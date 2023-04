–

La Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (AANES) anunci贸 el martes 18 de abril una iniciativa para una soluci贸n a la guerra en Siria, durante una conferencia de prensa celebrada por la copresidencia de la Administraci贸n Aut贸noma. La iniciativa present贸 su visi贸n para una soluci贸n democr谩tica en Siria con nueve puntos, que cubr铆an todos los aspectos de la crisis siria y las formas de salir de ella, y revel贸 su posici贸n sobre la ola de normalizaci贸n con el gobierno de Damasco. Para conocer los detalles de esta iniciativa y sus obligaciones en estos momentos, as铆 como el mensaje que la AANES pretende hacer llegar, Target Platform se reuni贸 con el codirector del Departamento de Relaciones Exteriores de la AANES, Badran Jia Kurd, y mantuvo el siguiente di谩logo con 茅l.鈥

-La iniciativa de la AANES incluye disposiciones integrales para todos los aspectos de la crisis. 驴Qu茅 compromisos incluye? 驴Cree que puede ser un acceso a una soluci贸n para Siria?

-En estos momentos vemos un bloqueo en los intentos de di谩logo y propuestas de soluci贸n a la crisis siria -incluida la iniciativa de soluci贸n internacional propuesta por Peterson, que ha llegado a un callej贸n sin salida sin lograr progreso alguno-. En consecuencia, aumenta el sufrimiento del pueblo sirio y la crisis en el pa铆s se profundiza. Desde la AANES, en base a nuestra responsabilidad, decidimos presentar esta iniciativa que pretende ser un apoyo para todos los esfuerzos internacionales por encontrar una soluci贸n a la crisis siria, romper el estancamiento en estos esfuerzos y lograr abrir una brecha hacia la soluci贸n. Es un intento de la AANES, quien tiene capacidades y componentes pol铆ticos, militares y econ贸micos que le permiten desempe帽ar un papel activo en los intentos para resolver la crisis siria. Es decir, por un lado, anunciamos esta iniciativa bas谩ndonos en nuestra capacidad para desempe帽ar este papel; y, por otro, como Administraci贸n Aut贸noma, quer铆amos aclarar una vez m谩s a la opini贸n p煤blica nuestra posici贸n y visi贸n para el marco de la soluci贸n en Siria, junto con los esfuerzos de normalizaci贸n de relaciones con el r茅gimen sirio, ya sean del lado 谩rabe o turco, ya que cada parte busca superar sus problemas con el r茅gimen sirio desde la perspectiva de sus estrechos intereses 煤nicamente, sin discutir los marcos integrales de la crisis siria y desarrollar soluciones efectivas que garanticen los derechos de todos sus componentes. Paralelamente, quer铆amos presentar nuestra posici贸n y visi贸n de manera clara y transparente.

-El clima internacional parece m谩s receptivo a una soluci贸n en Siria. 驴Espera una respuesta de los actores en la crisis siria?

-La iniciativa no es a expensas de ninguna de las partes; al contrario, es completamente coherente con los intereses nacionales del pueblo sirio, y es la soluci贸n m谩s eficaz para poner fin a la crisis siria y al sufrimiento que causa. Y, al mismo tiempo, tambi茅n desde la vertiente humanitaria, aunque la Administraci贸n Aut贸noma se ha colocado una gran carga de responsabilidad al hacer su llamamiento a los refugiados de nuestro pueblo sirio, que est谩n sufriendo, y confirmamos una vez m谩s que las puertas de las 谩reas de la Administraci贸n Aut贸noma est谩n abiertas para recibirlos. Y, por supuesto, si esto se consigue, ser谩 en el marco de una serie de medidas y acuerdos con algunas partes, porque es una gran responsabilidad y debe llamar la atenci贸n de la Uni贸n Europea (UE) y de las Naciones Unidas (ONU) para que juntas podamos encontrar soluciones adecuadas al problema de los refugiados, los desplazados internos y las personas desplazadas por la fuerza, de modo que establecer condiciones para su regreso de la Uni贸n Europea.

