LA INGENIERÍA SOCIAL DE LA PLANDEMIA PSICOPÁTICA

LA INGENIER脥A SOCIAL DE LA PLANDEMIA PSICOP脕TICA

(Art铆culo elaborado con informaciones del Canal de Youtube de Alfonso Longo)

La ingenier铆a social existe. Yuri Bezmenov, un exagente de la KGB de la URSS, explic贸 en qu茅 consist铆a en una entrevista en 1985. De acuerdo con su conocimiento, los cuatro pasos marxistas de la subversi贸n ideol贸gica son: 1. DESMORALIZACI脫N. 2. DESESTABILIZACI脫N. 3. CRISIS. 4.NORMALIZACI脫N.

Lo llamaban durante la Guerra Fr铆a del siglo XX 鈥済uerra psicol贸gica鈥 o 鈥渟ubversi贸n ideol贸gica鈥. Para lograr cambiar la percepci贸n de la realidad de todos los americanos deb铆an conseguir que nadie pudiera sacar las mismas conclusiones de convicci贸n que su familia, su comunidad o su pa铆s. Es un lavado de cerebro muy lento basado en cuatro fases:

Desmoralizaci贸n: Es una fase que transcurre a lo largo de varios a帽os en los que se expone a la naci贸n la ideolog铆a del enemigo. La exposici贸n al marxismo-leninismo se extendi贸 durante tres generaciones entre los estudiantes norteamericanos. Se logr贸 que esa exposici贸n no se viera como opuesta al nacionalismo americano. Una persona desmoralizada era incapaz de aceptar informaci贸n veraz no pasada por el prisma ideol贸gico. La gente desmoralizada no aceptaba evidencias contrarias a su nueva creencia. Desestabilizaci贸n: El simpatizante no se preocupa sobre las ideas o convicciones sino sobre econom铆a, relaciones internacionales y defensa. Es un r谩pido proceso de un lustro. Crisis: Se crea la ruptura con el americanismo, su poder y estructura econ贸mica. Normalizaci贸n: Se acepta el poder del enemigo.

En la actualidad se ha avanzado mucho m谩s en formas de ingenier铆a social para cambiar la perspectiva de la gente sobre el poder o los negocios. Se opera directamente con la psicolog铆a mental de las masas y los individuos. El proceso de ingenier铆a social masiva(como el Gran Reseteo) provoca una adaptaci贸n mental de la gente que se conforma a el o lo resiste.

La mente humana busca comprender la realidad, la verdad del mundo, identificar lo real, los hechos y lo que es. Adem谩s de este principio anterior hay otro que es llamado de causalidad que indica las leyes que tejen la realidad, las relaciones entre causas y efectos. Otro principio es el libre albedr铆o que afirma que cuando establecemos las relaciones de lo real discernimos sus efectos buenos y malos, lo a decidir. El criterio b谩sico es la racionalidad, tomar las mejores decisiones. Son cuatro patrones b谩sicos de la mente en su adaptaci贸n al mundo. Pero es una forma de interpretar que no es la m谩s efectiva.

La otra forma es el principio de supervivencia. A nuestra mente no le importa interpretar la realidad sino seguir viviendo y transmitiendo los genes. La mente no trata de conocer sino de hacer de forma m谩s efectiva. Ante el reto de supervivencia responde otro principio que se opone a la causalidad que es el de sincronicidad(que fen贸menos producidos pr贸ximos en el tiempo y en el espacio son causales). La sincronicidad es pavloviana (est铆mulo-respuesta). Se necesita el constructo de la ciencia para acceder a las causas y efectos. La ciencia triangula para saber las causas y efectos. Y frente al libre albedr铆o est谩 el condicionamiento. La sincronicidad genera en la mente un condicionamiento(ante un est铆mulo se da una respuesta pues est谩n relacionados). El aprendizaje incorpora condicionamientos continuamente. Nuestras decisiones vienen de los condicionamientos. El libre albedr铆o es un constructo falso. Las decisiones vienen de nuestra historia y condiciones. El condicionamiento requiere mucho est铆mulo y puede ser natural,fortuito, cotidiano o artificial. Hay condicionamientos surgidos por primados positivos o negativos, el marketing, la propaganda o la ingenier铆a social. Esa generaci贸n de condiciones causa y efecto que est谩n en la mente las consideramos v谩lidas. La mente no distingue lo real de la ficci贸n si no lo 煤til para la supervivencia. Pero las decisiones no son racionales sino con racionalidad limitada por la valoraci贸n coste-beneficio para la supervivencia. Es el llamado balance. La mayor铆a de nuestras decisiones son r谩pidas y poco racionales. La racionalidad es costosa y lenta y condicionada por la mente inconsciente. La mente racional es del cerebro. Pero la mente condicionada lo es por un campo, una cultura o una sociedad. Las decisiones del individuo est谩n condicionadas por lo externo a el. El conocimiento avanzado es el condicionado, fenomenol贸gico, no cede a la realidad, la mente es parte del fen贸meno.

