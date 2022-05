La posible anulaci贸n de la

candidatura de Macarena Olona a las elecciones andaluzas, derivada de no residir realmente en Salobre帽a,

la poblaci贸n donde est谩 empadronada, es una noticia que, m谩s all谩 de que sea

buena o mala, es divertid铆sima. Olona es diputada por Granada en el Congreso,

pero para eso no le fue necesario empadronarse all铆: el sistema electoral estatal

permite la existencia de 芦cuneros禄, es decir, de diputados que no residen en la provincia por la que son elegidos. Es una pr谩ctica habitual, y legal, de todos

los partidos: colocan a sus personas clave en el primer puesto de listas electorales

que seguro obtendr谩n alg煤n diputado, aunque esas personas nunca hayan pisado

esa provincia.

Sin embargo, en las Comunidades

Aut贸nomas la cosa no tiene por qu茅 ser igual. El art铆culo 104.4 del Estatuto de Autonom铆a andaluz reconoce derecho de sufragio pasivo (ser elegible) en

las elecciones al Parlamento de Andaluc铆a solo a 芦los andaluces y andaluzas mayores

de dieciocho a帽os禄. El art铆culo 5 del mismo texto legal considera andaluces

a 芦los ciudadanos espa帽oles que (鈥) tengan vecindad administrativa en

cualquiera de los municipios de Andaluc铆a禄. Vecindad administrativa significa

padr贸n.

Es decir, que para presentarse a las

elecciones auton贸micas en Andaluc铆a tienes que estar empadronado all铆. Si no lo

est谩s (como le puede pasar a Olona si sigue adelante el procedimiento que ha

iniciado el Ayuntamiento de Salobre帽a) no puedes presentarte. No es, como ha

dicho Moreno Bonilla, una cuesti贸n administrativa: es el prerrequisito necesario

para participar en las elecciones. Si no eres andaluz no tienes derecho al voto

en Andaluc铆a, y lo que define ser andaluz es, precisamente, la residencia en

Andaluc铆a expresada por medio del padr贸n.

Porque ese es precisamente el quid

de todo el asunto. Lo que Olona no parece haber entendido es que el padr贸n es la

constancia administrativa del lugar en el que vives de verdad. No es 芦me

empadrono donde yo quiera para votar all铆禄, sino 芦me empadrono donde realmente

vivo y eso permite demostrar que vivo all铆 a efectos de toda una serie de derechos禄.

El art铆culo 15 LBRL lo deja claro: todo residente en Espa帽a debe

empadronarse en el lugar donde resida actualmente; ese padr贸n determina la

poblaci贸n del municipio y concede la condici贸n de vecino a todos sus miembros. Cuando

uno est谩 empadronado en un lugar donde no vive, est谩 mintiendo. Si lo hace

dentro del mismo municipio no es muy grave, pero si se empadrona en otro

municipio, otra provincia o, incluso, otra Comunidad Aut贸noma, la Administraci贸n

puede ponerse inquisitiva y hacer cierta cantidad de preguntas.

驴Por qu茅? 驴Por qu茅 es tan importante

el padr贸n municipal? 驴Qu茅 m谩s da que una persona est茅 empadronada en un lugar o

en otro? Pues es importante, entre otras cosas, porque el padr贸n municipal es

la base para el censo electoral.

El censo electoral es el mecanismo

central de unas elecciones, porque determina qui茅n puede votar y qui茅n no. Es mucho

m谩s importante que la forma de emitirse el voto o que la f贸rmula de conversi贸n

de votos en esca帽os. Uno de los problemas end茅micos del sistema electoral de

EE.UU., por ejemplo, es que el censo no se realiza de oficio, sino que cada

votante debe solicitar expl铆citamente su inscripci贸n. En un pa铆s donde la Administraci贸n

electr贸nica est谩 tan poco extendida, eso significa que debe perder dos ma帽anas

en el proceso electoral: la de registrarse y la de votar. Aunque hay Estados que

han implementado soluciones (como permitir el registro a la vez que el voto o habilitar

el tr谩mite por Internet), la formaci贸n del censo electoral es una forma excelente

de excluir poblaci贸n indeseable -l茅ase afroamericanos- del sistema.