Por otro lado, esta iniciativa exige una soluci贸n pol铆tica democr谩tica para una Siria unida, que redunda en inter茅s de todos los sirios. Por lo tanto, es necesario contar con el apoyo y la asistencia de todos los sirios a esta iniciativa, porque no hay forma de poner fin y acortar la crisis siria excepto a trav茅s de esta iniciativa. As铆, esperamos que los sirios y los pa铆ses 谩rabes activos en la crisis siria, as铆 como los afectados por las repercusiones negativas de esta crisis en cuanto a los refugiados, el tr谩fico de drogas y todo lo relacionado con la seguridad y el terrorismo, interactuar谩n con esta iniciativa y nos ayudar谩n con su apoyo y la empujar谩n con nosotros para que se traduzca sobre el terreno, as铆 como esperamos que todas las fuerzas internacionales activas en el terreno en Siria aborden positivamente esta iniciativa, ya sea Estados Unidos o la Federaci贸n de Rusia y todos los pa铆ses interesados en la situaci贸n en Siria. Es sobre esta base que se ha construido esta iniciativa.

-驴A qui茅n se ha presentado esta iniciativa? 驴Espera recibir una respuesta del gobierno de Damasco y de los partidos de la oposici贸n?鈥庘

-Esta iniciativa est谩 dirigida a todas las partes sirias sobre el terreno. Primero, est谩 dirigida al r茅gimen sirio porque es la parte principal de la crisis siria y, por lo tanto, podr谩 desempe帽ar un papel tambi茅n en la soluci贸n. Tambi茅n est谩 dirigida a otros partidos sirios: 鈥渂loques, partidos y figuras pol铆ticas democr谩ticas鈥 que se ven a s铆 mismos como una oposici贸n nacional siria. Igualmente, la iniciativa est谩 dirigida a Turqu铆a, que ha desempe帽ado un papel negativo en la profundizaci贸n de la crisis siria, que ocupa una gran parte del territorio sirio y ha dificultado la resoluci贸n de la crisis hasta ahora. Por tanto, nuestro mensaje tambi茅n est谩 dirigido a poner fin a su ocupaci贸n del territorio sirio y detener sus ataques y agresiones. Y a este nivel afirmamos que queremos estar en armon铆a y paz con todos los pa铆ses vecinos.鈥

Podemos decir que cualquier parte relacionada con la crisis siria y se sienta responsable hacia ella, es un destinatario de esta iniciativa y nuestro mensaje est谩 dirigido a todos. En este sentido, hemos aclarado nuestra posici贸n e intenciones a trav茅s de nuestro anuncio de esta iniciativa, de manera que ahora la pelota est谩 en el tejado de todas las partes a quienes hemos dirigido nuestro mensaje. Por lo que, si tienen intenciones sinceras de di谩logo y voluntad para encontrar soluciones radicales a la crisis siria, no hay duda de que tomaremos medidas pr谩cticas y reales para lograr una soluci贸n integral a la crisis siria.

-驴Puede el gobierno de Damasco cambiar su mentalidad y abandonar la soluci贸n militar y de seguridad? 驴C贸mo ve las recientes posiciones de los pa铆ses 谩rabes?鈥

-Por supuesto, en esta etapa, el r茅gimen sirio se ve a s铆 mismo victorioso con la ola de normalizaci贸n 谩rabe-turca, como si se hubiera librado de todos sus problemas y hubiera comenzado a girar el tim贸n del gobierno en Siria a la situaci贸n anterior, pero esto es alejarse de la realidad y un fraude para s铆 mismo. Por el contrario, no es posible devolver el r茅gimen y sus instituciones a c贸mo eran antes, y esto est谩 claro para todos. Ha habido muchos y profundos cambios en la situaci贸n en Siria a todos los niveles, pol铆tico, militar, econ贸mico y social, y con estos cambios el r茅gimen no puede llevar a la pr谩ctica las mismas pol铆ticas anteriores y la gesti贸n del pa铆s, de acuerdo con esas pol铆ticas. Existe la necesidad de nuevos comportamientos y pol铆ticas, y una nueva Constituci贸n siria para poder contender y lidiar con los cambios. 鈥

