medios m谩s conocidos y respetados, incluidos The New York Times, CNN y BBC, aprendieron su oficio en las aulas de este departamento, despertando serias dudas sobre los v铆nculos entre el cuarto poder y las fuerzas de seguridad nacional.

Un Departamento de la Seguridad Nacional

Cada vez m谩s, parece, las agencias de inteligencia de todo el mundo est谩n empezando a apreciar a los agentes con s贸lida formaci贸n acad茅mica previa. Un informe de 2009 publicado por la CIA describi贸 lo beneficioso que era “utilizar las universidades como un medio de entrenamiento de inteligencia”, escribiendo que “la exposici贸n a un entorno acad茅mico, como el Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres, puede a帽adir varios elementos que ser铆an dif铆ciles de proporcionar dentro del sistema gubernamental”.

El documento, escrito por dos miembros del personal del King’s College, se jactaba de que el cuerpo docente del departamento tiene “una amplia y completa experiencia en inteligencia”. No era exageraci贸n. Los actuales profesores del Departamento de Estudios B茅licos [Departement of War Studies] incluyen al exsecretario general de la OTAN George Robertson, al exministro de Defensa del Reino Unido Malcom Rifkind y a oficiales militares del Reino Unido, Estados Unidos y otros pa铆ses de la OTAN.

<<Aprecio profundamente el trabajo que hacen para formar y educar a nuestros futuros l铆deres de seguridad nacional, muchos de los cuales est谩n en esta audiencia>>, dijo el entonces secretario de Defensa estadounidense (y exdirector de la CIA) Leon Panetta en un discurso en el departamento en 2013.

El King’s College de Londres tambi茅n admite tener varios contratos en curso con el estado brit谩nico, incluso con el Ministerio de Defensa (MoD), pero se niega a divulgar los detalles de esos acuerdos.

Conexiones americanas

Aunque es una universidad brit谩nica, el King’s College se promociona principalmente a los estudiantes estadounidenses. Actualmente hay 1.265 estadounidenses inscritos, lo que representa aproximadamente el 4% del cuerpo estudiantil.

Muchos graduados del Departamento de Estudios de Guerra llegan a alcanzar posiciones importantes en los principales medios de comunicaci贸n estadounidenses.

Andrew Carey, jefe de la oficina de CNN en Jerusal茅n, por ejemplo, complet贸 all铆 un master en 2012. La cobertura de Carey sobre el 煤ltimo ataque israel铆 en Gaza ha presentado al estado del apartheid como “respondiendo” a los ataques con cohetes de Hamas, en lugar de ser el instigador de la violencia. En un documento interno filtrado que Carey envi贸 a su personal el mes pasado en el punto m谩s 谩lgido del bombardeo les indic贸 que siempre incluyeran el hecho de que el Ministerio de Salud de Gaza es supervisado por Hamas, para que los lectores no empezaran a creer las bien documentadas cifras de v铆ctimas palestinas provocadas por d铆as de bombardeos.

<<Necesitamos ser transparentes sobre el hecho de que el Ministerio de Salud de Gaza est谩 dirigido por Hamas. En consecuencia, cuando citemos las 煤ltimas cifras de v铆ctimas y las atribuyamos al Ministerio de Salud de Gaza, necesitamaremos incluir el hecho de que est谩 manadado por Hamas>>, se lee en sus instrucciones.



Una vez publicados, sus comentarios provocaron un retroceso considerable. 鈥淓sta es una p谩gina directamente sacada del manual de instrucciones de Israel. Sirve para justificar el ataque contra civiles e instalaciones m茅dicas鈥, coment贸 Dena Takruri, principal presentadora y productora de Al-Jazeera [a su vez cadena heredera de la BBC] .

El New York Times, el peri贸dico m谩s influyente de los Estados Unidos [propiedad de Jeff Bezos, Due帽o de Amazon], tambi茅n ha puesto en n贸mina a ex alumnos del Departamento de Estudios de Guerra. Christiaan Triebert (M.A., 2016), por ejemplo, es periodista en su equipo de investigaciones visuales. Incluso se le dio un premio Pulitzer cuando a煤n era alumno por “Revelaciones sobre Rusia y las acciones agresivas de Vladimir Putin en pa铆ses incluyendo Siria y Europa”.

