May 14, 2021

El contexto del cambio de siglo

El cambio de siglo en Madrid supuso un cambio en la morfolog铆a de los movimientos sociales al haber un nuevo contexto pol铆tico, social y econ贸mico. En lo pol铆tico, el contexto ven铆a marcado por recientes mayor铆as absolutas del Partido Popular que desalentaban propuestas alternativas; en lo econ贸mico, por un crecimiento macroecon贸mico (a base del ciclo 谩lgido inmobiliario, pelotazos y una incipiente financiarizaci贸n) que invisibilizaba crecientes desigualdades sociales y desempleo estructural; y en lo activista, una izquierda fragmentada y un repliegue de los movimientos sociales tras el fallido intento de refundaci贸n de Lucha Aut贸noma, la coordinadora de colectivos aut贸nomos que ven铆a dinamizando gran parte de la actividad de los movimientos alternativos de la capital.

As铆, este nuevo contexto sirve de revulsivo para un cambio interno en los movimientos sociales aut贸nomos en Madrid durante el emergente ciclo de movilizaci贸n 2000-2004, que es un ciclo duro de contestaci贸n social ante las diferentes medidas restrictivas y privatizadoras de un PP thatcheriano (decretazo, ley de extranjer铆a, leyes educativas mercantilizadoras, entrada en la Guerra de Irak, mala gesti贸n del Prestige, Plan Hidrol贸gico Nacional, etc.).

El paso decisivo para una mayor repercusi贸n social es el trasvase de militancia del Movimiento Aut贸nomo al Movimiento de Resistencia Global (rama espa帽ola del Movimiento de Justicia Global), mediante una nueva generaci贸n de activistas (Wilhelmi y Salamanca, 2011).Estas redes madrugadoras, caracterizadas por activar un proceso de movilizaci贸n amplio en lo tem谩tico, van a situar el nuevo foco de la protesta en problemas globales moviliz谩ndose desde lo local, heredando as铆 la influencia del zapatismo y en directa colaboraci贸n con las redes europeas antiglobalizaci贸n, que ampl铆an la agenda tem谩tica.

Este ciclo de 2000-2004 se caracteriza por un conflicto social creciente en los a帽os sucesivos a partir de diferentes leyes y malas gestiones gubernamentales que van generando diferentes agravios en la ciudadan铆a. Esto se debi贸 en parte importante a la p茅sima gesti贸n gubernamental del ecocidio del Prestige, que gener贸 en 2002 una ola de solidaridad de voluntarios sin precedentes en la historia, seguido por el rechazo popular a la Guerra de Irak (2003) y las mentiras del 11M, justo antes de las elecciones generales de 2004. El punto 谩lgido de movilizaci贸n social del ciclo fue en 2003, con el descontento ciudadano arrastrado y con las protestas contra la guerra de Irak como momento de mayor malestar social contra el Gobierno de Aznar. En 2004 y al poco del cierre de legislatura, las sedimentaciones de los agravios a la ciudadan铆a se acumulaban en diferentes capas (huelgas educativas y laborales, mala gesti贸n p煤blica, entrada en una guerra ileg铆tima). A lo que se sumaba una mayor criminalizaci贸n de la protesta de los movimientos sociales tras el cierre securitario global derivado de los atentados yihadistas y por la guerra contra ETA en lo estatal, que adem谩s en Madrid ten铆a como referente a Ansu谩tegui como Delegado de Gobierno (que tra铆a a la capital las t谩cticas antiterroristas aplicadas a los movimientos sociales).

Las m谩s que documentadas mentiras del Gobierno de Aznar sobre la autor铆a de los atentados del 11-M en Madrid no hicieron m谩s que encender la mecha de una ciudadan铆a que ya estaba capacitada para informarse en medios alternativos (prensa extranjera y medios de contra-informaci贸n 鈥揘odo 50, Indymedia), para inaugurar as铆 un repertorio de organizaci贸n y protesta colectiva que se rescatar铆a m谩s tarde: la autocomunicaci贸n de masas con el famoso P谩salo de SMS masivos para protestar, el mismo d铆a a la misma hora y en diferentes ciudades, por la verdad de los atentados (Castells, 2005). Tras una masiva y desobediencia civil a la jornada de reflexi贸n, el PSOE gana inesperadamente esas elecciones que traen a Rodr铆guez Zapatero como nuevo Presidente. As铆, con el triunfo del PSOE hay una bajada dr谩stica de la movilizaci贸n ciudadana (ver gr谩fico 1) al cubrir algunas de las demandas urgentes de esta ciudadan铆a contestataria (derogaci贸n de leyes educativas, retirada de tropas de Irak, mayor di谩logo social, leyes de igualdad de g茅nero etc.).

