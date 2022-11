–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga November 19, 2022 117 puntos de vista

Nuria Alabao

Acaba de estallar un nuevo p谩nico moral: varias sentencias de casos de agresiones sexuales est谩n siendo revisadas para rebajar penas de manera que se ajusten a lo previsto en la nueva ley del 鈥榮olo s铆 es s铆鈥. Algunos agresores incluso han sido excarcelados. No hay nada en este pa铆s m谩s poderoso que este impulso punitivista generalizado que de vez en cuando se activa y que, en realidad, se estimula y se construye desde los medios. La guerra partidaria resuena tambi茅n de fondo. El ruido es abrumador, de manera que es dif铆cil entender con claridad lo que est谩 pasando. 驴Una guerra de algunos jueces contra el Ministerio de Igualdad? 驴Una ley que no previ贸 bien las consecuencias de su aplicaci贸n? 驴Una herramienta para el sector del PSOE que se opone a la ley trans y que instrumentaliza lo que est谩 pasando pese a que perjudique al feminismo en su conjunto?

Puede que haya algo de todo ello pero de fondo planea es un asunto de gran relevancia para las que creemos que el feminismo puede ser una herramienta de emancipaci贸n porque, como consecuencia de este debate, se est谩n legitimando penas m谩s altas en nombre del feminismo, mientras se identifica la rebaja de penas con una 鈥渞eacci贸n machista鈥, como ha se帽alado Clara Serra. Esto es lo que deber铆a preocuparnos. Los discursos que se est谩n reproduciendo estos d铆as, y la propia reacci贸n del Ministerio de Igualdad, reflejan que el marco punitivista est谩 plenamente instalado en el feminismo mainstream. Tambi茅n revela la inquebrantable fe en la c谩rcel como soluci贸n a la violencia sexual y en el castigo como la mejor manera de proteger a las mujeres.

Es llamativo tambi茅n que al propio Ministerio le cueste defender su propia ley, expresar con vehemencia que puede que algunas penas ahora sean menores, pero que las condenas nunca ser谩n lo m谩s importante para evitar la violencia y que esta ley introduce mejoras significativas. Podr铆an haber hecho bandera de que, efectivamente, se han rebajado algunas 鈥揳unque sean las m铆nimas, porque las m谩ximas siguen siendo igual de excesivas, como lo son en muchos otros delitos鈥. La pol铆tica aut茅nticamente progresista aqu铆 habr铆a sido situarse en una posici贸n antipunitiva tan necesaria cuando sabemos que contamos con unas de las poblaciones reclusas m谩s altas de toda Europa, lo que no tiene ninguna correlaci贸n con el bajo 铆ndice de delitos en nuestro pa铆s. Las penas por este tipo de delito ya son muy altas 鈥搈ucho m谩s que en los pa铆ses de nuestro entorno鈥. Una muestra: se puede imponer la misma pena por un homicidio y una violaci贸n 鈥15 a帽os鈥. Pero como demuestran todas las investigaciones criminol贸gicas, m谩s c谩rcel no sirve para evitar los delitos. Aparte de los casos medi谩ticos que se pretenden convertir en paradigmas, la tasa de reincidencia es baja en relaci贸n a la de otro tipo de delitos. En cualquier caso, m谩s a帽os de c谩rcel no implica m谩s seguridad para las mujeres.

El feminismo de base que quiere cambiar la sociedad tambi茅n se cuestiona las herramientas del Estado penal como reproductoras de la violencia. Pero evidentemente esta nunca ha sido la apuesta del Ministerio de Igualdad, que desde un principio hizo alarde no solo de no rebajar estas penas, sino de que podr铆a llegar a subirlas. En cualquier caso, se ha hecho una propaganda excesiva de la ley como si todo lo pudiese, generando unas expectativas dif铆cilmente alcanzables para ninguna norma. Se dijo, por ejemplo, que 鈥渋ba a acabar con la impunidad porque considera agresi贸n cualquier relaci贸n sin consentimiento鈥, pero el problema de la prueba permanece sea cual sea la redacci贸n del consentimiento. Tenemos que enfrentarnos a una verdad inc贸moda para dejar de hacernos trampas: ninguna ley por s铆 sola va a acabar con la violencia sexual, que es un problema estructural complejo que necesita un abordaje por muchas v铆as. Desde luego la c谩rcel no es la 煤nica soluci贸n. El C贸digo Penal no protege a las mujeres ni a nadie, lo que hace es castigar. No hac铆a falta, pues, presentar esta ley como una f贸rmula m谩gica, sino m谩s bien como una contribuci贸n que aporta algunas cosas positivas en varios frentes y que mejora el acceso de las mujeres a los procedimientos de justicia.