En Espa帽a el censo electoral se elabora de oficio. Hay dos censos, el CER (residentes en Espa帽a) y el CERA (ausentes,

es decir, residentes en el extranjero). La inscripci贸n es obligatoria. Por centrarnos

solo en el CER, los Ayuntamientos tramitan directamente la inscripci贸n de sus

residentes en el censo electoral. Es decir, que en el momento en que te empadronas

en una determinada poblaci贸n, el Ayuntamiento de ese lugar pasa a inscribirte en

el censo electoral.

El proceso es mensual. El pen煤ltimo

d铆a h谩bil de cada mes, los Ayuntamientos env铆an a la Oficina del Censo

Electoral (una entidad p煤blica que tiene una delegaci贸n por provincia) todas

las alteraciones que se hayan producido en su padr贸n durante ese mes. Con todos

esos datos, la OCE forma el censo y lo publica con referencia al d铆a 1 del mes.

Ese censo est谩 dividido en secciones territoriales, que son agrupaciones de

entre 500 y 2.000 electores, en cada una de las cuales hay una o m谩s mesas

electorales.

Aunque sea lo que ahora nos

interesa, el padr贸n municipal no solo sirve para formar el censo electoral. Para

empezar, hacerse una idea cabal de cu谩ntas personas viven en un municipio y qu茅

caracter铆sticas tienen es vital a la hora de plantear pol铆ticas p煤blicas. No es

lo mismo un municipio de 30.000 habitantes que son principalmente jubilados que

uno de 500.000 compuesto en su mayor铆a de personas sin estudios en edad

laboral. Para seguir, y en los diez a帽os que median entre censo de poblaci贸n y

censo de poblaci贸n (1), la 煤nica fuente para establecer las cifras oficiales de

poblaci贸n en Espa帽a es el padr贸n municipal. Y, por 煤ltimo, el padr贸n sirve de

fuente para realizar estad铆sticas de poblaci贸n, por lo que debe ser fiable.

Esto quiere decir que los

Ayuntamientos tienen una serie de obligaciones en

relaci贸n con el padr贸n. Est谩n en el art铆culo 17 LBRL. Para empezar, los

Ayuntamientos deben gestionar su padr贸n por medios inform谩ticos. Cada cierto

tiempo, todos los Ayuntamientos env铆an sus padrones al INE, que es quien realiza

comprobaciones y evita duplicidades. Esta es la forma, por ejemplo, en que el

Ayuntamiento de Madrid sabe que una persona que ten铆a empadronada reside ahora

en, por ejemplo, Sanxenxo: porque el ayuntamiento gallego le ha mandado sus

datos al INE, el INE ha visto que este ciudadano estaba empadronado dos veces y

le ha pedido a Madrid que anule su inscripci贸n por ser la m谩s antigua.

Sin embargo, la obligaci贸n m谩s

importante de los Ayuntamientos es la de realizar 芦las actuaciones y

operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los

datos contenidos en 茅stos concuerden con la realidad禄 (art铆culo 17.2 LBRL). Si no

lo hacen, el INE se les echa encima y lo realiza por ellos, al margen de las

sanciones que procedan. As铆 que no se trata de una broma. Si un Ayuntamiento sospecha

que hay alg煤n dato censal que no corresponde con la realidad, tiene la

obligaci贸n de comprobarlo y dar de baja a quien sea.

Volvemos al caso de Olona. Aqu铆 no

es que el Ayuntamiento de Salobre帽a tenga base para sospechar que la

inscripci贸n de esta se帽ora es fraudulenta: es que el due帽o de la casa donde

presuntamente vive, un correligionario suyo, admiti贸 en la SER que ella no resid铆a

ah铆 de verdad. Es notable c贸mo esta gente parece creer que las normas son algo que

se les aplica solo y exclusivamente a los dem谩s, la verdad. Aparte de eso, el

Ayuntamiento ha realizado una serie de comprobaciones (enviar a la Polic铆a a

ver si estaba Olona en la casa, por ejemplo) y ahora le ha dado quince d铆as

para que alegue lo que considere.

