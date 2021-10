A trav茅s de la novela ‘Cabeza de turco’, se pueden rastrear las razones de la explotaci贸n a la que son sometidos las y los inmigrantes en Europa

En Europa, la cuesti贸n migratoria y el peregrinar de los refugiados est谩 en discusi贸n desde hace tiempo. Son temas que no dejan de aparecer en cada campa帽a pol铆tica, en el trabajo estoico de organizaciones no gubernamentales y en las agendas medi谩ticas. Pueden quedar solapados por problem谩ticas coyunturales, pero est谩n latiendo en la superficie europea continuamente. Una opci贸n para vislumbrar c贸mo estos temas se encuentran presentes desde hace d茅cadas es adentrarse en la literatura.

Cabeza de turco

G眉nter Wallraff naci贸 en Burscheid, un pueblito del estado alem谩n de Renania. Periodista de formaci贸n, se consagr贸 con su obra ‘Cabeza de turco’. All铆, y en carne propia, se adentr贸 en los trabajos peor pagos y explotados de la Alemania occidental, donde la mayor铆a de la mano de obra pesada era extranjera y, fundamentalmente, turca. En esta incursi贸n, Wallraff vive la xenofobia y la violaci贸n de los derechos humanos que sufren los inmigrantes en la Europa de la d茅cada de 1980.

El libro est谩 fundamentado en un gran trabajo period铆stico y, podr铆amos decir, antropol贸gico, sin por ello descuidar los detalles est茅ticos y la escritura liviana, intentando sumergirnos en el contexto racial, cruel e injusto de buena parte de la sociedad alemana para con la inmigraci贸n. El resultado de esa zambullida fue ‘Ganz Unten’ (que podr铆a traducirse como 鈥淓n lo m谩s bajo鈥), que se public贸 en castellano como ‘Cabeza de turco’.

La forma narrativa del libro parece, por momentos, un reportaje; por otros, una novela o diario personal. Cuando fue publicado, el efecto inmediato fue de shock. A ese estado de par谩lisis, le siguieron discusiones p煤blicas y demandas judiciales. Posteriormente, hubo avances concretos; por ejemplo, algunas empresas contratistas desistieron de forzar a sus empleados a jornadas de 16 horas y las normas de salud y seguridad para los trabajadores aumentaron dr谩sticamente. De algo sirvi贸 la obra, es decir, no se qued贸 solo en la denuncia y el deleite literario.

La metamorfosis

En las ediciones en castellano del libro, aparece, en la foto de contratapa, Wallraff posando con una impronta teutona a m谩s no poder. Para no ser descubierto como falso turco, el autor tuvo que cambiar su semblante germano: se dej贸 el bigote oscuro, se coloc贸 lentillas color 铆dem, se tizn贸 la cara y acompa帽贸 esos detalles con un rudimentario vocabulario y balbuceo del alem谩n. As铆 fue como naci贸 Al铆, el inmigrante turco en plena Rep煤blica Federal Alemana que representa el escritor. 鈥淵o no era un turco aut茅ntico, eso es cierto. Pero hay que enmascararse para desenmascarar a la sociedad. Hay que enga帽ar y fingir para averiguar la verdad. La xenofobia estaba presente en cualquier lugar鈥, dir谩 luego de la publicaci贸n.

Esa Alemania que retrata Wallraff, la que Al铆 habita, no es cualquier Alemania. Es la Alemania del milagro econ贸mico, la que est谩 a las puertas de la Ca铆da del Muro de Berl铆n, la de las megacorporaciones industriales. En esa Alemania dividida en dos, enclavada en la Guerra Fr铆a, Al铆 va relatando los acontecimientos en forma de diario y nos va introduciendo en sus vivencias inveros铆miles, irrisorias y tr谩gicas.

Para empezar su aventura, Al铆 coloca un aviso en diferentes peri贸dicos: 鈥淓xtranjero, fuerte, busca trabajo, no importa cu谩l, incluso pesado y de limpieza, tambi茅n por poco dinero. Ofertas al N掳 358458鈥. A partir de all铆, se le abre un abanico de posibilidades para, seg煤n 茅l, formar parte de 鈥渦na minor铆a marginada, para estar abajo del todo鈥.

Al铆 trabajar谩 en una granja, pasando por trabajos de construcci贸n hasta llegar a una central nuclear con graves problemas de radiaci贸n. En esa central nuclear, los inmigrantes turcos se encargar谩n de realizar tareas de limpieza y mantenimiento de un reactor, sin cumplir con los m铆nimos lineamientos de salud y seguridad.

Cobayo humano

Tambi茅n trabajar谩 en una farmac茅utica cuya funci贸n ser谩 ser un cobayo ante medicinas nocivas o directamente no aptas para el consumo, aunque aqu铆 la paga es un poco mejor. En ese laboratorio, los conejillos de indias extranjeros se convertir谩n, junto con Al铆, en objetos de la experimentaci贸n por parte de la industria farmac茅utica, sin 茅tica ni moral de por medio.