Esto permite la manipulaci贸n. Se pueden generar condicionamientos y sincronicidades. En un proceso de lavado de cerebro masivo los m谩s racionales son los m谩s manipulables. El que se cree no manipulable es m谩s manipulable. El mundo cient铆fico es m谩s de certezas y, por tanto, manipulable y, los que dudan y saben que son condicionables son mas libres.

En ingenier铆a social no s贸lo se intentan controlar los cerebros sino que tambi茅n los cuerpos y las relaciones con otras personas. Se operan dispositivos f铆sicos para condicionar totalmente.Somos m谩s que un cerebro y manipulables. No somos tan racionales ni aut贸nomos sino que queremos sobrevivir.

La ingenier铆a social a nivel total se basa en las crisis. El cisne negro es la crisis inesperada que permite efectuar cambios muy dif铆ciles de hacer en situaci贸n normal. El cisne blanco es la crisis premeditada para hacer los cambios. El Covid y el Calentamiento Global son cisnes que permiten el Gran Reseteo y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Estos cisnes nos llevan a un mundo digital y sostenible cuyo n煤cleo es el control presentado como cuidado. El cuidado lo es de la salud y el planeta y, el control, lo es de los cuerpos y los recursos del planeta. El Calentamiento es un proceso a largo plazo que no permit铆a a las autoridades adoptar medidas de choque, de shock, lo que ha permitido el Covid: acelerar la Agenda de los due帽os del mundo. Con el Gran Reseteo se cambia la forma de vida del 99% m谩s pobre de la poblaci贸n mundial para que no tengan que variar su forma de vivir los millonarios del 1% restante que forman la elite dirigente(que emiten elllos solos el 15 % del total de contaminantes). Quieren variar los comportamientos y h谩bitos de la poblaci贸n para controlarla mejor con la excusa de la contaminaci贸n.

La ingenier铆a social en acci贸n emplea la manipulaci贸n moral maquiav茅lica como otra faceta de su implementaci贸n y funcionamiento. Todos hemos o铆do la frase de Napole贸n inspirada por la lectura de 鈥淓l Pr铆ncipe鈥 de Maquiavelo: 鈥淓l fin justifica los medios鈥. El significado habitual es que un mal menor justifica un bien mayor. Nadie hace el mal per se y lo justifican por el bien com煤n superior. Las bombas nucleares lanzadas sobre Hiroshiuma y Nagasaki fueron un mal menor frente al final de la guerra que produjeron. Pero sabemos que es un relato falso para anestesiar conciencias. Otro ejemplo es tapar la boca de un ni帽o con una mascarilla para que no contagie la enfermedad a sus abuelos.

Pero hay otra acepci贸n que es que un bien menor que justifica un mal mayor. Las fundaciones ben茅ficas filantr贸picas de los magnates usan el bien menor para buscar el mal mayor: provocar la dependencia. Generan colectivos que dependen de ellos material o espiritualmente. Esos colectivos act煤an bajo sus 贸rdenes cuando pasan al mal mayor. Generan conflictos como convertir a la minor铆a en hegem贸nica sobre la mayor铆a con la excusa de la no discriminaci贸n y las operaciones de falsa bandera, por ejemplo, que generan conflictos. Con ello parasitan organizaciones privadas y p煤blicas y generan 鈥渢hink-tanks鈥 que dictan el control de las sociedades. As铆 se hace lo que quieren los magnates y ampl铆an sus negocios, influencias e intereses.

