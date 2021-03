La iniciativa estatal por una ley que garantice el derecho a una vivienda digna y asequible, agrupa a más de 140 organizaciones estatales (Entre ellas CGT), autonómicas, y locales, con un objetivo común: conseguir que la LEY ESTATAL DE DERECHO A LA VIVIENDA haga efectivo el derecho de las personas a un techo digno y adecuado.

Queremos que esta ley suponga un cambio radical en la política de vivienda, para que prevalezca su fin social, responda a las necesidades reales de las personas, no a los intereses de las Promotoras, Inmobiliarias, Bancos, o Fondos Buitre, y para poner fin a la utilización de la vivienda como objeto de inversión especulativa.

De acuerdo con el MANIFIESTO ESTATAL acordado, esta ley debe reconocer la vivienda como un derecho subjetivo de las personas y acabar con el sinhogarismo. Debe respetar el derecho internacional, para que no haya ningún desahucio sin alternativa habitacional previa. Debe ampliar el parque público de alquiler social, destinando, como mínimo, el 2% del presupuesto estatal. Debe regular los alquileres en función de los ingresos e impedir la especulación. Debe garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para acabar con la brecha digital. Y debe garantizar una segunda oportunidad efectiva para los deudores hipotecarios.

Sabemos que las CC.AA. tienen el 100% de competencias en materia de vivienda y, sin embargo, hemos visto como los recursos de inconstitucionalidad recortaban las leyes autonómicas con el argumento de que invadían competencias estatales o vulneraban el derecho de propiedad.

Ahora es el momento de que la Ley Estatal de Derecho a la Vivienda garantice un desarrollo pleno de las Leyes Autonómicas y permita exigir ante los tribunales la protección de este derecho, movilizar la vivienda deshabitada hacia el alquiler social, mediante el canon, alquiler forzoso, o expropiación de uso, para poder modificar la fiscalidad que beneficia a las SOCIMIS-FONDOS BUITRE y a las rentas altas, para que se respete el PIDESC y la jurisprudencia internacional, que prohíben los desahucios sin alternativa habitacional previa adecuada.

En EUSKADI, tenemos un motivo más para movilizarnos. El Gobierno Vasco, premeditadamente, está boicoteando el desarrollo y aplicación de la LEY DE VIVIENDA VASCA. El PSE-EE, que fue el principal defensor de esta ley, ha cedido ante el PNV, y dejado en la estacada a miles de jóvenes que engrosan las filas del paro y la precariedad, y no pueden independizarse ni acceder a un techo; a los pensionistas, que han sido el sostén económico y refugio de miles de familias durante la pandemia, con problemas de accesibilidad; a miles de familias desahuciadas por no poder hacer frente a las hipotecas y a los abusos bancarios, o por no poder pagar alquileres especulativos, o conseguir que les prorroguen contratos temporalmente cortos, que no dan seguridad y permiten arbitrariedades.

Al igual que las personas sin hogar, las que habitan infraviviendas e, incluso, las que se ven abocadas a ocupar edificios abandonados o dormir en la calle; las que sufren racismo en el acceso a un piso de alquiler; a las que sufren pobreza energética, o las que pasan hambre y han de acudir a entidades sociales para poder comer. Somos la mayoría del pueblo los que sufrimos el problema de la vivienda y es hora de que se nos oiga y se nos atienda.

Llamamos a la ciudadanía a participar y apoyar esta iniciativa, acudiendo a las movilizaciones el día 20 de marzo a las 11,30 h. en las tres capitales vascas:

Gasteiz: Plaza de la Virgen La Blanca,

Bilbo : Plaza Moyua

Donostia: Calle Andia.

