–

De parte de CNT-AIT Granada February 24, 2022 18 puntos de vista

La Inspección del Trabajo ha visitado uno de los salones de Joker (Verajoker), a raíz de denuncia de nuestra Sección Sindical. Ha sido sancionada en tres asuntos:

1. Ha podido comprobar que se echan más de las horas extras que se permite por ley (80 al año).

2. Ausencia de tablón sindical.

3. Ausencia de Plan de Prevención de los Riesgos Laborales Psico-Sociales.

En el punto 3 la empresa se ha comprometida a presentar un organigrama que existe. En principio, sería primera noticia no solo para la Inspección y nuestro sindicato, sino también para la plantilla. Pero si lo presentan, será una buena noticia.

Otros aspectos denunciados sobre las condiciones laborales en cuestiones como problemas de turnos, horarios y otros acosos, no se ha podido comprobar pero tampoco negar, pues la comprobación ha consistido en preguntar a un empleado que se encontraba en el establecimiento, y solo ha habido de su situación, y seguramente temeroso por no meterse en problemas con la empresa, con un largo historial de condenas por acoso. No es problema: ya se comprobará tarde o temprano.

Nuestra Sección Sindical y nuestro Sindicato seguirán adelante en esta lucha por mejorar las condiciones en Verajoker.