Un caso tan extra帽o como inquietante. El editor franc茅s Ernest Moret, de 28 a帽os y responsable de derechos en el extranjero de la editorial de izquierdas La Fabrique, fue detenido el lunes 17 de abril por la noche en la estaci贸n londinense de Saint Pancras. El representante del exitoso escritor de ciencia ficci贸n Alain Damasio viajaba a Londres para participar en la Feria del Libro, donde ten铆a previstos varios encuentros profesionales. Despu茅s de someterle a un estricto interrogatorio en el control fronterizo en Par铆s, la polic铆a brit谩nica le arrest贸 a su llegada a la capital recurriendo a la legislaci贸n antiterrorista. 驴El motivo? Un misterio.

鈥淒esconocemos los motivos de su arresto鈥, explica a CTXT su abogada Marie Dos茅, que no pudo acompa帽arle en los interrogatorios hasta el martes. 鈥淭odas las preguntas que le hicieron trataban exclusivamente sobre problem谩ticas francesas, como la reforma de las pensiones, el presidente Emmanuel Macron, las manifestaciones鈥︹, a帽ade esta letrada que ha participado en numerosos casos con una dimensi贸n pol铆tica. Pese a su liberaci贸n el 18 de abril por la tarde, Ernest deber谩 comparecer de nuevo ante jueces brit谩nicos en mayo. Debido a la legislaci贸n antiterrorista, 鈥減odr铆an incriminarlo por haberse negado a dar las contrase帽as de su ordenador port谩til y de su tel茅fono m贸vil鈥, explica Dos茅.

De hecho, la polic铆a brit谩nica le requis贸 su tel茅fono y su ordenador. Esta confiscaci贸n de objetos que 鈥渃ontienen elementos sobre su vida privada y profesional me parece muy preocupante鈥, afirma la abogada. 鈥淓s la primera vez que se detiene en Reino Unido a trav茅s de la legislaci贸n antiterrorista al responsable de derechos en el extranjero de una editorial francesa鈥, recuerda sobre este arresto, que ha generado preocupaci贸n y estupefacci贸n en la izquierda francesa, brit谩nica y de otros pa铆ses europeos.

鈥淯n ataque del Estado franc茅s contra una editorial鈥

驴Qu茅 fue lo que motiv贸 el arresto de Ernest por parte de la polic铆a fronteriza en Londres? En Francia, muchos temen que se debi贸 a una petici贸n de las fuerzas de seguridad galas. 鈥淓ste caso nos hace pensar en una preocupante colaboraci贸n entre las autoridades brit谩nicas y las francesas. Representa un ataque del Estado franc茅s contra una editorial cuyo cat谩logo y pol铆tica editorial se inscriben en el pensamiento cr铆tico y en la oposici贸n a las pol铆ticas gubernamentales鈥, denunciaron un colectivo de editores en las p谩ginas del diario digital Mediapart.

鈥淐reemos que se trata de una detenci贸n arbitraria para generar miedo e insinuar que nos est谩n vigilando鈥

鈥淐reemos que se trata de una detenci贸n arbitraria para generar miedo e insinuar que nos est谩n vigilando. Pero no se debe a ning煤n delito en concreto鈥, sostiene Sim贸n V谩zquez, al frente de la editorial Verso Libros, que colabora con La Fabrique. 鈥淓rnest hac铆a mucho tiempo que no hab铆a estado en Reino Unido y no ten铆a ninguna causa abierta all铆鈥, recuerda este editor catal谩n, quien viaj贸 expresamente a Londres para ayudar a sus compa帽eros de La Fabrique. Fundada en 1998 por el escritor 脡ric Hazan, esta editorial independiente es conocida por sus ensayos de izquierdas. Publica las obras de prestigiosos intelectuales como el fil贸sofo Jacques Ranci猫re, el economista Fr茅d茅ric Lordon, el soci贸logo 脡ric Fassin (colaborador habitual de CTXT), as铆 como la polit贸loga Fran莽oise Verg猫s o la historiadora Sophie Wahnich.

