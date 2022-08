Tras cuatro temporadas de lluvia fallidas, veintid贸s millones de personas padecen hambre en el Cuerno de 脕frica, advierten desde el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. La cifra, tan categ贸rica como abstracta, toma forma ante las im谩genes de ni帽os y mujeres que deben caminar decenas de kil贸metros en busca de agua, mientras a su alrededor cabras, camellos y jirafas sucumben sobre el 谩rido suelo. Ning煤n lugar parece a salvo. En Estados Unidos, un lago y embalse artificial que abastece a millones de personas se encoge y saca a flote basura, barcos y hasta restos humanos. El lago de Garda es el m谩s grande de Italia, pero este agosto est谩 en su nivel m谩s bajo en quince a帽os. En China, mientras paralizan f谩bricas por falta de energ铆a, en el campo intentan 鈥渟embrar鈥 nubes para que llueva sobre el r铆o Yangtz茅, el m谩s largo del pa铆s. En el delta del Paran谩 argentino la vegetaci贸n seca de humedales se convierte en combustible de las quemas intencionales que arrasan cientos de miles de hect谩reas. Por Valeria Foglia (Emergencia en la Tierra).



Hay varios tipos de sequ铆as, tienen varias causas y no ocurren de la misma manera en todos lados. Las actuales son graves y, en algunos casos, sin precedentes. Como fen贸meno, pueden afectar los cultivos, la provisi贸n de agua potable y energ铆a, la circulaci贸n fluvial y los ecosistemas. Friederike Otto y Ben Clarke, especialistas en atribuci贸n clim谩tica, ubican los focos calientes: Europa, el Mediterr谩neo, Sud谩frica, el centro y este de Asia, el sur de Australia y la parte oeste de Norteam茅rica. Les siguen los pasos el oeste y el centro de 脕frica, el noreste de Sudam茅rica y Nueva Zelanda.

No hace falta ser experto para afirmar que si el calentamiento global persiste se profundizar谩 el impacto de las sequ铆as. Tres entraron en el ranking de Christian Aid sobre los desastres clim谩ticos m谩s costosos de 2021: la bajante hist贸rica del r铆o Paran谩 鈥搚 por 鈥渉ist贸rica鈥 se refieren a los registros de setenta y siete a帽os鈥, asociada a la combinaci贸n de crisis clim谩tica y deforestaci贸n; la agon铆a del lago Chad 鈥揝ahel africano鈥 y la inseguridad alimentaria en el Cuerno de 脕frica.

Horrific. Humans and wildlife alike are struggling for survival due to another historic drought in the horn of Africa.

Las sequ铆as no ocurren solo por falta de lluvia, granizo, aguanieve o nieve. La variabilidad regular del tiempo, los ciclos naturales como El Ni帽o o La Ni帽a y hasta las erupciones volc谩nicas pueden cumplir un papel. Aunque no todas las causas sean naturales, tampoco es f谩cil discernir la influencia de la crisis clim谩tica.

Los investigadores deben analizar cada caso en funci贸n de modelos clim谩ticos, observaciones y registros del paleoclima. Un buen punto de partida es estudiar c贸mo impacta en cada lugar el calentamiento de 1.2 潞C desde niveles preindustriales. Se sabe, por ejemplo, que las temperaturas cada vez m谩s altas aumentan la evaporaci贸n de la humedad superficial y hacen que las lluvias sean m谩s frecuentes que las nevadas y el granizo.Otto y Clarke distinguen entre:

De todas, los investigadores se帽alan que las sequ铆as agr铆colas y ecol贸gicas son las que tienen lazos m谩s claros con la crisis clim谩tica. Atribuyen mayor confianza a los diagn贸sticos sobre regiones que tienen m谩s de un tipo de sequ铆a, pero piden cautela y recuerdan que el cambio clim谩tico nunca es la 煤nica causa. Como otros fen贸menos, las sequ铆as tambi茅n pueden empeorar por la acci贸n humana directa: deforestaci贸n, monocultivos y mala gesti贸n h铆drica.

