De parte de CGT El Picador October 11, 2022 157 puntos de vista

Tras la denuncia interpuesta por parte de la Secci贸n Sindical de CGT en materia de salud laboral, parece ser que a la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social en bloque tampoco le ha hecho mucho til铆n la figura del 鈥渁miguito de salud mental鈥, m谩s conocido como Mental Health Ally (MHA).

En concreto se ha pronunciado en contra de mantener dicha figura pues contraviene los art铆culos 14 y 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevenci贸n de Riesgos Laborales, con lo cual a pesar de las enormes resistencias por parte de empresa y Servicio de Prevenci贸n de la misma (Servicio M茅dico, T茅cnicos, Designados puestos a dedo por su parte, etc.) ante nuestras quejas y sugerencias plasmadas en los Comit茅s de Seguridad y Salud, finalmente, en virtud del art铆culo 43.1 de la citada Ley, debe eliminarse esta figura o adaptarla para que no constituya de ninguna manera un correveidile que maneje informaci贸n ni datos personales de salud de nadie, cosa que adem谩s no es en absoluto necesaria ni recomendable. En paralelo a todo esto, desde esta Secci贸n Sindical hemos lanzado sugerencias para que se proporcione formaci贸n y conocimientos, pero de forma divulgativa general a todo el personal, y se vaya as铆 concienciando de la importancia de las patolog铆as de salud mental de origen laboral, estando en mano de la empresa no propiciarlas cuando son sufridas con motivo u ocasi贸n de un trabajo mal gestionado.

Las fisuras que esta figura podr铆a potencialmente ocasionar al manejar una formaci贸n a todas luces insuficiente podr铆an ser entre otras: Una mala gesti贸n de los problemas emocionales a la persona objeto del asesoramiento, una ansiedad a帽adida o problemas asociados de gesti贸n emocional a la persona que emite esos consejos si finalmente no producen el efecto deseado o incluso si el efecto deseado no es el terap茅uticamente correcto. Un potencial mal uso de la informaci贸n de salud por una persona que no est谩 sujeta a sigilo profesional ni tiene las capacidades ni formaci贸n adecuadas en materia de tratamiento ni gesti贸n de la salud. Es decir, por ejemplificar, si el MHA tuviese o llegase a tener poder de decisi贸n sobre el presente o futuro profesional o de asignaciones de la persona a la que 鈥渙rienta鈥 o incluso de otras personas que han sido 鈥渙rientadas鈥 si se filtrase dicha informaci贸n, que no parece muy descabellado barajarlo, se podr铆a incurrir en una pr谩ctica laboral 茅tica y legalmente inadecuada o fraudulenta o incluso en casos de acoso.

Lo m谩s importante de todo quiz谩 sea que, si bien esta iniciativa procede de una directiva Global del Grupo Accenture, la implantaci贸n de 茅stas en Espa帽a por parte de Tecnil贸gica debe siempre ce帽irse, adaptarse y transponerse en todo caso conforme a la legislaci贸n estatal vigente, seg煤n la Inspecci贸n.

Para empezar ya se ha procedido a cancelar el curso por parte de la empresa, mediante el cual, tras una intens铆sima especializaci贸n de tres horas de teleformaci贸n (advi茅rtase la iron铆a), un/a empleado/a era reconvertido/a en 鈥recurso de referencia sobre salud mental鈥 para 鈥渁sesorar correctamente a otros compa帽eros que se encuentren en una situaci贸n de malestar emocional y orientarlos en la direcci贸n adecuada para afrontar el problema鈥 (cita literal tomada de la informaci贸n proporcionada por la empresa). Y lo m谩s asombroso de todo es que esta transfiguraci贸n se produc铆a a煤n sin intervenir para nada la hechicer铆a del mundialmente reconocido mago Juan Tamariz. Las carreras de Psicolog铆a o Psiquiatr铆a est谩n sobrevaloradas al lado de estos cursos鈥 que dicho sea rozan incluso el intrusismo profesional.

No parece muy razonable adem谩s, que por un lado, a帽o tras a帽o se est茅 incumpliendo la normativa laboral en materia de conciliaci贸n (descanso m铆nimo legal de 12 horas entre jornadas, l铆mite legal anual de 80 Horas Extraordinarias, vacaciones, jornada intensiva, etc.鈥), lo cual es bien sabido que produce unos da帽os psicosociales colaterales y de gesti贸n de emociones, junto con la falta de perspectivas, derrumbe de expectativas, presiones inasumibles o miedo al futuro laborales, y que, por otro lado, la misma empresa causante de esos da帽os cree figuras o herramientas de reparaci贸n de 茅stos. 驴No ser铆a m谩s coherente por parte de la empresa no generar dichos da帽os y sobre todo cuidar de no generar un problema de salud a sus trabajadores, que no sabemos qu茅 implicaciones personales a corto y largo plazo pueden tener? Adem谩s de que as铆 no habr铆a que invertir recursos en repararlos. A no ser que lo que se quiera evitar por todos los medios no sea el problema mental en s铆, si no la baja laboral por Incapacidad Temporal (IT) subsiguiente.

Queda muy elegante estar machacando al personal laboralmente y despu茅s enviarles continuos mensajes de que tienen que gestionar bien sus emociones. Mindfulness, Yoga, Mental Health Ally, Mental Wellbeing Hub鈥 驴Qu茅 fue antes, el virus o el antivirus?

Echando mano del refr谩n, 鈥a Dios rogando y con el mazo dando鈥.

Una vez m谩s, vuestras son las conclusiones.