Por otro lado, los pa铆ses 谩rabes no deben tratar la cuesti贸n 煤nicamente a nivel de Damasco, resolver sus problemas con el r茅gimen y mejorar sus relaciones con 茅l. Por ello, nos dirigimos a los pa铆ses 谩rabes para que traten con el gobierno de Damasco sobre la base de una soluci贸n pol铆tica integral, que garantice los derechos de todos los sirios, sobre la base del cambio pol铆tico y no al retorno del r茅gimen a sus pol铆ticas anteriores. La crisis siria no se puede resolver de esta manera, e incluso esos asuntos problem谩ticos que los pa铆ses 谩rabes temen con el gobierno de Damasco no se podr谩n resolver tal cual, sino que crecer谩n m谩s y m谩s. Por lo tanto, los pa铆ses 谩rabes deben desarrollar sus relaciones con todo el pueblo sirio, especialmente con el norte y este de Siria, ya que es una parte importante de Siria y un modelo y experiencia avanzados que tiene los elementos y las ganancias sobre el terreno. De manera que es necesario que los pa铆ses 谩rabes desarrollen sus relaciones con esta parte de Siria tambi茅n, no solo con el r茅gimen. Parece como si todo pudiera resolverse solo con el gobierno de Damasco, y esto es incorrecto e in煤til, y conducir谩 a profundas divisiones y agravamiento del problema en general en Siria, contribuir谩 a trincheras y conflictos m谩s profundos. Por tanto, los pa铆ses 谩rabes deben establecer relaciones con todo el pueblo sirio, sus etnias y componentes para servir a la estabilidad y la soluci贸n en Siria.鈥

-驴Es posible confiar en un papel 谩rabe en la soluci贸n pol铆tica basada en tal iniciativa?鈥

-鈥嶱or supuesto, el papel de los pa铆ses 谩rabes, antes que cualquier otra parte, es importante para poner fin a la crisis siria. Hemos sido testigos de una ausencia de este papel hasta ahora, y esto es lo que alent贸 a otros pa铆ses y partes a llenar este vac铆o, y contribuy贸 a la profundizaci贸n de la crisis siria. Por ello, el papel 谩rabe debe activarse de manera m谩s real; y nosotros, en la AANES, estamos plenamente preparados y abiertos para desarrollar nuestras relaciones con los pa铆ses 谩rabes, incluso en los asuntos que suscitan su preocupaci贸n y sufren por ellos, como el problema de los refugiados sirios y el terrorismo. Tenemos la voluntad y la capacidad para tratar y ayudar en estos expedientes junto con los pa铆ses 谩rabes.鈥

-驴Por qu茅 se ha elegido este momento para anunciar esta iniciativa? 驴Tiene algo que ver con la ola de normalizaci贸n 谩rabe y turca con el gobierno de Damasco?鈥

-鈥嶤reemos que en este per铆odo hay una necesidad urgente de una iniciativa nacional siria para avanzar y activar el di谩logo 鈥渟irio-sirio鈥. Este es el momento m谩s apropiado para tal iniciativa para dar cumplimiento a la b煤squeda que tambi茅n est谩n realizando otras partes para alcanzar una salida a la situaci贸n siria y el desarrollo del di谩logo para encontrar soluciones. En consecuencia, la iniciativa de la AANES debe ser respondida y apoyada por todos, porque es una iniciativa constructiva para una naci贸n siria, en el marco de una Siria unificada, basada en elementos estrat茅gicos nacionales comunes, y sobre la base de preservar y proteger la inalienabilidad de los derechos de todos los componentes de Siria, proteger su riqueza cultural, religiosa e ideol贸gica y la convivencia en ella. Esta iniciativa abre el camino para un sistema democr谩tico que garantice la igualdad para todos los sirios, y asumir la responsabilidad de garantizar que se resuelvan los problemas que afligen a la sociedad siria, por lo que creemos que esta iniciativa es importante y podemos construir sobre ella el futuro de una Siria democr谩tica.鈥