Para Benjamin Cook, del Instituto Goddard de la NASA, la sequ铆a es un fen贸meno interdisciplinario, no solo ligado a la labor de meteor贸logos, hidr贸logos y climat贸logos. Sus efectos, como las crisis alimentarias, las malas cosechas, las p茅rdidas de infraestructura por incendios, los desplazamientos forzosos y los apagones por falta de energ铆a son materia para economistas, soci贸logos y antrop贸logos.

En contexto de una crisis alimentaria global sin precedentes 鈥搖n mix de guerras, pandemia y crisis clim谩tica鈥, la situaci贸n de Etiop铆a, Kenia y Somalia es desesperante. Tras la cuarta sequ铆a consecutiva en la regi贸n, veintid贸s millones de personas sufren una grave inseguridad alimentaria (nueve millones se sumaron desde comienzos de a帽o). Los campamentos de emergencia, rudimentarios y sin acceso a lo b谩sico, son el destino de muchos que se vieron obligados a salir en busca de alimentos o nuevas tierras de pastoreo.

Los pron贸sticos dan por descontada una nueva temporada fallida de lluvias entre octubre y diciembre. De darse una quinta sequ铆a, crece el riesgo de una hambruna generalizada en una de las regiones m谩s pobres del mundo. En esta emergencia, la poblaci贸n recibe asistencia de programas de la ONU, que reparte efectivo a las familias y alimentos enriquecidos a mujeres y ni帽os como intento de paliar las crecientes tasas de desnutrici贸n, especialmente en Somalia.

Las sequ铆as en el Cuerno de 脕frica son recurrentes en las 煤ltimas cuatro d茅cadas. Seg煤n un estudio de atribuci贸n de 2015 compilado por Carbon Brief, estos eventos son m谩s graves o tienen mayor probabilidad en la crisis clim谩tica, no tanto por falta de lluvias como por mayores temperaturas y un aumento de la radiaci贸n entrante. De continuar la tendencia al calentamiento, las predicciones no son alentadoras para muchas regiones de 脕frica Oriental.

鈥淪i me ves, llora鈥, dice la inscripci贸n medieval en las llamadas 鈥piedras del hambre鈥, que en el verano europeo quedaron expuestas por la hist贸rica bajante del Rin en Alemania. No es un dato de color: el ma铆z, la soja y el girasol tendr谩n un rendimiento entre el 12 y el 16 % inferior al promedio de cinco a帽os, como confirm贸 un reporte reciente del Centro Com煤n de Investigaci贸n (JRC en ingl茅s) de la Comisi贸n Europea.

Con d茅ficit de lluvias y olas de calor, este agosto empeoraron las condiciones secas que Europa padece desde comienzos de a帽o y que avivaron incendios gigantescos en varios pa铆ses. Para Andrea Toreti, investigador principal del JRC, la sequ铆a de 2022, todav铆a en estudio, va camino a superar la de 2018, que hasta ahora ostenta oficialmente el t铆tulo de 鈥渓a peor鈥 en los 煤ltimos quinientos a帽os.

Consultado por Emergencia en la Tierra, el cient铆fico italiano indic贸 que la comparaci贸n hist贸rica surge de un estudio que identific贸 que las anomal铆as de temperatura y precipitaciones de 2018 eran 鈥溍簄icas鈥 en medio milenio. Mientras ese a帽o 鈥渆l 34 % del territorio de la UE estaba en advertencia, y el 11 % en alerta por sequ铆a, este a帽o estamos respectivamente en 47 % y 17 % para el mismo per铆odo鈥, detalla. En total, un 64 % del territorio sufre desde menos lluvias y poca humedad del suelo a da帽os en vegetaci贸n y cultivos.

Los habitantes sienten los impactos de las formas m谩s variadas, pero fundamentalmente por el descenso en el nivel del agua en los r铆os de todo el continente. Hay restricciones para el consumo en Espa帽a, Francia y Reino Unido, pero tambi茅n se ven comprometidas la navegaci贸n, la generaci贸n de energ铆a hidroel茅ctrica y la refrigeraci贸n de centrales nucleares, como en Francia.