Uno de estos think-tanks fue la Fabian Society nacida en el siglo XIX con su s铆mbolo de sociedad secreta de lobo con piel de cordero. Propugna un socialismo no marxista ni revolucionario y cre贸 el Partido Laborista brit谩nico. Concibi贸 la sociedad del bienestar y, a trav茅s de ella, generan la dependencia de manera que toda la riqueza social se concentre en el Estado y luego en los magnates. Buscan el bien menor justificado por las ansias de justicia e igualdad para llegar al mal mayor del control total.

Esto se consigue en parte usando una 鈥渘eolengua鈥. En la Agenda 2030, en el bien menor, se habla mucho de lo 鈥渋nclusivo鈥 que quiere decir, en realidad, 鈥渙bligatorio鈥; lo 鈥渟ostenible鈥 que quiere decir 鈥渞entable鈥 para los magnates acumuladores. Lo 鈥渞esiliente鈥 quieren decir 鈥渆ugen茅sico鈥(darwinismo social, selecci贸n natural en la sociedad). Lo 鈥渄igital鈥 que quiere decir 鈥渇iscalizado鈥. Lo 鈥渧erde鈥 que quiere decir 鈥渆litista鈥(supone impuestos y hacer m谩s costosos los bienes para su acceso por una minor铆a). 鈥淐uidado鈥 quiere decir 鈥渃ontrolado鈥. Y as铆 el fin malo de esclavizaci贸n m谩xima justifica la Agenda 2030.

David Rockefeller con su Fundaci贸n escribi贸 en sus memorias que le acusaban de su gran influencia sobre las instituciones pol铆ticas y econ贸micas norteamericanas y le acusaban de globalista que buscaba un mundo m谩s integrado, lo cual confirm贸 expl铆citamente. El bien mayor del Gobierno Mundial es dirigido al mal mayor del Totalitarismo.

El Estado de Alarma declarado para combatir la crisis del Covid 19 se estableci贸 con patrones de psicolog铆a social autoritarios. Posteriormente, la poca eficacia sanitaria de los confinamientos indicaba que estaban dispuestos como una medida de puro control social. El gui贸n de la crisis aparece en el Evento 201 que es un trabajo de planificaci贸n por escenarios como simulaci贸n de una epidemia de coronavirus realizada previamente en octubre de 2019.

Se est谩 haciendo un proceso de cambio sociocultural global perfectamente trabado. No es una conspiraci贸n si no que est谩 planificado. Con todo el mecanismo de control de la informaci贸n en las redes sociales que s贸lo dejan pasar la informaci贸n oficial no dejando debate alguno ni discusi贸n se pretende incluso variar la experiencia de lo que es ser humano. Se elimina de forma sumar铆sima toda la informaci贸n no oficial. Es un proceso de gesti贸n del cambio social. Es un proceso profesional y espectacular con gran nivel de control con la misma terminolog铆a, procesos y estrategias en todas las partes del mundo. Este cambio nos dirige a una sociedad hipercontrolada. El objetivo final es controlar la poblaci贸n para conservar el poder de los poderosos. Es un cambio sist茅mico en desarrollo que ha llevado d茅cadas de preparaci贸n y de resultado incierto.

A la vez hay otros objetivos secundarios confluyentes con el principal. Hay un proceso de demolici贸n de algunos sectores econ贸micos(sector tur铆stico, hostelero, aviaci贸n, etc). Hay una operaci贸n econ贸mica de derribo que lleva a una nueva organizaci贸n. La crisis ha sido provocada para realizar un cambio. El tema sanitario es secundario.

Desde la escuela el control es extremo. Trata de eliminar la comunidad, las relaciones personales aut贸nomas(distancia social, etc). Al eliminar las relaciones se elimina lo humano. Genera cuerpos aislados enganchados a la red. Es una evoluci贸n sist茅mica natural por el avance de la tecnolog铆a.

Se va a un escenario de hipercontrol de la poblaci贸n estilo Corea del Norte. Con la covid el mundo se apaga y se vuelve a encender con otra realidad. Ambas agendas confluyen. Con la excusa de la covid se reduce la marcha del mundo y en ese espacio se vuelve a reconstruir con la Agenda 2030. El Gran Reinicio nos lleva a un nuevo orden mundial digital y sostenible. Es un mundo mejor seg煤n el marketing de la utop铆a. Pero con m谩s tecnolog铆a.