Contratar a estudiantes de la escuela de esp铆as para atacar a Rusia parece ser una t谩ctica com煤n del Times, ya que tambi茅n emple贸 a Lincoln Pigman entre 2016 y 2018 en su oficina de Mosc煤 [de propaganda anti rusa pro-Navalny].

Josh Smith, principal corresponsal de la influyente agencia de noticias Reuters y ex corresponsal en Afganist谩n, tambi茅n se gradu贸 del departamento en cuesti贸n,

al igual que Daniel Ford de The Wall Street Journal.

Sin embargo, podr铆a decirse que la figura medi谩tica m谩s influyente de la universidad es Ruaridh Arrow.

Arrow ha sido productor en muchos de los canales de noticias m谩s

grandes del Reino Unido, incluidos Channel 4, Sky News y la BBC, donde

fue editor de servicio mundial y productor senior en Newsnight, el

programa pol铆tico insignia de la cadena. En 2019, Arrow dej贸 la BBC para

convertirse en productor ejecutivo de NBC News.

La invasi贸n brit谩nica

Como era de esperar para una universidad con sede en Londres, el principal destino laboral/operativo de los graduados del Departamento de Estudios de Guerra es el Reino Unido. De hecho, la BBC, la poderosa emisora 鈥嬧媏statal del pa铆s, est谩 llena de alumnos del Departamento de Estudios de Guerra. Arif Ansari, jefe de noticias de la BBC Asian Network, hizo un master en el an谩lisis de la Guerra Civil Siria en 2017 y pronto fue seleccionado para un programa de desarrollo de liderazgo, lo que lo coloc贸 directamente a cargo de un equipo de 25 periodistas que se decidan a colocar noticias principalmente orientadas a las sustanciales comunidades de Oriente Medio y el sur de Asia instaladas en Gran Breta帽a [recordar que incluso hoy d铆a permanecen artificialmente segregadas].

Muchos empleados de la BBC comienzan a estudiar en el King’s College a帽os despu茅s de que sus carreras ya hayan despegado y redirigen su vida profesional con la b煤squeda de nuevas calificaciones. Ahmed Zaki, importante periodista de radiodifusi贸n de BBC Global News, realiz贸 su master seis a帽os despu茅s de comenzar en la BBC.

Mientras tanto, Ian MacWilliam, quien pas贸 diez a帽os en BBC World Service, la emisora oficial de noticias del pa铆s para todo el mundo, especializada en regiones sensibles como Rusia, Afganist谩n y Asia Central, decidi贸 estudiar en el King’s m谩s de 30 a帽os despu茅s de obtener su primer t铆tulo.

Otro alumno influyente de Estudios de la Guerra en el Servicio Mundial es Aliaume Leroy, productor del programa Africa Eye.

La famosa presentadora de BBC News, Sophie Long, tambi茅n se gradu贸 en el infame departamento y trabaj贸 para Reuters e ITN antes de unirse a la emisora 鈥嬧媏statal.

鈥淓s un secreto a voces que el Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres opera como la escuela de graduado para los secur贸cratas angloamericanos. As铆 que no es sorpresa que los graduados de sus diversos cursos militares y de inteligencia tambi茅n entren en un mundo de periodismo corporativo, que existe solo para lavar los mensajes de estas mismas agencias de ‘seguridad’鈥, declar贸 Matt Kennard, periodista de investigaci贸n de Declassified UK que anteriormente expuso las conexiones de la universidad con el estado brit谩nico, a MintPress. 鈥淪in embargo, es un peligro real y presente para la democracia. El imprimatur de la universidad le da al departamento una p谩tina de independencia mientras trabaja, en realidad, como el brazo no oficial del Ministerio de Defensa del Reino Unido”, agreg贸.

El Departamento de Estudios de Guerra tambi茅n capacita a muchos periodistas y comentaristas internacionales, entre ellos Nicholas Stuart del Canberra Times (Australia);

La escritora paquistan铆 Ayesha Siddiqa, cuyo trabajo se puede encontrar en The New York Times, Al-Jazeera, The Hindu y muchos otros medios;

y la escritora israel铆 Neri Zilber, colaborador habitual de The Daily Beast, The Guardian, Foreign Policy y Politico.