Otra cosa dif铆cil de asumir son los ataques del Ministerio a las rebajas de penas en las revisiones de sentencias, cuando estamos hablando del derecho del reo a la aplicaci贸n de la norma m谩s favorable y su retroactividad si esta les beneficia. Independientemente de que algunos jueces lo est茅n usando contra el Ministerio, que es del todo posible, no se puede deslegitimar alegremente un elemento esencial de las garant铆as procesales. 驴Acaso si estuviesen rebajando condenas a manifestantes o sindicalistas las pondr铆amos en cuesti贸n?

Estos d铆as asistimos a la construcci贸n de la figura de un 鈥渕onstruo鈥 鈥揺l violador鈥, que acompa帽a siempre al estallido de los p谩nicos morales pero que no justifica el cuestionamiento del Estado de Derecho ni el ensalzamiento de m谩s penas de c谩rcel. Estas im谩genes alimentan la sed de venganza y la idea de que es aceptable encerrar a gente de por vida en condiciones inimaginables. Tampoco est谩 de m谩s recordar que si muchas mujeres no denuncian no es solo porque temen pasar por la odisea y la revictimizaci贸n que implican los juicios, sino porque la mayor铆a de las agresiones no las perpetran desconocidos en los portales 鈥搇a imagen medi谩tica ideal鈥, sino personas del entorno: amigos, familiares, parejas. No es extra帽o que muchas quieran evitar que estas personas cercanas acaben en la c谩rcel, ya sea porque tienen hijos en com煤n, porque dependen econ贸micamente de ellos o por no da帽ar a seres queridos. Otras no denuncian porque tienen miedo, porque no tienen papeles, porque son prostitutas o trans; la polic铆a no representa necesariamente una imagen de seguridad, sino, en muchas ocasiones, un agente de la violencia que reciben. Los motivos son muchos, pero la cuesti贸n es que la c谩rcel no va a ser nunca la soluci贸n para la mayor铆a, sobre todo para las que lo tienen m谩s dif铆cil. Tampoco podemos olvidar el sufrimiento de las mujeres que tienen a compa帽eros, familiares o amigos presos. La pena tambi茅n les alcanza a ellas de manera indirecta.

Para las mujeres que deciden denunciar y utilizar las herramientas disponibles, la ley aprobada introduce algunas mejoras que se deber铆an reivindicar, porque todav铆a queda un largo camino para que los procesos sean lo menos dolorosos posibles y no una odisea que puede condicionar tu vida durante a帽os, como pas贸 con la v铆ctima de La Manada. La violencia sexual marca la vida de muchas mujeres y ni帽os; estos 煤ltimos a帽os lo hemos gritado en todas partes y hemos conseguido un cambio cultural que ser谩 dif铆cil revertir. Pero esta lucha justa y necesaria no puede estar basada en la demanda de penas m谩s altas. 驴Todas las personas que hemos sufrido abusos queremos m谩s penas de c谩rcel? Muchas veces solo se busca la verdad, el reconocimiento de haber sufrido una injusticia, y eso a veces tiene dif铆cil encaje en el sistema penal. Se suele legislar a golpe de efecto medi谩tico y estos 煤ltimos a帽os la violencia sexual ha llenado muchas portadas, quiz谩s es un efecto parad贸jico e indeseado del #MeToo. Todos los pol铆ticos quieren representar el dolor de las v铆ctimas, apropiarse su representaci贸n. (El nuevo delito absurdo de no comunicar el paradero de un cad谩ver a un familiar pensado expresamente para el caso de Marta del Castillo es un buen ejemplo de este populismo punitivo).

