May 28, 2023

Les eleccions municipals del 28 de maig posen en l鈥檃genda medi脿tica la pol铆tica local. Tot all貌 que t茅 a veure amb la realitat immediata i quotidiana de la ciutadania pren un paper central: les voreres dels carrers, els canvis urban铆stics, els parcs, els centres de salut o educatius al barri. Poc se鈥檔 parla, per貌, dels mitjans de comunicaci贸 local i de la seua realitat i poc se鈥檔 parla, a m茅s, de la seua regulaci贸 o foment.

Diverses organitzacions de periodistes d鈥檃rreu del pa铆s consideren clau el paper de la informaci贸 local perqu猫 genera cohesi贸 social i t茅 鈥渦na import脿ncia cabdal a l鈥檋ora de proporcionar informaci贸 de proximitat a la ciutadania, per la qual cosa s贸n eines fonamentals en l鈥檈cosistema comunicatiu鈥, explica Violeta Tena vicepresidenta de la Uni贸 de Periodistes Valencians. Per ella, 鈥渓a societat necessita disposar d鈥檌nformaci贸 contrastada sobre all貌 que passa en el seu 脿mbit m茅s pr貌xim per poder incidir-hi i participar-hi democr脿ticament鈥. La informaci贸 local permet que la ciutadania es veja representada i la connecta amb els seu ve茂nat i governants, i 茅s 鈥渓a base de la xarxa, el substrat de tota la informaci贸 d鈥櫭爉bit major: regional, nacional o internacional鈥, indica Tom谩s And煤jar, secretari d鈥檕rganitzaci贸 del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears. Per ell el periodisme local est脿 pegat al terreny, exigeix un coneixement ampli i un comprom铆s major del periodista que dona la cara personalment i 茅s part de la comunitat sobre la qual informa i que, amb la seua tasca, pot arribar a transformar.

Quico R脿fols, president del Sindicat de Periodistes de Catalunya, indica que si b茅 鈥渓a premsa local i comarcal catalana ha fet un gran servei p煤blic鈥, hi ha alhora elements com la precarietat o intents d鈥檌nger猫ncies institucionals que marquen el dia a dia d鈥檃quests mitjans. La premsa local i comarcal 鈥渉a estat massa mediatitzada per les institucions i les empreses de la zona i fins i tot en algun cas, controlades per aquestes com un element de pressi贸 cap a les institucions鈥, indica.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha fet un manifest perqu猫 les administracions locals garanteixin el dret a la informaci贸 de la ciutadania

Davant d鈥檃questes eleccions municipals, l鈥橲PC han fet p煤blic el manifest 鈥淢itjans locals: Democratitzaci贸, professionalitat i estabilitat per garantir la qualitat鈥 que reuneix reivindicacions perqu猫 les administracions locals 鈥渁doptin mesures per garantir el dret a la informaci贸 de la ciutadania鈥. Sobre els mitjans p煤blics, reclamen la millora de les condicions laborals dels professionals que hi treballen i, alhora, que es garantesca la seua autonomia respecte dels governs municipals. Proposen la constituci贸 d鈥檜n consell local de comunicaci贸 que vetlli i garanteixi la seva independ猫ncia professional i que estigui integrat 鈥減er persones que representin els col路lectius i institucions del territori escollides sense quotes partidistes i polititzades鈥, aix铆 com tamb茅 per professionals de reconegut prestigi.

En aquest cas, per R脿fols, Betev茅 茅s un model a seguir pels mitjans p煤blics quant a independ猫ncia i neutralitat de la seua l铆nia editorial que 茅s assumida per gran part de l鈥檈spectre pol铆tic de la capital catalana. Amb tot, creu que 鈥渃al denunciar que, sense generalitzar, hi ha casos en qu猫 els alcaldes i les autoritats locals les han convertit en eines al servei del partit o del govern local鈥. Tena afima que 鈥渓es televisions d鈥櫭爉bit local haurien de ser independents i disposar d鈥檕rganismes per garantir la seua independ猫ncia editorial. Malauradament, per貌, la seua depend猫ncia econ貌mica provoca que, en moltes ocasions, esdevinguen simples altaveus del govern municipal de torn鈥.