En su cat谩logo tambi茅n aparece el activista sueco Andreas Malm, cercano al colectivo Soul猫vements de la Terre (Sublevaci贸n de la Tierra). El Gobierno franc茅s amenaza con la ilegalizaci贸n de este movimiento, despu茅s de sus protestas contra un gran embalse de agua en Sainte-Soline (suroeste), en las que hubo disturbios y una dura respuesta policial. La polic铆a lanz贸 m谩s de 4.000 granadas y dej贸 a dos manifestantes en coma. Uno de ellos sigue entre la vida y la muerte, un mes despu茅s de haber sido ingresado.

驴Macron proh铆be incluso las caceroladas?

鈥淢e opongo a ceder al terrorismo intelectual de extrema izquierda que consiste en invertir los valores: los agitadores se convierten en los agredidos y los polic铆as en los agresores鈥, asegur贸 a principios de abril el ministro del Interior, G茅rald Darmanin. Las declaraciones sin mesura de este exdelf铆n del conservador Nicolas Sarkozy, dispuesto a cualquier tipo de exceso para que lo nombren primer ministro, resultan habituales en la esfera p煤blica gala. Pero al hablar de 鈥渢errorismo intelectual鈥 llev贸 a un nivel m谩s que preocupante la demonizaci贸n de la izquierda por parte del macronismo, lo que contribuye, al mismo tiempo, a la normalizaci贸n de la ultraderecha.

Los abusos policiales se han multiplicado durante la oleada de protestas contra la subida de la edad m铆nima de jubilaci贸n

Como ya sucedi贸 con la revuelta de los chalecos amarillos, los abusos policiales se han multiplicado durante la oleada de protestas contra la subida de la edad m铆nima de jubilaci贸n de 62 a 64 a帽os (con lo cual se requieren 43 a帽os cotizados para recibir una pensi贸n completa). Un hombre est谩tico que recibi贸 un pu帽etazo en la cara, j贸venes que denunciaron tocamientos sexuales por parte de agentes, una manifestante que perdi贸 un dedo en Rouen debido a una granada policial, un sindicalista de la SNCF que se ha quedado sin un ojo, militantes de la CGT a los que detuvieron por circular cerca del El铆seo con una camioneta con pancartas contrarias a la reforma鈥 Es larga la lista de ejemplos de este tipo durante un periodo en el que la inflexibilidad de Macron aboc贸 a Francia a 鈥渟u crisis democr谩tica m谩s grave desde la guerra de Argelia鈥, seg煤n el historiador moderado Pierre Rosanvallon.

La represi贸n lleg贸 esta semana hasta el absurdo. Ante la multiplicaci贸n de las caceroladas, un prefecto (equivalente del delegado del gobierno) prohibi贸 el jueves los 鈥渄ispositivos portables sonoros鈥. Por consiguiente, los polic铆as se dedicaron a requisar las cazuelas de aquellos manifestantes que se acercaron al pueblo de Ganges (sudeste), donde el presidente visit贸 un instituto protegido por un amplio dispositivo policial. Ante lo rid铆culo de la situaci贸n y las cr铆ticas generadas, el Gobierno responsabiliz贸 a los antidisturbios de haber hecho una interpretaci贸n demasiado estricta del decreto.

Esta requisaci贸n de cazuelas resulta esperp茅ntica, pero al mismo tiempo preocupante al haberse ejecutado gracias a una decisi贸n de la prefectura basada en varias leyes antiterroristas. Macron parece dispuesto a todo, o casi todo, para imponer su reforma y demonizar a los manifestantes. Una deriva cada vez m谩s autoritaria y violenta que, si en lugar de Francia, tuviera lugar en Hungr铆a o Venezuela, generar铆a una condena un谩nime.