Gr谩fico I. Manifestaciones durante 2004 en Espa帽a (n)

Fuente: Anuario Estad铆stico del Ministerio del Interior

2005-2008. Cambio de contexto, desescalada de la acci贸n colectiva y trabajo latente de redes sumergidas

Las pr谩cticas experimentadas por los colectivos por una globalizaci贸n alternativa y el movimiento estudiantil m谩s asambleario son utilizadas posteriormente por V de Vivienda y el movimiento anti-Bolonia (y sirven adem谩s de socializaci贸n pol铆tica para una multitud de j贸venes), pero tambi茅n reutilizadas y resignificadas por Juventud Sin Futuro y Democracia Real Ya como colectivos impulsores del 15M en Madrid. De modo que en estos a帽os sucesivos se van a ver repertorios de organizaci贸n y acci贸n que resonar谩n en las acciones de los Indignados, como contracumbres, bloqueos, encierros o acampadas. En la siguiente figura podemos ver el proceso temporal de algunas redes de movilizaci贸n y movimientos en esa primera d茅cada hasta la irrupci贸n del 15M en 2011.

Figura I. Hilo temporal de las principales redes y movimientos anteriores al 15M

Fuente: elaboraci贸n propia

Coincidiendo con el triunfo del Gobierno de Rodr铆guez Zapatero, que apacigua los grandes conflictos que ven铆an protagonizando los movimientos sociales (y las nuevas leyes y derechos civiles aumentan los conflictos con la iglesia cat贸lica, la AVT y las organizaciones conservadoras), se da un repliegue a lo local, al trabajo en lo cotidiano en el activismo. Esta circunstancia de vuelta al trabajo cotidiano se aprovecha para reimpulsar la Semana de Lucha Social Rompamos el Silencio (RES). Esta semana anual de lucha social ser谩 crucial para entender la uni贸n estrat茅gica de redes aut贸nomas con otros movimientos sociales alternativos mediante el trabajo en diferentes ejes (como la okupaci贸n, la soberan铆a alimentaria, la globalizaci贸n alternativa, la ecolog铆a o los feminismos). Estas redes sirven para construir una narrativa del encuentro y la multiplicaci贸n de luchas sociales, sirviendo como punto de encuentro de activistas de diferentes movimientos que, a la postre, ser谩 crucial para reactivar las redes activistas cuando irrumpa el Ciclo 15M y llenar plazas y asambleas de barrios (Garc铆a Ar铆stegui, 2011).

Prefigurando la inclusividad desde las redes sumergidas. Hacia la diversidad de Centros Sociales Autogestionados

El cambio de siglo en Madrid tambi茅n implica experimentaciones de centros sociales nuevos, m谩s all谩 de la pr谩ctica desobediente de la okupaci贸n de espacios liberados como fin 煤ltimo de la acci贸n colectiva del Movimiento Okupa. Se hab铆a venido ensayando progresivamente en colectivos aut贸nomos una estrategia innovadora basada en la autocr铆tica, experiencias fallidas, aprendizajes colectivos y la necesidad de abrirse a la sociedad. De modo que a partir del cambio de siglo y con la experiencia de algunos centros sociales como el Centro Social Okupado y Autogestionado El Laboratorio, o la lucha barrial del Centro Social Seco, el concepto de Centro Social se va haciendo m谩s inclusivo a diferentes reivindicaciones sociales. A ello contribuye decisivamente un cambio interno en los movimientos sociales madrile帽os que tendr谩 efectos hasta el Ciclo 15M: la introducci贸n del denominado sindicalismo social como l铆nea prioritaria. Este nuevo repertorio t谩ctico de los movimientos sociales trasciende el campo de acci贸n tradicional de sindicatos cl谩sicos institucionalizados, y se abre a nuevas experiencias de precariedad laboral y vital para 鈥ayudar a la reconstrucci贸n de formas asociativas y comunitarias que cortocircuiten los mecanismos concretos de desposesi贸n que se nos imponen鈥 (Carmona, 2017). Como destaca Beatriz Garc铆a, 鈥son grupos basados en el apoyo mutuo, que enfrentan problemas propios, pero se enmarcan en una lucha mayor, que emplean la acci贸n directa y la pelea legal. Son como sindicatos, pero en el campo de la vivienda, la salud o los cuidados鈥 (Garc铆a, 2017). As铆 se empez贸 con las Oficinas de Derechos Sociales para empoderar la lucha de migrantes en situaci贸n irregular en diferentes centros sociales, o con el impulso de Ferrocarril Clandestino como colectivo de apoyo a migrantes precarios. Una forma de activismo que contribuy贸 a la hibridaci贸n de luchas sociales con nuevos sujetos que se empoderaban: migrantes, j贸venes precarios o trabajadoras del hogar. Y fue el germen necesario para la posterior creaci贸n de colectivos que han ensanchado e incorporado el eje de clase en el activismo social, como la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas, el Sindicato de Manteros o la lucha de las Kellys, en a帽os recientes.