驴De que va todo esto?

驴Por qu茅 hay tantas figuras influyentes de nuestros medios de comunicaci贸n alumbradas por un departamento bien conocido por sus conexiones con el poder estatal, por su cuerpo docente de militares en activo o ex oficiales del gobierno y por producir esp铆as y operativos para varias agencias de tres letras? El objetivo no es alegar que estos periodistas tienen credenciales de agentes secretos: no lo son. M谩s bien, es para resaltar los v铆nculos alarmantemente estrechos entre las fuerzas de Seguridad Nacional y el cuarto poder, aquel en el que confiamos que controle a las primeras y las haga responsables de sus actos.

Es mucho m谩s probable que los periodistas formados en este tipo de entorno vean el mundo de la misma manera que sus profesores. Y es posible que sean menos proclives a desafiaran el poder estatal cuando los funcionarios a los que est谩n escudri帽ando son sus compa帽eros de clase o maestros.

Este tipo de preguntas abundan cuando existe tal fen贸meno: 驴Por qu茅 tantos periodistas eligen estudiar en este departamento en particular del KCL, y por qu茅 tantos contin煤an siendo tan influyentes? 驴Est谩n siendo examinados por las agencias de seguridad, con o sin su conocimiento? 驴Qu茅 tan independientes son? 驴Se limitar谩n a repetir los argumentarios de los estados brit谩nico y estadounidense, como hacen las publicaciones del Departamento de Estudios de Guerra?

Selecci贸n de candidatos, exclusi贸n de perfiles

Sobre la cuesti贸n de la selecci贸n y veto de candidatos, la BBC admiti贸 en “The Vetting Files” que, al menos hasta la d茅cada de 1990, conspir贸 con la agencia de espionaje nacional MI5 para asegurarse de que las personas con inclinaciones izquierdistas y/o pacifistas, u opiniones cr铆ticas con la pol铆tica exterior y el imperio brit谩nicos fueran secretamente bloqueadas para no ser contratadas. Cuando se le pregunt贸 si esta pol铆tica a煤n est谩 en curso, la emisora 鈥嬧媠e neg贸 a comentar, citando “problemas de seguridad”; una respuesta que es poco probable que tranquilice a los esc茅pticos.

“Si bien me parece muy interesante que una sola instituci贸n acad茅mica pueda desempe帽ar un papel tan importante en el reclutamiento de activistas intelectuales a favor del sistema y la entrega de los mismos a los medios de comunicaci贸n, no es tan sorprendente”, dijo a MintPress Oliver Boyd-Barrett, profesor Em茅rito de la Escuela de Medios y Comunicaci贸n de Bowling Green State y experto en colusi贸n entre el gobierno y los medios, y agreg贸: “Las instituciones de 茅lite en el pasado y sin duda todav铆a hoy han sido importantes campos de juego para los servicios de inteligencia. La historia del Estado-naci贸n moderno en general, no solo los EEUU, parece sugerir que la unidad nacional, y por lo tanto la seguridad de la 茅lite, es considerada por las 茅lites como alcanzable solo mediante una gesti贸n cuidadosa y, a menudo, la supresi贸n o desviaci贸n de la disidencia. Por lo general, se dedican muchos m谩s recursos a 茅sto de lo que muchos ciudadanos, habituados a la propaganda de la democracia, se dan cuenta o creen saber.

Los chicos de Bellingcat

Si bien los catalogados anteriormente como periodistas no son esp铆as per se, algunas otras figuras del Departamento de Estudios de Guerra que trabajan como periodistas podr铆an posiblemente describirse como tales, en particular los que rodean al influyente y cada vez m谩s c茅lebre sitio web de investigaci贸n Bellingcat.

Cameron Colquhoun, por ejemplo, pas贸 casi una d茅cada en el GCHQ, la versi贸n brit谩nica de la NSA, donde era analista adjunto dirigiendo operaciones cibern茅ticas y antiterroristas. Tiene t铆tulos de King’s College London y del Departamento de Estado. Estos antecedentes no se revelan en su perfil p煤blico en Bellingcat, que simplemente lo describe como el director gerente de una empresa de inteligencia privada que “realiza investigaciones 茅ticas” para clientes de todo el mundo.

