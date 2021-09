–

Alemania, a帽os 30

Los nazis hab铆an hecho quemar el Reichstag desatando el terror en Berl铆n. El peligro estaba latente. Las

denuncias, allanamientos y detenciones se

multiplicaban a diario. El c铆rculo que bajo la

doctrina 聯cient铆fico-biol贸gica聰 de

las razas encerraba a los jud铆os se trataba

ahora de una cuesti贸n de vida o muerte.

Nadja Bider (quien m谩s tarde ser铆a la madre de

Tamara) no s贸lo era una jud铆a, sino adem谩s una

rusa, nacida en Odessa, y una comunista

militante. Estudiante de arquitectura en la

Universidad T茅cnica y profesora de alem谩n en la

Representaci贸n Comercial de la Uni贸n Sovi茅tica

en Berl铆n. Reun铆a todas las cartas de

presentaci贸n que frente a los nazis le

garantizaban un final tr谩gico y ten铆a plena

conciencia de su condici贸n ante el poder

alem谩n. De alg煤n modo logr贸 pasar inadvertida

por un tiempo, hasta que en su Facultad

comenzaron a aparecer estudiantes con el uniforme

de las SS y, como era de esperarse, no tard贸 en

llegarle una citaci贸n urgente de la Gestapo que la intimaba a declarar.

Nadja comprendi贸 que deb铆a abandonar Alemania ese

mismo d铆a (lo cual le fue posible gracias a su

pasaporte extranjero) y dispersar a su familia en

territorios todav铆a seguros. El plan original de

ella y su pareja, Erich Bunke -con quien no

hab铆an podido casarse legalmente a ra铆z de su

condici贸n de jud铆a- era emigrar a Rusia pero,

dadas las circunstancias, los papeles tardar铆an

demasiado. La 煤nica opci贸n fue pensar en un

pa铆s alejado del escenario europeo, donde

reinara la paz y se brindaban facilidades para

inmigrantes. Corr铆a el a帽o 1935 y, 10 d铆as

despu茅s de aquella citaci贸n, desde suelo

franc茅s, los Bunke y otros familiares tomaron un barco a Buenos Aires.

Tamara Bunke cuando era ni帽a

Argentina

Nadja y Erich, que ten铆an un hijo de meses, se casaron no bien llegaron a la Argentina, al d铆a

siguiente de la Navidad de 1935. En 1937 naci贸

Tamara, quien creci贸 y se educ贸 en el ambiente

de una familia dedicada de lleno a la causa comunista.

聯Alrededor de un 10 por ciento de los habitantes en la Argentina ten铆a origen alem谩n y las colonias de

los inmigrantes eran muy numerosas. Adem谩s,

exist铆a un partido comunista y all铆,

r谩pidamente lograr铆amos hacer amigos聰,

recordar铆a Najda. Y as铆 fue: la casa de los

Bunke se convirti贸 en el centro de reuniones del

partido (considerada en esa 茅poca una

organizaci贸n ilegal) y dep贸sito de material de

propaganda. Una vez desatada la guerra

participaron tambi茅n de la organizaci贸n

聯Junta de la Victoria聰 para ayudar a los aliados.

Tamara se form贸 en un colegio alem谩n de Buenos Aires y pasaba sus vacaciones en colonias veraniegas de

C贸rdoba (en Calamuchita), donde recib铆a una

intensa preparaci贸n f铆sica. Lleg贸 a la

adolescencia sinti茅ndose, sin embargo,

聯totalmente argentina聰. Seg煤n su

madre, la peque帽a Tamara no presenciaba aquellas

reuniones pol铆ticas que transcurr铆an por las

noches, ni escuchaba t茅rminos como

聯subversi贸n聰 o 聯lucha armada聰.

No obstante, a medida que crec铆a, se le explicaba

el motivo de ese exilio en la Argentina, las

aspiraciones y actividades que sus padres

desarrollaban por el ideal de 聯una sociedad

m谩s justa聰, y los deseos de regresar un

d铆a a Alemania para construir un pa铆s

democr谩tico-socialista. Para cuando Tamara

ten铆a 14 a帽os, en 1952, los Bunke decidieron

abandonar el pa铆s y mudar toda la familia a la

recientemente formada Rep煤blica Democr谩tica de

Alemania. Un cambio muy fuerte que pobl贸 la

mente de la joven de nostalgias y recuerdos de su querida Sudam茅rica.

