Trabajo regulariza la situaci贸n de 29.000 trabajadoras que estaban cobrando por debajo del salario m铆nimo estipulado y contin煤a su campa帽a inspectora.

La Inspecci贸n de Trabajo ha regularizado la situaci贸n laboral de 28.904 empleadas del hogar, que han dado como resultado el afloramiento de 12 millones de euros no abonados, que se desglosan en un incremento de 6,5 millones de euros al mes en salarios impagados y de 5,5 millones de euros al mes en bases de cotizaci贸n no aportadas por los empleadores. La investigaci贸n ha consistido en detectar aquellas personas de personal dom茅stico a las que no se les hab铆a actualizado el nuevo salario m铆nimo interprofesional, fijado para 2020 y 2021 en 950 euros al mes en 14 pagas.

Seg煤n ha informado el Ministerio de Trabajo, estas regularizaciones son fruto de la primera fase de la campa帽a inspectora y de sensibilizaci贸n dirigida a los empleadores, iniciada a principios de febrero y que se ha cerrado el 31 de marzo y en la que se han enviado 47.749 cartas solicitando la actualizaci贸n salarial. Esto supone que se han regularizado el 60,5% de los casos comunicados.

Actualmente, la Inspecci贸n tiene previsto activar una segunda fase de env铆o de cartas a aquellos empleadores que persistan en errores o irregularidades despu茅s de haber recibido la primera misiva, ha informado Trabajo.