El investigador principal de Bellingcat, Nick Waters, pas贸 cuatro a帽os como oficial en el ej茅rcito brit谩nico, incluida una gira por Afganist谩n, donde promovi贸 los objetivos del estado brit谩nico en la regi贸n. Posteriormente se incorpor贸 al Departamento de Estudios de Guerra y a Bellingcat.

Durante mucho tiempo, el fundador de Bellingcat, Eliot Higgings, menospreci贸 las acusaciones de que su organizaci贸n estuviera financiada por el National Endowment for Democracy NED del gobierno de EEUU, una organizaci贸n tapadera de la CIA, calific谩ndolo como una rid铆cula “conspiraci贸n”. Sin embargo, en 2017, admiti贸 que todo era cierto. Un a帽o despu茅s, Higgins se incorpor贸 al Departamento de Estudios de Guerra como investigador asociado visitante. Entre 2016 y 2019 tambi茅n fue miembro adjunto del Atlantic Council, el cerebro detr谩s de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN).

<<Bellingcat ha recibido dinero de lo siguiente:

OSF

Meedan

NED

Google

Adessium

Crowfounding

– Eliot Higgins (@EliotHiggins) 6 de febrero de 2017>>

Higgins parece haber utilizado el departamento de la universidad como campo de reclutamiento, encargando a otros graduados de Estudios de Guerra, como Jacob Beeders y los ya mencionados Christiaan Triebert y Aliaume Leroy, que escribieran para su sitio.

Bellingcat es muy respetado por la CIA. “No quiero ser demasiado dram谩tico, pero amamos a Bellingcat”, dijo Marc Polymeropoulos, ex subjefe de operaciones de la agencia para Europa y Eurasia. Otros oficiales explicaron que Bellingcat pod铆a usarse para subcontratar y legitimar los argumentarios anti-Rusos. 鈥淓l mayor valor de Bellingcat es que luego podemos ir a los rusos y decirles ‘ah铆 tienes’ [cuando pidan pruebas]鈥, agreg贸 el exjefe de estaci贸n de la CIA Daniel Hoffman.

Bellingcaught

Una investigaci贸n de MintPress de abril 2021 explor贸 c贸mo act煤a Bellingcat para blanquear los argumentos sobre las fuerzas de la Seguridad Nacional en la opini贸n p煤blica con el pretexto de ser periodistas de investigaci贸n neutrales.

Documentos recientemente filtrados a thegrayzone.com en 2021 muestran c贸mo Bellingcat, Reuters y la BBC cooperaban de manera encubierta con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth (FCO) del Reino Unido para socavar el Kremlin y promover un cambio de r茅gimen en Mosc煤. Esto incluy铆a la formaci贸n de periodistas y la promoci贸n de medios de comunicaci贸n expl铆citamente antirrusos en Europa del Este. Desafortunadamente, se帽al贸 el FCO en un art铆culo, Bellingcat hab铆a sido “de alguna forma desacreditado“, ya que constantemente difund铆a desinformaci贸n y estaba dispuesto a producir informes para cualquiera con dinero.

Sin embargo, una nueva propuesta del Parlamento Europeo publicada el mes pasado [fechada en junio 2018] recomienda contratar a Bellingcat para ayudar a generar informes que sienten las bases para sancionar a Rusia, para expulsarla de los organismos internacionales y para “ayudar a la transformaci贸n de Rusia en una democracia”. En otras palabras, derrocar al gobierno de Vladimir Putin.

King’s College, un nexo acad茅mico period铆stico con el Ej茅rcito

El Departamento de Estudios de Guerra tambi茅n forma parte de este grupo pro-OTAN y anti-Rusia. Adem谩s de contar con soldados, esp铆as y funcionarios gubernamentales, publica informes influyentes que asesoran a los gobiernos occidentales sobre pol铆tica exterior y de defensa.