Tamara Bunke con 14 a帽os en la RDA

Rep煤blica Democr谩tica Alemana

Se instalaron en una nueva ciudad llamada

Stalinstadt, a煤n en construcci贸n y levantada

(literalmente) ladrillo por ladrillo a trav茅s de

una organizaci贸n comunitaria. 聯Cuando

llegamos a Alemania nos encontramos con las

ruinas de la guerra. La gente hablaba d铆a y

noche del terror a los ataques a茅reos, las

bombas por las calles, los campos de

concentraci贸n, la muerte y la tortura聰, cuenta Najda.

En 1949 la zona ocupada por los rusos se hab铆a constituido en un nuevo Estado y el entusiasmo se contagiaba

entre los simpatizantes de la izquierda. Pronto,

la Tamara melanc贸lica de los comienzos que

lloraba a帽orando su pa铆s y luchaba con un

endiablado idioma que apenas si conoc铆a y lo

hablaba con marcado acento porte帽o, fue

cautivada por esa energ铆a arrolladora de los

ideales revolucionarios: entr贸 en la juventud

con el m谩s impetuoso esp铆ritu de rebeli贸n.

Comenz贸 a practicar tiro deportivo a los 14

a帽os y se destac贸 en diversas competencias; se

convirti贸 en miembro de la organizaci贸n

comunista Juventud Libre de Alemania; ley贸 a

Marx y a Engels e intensific贸 su correspondencia

con j贸venes argentinos y de otros pa铆ses

latinoamericanos. Su obsesi贸n con Sudam茅rica

creci贸 sin l铆mites; y traslad贸 esa incansable

vocaci贸n por el continente a cuanto la rodeara,

transform谩ndose en una especie de

聯consulado y comit茅 de recepci贸n聰

para todo latinoamericano que llegara a la RDA.

Para esa 茅poca recib铆a la 煤ltima carta de su

amigo Peter, un compa帽ero del jard铆n de

infantes de Buenos Aires, quien desde los 4 a帽os

vivi贸 completamente enamorado de Tamara.

Tamara Bunke

Tambi茅n 茅l hab铆a dejado la Argentina, pero para irse a Israel, y en la carta le anunciaba que se

casar铆a 聯con una muchacha de trenzas, tan

rubia como ella聰. M谩s tarde entr贸 a la

Universidad Humboldt de Berl铆n con gran

actividad en la pol铆tica universitaria, a los 21

a帽os se afili贸 al oficialista Partido

Socialista de Alemania y con ello comenz贸 a

hablar de la idea de tomar parte en la lucha

revolucionaria para llevar sus ideas sobre todo a

la Argentina. Mientras tanto, su fiebre aumentaba

con la distancia: organiz贸 una exposici贸n en la

Biblioteca Nacional sobre la prensa (que

coleccionaba meticulosamente) de los hechos

ocurridos en Cuba, fund贸 en la Universidad un

centro para latinoamericanos que se reun铆an

regularmente para informarse y discutir la

evoluci贸n pol铆tica de los pa铆ses del Cono Sur,

integr贸 manifestaciones y grupos de solidaridad con Cuba, etc.

Reci茅n en 1960 lleg贸 el detonante: Ernesto Che Guevara viaj贸 a Leipzig como director del Banco Nacional

de Cuba y el Consejo Central de Juventud Libre

Alemana mand贸 a un representante oficial con una

int茅rprete, que fue justamente Tamara. En esa

gran conferencia, como nunca y al lado del Che,

manifest贸 el orgullo de ser argentina y el

fervor incontenible por participar de esos

acontecimientos hist贸ricos que devoraba a

trav茅s de las noticias. De alguna manera su

sue帽o deb铆a convertirse en realidad: durante

dos a帽os prepar贸 el permiso para salir de la

Alemania comunista para finalmente volver a

Latinoam茅rica. La invasi贸n norteamericana a

Playa Gir贸n en abril de 1961 la decidi贸

definitivamente. Envi贸 un telegrama a Cuba para

informar que estaba lista y en menos de un mes aterrizaba en La Habana.