Con esta apertura a diferentes experiencias de inclusi贸n social el concepto de Centro Social se va haciendo m谩s proclive a diferentes reivindicaciones sociales. As铆, hay una mayor legitimidad social de los centros sociales con Los Laboratorios, o la Eskalera Karakola a principios de la d茅cada del 2000, y con la irrupci贸n del Patio Maravillas como cristalizaci贸n de este modelo de Centro Social 2.0. Un modelo de centro social que se importa con la influencia de los centros sociales italianos (la autonom铆a italiana), caracterizado por ser expresamente propenso a unir luchas sociales sin anteponer identidades cerradas, con el objetivo 煤ltimo de ensayar nuevas formas de lucha que se acomoden a las circunstancias devastadoras y cambiantes del neoliberalismo tard铆o (desregulaci贸n laboral, financiarizaci贸n de la vivienda, explotaci贸n laboral de migrantes etc.).

Efectos de contagio entre movimientos sociales. De V de Vivienda al Movimiento anti-Bolonia como antesala de Juventud Sin Futuro

Siguiendo la estela inmediata del tiempo, V de Vivienda emerge en 2006 como denuncia p煤blica (y de origen an贸nimo, influido por el 茅xito de la convocatoria del 13M) de un sistema inmobiliario que condena a miles de personas a la precariedad y pobreza habitacional, en un contexto de una galopante burbuja inmobiliaria que terminar铆a estallando. Era una red novedosa y rupturista en el uso de un lenguaje que sal铆a de los autorreferenciales c贸digos militantes y resignificaba el concepto de dignidad, tomado de los zapatistas. Marc贸 el hito de una pauta de comunicaci贸n activista que se ver谩 en redes sociales de internet m谩s adelante: convocatorias online masivas y acciones an贸nimas. Y coge de nuevo el hilo roto de la lucha por una vivienda digna, olvidado por un excesivamente institucionalizado movimiento vecinal (que esos a帽os vuelve a la palestra con la creaci贸n de la Comisi贸n de J贸venes de la FRAVM, j贸venes llegados del movimiento aut贸nomo para hibridar las demandas del movimiento aut贸nomo con la lucha a nivel barrial). V de Vivienda ser谩 fundamental para poner en primera l铆nea de debate pol铆tico los efectos segregadores del modelo del ladrillo de lo que Ram贸n Fern谩ndez denominaba el tsunami urbanizador espa帽ol. Y gener贸 los espacios necesarios de redes, recursos y activistas (algunos/as acamparon en la UCM con el reclamo de la vivienda, y ya ven铆an entrenados para estar en Sol) para la reactivaci贸n de las demandas por una vivienda digna en la Acampada Sol y la activaci贸n de asambleas de vivienda barriales del 15M.

En los a帽os siguientes a la lucha de V de Vivienda, la misma generaci贸n de activistas j贸venes universitarios reactiv贸 el Movimiento Estudiantil con su protesta frente a la imposici贸n del Proceso de Bolonia (el Movimiento anti-Bolonia). Ha sido en este movimiento anti-Bolonia donde calaron especialmente las pr谩cticas desobedientes y las din谩micas asamblearias en toda una generaci贸n de j贸venes activistas que luego impregnaron de las mismas otros movimientos y ciclos de protesta, con multitud de efectos de contagio en los discursos, de trabajo en red, de repertorios de desobediencia civil etc. Estas pautas ser谩n utilizadas por estos activistas de Juventud sin Futuro (JSF), que vienen de esta lucha anti-Bolonia (fogueados en la desobediencia estudiantil con huelgas, encierros y visibilizaci贸n del conflicto estudiantil en medios), que tambi茅n plantean un cambio de relato que apela a mayor铆as sociales contra la mercantilizaci贸n de la vida, ampliando el framing estudiantil anterior que se limitaba a medidas concretas y apelando a consecuencias que se ve铆an en la educaci贸n superior y en otras instancias de la vida social, como el empleo o la sanidad (“Sin casa, sin curro, sin pensi贸n, sin miedo”).