La pandemia causada por el virus es una amenaza fuerte, reciente y repentina. Otra amenaza es el Cambio Clim谩tico relacionado con la sostenibilidad. Esta 煤ltima la comparten los pa铆ses occidentales con la Agenda 2030 con una serie de objetivos (plan estrat茅gico). La covid ha dado lugar a otro plan estrat茅gico: la Agenda del Foro de Davos(El Gran Reinicio). Con la covid el mundo se apaga y se vuelve a encender con otra realidad. Ambas agendas confluyen. Con la excusa de la covid se reduce la marcha del mundo y en ese espacio se vuelve a reconstruir. El Gran Reinicio potencia la Agenda 2030. El Gran Reinicio nos lleva a un nuevo orden mundial digital y sostenible. Es un mundo mejor seg煤n el marketing de la utop铆a. Este esquema lo ha comprado la izquierda y la derecha. El producto que se vende con este marketing es el control de las personas, sus interacciones sociales, sus movimientos, su salud, sus pensamientos, sus sentimientos, etc. Este progreso y su producto, el control, est谩 relacionado con medidas anticovid que es la amenaza m谩s cercana.

Para construir ese mundo futuro se necesita controlar la expresi贸n, el lenguaje y la informaci贸n. Con ello se coordinan las personas y es para evitar disonancias. Tambi茅n hay que controlar la movilidad que es una dificultad para el proyecto. La escusa es reducir la nocividad clim谩tica. Tambi茅n hay que controlar la intimidad pues en la vida privada de las personas pueden surgir oposiciones al plan. Se controla la interacci贸n. La expresi贸n se controla mediante la propaganda y la censura. Se propaga el proyecto y se censura lo opuesto. Sobre la movilidad se ponen obst谩culos al movimiento y se conecta a la gente virtualmente. La intimidad se controla identificando a la gente y rastreando su posici贸n. En un mundo digital en que todo pasa por el canal virtual se puede intervenir el tr谩fico de pensamientos. Este es el planteamiento.

Pensamos que estos elementos son derechos fundamentales pero el autor contempor谩neo Harami dice que los derechos no existen, solo son valores compartidos. A partir de las amenazas (miedo al Covid, a la muerte鈥) se pierden los valores pues las prioridades no son la libertad sino sobrevivir. Se prioriza la supervivencia y sus valores y nos abrimos a que violen los valores de la libertad.Esto no forma parte de una excepcionalidad sino que forma parte del Gran Reinicio y la Agenda 2030. Se subvierten los valores y se legisla contra los valores fundamentales. De otra forma el cambio ser铆a imposible.

Esto forma parte de un proyecto concebido as铆 por una estructura organizativa, una pir谩mide con jerarqu铆a. Esta planificaci贸n tiene un nivel en la punta que son las grandes corporaciones(tecnol贸gicas y financieras). Que tienen dimensiones enormes, globales, con influencia pol铆tica. Debajo est谩n las organizaciones supranacionales p煤blicas(OMS, Banco Mundial, etc) el Club Bilderberg(elites mundiales) y el Foro Econ贸mico Mundial(no gubernamental, privado, de pol铆ticos y empresarios). Debajo est谩n los organismos nacionales. Estos foros insisten en la cooperaci贸n p煤blico-privada. Se produce una parasitaci贸n(estos organismos hacen que las corporaciones tomen el control y los estados queden por debajo). Queda un Gobierno Mundial que es un consejo privado. En la base est谩 la poblaci贸n mundial.

El Gran Reinicio es del Foro de Davos y la Agenda 2030 de la ONU y esto est谩 dise帽ado y se necesita implementar de arriba a abajo, autoritariamente. Para cumplirlo en su totalidad, necesita eliminar la expresi贸n, la movilidad y la intimidad de la poblaci贸n, la aportaci贸n democr谩tica de las masas. Abajo hay un socialismo igualitario y arriba el Gran Capital. Todo lo permite la tecnolog铆a. Es un corporativismo tecnologizado basado en el control, es dise帽ado y autoritario desde las elites de arriba abajo.

