Hace unos d铆as un no muy conocido economista llamado Albert Edwards destap贸 una pol茅mica. Se preguntaba si el capitalismo estaba muerto o m谩s bien si estaba cerca de su final. Su razonamiento era el siguiente:

Despu茅s de trabajar en las finanzas durante m谩s de 40 a帽os cre铆a que ya no iba a sorprenderme nada. Sin embargo los niveles de 鈥inflaci贸n de la codicia鈥 (greedflaction) no tienen precedentes en este ciclo econ贸mico. La 煤ltima publicaci贸n de los datos de ganancias de la econom铆a de EE.UU. ha dado otro golpe a mi debilitada confianza en que el sistema capitalista est茅 funcionando como deber铆a鈥 Las empresas han utilizado, primero, la pandemia y despu茅s la guerra en Ucrania para lucrarse. En un momento en que la cohesi贸n social se est谩 resquebrajando, creo que ver c贸mo las empresas est谩n generando m谩rgenes de beneficio extraordinarios s贸lo puede incrementar el malestar social. Esto es una cuesti贸n importante para los pol铆ticos que no pueden seguir ignorando. Pero, 驴qu茅 hacer?. Albert Edwards

Los datos que acompa帽an el razonamiento de Albert son los que acaba de publicar la Oficina de An谩lisis Econ贸mico de EE.UU (U.S. Bureau of Economic Analysis). La BEA no es un sindicato, ni un organismo que cojea a la izquierda o algo que pretenda hacer la contra a la versi贸n liberal. La BEA es un organismo gubernamental que depende del Departamento de Comercio de EE.UU. En el gr谩fico podemos ver los datos que acompa帽an el razonamiento de este economista.

Lo que los anglosajones llaman 鈥greedflaction鈥 y que en castellano ha sido traducido como 鈥inflaci贸n de la codicia鈥 viene a significar simple y llanamente el aumento de la inflaci贸n debido a la tasa de ganancia de las empresas. Este t茅rmino, que es claramente despectivo, define un tipo de inflaci贸n. La inflaci贸n puede tener muchos or铆genes y uno de ellos es la codicia de la patronal. El sencillo an谩lisis de este economista no es que tan s贸lo haya tenido repercusi贸n en alguna red social o en alguna caverna medi谩tica de la izquierda, no. Lo ha hecho en medios como Financial Times, CNN, Business Insider o The Guardian, entre otros.

Sin embargo por este lado de Europa los medios en lengua castellana han sorteado hablar de la 鈥inflaci贸n de la codicia鈥. Incluso supuestos medios progresistas han dado voz a casposos empresarios (que probablemente les compren espacios publicitarios para pagar el favor) en vez de analizar seriamente las causas del aumento de los precios. Para m谩s sorna, estos medios aderezan todo el discurso con 鈥truquitos para ahorrar鈥 destinados a esa clase trabajadora que les sintoniza todos los d铆as.

Probablemente lleguemos tarde

Probablemente el saqueo a las econom铆as dom茅sticas ya ha sido consumado y nuestra sociedad, tal vez lobotomizada, lo ha consentido. A estas alturas los empresarios estar谩n pensando 鈥que me quiten lo robado鈥. Mientras los medios encubr铆an el golpe y la clase pol铆tica miraba para otro lado es muy probable que los empresarios nos estuviesen robando a manos llenas. Pero no s贸lo hemos consentido el saqueo, adem谩s pensamos que los culpables son otros y que ese empresario casposo que sale en la prensa progresista con un discurso que no se cree ni 茅l, es un buen hombre pese a que sus empresas han obtenido un incremento del 10% en beneficios. Probablemente la gran mayor铆a de los que pagan la harina un 39% m谩s cara que hace unos meses piensen que la culpa de todo esto la tiene Putin y no la clase pol铆tica o empresarial.

Todo es demasiado complejo

Explicar las causas de la inflaci贸n es demasiado complejo y un ejercicio de 鈥cu帽ados鈥 hacerle creer a alguien qui茅n o qu茅 es el culpable del incremento de la inflaci贸n. Ese ejercicio de 鈥cu帽adismo鈥 es el que estamos acostumbrados a escuchar en pol铆ticos y periodistas poco serios. Nadie quiere escuchar un sesudo an谩lisis sobre la inflaci贸n plagado de datos, estad铆sticas y probabilidades si tiene un 鈥eslogan鈥 mucho m谩s simple y f谩cil de comprender. Que tras una de las grandes razones est茅 la patronal, parece algo muy probable, pero no es la 煤nica raz贸n de todo este gran desaguisado. La inflaci贸n est谩 influenciada por un mont贸n de factores: producci贸n interna, legislaci贸n, cadena de suministro, relaciones exteriores, acuerdos empresariales, la relaci贸n demanda oferta, tipos de inter茅s鈥

Ni tan siquiera a los pa铆ses europeos les ha afectado de igual forma la inflaci贸n con valores bastante diferenciados para econom铆as tan pr贸ximas. La inflaci贸n no es la misma en todas las regiones de nuestro planeta.

驴Qu茅 hacer?

A la opini贸n de Albert Edwards, el cual trabaja para Soci茅t茅 G茅n茅rale, se han unido otras personalidades, como la de Paul Donovan de UBS. Si economistas, banqueros y periodistas de medios liberales hablan ya abiertamente de la 鈥inflaci贸n de la codicia鈥, la pregunta que se hace Albert Edwards 驴qu茅 hacer? tiene su miga. 驴Qu茅 hacer? me pregunto yo y probablemente tu tambi茅n te lo preguntes. Albert Edwards se pregunta qu茅 hacer para parar esto. Yo me pregunto qu茅 hacer para que la gente, al menos, empiece a pensar sin fiarse de consignas simplistas que esconden mentiras.