Iban Ameztoy, un especialista en teledetecci贸n espa帽ol que reside en Italia, dijo a Emergencia en la Tierra que las consecuencias se pueden sentir 鈥渄e manera m谩s directa. Mira si no lo que est谩 pasando con los embalses de muchos lugares鈥. Para 茅l, las preocupaciones de la gente son concretas: 鈥Si te cierran el grifo o no tienes para regar tus plantaciones, el problema empieza a ser grave. O al menos la percepci贸n que tenemos al respecto empieza a cambiar鈥.

Aunque las lluvias de mediados de agosto llevaron cierto alivio, tuvieron su lado B. En Londres, Par铆s y Marsella hubo inundaciones, y las tormentas el茅ctricas causaron muertes y estragos en C贸rcega, Francia, por ca铆da de 谩rboles y derrumbe de techos. Se prev茅 que hasta noviembre siga habiendo condiciones m谩s secas y c谩lidas al oeste del Mediterr谩neo.

Para Toreti, lo que vive Europa es acorde a las proyecciones clim谩ticas. 鈥淟a intensidad y la frecuencia de este tipo de sequ铆as extremas y olas de calor, si no se toman medidas de mitigaci贸n efectivas, aumentar谩 dram谩ticamente en Europa, tanto en el norte como en el sur鈥. La salida pasa por una reducci贸n de emisiones globales junto a 鈥渆strategias de adaptaci贸n sectoriales sostenibles鈥.

En la quinta temporada de Dexter, el protagonista descubre que Boyd Fowler, un empleado del Departamento de Sanidad, es un asesino en serie que arroja a un pantano tachos con los cad谩veres de sus v铆ctimas. Pero, como dice Thomas Harris, creador de Hannibal Lecter, 鈥渘o ten茅s que inventar nada en este mundo鈥. En mayo un barril oxidado que conten铆a restos humanos sali贸 a flote en el lago y embalse artificial Mead, a unos treinta kil贸metros de Las Vegas.

Seg煤n los forenses, podr铆a tratarse de un crimen cometido por la mafia hace al menos cuatro d茅cadas. Los restos de este hombre y otros tres conjuntos 贸seos solo aparecieron porque el nivel del agua lleg贸 a su punto m谩s bajo desde la d茅cada de 1930, al 27 % de su capacidad. Adem谩s de los hallazgos macabros, salieron a la luz barcos antiguos, cochecitos de beb茅 y toneladas de basura.

Hace veintid贸s a帽os que el Mead se est谩 encogiendo, en sinton铆a con la sequ铆a en la cuenca del r铆o Colorado. Un gr谩fico de la NASA muestra que la tendencia se aceler贸 en 2020. La situaci贸n es cr铆tica: el embalse, el mayor de Estados Unidos, abastece de agua a veinticinco millones de personas en siete estados, tierras nativas y el norte de M茅xico.

El contexto no ayuda. La megasequ铆a en el oeste norteamericano podr铆a ser la peor en mil doscientos a帽os. Un grupo de expertos de la UCLA lo atribuye a la combinaci贸n de variabilidad natural con la sequ铆a causada por el calentamiento antropog茅nico. Para la NASA, el bajo nivel del agua en el lago Mead se da en un contexto en que 鈥渆l 74 % de los nueve estados del oeste enfrentan alg煤n nivel de sequ铆a; y el 35 % del 谩rea est谩 en sequ铆a extrema o excepcional鈥.

El pron贸stico oficial advierte que en 2023 los cortes de agua ser谩n una realidad en el suroeste estadounidense. Tambi茅n hay serios riesgos de que los embalses Mead y Powell alcancen la 鈥渆levaci贸n m铆nima de la piscina de energ铆a鈥, lo que da帽a la capacidad de las turbinas de las presas para generar electricidad.

DECADES OLD: Police believe the body found in a barrel at Lake Mead could have been underwater since the 1980s. The drought is revealing some of the lake’s secrets and more may be revealed #ITEAM #8NNhttps://t.co/orrkeBmru3 pic.twitter.com/3XV2HgjY8S