El Foro Econ贸mico Mundial proyecta 8 predicciones sobre el mundo. El control de la libertad es necesario para implantar el proyecto. 鈥淣o poseer谩s nada y ser谩s feliz鈥. 鈥淧odr谩s alquilar cualquier cosa que necesites y te la llevar谩 un dron a casa鈥.鈥滶EUU no ser谩 primera potencia mundial. Un pu帽ado de pa铆ses lo sustituir谩n鈥. 鈥淣o tendr谩s que esperar a un donante de 贸rganos, no se har谩n trasplantes de 贸rganos, sino que 茅stos se crear谩n鈥: 鈥淐omer谩s menos carne. No ser谩 un alimento b谩sico, para el bien del medio ambiente y tu propia salud鈥. 鈥淢il millones de personas tendr谩n que desplazarse por el Cambio Clim谩tico. Tendremos que hacer un mejor trabajo de bienvenida e integraci贸n de estos refugiados鈥. 鈥淟as empresas tendr谩n que pagar por emitir di贸xido de carbono鈥. 鈥淗abr谩 un precio global estandarizado para el carb贸n, esto acelerar谩 la desaparici贸n del uso de combustibles f贸siles鈥. 鈥淟a Humanidad podr铆a viajar a Marte. Los cient铆ficos est谩n trabajando para hacer una estancia saludable en el espacio, lo cual puede facilitar la investigaci贸n鈥. 鈥淟os valores occidentales ser谩n puestos a prueba鈥.鈥滾os valores que sustentan nuestras democracias deben ser considerados鈥.

Por su lado, la Agenda 21 es el plan de acci贸n y la gu铆a comprensiva que ha sido firmada por 178 pa铆ses, adem谩s de la visi贸n integral de 1992 del plan de las Naciones Unidas, y es un plan para inventariar y controlar toda la tierra, agua,plantas, minerales,construcciones, etc que significan la producci贸n de comida, energ铆a y todas las cosas que hay en el planeta, regulaciones legales, educaci贸n e informaci贸n y, por supuesto, seres humanos. Es un plan comprensivo de acci贸n e inventario sobre la creaci贸n de datos, transferencias de dinero de naciones desarrolladas a las subdesarrolladas y, finalmente, destruir la habilidad de tener voz destruyendo la capacidad de tener un gobierno representativo(es cambiar el gobierno por gobernanza) y destruir la capacidad de participar y ser libre y ser independiente y el punto, por supuesto, es transferir poder de lo local y los individuos a un sistema de gobernanza global con lo que nos unificar谩n a todos y est谩 siendo un largo proceso que est谩 destruyendo y minando el sistema existente para transformarlo en uno m谩s controlable. La Agenda 21 es la agenda para el siglo XXI y la Agenda 2030 es una de treinta a帽os dentro de la anterior. Sus implementadores dicen que la crisis global precisa una respuesta global y eso justifica la gobernanza global.

Por otro lado, est谩 dise帽ada para aterrorizar a la poblaci贸n convenci茅ndola de que no va a sobrevivir. La tecnolog铆a permite implementar estos planes que consideran cada vez menos a la gente. La tecnolog铆a permite estar cerca de ya vivir para siempre y crear personas y la 茅tica no detiene su plan creando un nuevo contrato social sin la aquiescencia de la gente. El objetivo es atacar los derechos y las libertades de la gente. Es algo peligroso porque est谩 apoyado por la sociedad civil, universidades, fundaciones, organizaciones de negocios, agencias p煤blicas, y se adoctrina en la gobernanza desde las guarder铆as a las Universidades destruyendo el sistema de libertades. Tratan de destruir la personalidad de la gente, sus viejos contactos, creencias y anclajes para reconstruirla como ciudadanos nuevos. Es una Agenda antihumana que instaura la Dictadura Cient铆fica. La reducci贸n poblacional es otra parte del plan porque el plan te impele fuera de las 谩reas rurales y suburbanas hacia los densos centros de las ciudades donde puedes ser mas intensamente controlado en un nuevo pan贸ptico tecnol贸gico, y que es donde la gente gasta recursos a controlar. Estamos siendo condicionados a ser pasivos y a pensar que no podemos hacer nada lo que les deja el camino libre. Hay que aplicar la conciencia de la gente sobre los aspectos de la Agenda a nivel local. Hay que hacerse pol铆ticamente activos. Hay que preguntarse si haces el caldo gordo al plan o no, dejar de apoyarlo, financiarlo, etc Trata de sustituir los estados-naci贸n por ciudades o regiones estado.