Este giro hacia el significante de una juventud sin futuro implica un exitoso enmarcamiento de juventud precaria que construyen, principalmente debido a la especial cobertura informativa de los medios masivos convencionales. Y lo m谩s importante para ver su legado en el sentimiento discursivo general del 15M: logran construir estrategias para suscitar lealtades transversales que generan un apoyo general amplio a las demandas del movimiento (Errej贸n, 2011).

Redes madrugadoras y precuela del 15M

La precuela del 15M va a estar marcada por una combinaci贸n creciente de acciones online y en la calle como reacci贸n a la salida neoliberal de la crisis por parte del Gobierno de Rodr铆guez Zapatero. As铆, la iniciativa #NoLesVotes va a ser especialmente influyente en la consolidaci贸n de una masa cr铆tica de activistas por las libertades en la red. Surg铆a con el objetivo de denunciar y boicotear la Ley Sinde, apoyada por la mayor铆a del PP, PSOE y PNV. Era una ley antidescargas de Internet, que limitaba la visualizaci贸n de contenidos en la Red cerrando en un corto espacio de tiempo sitios web que facilitaran la descarga de material protegido por derechos de autor.

En el momento de salir a la luz p煤blica el contenido de la ley, all谩 por el 2 de diciembre de 2009 se publica en Facebook el “Manifiesto en defensa de los Derechos fundamentales”, que alcanza m谩s de 240.000 adhesiones. En pocas semanas el manifiesto se viraliza y se crean grupos en todas las comunidades aut贸nomas (recordemos que Twitter no se usaba tanto como Facebook en esos momentos). El manifiesto era claro y se focalizaba en el boicoteo en el voto a esos tres partidos. Utilizaron adem谩s la amplia resonancia medi谩tica de la Gala de los Premios Goya de 2010 para hacer una performance que genera un nuevo icono de las protestas del ciclo 15M: la m谩scara de Guy Fawkes (el justiciero de V de Vendetta, pel铆cula en la que tambi茅n se inspir贸 la carteler铆a de V de Vivienda). La operaci贸n Goya signific贸 la amplificaci贸n del mensaje ciudadano en contra de esta ley, en un contexto de cierre de r茅gimen y de total impugnaci贸n a la corrupci贸n pol铆tica y al bipardidismo. En esos momentos de cabreo ciudadano se a帽adieron acciones de hackeo durante d铆as a las webs de esos partidos, con la incorporaci贸n de Anonymous a las protestas.

Tampoco se puede obviar la huelga general del 29 de septiembre de 2010, que ayudaba a caldear el ambiente entre el movimiento sindical m谩s cl谩sico. Fue convocada por los sindicatos mayoritarios (que se hab铆an mostrado excesivamente pactistas con medidas anteriores de recortes sociales) y con el apoyo de otros sindicatos como USO, LAB o CGT contra la reforma laboral de 2010 promovida por el gobierno de Rodr铆guez Zapatero y contra la reforma del sistema p煤blico de pensiones anunciada por el Gobierno. En la huelga participaron JSF y otros colectivos juveniles con un piquete alternativo, lo que abrir铆a una estrategia de colaboraci贸n cr铆tica de secundar marchas y paros, pero con demandas m谩s radicales.

Pero si el malestar entre los/as trabajadores/as organizados/as las capitalizaba la vieja sociedad civil (sindicatos, partidos, asociaciones institucionalizadas), el malestar social generalizado va a estar una conjunci贸n de circunstancias econ贸micas (una crisis derivada de un modelo insostenible a golpe de ladrillo, una deuda desbocada, fraude fiscal) y, sobre todo, una percepci贸n pol铆tica de crisis sist茅mica, del bipartidismo o el r茅gimen del 78 como sistema corrupto. Y este malestar va a estar capitalizado por los grandes perdedores de la crisis con m谩s capital cultural para movilizar el descontento. As铆, con los precedentes de las protestas islandesas y las primaveras 谩rabes, miles de j贸venes (y no tan j贸venes) se organizan por las redes con mucho tiempo antes para organizar una jornada multitudinaria el 15 de mayo de 2011 (la semana anterior a las elecciones locales, como protesta simb贸lica ante el poder pol铆tico).