La exclusi贸n de Olona del padr贸n

municipal puede darse por hecha. Ahora, no es tan claro que eso vaya a

significar su exclusi贸n del censo electoral y, por tanto, la revocaci贸n de su

condici贸n de candidata. Eso no lo decide el Ayuntamiento, sino la Junta Electoral.

Y no hay una norma espec铆fica que regule el caso de que un candidato haya ama帽ado su inclusi贸n en el censo electoral. Ni siquiera

se considera delito electoral empadronarse falsamente en un lugar con el

objetivo de entrar en el censo de dicho lugar (2).

En teor铆a, una vez abierto el

proceso electoral solo se aceptan reclamaciones en relaci贸n a los propios datos

censales del reclamante: no se me ha inscrito cuando y donde deb铆a, hay un

error en los datos, etc. Tambi茅n se admiten reclamaciones de las candidaturas

electorales por inscripciones fraudulentas, pero tienen que ser masivas (la ley

usa el t茅rmino 芦incremento de residentes significativo y no justificado禄 en una

circunscripci贸n), no vale que lo haga una persona sola.

Sin embargo, esto no es tanto una reclamaci贸n

en materia de censo como la constataci贸n, por parte de un Ayuntamiento, de que

la inscripci贸n censal de una candidata fue manifiestamente falsa: que esta

persona no viv铆a en Salobre帽a cuando se empadron贸 en noviembre, no viv铆a

tampoco all铆 cuando se cerr贸 el censo electoral en febrero y, desde luego,

sigue sin vivir all铆 ahora que se ha iniciado el procedimiento electoral.

Ante esto, la Junta Electoral puede

reaccionar de varias formas. La primera es ponerse formalista: el censo est谩

cerrado, se cerr贸 a 1 de febrero, y desde entonces no se pueden hacer cambios. Al

fin y al cabo, tener un censo electoral fijo e inmodificable es uno de los requisitos

de un proceso electoral limpio y justo. No podemos estar haciendo cambios ante

cualquier irregularidad.

Otra interpretaci贸n ser铆a,

precisamente, la que pone el acento en lo contrario. La inscripci贸n fue

fraudulenta, ya que Olona solo se empadron贸 en Salobre帽a porque el Estatuto de

Autonom铆a le exig铆a tener vecindad administrativa andaluza para poder

presentarse. Dado que ese empadronamiento fue falso, su inscripci贸n censal tambi茅n

debe serlo y, por tanto, ha de imped铆rsele votar en las elecciones y presentarse a ellas. El censo electoral no es m谩s que una herramienta para

garantizar la limpieza del proceso y no puede ponerse su integridad por encima

de enga帽os flagrantes.

Sea lo que sea lo que resuelva la

Junta Electoral, esto va m谩s all谩 de lo censal. Hay un dato jur铆dico b谩sico:

una persona sin vecindad administrativa en Andaluc铆a carece de derecho de

sufragio activo y pasivo en la misma. Aunque la Junta Electoral o los

tribunales posteriores la mantuvieran en el censo electoral, podr铆a recurrirse

con base a este argumento: esta persona no es legalmente andaluza, por lo que,

diga lo que diga la Junta Electoral, no se la puede proclamar como electa. El Estatuto

lo proh铆be.

Nos esperan todav铆a escenas en el

culebr贸n. A pesar de los plazos acelerados que tienen las reclamaciones sobre

tr谩mites electorales, no creo que est茅 esto resuelto el d铆a de las elecciones. Y

lo m谩s probable es que Olona, en aplicaci贸n de una medida cautelar, pueda

acabar present谩ndose y sacando (previsiblemente) su acta de diputado.

Al menos, esto ha servido para exponer

ante todo el pa铆s el aura de se帽oritos que llevan siempre encima estos

supuestos defensores de los obreros y la gente com煤n. Algo es algo.

(1) El censo de poblaci贸n (no el

electoral) es una operaci贸n estad铆stica que hace el INE cada diez a帽os. Contiene

una radiograf铆a completa de la poblaci贸n del pa铆s.

(2) S铆 es delito que un funcionario

ama帽e el censo.