Actualmente en la cuspide de la pir谩mide del poder est谩 la empresa Black Rock con activos con equivalente poder a varios pa铆ses europeos. Es una empresa de inversi贸n, un grupo, con participaciones cruzadas y acciones que controlan una gran parte de los activos empresariales mundiales. Es promotor del globalismo y la sostenibilidad. Son due帽os del mundo pues con porcentajes peque帽os de capital controlan las empresas. El principal objetivo de la jerarqu铆a es perpetuarse y el acceso a los recursos es funci贸n de los recursos y se acumula en los poseedores(quieren mantener su poder mundial, sostener el negocio, la jerarqu铆a es fin, y drenar recursos de lo inferior a lo superior). Necesitan identificar la base con la jerarqu铆a: se consigue identific谩ndose con la sostenibilidad y el objetivo de mantener la salud. Se reprime con el marcador estigmatizante de 鈥渘egacionista鈥, afectando a la expresi贸n, movilidad, etc Generan dependencia de los de abajo a los de arriba a trav茅s del dinero(la c煤spide presta dinero) mediante la digitalizaci贸n. La digitalizaci贸n significa m谩s controlabilidad y dependencia(la tecnolog铆a lo permite).

Los seres humanos hemos evolucionado desde la vida salvaje a la estabulaci贸n civilizada(aplicando la organizaci贸n cient铆fica del trabajo). Ha sido un proceso de domesticaci贸n como hemos hecho con los animales. An谩logamente se agudiza la reestructuraci贸n y reforma de todo el sistema econ贸mico para estabilizar la pir谩mide(Gran Reinicio). En esta reestructuraci贸n sobra lo menos controlable (peque帽as y medianas empresas).

Por otro lado, se junta la Cuarta Revoluci贸n Industrial en que el ser humano como fen贸meno natural va a cambiar mucho. 鈥溌縇legaremos a ser superhumanos?鈥. Esta revoluci贸n fusiona los sistemas f铆sicos, digitales y biol贸gicos. La revoluci贸n supone una metamorfosis del ser humano: bio-info-f铆sico y no natural. Es un nuevo renacimiento. Un sistema que satisface las necesidades b谩sicas de la Humanidad. Maximiza el bienestar de las personas. Es un cambio de valores. Es un proyectro implantado de arriba a abajo. Se llevan a las personas a ciudades de alta intensidad para proteger el medio ambiente. Podemos hacer dispositivos con material biol贸gico, no s贸lo con material inerte. Se apela a la culpabilidad, el cambio es menos injusto y da帽ino, pues la Humanidad es una plaga. Todo es limpio y hay una elite que tiene muy claro qu茅 es ser limpio. Todo el mundo va a recibir lo que necesita y lo deciden ellos. Los humanos no usamos la tecnolog铆a sino que la ayudamos. La tecnolog铆a nos cambia, un cambio copernicano centrado en si misma y no en el ser humano. Es un culto a la tecnolog铆a decidido por la elite inelegida. La productividad es eficiencia y se aplica la concepci贸n cient铆fica del trabajo al ser humano. Las desigualdades son inaceptables. Todo es muy correcto pol铆ticamente. Es una nueva religi贸n, un nuevo culto. Una vez se tenga acceso a los pensamientos y las emociones se crear谩 un nuevo espacio donde piensen libremente. Elimina la libertad de expresi贸n, la intimidad y la movilidad para ser mejor controlado. Es una obligaci贸n adaptarse a los cambios que redefinen al ser humano. Es una perversi贸n totalitaria que se ha convertido en pensamiento dominante.

Se habla de haber establecido un nuevo contrato social pero no hay debate, se exige unanimidad, se dise帽a un futuro y se impone. Y los recelosos se descalifican como negacionistas.