Por ejemplo, un art铆culo titulado “La futura direcci贸n estrat茅gica de la OTAN” advierte que los estados miembros deben aumentar sus presupuestos militares y permitir que las armas nucleares estadounidenses se almacenen en sus pa铆ses, “compartiendo as铆 la carga”. Tambi茅n recomend贸 que la OTAN debe redoblar su compromiso de oponerse a Rusia al tiempo que advierte que necesita formar urgentemente una “pol铆tica coherente” sobre la amenaza china.

Otros art铆culo de Estudios de Guerra [Armizando Noticias RT, Sputnik y la desinformaci贸n dirigida] afirman que Rusia est谩 llevando a cabo una “guerra de informaci贸n y psicolog铆a” a trav茅s de sus canales estatales RT y Sputnik, y aconsejan que Occidente debe utilizar sus medios t茅cnicos para evitar que sus ciudadanos consuman esta propaganda extranjera.

Los acad茅micos del King’s College de Londres tambi茅n han demostrado ser cruciales para mantener encarcelado al editor disidente Julian Assange. Nigel blackwood un psiquiatra que trabaj贸 con el departamento de Estudios de Guerra testific贸 ante el tribunal que el australiano solo sufr铆a una depresi贸n “moderada”, que su riesgo de suicidio era “manejable”, y concluy贸 que extraditarlo a los Estados Unidos “no ser铆a injusto”. Como descubri贸 la investigaci贸n de Matt Kennard, el Ministerio de Defensa del Reino Unido hab铆a proporcionado 拢 2,2 millones ($ 3,1 millones) en fondos al instituto donde trabajaba [King College] aunque el psiquiatra en cuesti贸n afirmaba que su trabajo no era financiado directamente por el Ministerio de Defensa.

El King’s College London mercadea con el departamento de Estudios de Guerra dirigiendose tanto a graduados como a estudiantes universitarios como un trampol铆n hacia una carrera en periodismo. En su secci贸n de “perspectivas de carrera” para su curso de master en estudios de guerra, le dice a los estudiantes interesados 鈥嬧媞ue “los graduados pasan a trabajar para ONGs, el FCOs, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, la OTAN, la ONU o que complementan carreras de periodismo, finanzas, catedr谩ticos, los servicios diplom谩ticos, las fuerzas armadas y m谩s”.

Asimismo, se les vende a los estudiantes universitarios que:

<<Obtendr谩 una profunda y sofisticada comprensi贸n de la guerra y las relaciones internacionales, como temas dignos de estudio y como preparaci贸n intelectual para una gama m谩s amplia posible de opciones profesionales, incluido en el gobierno, el periodismo, investigaci贸n y organizaciones humanitarias e internacionales.

Cursos como 鈥Nuevas guerras, nuevos medios, nuevo periodismo鈥 fusionan periodismo e inteligencia y son supervisados 鈥嬧媝or acad茅micos de Estudios de Guerra.

Quiz谩s no sea sorprendente que el departamento haya ense帽ado a muchos pol铆ticos influyentes, incluidos jefes de estado extranjeros y miembros del parlamento brit谩nico. Pero al menos existe una superposici贸n considerable entre los campos de la pol铆tica de defensa y la pol铆tica. El hecho de que el mismo departamento que capacita a los altos funcionarios estatales y agentes de agencias secretas de tres letras es tambi茅n el lugar que produce a muchos de los periodistas en los que confiamos para enfrentar a esos funcionarios y mantenerlos bajo control es seriamente problem谩tico.

Un respeto malsano a la autoridad

Desafortunadamente, en lugar de desafiar el poder, muchos medios de comunicaci贸n modernos amplifican su mensaje acr铆ticamente. Los funcionarios estatales y los oficiales de inteligencia se encuentran entre las fuentes menos confiables, period铆sticamente hablando. Sin embargo, muchas de las historias m谩s importantes de los 煤ltimos a帽os se han basado 煤nicamente en rumores de funcionarios que ni siquiera pondr铆an sus nombres en sus afirmaciones.