Tamara Bunke en Cuba

Cuba

En Cuba su actividad comienza con el plan de alfabetizaci贸n y tareas de traductora e int茅rprete frente a las

delegaciones alemanas. Al a帽o siguiente ingresa

a la Universidad de La Habana para estudiar

periodismo; y, como una excepci贸n muy especial a

la regla con extranjeros, viste el uniforme de la

milicia cubana. En 1961, apenas llegada, fund贸

tambi茅n un grupo que estudiaba la posibilidad de

crear una organizaci贸n en la Argentina.

Los numerosos testimonios de quienes conocieron a

Tamara y luego contribuyeron a alimentar su

leyenda, coinciden en retratarla como una mujer

atractiva, leal y carism谩tica, que sab铆a tratar

y conquistar a gente de todos los niveles y

clases sociales. Su rol en Cuba era valioso y su

brillante desempe帽o no dejaba de ser premiado.

Su carnet del Partido Comunista de Cuba

脷ltima foto de Tamara Bunke en Cuba

Sin embargo, el reconocimiento m谩s gratificante a

sus m茅ritos le llegar铆a en 1964, para darle

otro giro fundamental a su vida, de la mano del

Che; cuando en una muestra de total confianza le

encomend贸 a Tamara la misi贸n de entrar a

Bolivia v铆a Europa occidental para preparar el

terreno log铆stico y establecer contactos a su

guerrilla. Una tarea que requerir铆a de mucha

paciencia, temple, valent铆a, discreci贸n y

minuciosidad, adem谩s de un arduo adiestramiento

(de espionaje y militar). Era obvio que esta

muchacha desbordante de simpat铆a pero con una

voluntad de hierro a la hora de guardar secretos,

ten铆a los ingredientes necesarios para el

c贸ctel de la esp铆a perfecta. Tamara Bunke se

transformar铆a as铆 en Hayd茅e Gonz谩lez, Marta

Iriarte, Laura Guti茅rrez y muchas otras, seg煤n

las circunstancias impuestas por su misi贸n, con histri贸nica habilidad.

A partir del momento en que fue designada debi贸 apartarse de sus amigos y olvidar todo rasgo del pasado

para no incurrir en errores. Con su novio cubano

se comprometieron y juraron encontrarse para

formar una familia despu茅s de cumplir su

cometido. Debi贸 aprender la historia de su nueva

personalidad y hasta fabricar afectos a trav茅s

de una correspondencia codificada (recuerdos:

repetir la noticia; saludos: todo en orden; un

abrazo: dificultades; un fuerte abrazo: graves

dificultades聟). Con el objeto de componer el

rompecabezas de la 聯ilegalidad聰,

despu茅s de varios a帽os regres贸 a Europa, a la

Berl铆n de sus estudios y su adolescencia.

Viaj贸 por

varios pa铆ses europeos y hasta actu贸 al detalle

el m谩s perfecto way of life burgu茅s. En Berl铆n

resisti贸 la tentaci贸n de salir corriendo a ver

a los padres, mientras se alojaba a metros de su

propia casa. 聯Si ellos hubieran sabido qu茅

tan cerca est谩bamos, apenas cientos de metros

del lugar donde trabajaban y viv铆an. Incluso, he

llegado a ver su edificio聰, dec铆a Tamara.

Observaba las aulas de la Universidad, la gente

misma con quien hab铆a compartido a帽os,

escondida ahora en la sombra de su nombre falso.

Como agente secreto, deb铆a esperar con calma,

pensar con objetividad y actuar con rapidez. Como

mujer estaba sola y enferma de miedo. Viv铆a de

hotel en hotel pendiente de las noticias de Radio

Habana en un aparato port谩til y esperando

instrucciones para sus pr贸ximos movimientos. Al

final de su per铆odo de 聯formaci贸n聰 en

Europa, el Che la cit贸 otra vez en el Ministerio

de la Industria en La Habana y estaba ya pronta para actuar en Bolivia.