En este proceso, la iniciativa #NoLesVotes ser谩 decisiva en otra red de protesta online que se va fraguando casi paralelamente: (Estado Del Malestar, EDM). Es todo un precedente de estas redes tecnopol铆ticas, ya que crean un primer grupo con un ideario que influye en Democracia Real Ya (DRY) como red madrugadora. Es una nueva iniciativa de un grupo online que se concentran semanalmente para denunciar la crisis social y pol铆tica que se est谩 acrecentando en esos momentos. De forma paralela se ven铆a gestando la Plataforma de Grupos Pro-Movilizaci贸n Ciudadana, grupo de Facebook en el que participan algunas personas de EDM y que da el paso de coordinar DRY en todas las capitales de provincia y otras ciudades importantes, nodos que organizan la movilizaci贸n del 15 de mayo. Pocas semanas antes se produce la fusi贸n de la acci贸n online y offline: personas a t铆tulo individual se re煤nen presencialmente para organizar la movilizaci贸n bajo unas demandas m铆nimas y con la intenci贸n clara de salirse de movimientos cl谩sicos y hacia la apertura y lo inclusivo. En Madrid, varias semanas antes el grupo de este proto-colectivo (DRY) se re煤ne en el Patio Maravillas y recibe el apoyo de este centro social, que durante la Acampada y todo el 15M suspender谩 actividades para fundirse con el 15M.

Algunas anotaciones para discutir

Lo que sucede a partir del 15 de mayo de 2011 con la Acampada en la Puerta del Sol es un cambio de escala y la inauguraci贸n de un ciclo (global) de protesta que se ha analizado abundantemente. Lo que interesa resaltar aqu铆 es el legado que hereda el 15M: las formas de la movilizaci贸n toman herencias claras del movimiento estudiantil, la lucha por la cultura libre, V de Vivienda o Juventud Sin Futuro, cuyas redes se incorporan a fondo en el proceso movilizador (carteler铆a similar, framing m谩s amplio e identidad colectiva abierta). Entre estas redes anteriores existe una continuidad de activistas, recursos e identidad colectiva (facilitadas por experiencias como el RES y la inclusividad los centros sociales 2.0) que son determinantes para la organizaci贸n y el desarrollo de Acampada Sol. Todo ello lo podemos observar de forma esquematizada en el siguiente cuadro.

Cuadro VI. Cuadro resumen de influencias de movimientos analizados en el 15M

De modo que la interacci贸n de estas redes de movimientos sociales es fundamental para entender el buen arraigo del 15M en diferentes aspectos que se consolidar谩n en la cultura espa帽ola de protesta m谩s reciente, a saber: cultura deliberativa, apertura social e inclusividad a p煤blicos diversos, creatividad e innovaci贸n, nuevos discursos hacia mayor铆as鈥(Cruz, 2015). El trabajo progresivo de estas redes de movimientos sociales incide, en este sentido, en la emergencia de un nuevo modelo de movimientos sociales moldeado por algunos elementos novedosos: configuraci贸n progresiva de las identidades abiertas; aumento de la capacidad inter-organizativa entre movimientos; nueva cohorte activista que usa masivamente redes sociales y tecnolog铆as de la informaci贸n y comunicaci贸n; construcci贸n de una estructura y discurso de trabajo descentralizado y en red (Romanos 2013).

As铆, la forma abierta de estas redes facilita que el 15M sea un proceso paradigm谩tico de desborde colectivo en las 煤ltimas d茅cadas que solamente tendr谩 parang贸n en las Huelgas Feministas de estos a帽os recientes. En este sentido, el trabajo feminista de redes sumergidas dentro de los propios movimientos ha sido clave para entender la praxis lenta y de cuidados del 15M (no son conflictos patriarcales). La memoria de estas luchas transmitidas por las distintas redes que se van solapando en el tiempo han sido clave para entender el 15M en sus diferentes dimensiones: Legal Sol, PAH, software libre, asamble铆smo, vivienda digna, etc.

Gomer Betancor es militante del Sindicato de Inquilinas de Madrid e investigador predoctoral en la Universidad Nacional de Educaci贸n a Distancia (UNED)

