CGT y UGT revelan que la empresa recibir谩 una multa econ贸mica por el mal estado de los ba帽os m贸viles

La Empresa Municipal de Transportes va a ser sancionada por la Inspecci贸n de Trabajo por el mal estado de los v谩teres port谩tiles que hay distribuidos por diversos puntos de la ciudad para que los conductores y conductoras puedan hacer sus necesidades, aprovechando sus minutos de descanso mientras est谩n trabajando. En su twiter oficial, la secci贸n sindical de UGT en la EMT informa: 鈥淓sta ma帽ana -por ayer- hemos tenido reuni贸n con la Inspecci贸n de Trabajo por los insalubres wc鈥檚 que disponemos desde hace a帽os. Sin acuerdo y sanci贸n para EMT Val猫ncia. Es el 煤nico idioma que entienden鈥 qu茅 pena鈥, han indicado los portavoces de esta organizaci贸n sindical en esta red social. Una fuente de UGT a帽adi贸 adem谩s que es probable que la compa帽铆a p煤blica 鈥渢enga que quitar estos wc鈥檚 port谩tiles y sustituirlos por otros adecuados鈥. La misma fuente no supo concretar la cuant铆a de la multa que tendr谩 que pagar la mercantil.

Por su parte, CGT en EMT Val猫ncia ha informado tambi茅n en una red social que la Inspecci贸n de Trabajo 鈥渧a a abrir un acta de infracci贸n鈥 por la precaria situaci贸n de estas instalaciones port谩tiles. 鈥淟a causa es la dejadez de control de mantenimiento de los WCs. Aunque parezca surrealista, la EMT echa la culpa a su subcontrata鈥, a帽ade el comentario. 鈥淵a sabemos que la salud de la plantilla no vende鈥, lamenta esta organizaci贸n sindical.

La EMT no da su versi贸n

De momento, pese a haberlo solicitado Levante-EMV, la direcci贸n de la EMT no ha dado su versi贸n de lo ocurrido ni ha aclarado si va a retirar estos v谩teres.

Cr矛ticas de la oposici贸n

El concejal del PP en el ayuntamiento de Valencia Carlos Mundina ha pedido la dimisi贸n de Giuseppe Grezzi, presidente de la EMT, y de toda la direcci贸n, 鈥渢ras un nuevo y vergonzoso episodio que demuestra la nefasta gesti贸n que se est谩 realizando. Ahora la Inspecci贸n de Trabajo ha levantado acta y va a sancionar a la EMT por el estado deplorable en que se encuentran los aseos qu铆micos de que disponen los trabajadores al final de las l铆neas鈥, a帽ade el mun铆cipe.

El regidor popular ha expresado su enfado porque 鈥渄espu茅s de un a帽o de la denuncia por parte de los sindicatos del mal estado en que se encontraban no se ha llegado a un acuerdo para mejorar la situaci贸n y no hay ni papel ni jab贸n en incluso agua. 驴C贸mo se puede tratar as铆 a los trabajadores?, 驴c贸mo se puede permitir que mujeres conductoras se compren ba帽os port谩tiles? y 驴c贸mo pueden pasar los meses y nadie en la EMT d茅 soluci贸n a situaciones de siglos pasados?. Por eso es necesario un relevo total en el gobierno de una empresa p煤blica que tiene que cuidar de sus trabajadores, no dejarlos a su suerte.鈥

Por su parte, el concejal de Ciudadanos Narciso Estell茅s ha ahondado tambi茅n en las cr铆ticas a Grezzi. 鈥淓s una chapuza m谩s de Grezzi y los suyos. La situaci贸n con los ba帽os que usan los trabajadores de la EMT es insostenible. Llevamos m谩s de un a帽o con denuncias de los trabajadores con fotos y videos en redes sociales y medios de comunicaci贸n, adem谩s de las denuncias de los sindicatos y de la oposici贸n鈥, ha comentado.

鈥淣os preguntamos por qu茅 Grezzi y la direcci贸n de la EMT tienen que llevar siempre todas las reivindicaciones obvias y leg铆timas de los trabajadores de EMT al l铆mite de la Inspecc铆on de Trabajo o de la Justicia. El gobierno municipal, y en especial Grezzi, tendr铆an que velar por la paz social en la EMT, haciendo que los aseos para los trabajadores est茅n en condiciones. Sin embargo, Grezzi no cuida la EMT, sino que la 鈥榠ncendia鈥 continuamente, desatendiendo las condiciones m铆nimas higi茅nicas y de seguridad de los trabajadores鈥, ha finalizado Estell茅s.