A Catalunya, de les m茅s de 80 televisions existents, la gran majoria s贸n locals, per貌 menys del 20% s贸n p煤bliques

Pel que fa als mitjans privats i comunitaris el manifest de l鈥橲PC demana un acc茅s en igualtat de condicions tant a la publicitat institucional com a les subvencions o convenis amb les institucions i 鈥渜ue haurien de prioritzar a l鈥檋ora de les ajudes p煤bliques els que tinguin unes pr脿ctiques laborals 貌ptimes鈥. A Catalunya, segons el CAC, de les m茅s de 80 televisions existents, la gran majoria s贸n locals, per貌 menys del 20% s贸n p煤bliques. En el cas de les r脿dios 茅s a la inversa: m茅s del 90% s贸n p煤bliques. Per貌 鈥渢ots ells tenen les mateixes obligacions: fer un periodisme de qualitat, contrastat, rigor贸s i plural, nom茅s que els p煤blics, a m茅s, han de ser neutrals鈥, indica R脿fols. A les Illes Balears no hi ha mitjans p煤blics locals, cosa que genera un buit en el pluralisme informatiu dels municipis. Al Pa铆s Valenci脿 la situaci贸 茅s m茅s irregular, on per exemple Val猫ncia no t茅 un mitj脿 local p煤blic per貌 s铆 la comarca de l鈥橝lacant铆.

Sostenibilitat de la premsa local

Per Jordi Pascual, cap de redacci贸 d鈥檈lCugatenc, la situaci贸 de la informaci贸 local a Catalunya 茅s prec脿ria: els que apostaven per les f贸rmules de finan莽ament tradicionals (com ara la publicitat) o els que en buscaven de noves per ser m茅s independents tenen moltes dificultats per subsistir. 鈥A m茅s, molts mitjans aposten per informaci贸 poc elaborada, en alguns casos copiant directament notes de premsa i comunicats. Per sort, hi ha moltes escletxes tant amb projectes period铆stics s貌lids鈥, indica Pascual, qui assenyala exemples com ara: mitjans de titularitat municipal amb un bon pressupost i iniciatives de 鈥減eriodisme amb suport ciutad脿鈥, i 鈥渆ls bons professionals que batallen contra les estructures dels seus mitjans鈥.

Marc Gomar, antic treballador de Gandia TV, que va tancar en 2011 de mans del primer govern del Partit Popular a la capital de la Safor, i tamb茅 membre de la plataforma d鈥檈xtreballadors Gandia TVs铆, considera que la situaci贸 de la informaci贸 local a les comarques centrals valencianes no 茅s 貌ptima. Assenyala com la majoria s贸n privats i sobreviuen gr脿cies la publicitat institucional o subvencions. 鈥淓ls anunciants comercials s贸n m铆nims鈥, diu, cosa que en moltes ocasions 茅s un llast a la seua independ猫ncia tot i que assenyala que l鈥櫭爉bit local 茅s m茅s dif铆cil 鈥渕anipular鈥 per part dels governs perqu猫 moltes de les informacions al ser de proximitat la poblaci贸 ho viu directament.

Tom谩s And煤jar (Sindicat de Periodistes de les Illes Balears): 鈥淟es institucions no s贸n conscients de quant aporta a la cohesi贸 social una bona xarxa de mitjans locals鈥

A les Illes, segons And煤jar, la informaci贸 local no est脿 en un bon moment, els mitjans p煤blics s贸n inexistents i 鈥渓a televisi贸 privada local t茅 un espai que ha minvat, tot i que hi ha diaris i algunes r脿dios amb molt de pes鈥. 鈥淟es institucions, desgraciadament, no s贸n conscients de quant aporta a la cohesi贸 social una bona xarxa de mitjans locals鈥, i afegeix que moltes vegades des de les institucions 鈥渘om茅s volen mitjans amics o prefereixen, directament, que no hi hagi mitjans鈥, indica.

Amb tot, R脿fols recorda que hi ha 鈥済rups empresarials de comunicaci贸 d鈥櫭爉bit local que presenten uns resultats econ貌mics for莽a satisfactoris鈥, i afegeix que hi ha molts mitjans locals poden 鈥渉aver-se guanyat un pes social i una acceptaci贸 social que els permet funcionar amb una certa tranquil路litat鈥. Tamb茅 apunta Tena que els mitjans generalistes fan informaci贸 local de les grans ciutats, tot i que hi ha hagut moltes retallades en seccions locals o auton貌miques. Tot i aix貌, per R脿fols els mitjans estrictament locals estan en una situaci贸 de feblesa ja que 鈥渟ovint depenen de les aportacions p煤bliques (ajuntaments, consells comarcals o diputacions principalment) sigui en forma de subvencions, subscripcions, publicitat institucional o convenis puntuals鈥 cosa que els fa m茅s vulnerables a possibles pressions que se鈥檔 puguin derivar鈥, indica.