El nivel de credulidad que tienen los periodistas modernos para con los poderosos fue resumido por la ex corresponsal de la Casa Blanca de CNN, Michelle Kosinski, quien el mes pasado declar贸 que:

<<Como periodista estadounidense, nunca esperas que:

1- tu propio gobierno te mienta, repetidamente

2- tu propio gobierno oculte informaci贸n que el p煤blico tiene derecho a saber

3- tu propio gobierno te espie tus comunicaciones>>

Desafortunadamente, la credulidad se extiende a la colaboraci贸n absoluta con la inteligencia en algunos casos. Los correos electr贸nicos filtrados muestran que el reportero de seguridad nacional de Los Angeles Times, Ken Dilanian, envi贸 sus art铆culos directamente a la CIA para que los editaran antes de su publicaci贸n. Sin embargo, lejos de da帽ar su carrera, Dilanian es ahora corresponsal que cubre temas de seguridad nacional para NBC News.

Boyd-Barrett dijo que los gobiernos dependen de 鈥渓a asistencia de medios dominantes penetrados, coludidos y d贸ciles que 煤ltimamente – y en el contexto de una confusi贸n masiva sobre las campa帽as de desinformaci贸n en Internet, reales y supuestas – parecen ser guardianes cada vez m谩s problem谩ticos del derecho p煤blico saber.”

DWS-KCL asociado a las Redes sociales

En los 煤ltimos a帽os, las fuerzas de Seguridad Nacional tambi茅n han aumentado su influencia sobre los gigantes de las redes sociales.

En 2018, Facebook y el Atlantic Council firmaron una asociaci贸n mediante la cual el gigante de Silicon Valley subcontrat贸 parcialmente el curado de los canales de noticias de sus 2.800 millones de usuarios al Council’s Digital Forensics Research Lab, supuestamente para ayudar a detener la propagaci贸n de noticias falsas online. El resultado, sin embargo, ha sido la promoci贸n en los SEO de medios corporativos “confiables” seg煤n ellos como Fox News y CNN y la penalizaci贸n de fuentes independientes y alternativas, que han visto c贸mo su tr谩fico disminuy贸 vertiginosamente.

A principios de este a帽o, Facebook tambi茅n contrat贸 a Ben Nimmo, ex oficial de prensa de la OTAN y actual miembro principal del Atlantic Council, para que fuera su jefe de inteligencia.

La Directora de Pol铆ticas de Reddit Jessica Ashooh tambi茅n es un ex funcionario del Atlantic Council.

Mientras tanto, en 2019, un alto ejecutivo de Twitterpara el Medio Oriente Gordon McMillan fue desenmascarado como oficial en servicio activo en la 77a Brigada del Ej茅rcito Brit谩nico [Brigada Digital], su unidad dedicada a operaciones psicol贸gicas y guerra online. Lo m谩s notable de este hecho fue la casi total falta de atenci贸n que recibi贸 de la prensa convencional. Llegando en un momento en que la interferencia extranjera en internet era quiz谩s la historia n煤mero uno que dominaba el ciclo de noticias, solo un medio importante, Newsweek, lo mencion贸 de pasada. Adem谩s, el reportero que cubri贸 la historia “dej贸” su trabajo pocas semanas despu茅s, aludiendo a una sofocante censura de arriba hacia abajo y una cultura de deferencia con los intereses de seguridad nacional.

El prop贸sito de este art铆culo no es acusar a ninguno de los mencionados de ser ramas de agencias de inteligencia (aunque al menos una persona trabaj贸 oficialmente como agente de inteligencia). El proposito es m谩s bien resaltar que ahora tenemos un panorama medi谩tico en el que muchos de los periodistas m谩s influyentes de Occidente est谩n siendo capacitados exactamente por las mismas personas en el mismo departamento que la pr贸xima generaci贸n de agentes de Seguridad Sacional.

Dif铆cilmente es una buena apariencia para una democracia abierta y saludable que tantos esp铆as, funcionarios gubernamentales y periodistas en quienes se conf铆a para que rindan cuentas en nuestro nombre est茅n siendo disparados por el mismo ca帽贸n. Aprender uno al lado del otro ha ayudado a crear una situaci贸n en la que el cuarto poder se ha vuelto abrumadoramente deferente con el llamado estado profundo, donde las palabras de los funcionarios an贸nimos se toman como un evangelio. El Departamento de Estudios de Guerra es solo una parte de este fen贸meno m谩s amplio.