Estos ensayos cient铆ficos no estaban al servicio de la salud. El objetivo principal de toda esa puesta en escena era marketing duro y puro, y la ampliaci贸n de mercados para los grandes laboratorios. Los resultados negativos de esos ensayos, en los que particip贸 Al铆/Wallraff, nunca fueron publicados ni entregados a las autoridades correspondientes.

McDonald麓s

A la famosa casa de comidas r谩pidas de los anillos dorados tambi茅n fue a parar Al铆. All铆, seg煤n relata, los trabajadores no usaban ning煤n tipo de protecci贸n ante quemaduras, solo ten铆an dos trapos para limpiar el local, no deb铆an hacer esperar m谩s de 30 segundos a los clientes que estuvieran en la fila de cajas, no pod铆an ir al m茅dico -solo si el gerente les permit铆a, cosa que rara vez suced铆a-. Era esperable que se sucedieran escenas como esas, si tenemos en cuenta que McDonald鈥檚 es uno de los s铆mbolos del capitalismo m谩s salvaje y feroz.

En s铆ntesis, Al铆 acepta toda clase de trabajos precarios, mal pagos, en condiciones insalubres y sin el m铆nimo derecho de nada. Calladito y sin chistar. Su condici贸n de inmigrante turco es la que le permite entrar a todos los empleos, ya que los empleadores consideran a Al铆 un miserable inmigrante que trabajar谩 mucho, por poco dinero y sin quejarse. En todos y cada uno de los trabajos que Al铆 narra, est谩n presentes feroces intermediarios, horarios extenuantes e imposibles, ausencia de regulaciones, riesgos para la salud, tareas indignas y humillantes. Incluso, los trabajadores son censurados y se les machaca con que siempre habr谩 gente de reemplazo.

Conversi贸n

Hay un cap铆tulo desopilante y tiene que ver con el deseo de Al铆 de cambiar de religi贸n. Quiere convertirse al cristianismo y dejar atr谩s su religi贸n musulmana. Pide a toda costa que lo bauticen en el cristianismo: 鈥淎l铆 prueba suerte con la iglesia cat贸lica. Ha o铆do decir que tambi茅n Jes煤s fue expulsado de su tierra, que vivi贸 con los extranjeros y perseguidos de su tiempo, y que por ello se expuso a las m谩s duras acusaciones y persecuciones鈥.

En la primera visita a una parroquia residencial, un cura de elevada jerarqu铆a, de unas sesenta primaveras, le abre la rendijita de la puerta y clava en Al铆 una mirada. 鈥淧or aqu铆 no se te ha perdido nada, ve al secretariado social鈥, le espeta. As铆 son todos los intentos de Al铆 de convertirse al cristianismo: lo mandan de aqu铆 para all谩, le toman examen, le ponen obst谩culos estrafalarios, lo sermonean, lo rechazan, lo discriminan y lo hacen dudar de su propia l贸gica. Una faena imposible la de ser bautizado. Un cometido que abandona por infructuoso, pese a su insistencia tenaz.

驴Nuevo periodismo?

驴A qu茅 g茅nero pertenece una obra como ‘Cabeza de turco’? A estas alturas, no tiene mucho sentido discutir acerca del g茅nero, pero mucho se ha dicho sobre ello: 驴literatura o periodismo? 驴Ficci贸n o no ficci贸n? Creo que luego de leer el libro, a uno le queda la clara sensaci贸n de que hay una mezcla de literatura (los di谩logos que se sostienen, las detalladas descripciones del narrador) con antropolog铆a (las fotos del autor en los lugares por donde pasa Al铆, la vivencia con el cuerpo, el acercarse como otro).

A fin de cuentas, ‘Cabeza de turco’ ahonda en las experiencias y vivencias de su protagonista que, en este caso, es el mismo escritor. Wallraff explor贸 las mezquindades humanas, al mismo tiempo que procur贸 su propio autodescubrimiento. ‘Cabeza de turco’ contiene cierta metodolog铆a period铆stica y explora en primera persona el entorno en el que se encuentran los inmigrantes en Europa. M谩s all谩 del g茅nero, G眉nter Wallraff se cuestiona los l铆mites de la avaricia, la solidaridad de su pueblo, las perversiones a las que pueden llegar las personas.

A m谩s de 30 a帽os de su publicaci贸n, el libro posee una actualidad que rabia: pareciera que los mismos problemas que aquejaron a Al铆 contin煤an aquejando a un sinn煤mero de personas migrantes a lo ancho y largo del globo.

Es evidente que estamos ante una cuenta pendiente y que es necesario un cambio de enfoque en las pol铆ticas migratorias para que los clamores de los migrantes cedan o, al menos, que las condiciones de migraci贸n se tornen m谩s justas y humanas.

驴Es posible otro libro como ‘Cabeza de turco’ en nuestros d铆as? 驴Qu茅 resultados arrojar铆a una experiencia como la de Wallraff hoy? 驴Estar铆amos ante una obra tangencialmente diferente o asistir铆amos a un relato similar? Para algunos, las respuestas est谩n a la vista.