En el Gran Reseteo se insiste en que los pa铆ses occidentales democr谩ticos no han sido capaces de enfrentar al Covid 19 y esto justifica un mundo postdemocr谩tico. Ponen de pa铆s modelo del mundo a China. Pero no s贸lo contra la pandemia sino que tambi茅n como modelo pol铆tico. El relato dice que China fue tan eficaz que no satur贸 su sanidad ni tuvo crisis econ贸mica. Pero el relato alternativo dice que China sab铆a lo que iba a pasar y esto explica sus aciertos. Hay una confluencia de intereses entre China y el globalismo occidental.Globalmente estamos en un r茅gimen postdemocr谩tico y preimperial en el que las elites se reparten el pastel. Los valores b谩sicos de las democracias han sido cancelados con la excusa del Covid 19. Los pol铆ticos locales act煤an de mamporreros del nuevo r茅gimen totalitario. La tecnolog铆a permite la caracter铆stica del r茅gimen de ultraautoritario. El r茅gimen chino es atractivo para la elite occidental porque les permitir铆a controlarlo todo y ellos seguir铆an manejando los hilos. Las democracias han sido abolidas. El preimperio es el nuevo gobierno mundial. El nuevo autoritarismo est谩 impregnado de transhumanismo, el trascender el ser humano, ese fracaso.

Finalmente, la psicopat铆a es contagiosa en la c煤spide de un grupo de psic贸patas altamente inteligentes que es seguido por bur贸cratas que, a su vez, se psicopatizan(sumisos a la autoridad, balconazis, etc). Instaurar improntas inhumanas a los adaptables ni帽os es de psic贸patas(mascarillas, distancia social, etc). Las autoridades tienen interiorizado que los ni帽os les pertenecen y no son de sus padres. Hay que hacer un esfuerzo por la conexi贸n presencial, sentarse en torno al fuego con los cercanos. Nos acercan a lo virtual para colgarnos de su dependencia.

El linaje de la psicopat铆a comenz贸 con el autor de la teor铆a de la evoluci贸n, Darwin, cuyo primo, Sir Francis Galton, era un cient铆fico polifac茅tico que acu帽贸 el t茅rmino 鈥渆ugenesia鈥. Galton habl贸 de aplicar la evoluci贸n al ser humano y la selecci贸n natural. Analiz贸 que la vida es fruto de la herencia y es posible seleccionar los mejores genes y eliminar los malos para mejorar la sociedad. Galton inspir贸 la 鈥淪ociedad Eugen茅sica鈥 en Inglaterra. La eugenesia fue dominante hasta la II Guerra Mundial. Hoy sabemos que es una pseudociencia pero todav铆a existe y ha evolucionado. La Sociedad Eugen茅sica fue presidida por Julian Huxley, hermano del autor de la novela dist贸pica 鈥淯n mundo feliz鈥. Julian fue nombrado primer director de la Unesco defendiendo la eugenesia. En su libro 鈥淣uevas botellas para un nuevo vino鈥 acu帽贸 el t茅rmino 鈥渢ranshumanismo鈥 y lo relacion贸 con la eugenesia, la gen茅tica y la neurolog铆a. La tecnolog铆a aplicada al ser humano puede crear transhumanos. La eugenesia perdi贸 prestigio durante la II Guerra Mundial porque los nazis, eugen茅sicos, la practicaron radicalmente en los campos de exterminio. La Sociedad Eugen茅sica cambi贸 el nombre por Galton Institute. La empresa Wellcome, de biotecnolog铆a y gen茅tica, recibi贸 esta herencia eugen茅sica y ha creado un programa llamado 鈥淟os primeros mil d铆as鈥 que monitoriza el cerebro de los beb茅s reci茅n nacidos para saber si se desarrollan bien o mal. Quieren hacer un cerebro biotecnol贸gico para comparar con el cerebro de los beb茅s. Es el programa de 鈥渉ackeo鈥 de ni帽os de la empresa 鈥淟eap鈥. Sumado a la eugenesia da lugar al transhumanismo de Huxley. Estamos ante un reduccionismo pseudocient铆fico de una tecnolog铆a da帽ina. Es una tecnolog铆a ideol贸gica en que son aprendices de brujo, tecn贸logos y no cient铆ficos y juegan a ser Dios. Los tecn贸logos crean artefactos. Consideran que el ser humano es gen y neuronas y es un reduccionismo. El ser humano es mucho m谩s, la mente est谩 encarnada en el cerebro y es m谩s que las neuronas y los genes. La mente es una emergencia del cuerpo y no meros est铆mulos el茅ctricos. Es una religi贸n o ideolog铆a transhumanista, que es pseudociencia que combinada con la voluntad de poder de los magnates es da帽ina. Los sacerdotes cientificistas tecnol贸gicos no saben que el cerebro est谩 encarnado y est谩 en relaci贸n con otros. El contexto espacial y temporal es determinante.

Alfredo Velasco