鈥淓l mercat publicitari ha virat cap a nous formats de comunicaci贸鈥 i les xarxes socials com ara Facebook, Instagram, Spotify 鈥渉an entrat en compet猫ncia amb els mitjans de comunicaci贸 tradicional i aix貌 ha provocat un daltabaix鈥 en tot el sector medi脿tic indica Tena. Tot i aix貌 considera que cada comarca t茅 una realitat diferent: 鈥渘o t茅 res a veure la realitat demogr脿fica de l鈥橦orta Nord amb la dels Ports. O la de la Safor i la Canal de Navarr茅s鈥 i, per tant, no hi ha apostes homog猫nies a situacions demogr脿fiques, sociol貌giques i econ貌miques diverses. Hi ha des de mitjans relativament f脿cils de mantenir a d鈥檃ltres en qu猫 pot resultar gaireb茅 heroic mantenir una plataforma d鈥檌nformaci贸 local.

Mitjans locals p煤blics

El nombre de televisions municipals p煤bliques est脿 en franc retroc茅s des de fa m茅s d鈥檜na d猫cada. En 2011 es va tancar Radiotelevisi贸 de Mallorca, impulsada en 2006 pel Consell Insular i que va tenir fins deu corresponsalies locals escampades per l鈥檌lla. Gandia Televisi贸 tamb茅 va ser tancada el mateix any, tot i que Gomar afirma que els mitjans p煤blics local solen eixir 鈥渕茅s barats鈥 i 鈥渄ep猫n de com es fa莽a, m茅s aut貌noms鈥 que un privat que segons la seua an脿lisi depenen en exc茅s de les institucions. I exposa el cas de Gandia TV, que quan va tancar tenia un cost de 850.000 euros. Amb el seu tancament el govern popular va destinar un mili贸 d鈥檈uros a dues televisions privades per garantir la informaci贸 local, mig mili贸 per a cadascuna.

Tamb茅 hi ha altres models com ara el de l鈥橝lacant铆 TV o TAC 12 al Tarragon猫s, que estan organitzades a partir d鈥檜n consorci de diferents entitats municipals, o Canal Reus Televisi贸 que incorporar capital p煤blic, tot i ser de gesti贸 privada. A Catalunya encara hi ha mitjans p煤blics locals a municipis importants demogr脿ficament com ara a Gav脿, Badalona, L鈥橦ospitalet o Terrassa.

El que ha suposat un revulsiu, pel canvi de tend猫ncia que implicaria 茅s la proposta de l鈥檃ctual alcalde de Val猫ncia per recuperar la televisi贸 municipal p煤blica, que va tancar el Partit Popular en 2012, en un format online.

La bombolla de la TDT local

鈥淨uan es va dissenyar la implantaci贸 de la TDT, es va fer un model pensant que el mercat publicitari continuaria creixent, com ho havia fet des del 1996 i el primer lustre de 2005鈥, afirma Tena. 鈥淟a crisi de la punxada immobili脿ria tamb茅 va afectar greument el mercat publicitari, una circumst脿ncia que es va unir a la transformaci贸 de la majoria de mitjans convencionals cap a plataformes de continguts鈥, afirma Tena. Moltes de llic猫ncies van ser abandonades i han quedat inactives en molts casos mesos despr茅s.

Aquells repartiment s de llic猫ncies van permetre l鈥檈ntrada de grups medi脿tics de fora del pa铆s i un sobredimensionament dels mitjans privats i de caire m茅s conservador -especialment al Pa铆s Valenci脿 i les Illes-. Una p猫rdua de pluralisme -la majoria de les llic猫ncies van ser atorgades a mitjans privats, moltes menys a mitjans p煤blics i cap a mitjans comunitaris- amb un biaix ideol貌gic i nacional concret que desvirtuava el sentit vertebrador que hauria d鈥檋aver tingut la televisi贸 local i comarcal鈥.

Xarxes de mitjans locals

En diferents formats, els mitjans audiovisuals municipals s鈥檋a associat per col路laborar, compartir continguts i reduir despeses i, alhora intercanviar experi猫ncies i sin猫rgies i promoure la col路laboraci贸 i el sector audiovisual local. A Catalunya l鈥檃nterior Xarxa de Televisions Locals que inclo茂a en un primer moment municipis nom茅s de Barcelona) a l鈥檃ctual Xarxa Audiovisual Local (que inclou des de 2015 totes les diputacions de Catalunya) i r脿dios i televisions mantenen aquest model. La Xarxa d鈥橢missores Municipals Valencianes, creada en 2007 i reformulada en 2016 i que va passar a ser un ens depenent de la Federaci贸 Valenciana de Municipis i Prov铆ncies en 2017, 茅s 鈥渦na gran iniciativa que va en la l铆nia de col路laboraci贸 i vertebraci贸 que sempre hem def猫s鈥, explica Tena.