Tamara Bunke como Laura Guti茅rrez, en Bolivia

Bolivia

A帽os

enteros hab铆a pasado copiando cintas con cantos

folkl贸ricos argentinos, brasile帽os, chilenos,

tangos聟 Ese era su hobby, y fue la llave

para entrar a Bolivia. Laura Guti茅rrez Bauer (su

seud贸nimo) era una etn贸loga dedicada al estudio

del folklore que registraba m煤sica aut贸ctona

para un trabajo de investigaci贸n que m谩s tarde

publicar铆a. A trav茅s de Per煤 entr贸 caminando al territorio boliviano.

En la

capital boliviana se mueve entre personalidades

de la cultura y la pol铆tica, al punto de

sostener una estrecha relaci贸n con Gonzalo

L贸pez Mu帽oz, jefe de la Direcci贸n Nacional de

Informaci贸n de la Presidencia de la Rep煤blica,

amigo personal y de absoluta confianza del

presidente general Ren茅 Barrientos. As铆

consigue la acreditaci贸n como agente suscriptor

de un semanario dirigido a las personas de m谩s

alto rango de la sociedad boliviana, que le da

acceso a las propias oficinas de Informaci贸n. Su

inteligente y seria labor la lleva a penetrar en

casas de familias poderosas donde imparte clases

de alem谩n a los ni帽os, se convierte en

colaboradora del Departamento de Folclore del Ministerio de Educaci贸n.

Establece relaciones con funcionarios de la embajada argentina mediante las cuales alterna con

c铆rculos gubernamentales bolivianos. Juan Ortega

Leyton, pintor y especialista en museolog铆a,

quien fuera uno de sus primeros amigos en La Paz,

la recuerda interesada siempre en conocer mas sobre el arte boliviano:

“Se comport贸 muy bien en todos los sentidos, explica, le gustaba ir a fiestas, conversar con

las amistades, pero siempre guardando la

compostura. No era f谩cil que ella recibiera en

su casa, no ten铆a muchas comodidades. Sab铆a

conducirse moralmente, era muy agradable y gan贸

la admiraci贸n de todos”.

Su matrimonio con Mario Mart铆nez, hijo de un

importante ingeniero en minas, le permite

legalizar su radicaci贸n definitiva en Bolivia y

desprenderse del acoso masculino que tanto le molestaba.

Despu茅s de dos a帽os de solitario trabajo hace su primer contacto. Bajo el seud贸nimo de Mercy, el agente

le da la gran alegr铆a de conocer que se le

hab铆a concedido la militancia en el Partido

Comunista de Cuba. Comenzaba asi la preparaci贸n

para una nueva y dif铆cil etapa, que vence

gracias a su excelente capacidad de asimilaci贸n

y fant谩stica memoria. En esos momentos de espera

plasma sus sentimientos con po茅ticas palabras

que su propia vida dara respuesta:

“驴Dejar

un recuerdo con que he de irme, cual flores que

fenecen? 驴Nada ser谩 mi nombre alguna vez?

驴Nada dejar茅 en pos de mi en la tierra? Al

menos flores, al menos cantos. 驴Como ha de obrar

mi coraz贸n? 驴Acaso en vano venimos a vivir, a

brotar sobre la tierra?”

A principios de mayo recibe la se帽al convenida y

su sorpresa es enorme cuando acude al lugar de

contacto y se encuentra a Papi (Jose Mar铆a

Mart铆nez Tamayo), antiguo compa帽ero de Cuba.

Comenzaba, la labor de preparar la recepci贸n y

traslado de los combatientes hasta la zona donde

se desarrollar铆a la lucha, cuidando, sobre todas

las cosas, evitar su detecci贸n y con ello la

p茅rdida de su eficiente labor de a帽os. A su

arribo, el Che conversa con ella y le imparte nuevas instrucciones.

El 20 de diciembre el Che anota en su diario la

designaci贸n de Tania como parte de la red de

apoyo urbano y el d铆a de fin de a帽o se

entrevistar铆a con el jefe guerrillero en

Nacahuasu, donde recibe misiones para contactar

con revolucionarios en Argentina. Fue la ultima vez que visito su pa铆s.

