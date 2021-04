La Inspección de Trabajo aflora 5,8 millones en salarios mensuales impagados a empleadas del hogar

–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia April 7, 2021 96 puntos de vista





Se trata de la primera fase de una campa帽a para garantizar que las trabajadoras dom茅sticas cobran al menos el salario m铆nimo, por la que 25.366 hogares han regularizado lo que pagaban a sus empleadas tras el toque de atenci贸n de la Inspecci贸

M谩s de 5,8 millones de euros en salarios impagados a trabajadoras del hogar. Es lo que la Inspecci贸n de Trabajo ha aflorado hasta el momento en una campa帽a para vigilar las condiciones salariales de este colectivo, en su mayor铆a compuesto por mujeres y muy precarizado. En concreto, la iniciativa busca garantizar que las empleadas no cobran por debajo del salario m铆nimo interprofesional (SMI), el sueldo m铆nimo garantizado por ley. Hasta el 25 de marzo, en una fase todav铆a inicial de la campa帽a que se basa en regularizaciones 鈥渧oluntarias鈥, los salarios mensuales de los casos analizados se han incrementado en 鈥5.800.570 euros鈥 en total, explican a elDiario.es en el Ministerio de Trabajo.

El Ministerio comunic贸 el pasado 1 de febrero que la Inspecci贸n de Trabajo hab铆a desplegado una campa帽a para evitar el pago por debajo del SMI a las trabajadoras del hogar y de cuidados. La iniciativa consisti贸 en el env铆o de cartas informativas a 47.749 hogares empleadores en los que la autoridad laboral hab铆a detectado indicios de incumplimiento, con el emplazamiento a que regularizaran los salarios de sus trabajadoras.

La Inspecci贸n dio de plazo a los hogares hasta el 31 de marzo para que declarasen 鈥渆l salario real actual desde el 1 de enero de 2021鈥 de sus trabajadoras, que recordaba que no pod铆a 鈥渟er inferior al SMI vigente鈥. Es decir, a los 950 euros al mes en 14 pagas (1.108,33 euros mensuales en 12 pagas) por contratos a jornada completa. Si el 31 de marzo no hab铆an regularizado su situaci贸n, la Inspecci贸n pasar铆a a una segunda fase: el inicio de 鈥渁ctuaciones inspectoras de comprobaci贸n por parte de la ITSS鈥.

Seg煤n los 煤ltimos datos de la campa帽a, hasta el 25 de marzo, 鈥渟e han regularizado 25.366 casos de los 47.749 empleadores contactados鈥, responden en el Ministerio de Trabajo. Es decir, que a falta de completarse la primera fase de iniciativa de regularizaci贸n 鈥渧oluntaria鈥, ya ha habido regularizaciones de salarios en el 鈥53,12%鈥 de los hogares contactados, subrayan desde Trabajo.

驴En qu茅 se traducen esas m谩s de 25.300 regularizaciones? Muy mayoritariamente, en el aumento del sueldo de esas trabajadoras. 鈥淪olo el 4,7% de los casos ha bajado el salario鈥, apuntan en el Ministerio. 鈥淗asta el 25 de marzo el incremento observado en los salarios mensuales de los casos enviados alcanza los 5.800.570 euros鈥 en total, explican desde el Ministerio. M谩s de 5,8 millones de euros que las empleadas no recib铆an y que han aflorado a ra铆z de la acci贸n de la Inspecci贸n de Trabajo.

Posibles sanciones en la segunda fase de la campa帽a

Cuando se complete la primera etapa de la campa帽a, la Inspecci贸n iniciar谩 la segunda fase, que consistir谩 en comprobaciones de las condiciones laborales de las empleadas de los hogares que no han respondido a la misiva de la autoridad laboral. Este procedimiento 鈥減uede conllevar sanciones鈥, recuerda la Inspecci贸n.

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) considera una infracci贸n grave 鈥渆stablecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo鈥, lo que puede conllevar multas de 626 a 6.250 euros, afirma Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social (SITSS).

Ercoreca a帽ade que 鈥渟e considera que es impago si hay un retraso o incumplimiento superior a tres meses鈥, de tal manera que la infracci贸n es considerada muy grave (art铆culo 8.1 de la LISOS), que puede ser sancionada con multas que van de los 鈥6.251 a 187.515 euros鈥 seg煤n la gravedad de los casos.

La vulnerabilidad de no tener derecho al paro

Por el D铆a de las Trabajadoras del Hogar, el 30 de marzo, varios colectivos de trabajadoras exigieron de nuevo al Gobierno y en concreto a la ministra de Trabajo, Yolanda D铆az, que les reconozcan por fin el acceso a la protecci贸n por desempleo. El empleo del hogar es el 煤nico en nuestro pa铆s que no genera derecho a ninguna prestaci贸n por desempleo y el 煤nico en el que se puede despedir sin alegar causa alguna, entre otras particularidades que convierten esta profesi贸n en una de las m谩s precarias.

Con la pandemia, la situaci贸n de estas trabajadoras ha empeorado mucho. 鈥淓l impacto ha sido brutal. Tenemos compa帽eras a pie de calle, pidiendo en los bancos de alimentos, porque realmente no nos est谩n dando soluciones鈥, advirti贸 el pasado mi茅rcoles Rafaela Pimentel, trabajadora del hogar de la asociaci贸n Territorio Dom茅stico. Debido a la crisis por el coronavirus, el Ejecutivo aprob贸 por primera vez un subsidio de desempleo extraordinario para empleadas del hogar, del que 鈥渟e presentaron unas 56.000 solicitudes, de las que se reconocieron y pagaron un 80%, cerca de 44.000鈥, explican en el Ministerio de Trabajo.

Las asociaciones de empleadas dom茅sticas valoran el subsidio, in茅dito, pero recuerdan que se trat贸 de un parche temporal y critican que no se haya prorrogado pese a que la crisis por la pandemia contin煤a. Las trabajadoras del hogar reclaman un derecho al desempleo de manera permanente, que las equipare al resto de empleados y les d茅 seguridad. Es un compromiso del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que plasm贸 en su acuerdo de coalici贸n la intenci贸n de ratificar el Convenio n煤mero 189 de la OIT, que equipara los derechos de este colectivo de empleadas respecto al conjunto de trabajadores.

Yolanda D铆az ha reafirmado p煤blicamente en varias ocasiones su voluntad de ratificar el convenio, pero el Ministerio todav铆a no da una fecha concreta para ello. 鈥淓ste es un proceso largo y complejo y ahora se est谩 en una fase inicial de informes y trabajo previo鈥, apuntan en Trabajo. Despu茅s de muchas promesas incumplidas en el pasado de los gobiernos precedentes, las empleadas del hogar no se f铆an y piden hechos. 鈥淪olo hace falta voluntad pol铆tica, 驴cu谩nto m谩s tenemos que esperar?鈥, critic贸 Pimentel. 鈥淯na sociedad que permite que m谩s 600.000 mujeres est茅n en estas condiciones no es una sociedad que deba estar orgullosa鈥, sostuvo Pilar Gil, ex trabajadora del hogar y pensionista.