Violeta Tena (Uni贸 de Periodistes Valencians): 鈥淐al una xarxa de televisions municipals, tant p煤bliques com privades鈥

鈥溍塻 des de les sin猫rgies i amb una mirada 脿mplia que els mitjans locals i comarcals podran sobreviure鈥, indica Tena. La vicepresidenta de la Uni贸 de Periodistes Valencians creu que tamb茅 seria necess脿ria 鈥渦na xarxa de televisions municipals, tant p煤bliques com privades鈥 que compte amb recursos econ貌mics suficients, a partir, entre d鈥檃ltres d鈥檜n comprom铆s institucional, i on els i les professionals gaudisquen de plena llibertat per desenvolupar la seua feina鈥.

A banda de l鈥橝ssociaci贸 Catalana de Premsa Comarcal i Local, recentment ha sortit un nou espai de trobada la plataforma 鈥淐atalunya Metropolina鈥 que acull mitjans locals metropolitans. 鈥淟a voluntat darrera 茅s que la regi贸 metropolitana s鈥檈ntengui en la seua complexitat i amb una mirada no exclusivament barcelonina. Segurament encara hi ha molta feina per davant per aconseguir-ho i el repte 茅s doble: la viabilitat econ貌mica del projecte en s铆 i de cadascun dels mitjans locals que alimenten el projecte鈥, indica Pascual sobre el projecte en el qual participa elCugatenc.

Mitjans comunitaris d鈥檌nformaci贸 local

En l鈥櫭爉bit la informaci贸 local hi ha diferents experi猫ncies realitzades des dels mitjans comunitaris i cooperatives com ara les de La Ve茂nal a Barcelona, El Cugatenc, Fet a Sant Feliu, El Jard铆 o Televisi贸 de Cardedeu -nascuda als anys 70, televisi贸 comunit脿ria de refer猫ncia a Catalunya i tamb茅 en el seu 脿mbit local. Per la seva banda, Pablo Zareceansky, membre de La Ve茂nal, explica que el projecte ha volgut mantenir la llarga tradici贸 de televisions de barri i de districte de Barcelona, que 鈥渟鈥檋avia anat afeblint, en un proc茅s centralitzador cap a Betev茅鈥. 鈥淒es d鈥檃qu铆 naix La Ve茂nal鈥, explica que vol ser una plataforma de cohesi贸 social, l鈥檈spai p煤blic, on la ciutadania, que cada cop produeix m茅s contingut audiovisual, s鈥檈xpresse i els professionals acompanyen, formen i fan curadoria de continguts.

鈥淨ue els moviments socials, els col路lectius locals de tota mena puguin impulsar els seus propis mitjans de comunicaci贸 茅s molt positiu, perqu猫 la ciutadania no pot ser nom茅s un subjecte passiu de la informaci贸 que fan altres, tamb茅 poden ser un subjecte actiu difonent q眉estions de proximitat de les persones鈥, afirma R脿fols i que han de poder accedir tamb茅 a les llic猫ncies de TDT.

Tot i poder fer informaci贸 local, els mitjans comunitaris estan m茅s preocupats 鈥減er la intervenci贸 social i per donar veu a col路lectius o moviments socials que no en tenen en els mitjans convencionals鈥, explica Eloi Camps, autor del llibre Fem-nos escoltar! Hist貌ria de les r脿dios ciutadanes de l鈥檈spai catal脿 de comunicaci贸. Camps ressalta la import脿ncia d鈥檃quests mitjans 茅s que 鈥減osen sobre la taula, la vinculaci贸 amb el territori i el teixit social i, alhora, sobre a propietat dels mitjans鈥 i van en direcci贸 contr脿ria a un sistema medi脿tic cada cop m茅s es concentra i s鈥檋omogeneitza.

Tot i la import脿ncia vital que tots els entrevistats donen als mitjans locals, no sembla que els resultats de les municipals del 28-M vaja a canviar el panorama de la televisi贸 local. Nom茅s sorpr猫n, per anar contracorrent, la proposta de Joan Rib贸 per recuperar la televisi贸 p煤blica local que seria la m茅s trencadora de les existents.