Tamara Bunke en el campamento de Nacahuasu (Bolivia)

En marzo de 1967 viaja nuevamente hasta el campamento guerrillero para llevar a Regis Debray, Ciro

Bustos y Juan Pablo Chang (El Chino). En su af谩n

de trasladarlos hasta la base operativa del

naciente Movimiento de Liberaci贸n, Tania

incumple la indicaci贸n del Che de mantenerse

alejada de los revolucionarios. Su tercer y

煤ltimo viaje a Nacahuasu le propician sin

porpon茅rselo alcanzar su mayor ambici贸n:

sumarse a la lucha guerrillera, pues la delaci贸n

de los desertores Vicente Rocabado y Pastor

Barrera hace imposible su salida hacia La Paz.

A partir del 27 de marzo, Tania ser谩 una combatiente m谩s, que dar谩 m煤ltiples muestras de su valent铆a, eficiente preparaci贸n y alto

esp铆ritu combativo, que la hacen una enemiga

temida por el ej茅rcito. Explica Paco, 煤nico

sobreviviente de la Retaguardia a la que

perteneciera Tania desde el 16 de abril, que m谩s

de una vez ella qued贸 sola con una ametralladora

30, encargada de defender el campamento y se

opon铆a a cualquier privilegio por ser mujer.

El Che Guevara en Bolivia

Aquella tarde del jueves 31 de agosto de 1967, cuando sale de la enmaranada vegetaci贸n su delgada

figura de largos cabellos claros, portando un

M-1, cargada con la mochila y vistiendo pantal贸n

de camuflaje, botas algo grandes para sus pies y

una destenida blusa a rayas verdes y blancas, los

soldados agazapados en la maleza quedan

impresionados ante la presencia de la

guerrillera. La mujer que muchas veces les

conminar谩 a la rendici贸n avanza en la columna;

es la penultima en penetrar en la r谩pida

corriente del R铆o Grande. Marcha entre Paco

(Jos茅 Castillo Chavez) y Joaqu铆n (Juan Vitalio

Acuna). El agua le llega casi a la cadera cuando

se escuchan los primeros disparos. Levanta de

inmediato los brazos en un intento para comenzar

a disparar su metralleta, pero una r谩faga

disparada por el soldado Vargas le alcanza el

pulm贸n y su cuerpo inerme es arrastrado por la corriente.

“El Negro” (Jos茅 Restituto Cabrera Flores), m茅dico peruano a quien el Che encargara el

cuidado de Tania, trata de salvarla y se deja

arrastrar por la corriente. Nada desesperadamente

hasta que le da alcance y comprueba su muerte.

Siete d铆as despu茅s encuentran su cad谩ver en la

orilla del R铆o Bravo. Tambi茅n esta la mochila

donde llevaba escasas ropas, libretas de

anotaciones con nombres y direcciones de personas

ajenas al movimiento revolucionario, presupuestos

de los v铆veres comprados y cintas grabadas con

la m煤sica del continente que tanto am贸. Cuentan

que unas religiosas pidieron sus restos para

vestirlo y darle cristiana sepultura. Hasta el

cementerio de Valle Grande la escoltaron

soldados. El propio presidente Barrientos, quien

la hab铆a conocido en recepciones oficiales,

llego hasta all铆; sin confesarlo admir贸 a la

bella muchacha de 29 a帽os que burl贸 todos los servicios de inteligencia.

Seis semanas m谩s tarde tambi茅n caer铆a el Che.

El pueblo boliviano la convirti贸 en leyenda y Tania vive hoy en el grito de libertad que dicen se escucha

cada d铆a en el lugar donde fue encontrado su

cuerpo, en las flores que colocan manos desconocidas en la tumba an贸nima del lejano paraje andino donde entreg贸 su valiosa vida por la liberaci贸n de la humanidad.

Los restos de Tamara Bunke, trasladados a Cuba en 1999

Tamara Bunke actu贸 como una triple agente-top, que

trabajaba no s贸lo para Cuba sino tambi茅n para

la KGB rusa y la Stasi de la RDA. Fue una joven

rom谩ntica que respondi贸 apasionadamente a los

ideales de su tiempo y de su historia. Tamara

Bunke es el costado femenino de una revoluci贸n

que luch贸 por las utop铆as de su 茅poca, y que a

la luz de nuestros ojos nos obliga a reflexionar sobre el pasado.