El marco securitario y de reforzamiento del Estado penal tiene estas dos caras: el neoliberal 鈥搎ue encara los problemas sociales individualiz谩ndolos y criminalizando鈥 y el de extrema derecha. Vox precisamente hace apolog铆a de la subida de penas y pide la cadena perpetua para los condenados por violaci贸n. El feminismo carcelario se alinea con esta gesti贸n securitaria de la pobreza, convirti茅ndose en una m谩quina de guerra que usa las redes sociales y los medios en una econom铆a de la indignaci贸n para conseguir leyes punitivas y conservadoras. Parece que entienden el sistema penal como algo que est谩 pensado 煤nicamente para la protecci贸n de las mujeres y no para su dominaci贸n ni para el sostenimiento del propio r茅gimen de desigualdad. Ellas no se imaginan jam谩s que puedan acabar en prisi贸n, es decir, se imaginan siempre del lado del Estado y la norma. Pero no podemos olvidar que apelar al sistema criminal tiene impactos en las personas m谩s excluidas (los hombres racializados y migrantes en este caso) y la clase trabajadora en general, que siempre van a estar sobrerrepresentados en las c谩rceles. En los juicios se amplifican las desigualdades. Por no hablar de aquellos art铆culos de la ley que criminalizaban el trabajo sexual y que acabaron cayendo por la oposici贸n de los socios de gobierno. Con ese impulso hoy el PSOE est谩 haciendo su propia ley, que contribuir谩 a la persecuci贸n y la clandestinizaci贸n de las prostitutas. Ojo con la violencia que se ejerce en nombre de la lucha contra la violencia sexual.

Por otra parte, m谩s all谩 del debate de las penas, se podr铆a haber puesto el acento en defender otros aspectos de la ley que casi ning煤n medio recoge pero que son importantes para explicar que se pueden hacer cosas m谩s all谩 de la prisi贸n. Estas ser铆an, por ejemplo, las medidas destinadas a la prevenci贸n, as铆 como a proteger a las v铆ctimas, las ayudas econ贸micas y laborales, pero tambi茅n la previsi贸n de servicios de asistencia especializada. (Aunque son medidas que, como dependen de la asignaci贸n presupuestaria, est谩n por desarrollar, se tendr铆an que poner sobre la mesa cuando se habla de intervenci贸n estatal contra las violencias). Tambi茅n ha sido muy importante la previsi贸n de garant铆a de los derechos de las v铆ctimas en situaci贸n administrativa irregular que pretende corregir, al menos un poco, la desprotecci贸n de estas migrantes. Pero eso parece que no da votos.

Hay un feminismo de base que, desde hace a帽os, trabaja una l铆nea antipunitiva a la que le queda todav铆a mucho camino para imaginar y construir otras l贸gicas, para lograr introducir en el debate p煤blico cuestiones como qu茅 significa la justicia feminista 鈥搕ransformativa o restaurativa鈥 y c贸mo evitar reforzar el sistema penal en nombre del feminismo. 鈥淓l debate sobre el sistema carcelario esta虂 cada vez ma虂s presente en el movimiento feminista por diferentes motivos, entre otros: porque la ca虂rcel es un espacio en el que sistema虂ticamente se conculcan los derechos humanos; porque destruye la humanidad y la dignidad de las personas; porque se ha convertido en una fuente de negocio en nombre de la 鈥榮eguridad鈥; porque reproduce y afianza las relaciones de poder entre las personas; porque es reflejo de una estructura social violenta; y porque es una 鈥榚scuela鈥 de machismo y de masculinidad hegemo虂nica y agresiva鈥, dice este documento del movimiento feminista vasco pensado para abrir debates.

Autora:



Nuria Alabao



Es periodista y doctora en Antropolog铆a. Es miembro de la Fundaci贸n de los Comunes.

Fuente: https://ctxt.es/es/20221101/Firmas/…;mm=mobile-medium