–

De parte de CGT Fesi Bac May 13, 2021 1 puntos de vista

Durante sus dos a帽os de vigencia, y con la llegada del teletrabajo de por medio, el ministerio ha detectado cerca de 9.000 infracciones

Desde el 12 de mayo de 2019, hace dos a帽os, todas las empresas espa帽olas deben contar con un registro diario del horario laboral de sus trabajadores. As铆 lo se帽alaba el cap铆tulo tres del real decreto-ley 8/2019, en su art铆culo 10 鈥昫entro del bloque Medidas de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo鈥, con el que se modificaba el Estatuto de los Trabajadores para incorporar esta nueva norma. A pesar de su obligatoriedad, desde que la Inspecci贸n de Trabajo comenz贸 a revisar su implementaci贸n 鈥昹as primeras investigaciones no se produjeron hasta pasados tres meses, lo que se defini贸 como 鈥減eriodo de flexibilidad鈥濃 ha detectado cerca de 9.000 infracciones y ha impuesto sanciones que superan los 16 millones de euros.

A pesar de que la implantaci贸n de este registro es obligatorio para todas las empresas, tengan el tama帽o que tengan, la Inspecci贸n ha ido localizando distintas infracciones relacionadas tanto con el incumplimiento de su instauraci贸n, como por irregularidades en su desarrollo y seguimiento. Seg煤n los datos a los que ha tenido acceso EL PA脥S, entre los a帽os 2019 (desde agosto hasta diciembre), 2020 (al completo) y 2021 (de enero a abril), se descubrieron 8.616 infracciones; de las que se obtuvieron 16.303.493 euros en concepto de sanci贸n. Disgregados por a帽os, en 2019 fueron registradas 2.940 infracciones (por valor de 6.327.769 euros); en 2020, 4.120 (7.226.615); y en 2021, 1.556 (2.749.106).

Seg煤n los sindicatos, el registro horario est谩 mayoritariamente implantado en las empresas espa帽olas. Especialmente entre las grandes y medianas. Esto, justifican, se debe a otro matiz de la norma aprobada en 2019: la necesidad de un acuerdo entre empresario y trabajador para su dise帽o y aplicaci贸n. 鈥淢ediante negociaci贸n colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisi贸n del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizar谩 y documentar谩 este registro de jornada鈥, se帽ala el texto publicado en el Bolet铆n Oficial del Estado. Y es en las compa帽铆as de mayor tama帽o en las que existe una mayor representaci贸n de los trabajadores. 鈥淓n el 96% de las peque帽as y microempresas seguimos en la misma situaci贸n鈥, apunta Gonzalo Pino, secretario de Pol铆tica Sindical de UGT. 鈥淗ay una oposici贸n importante, casi absoluta, por parte de la patronal para sentarse a negociar tal y como marca la legislaci贸n鈥, a帽ade.

La falta de concreci贸n en el detalle de c贸mo debe llevarse a cabo ese registro 鈥昬n una gu铆a informativa publicada en agosto tan solo se especifica que 鈥渟er谩 v谩lido cualquier sistema o medio, en soporte papel o telem谩tico, apto para cumplir el objetivo legal, esto es, proporcionar informaci贸n fiable, inmodificable y no manipulable a posteriori, ya sea por el empresario o por el propio trabajador鈥濃 se ha visto agravada por la irrupci贸n del teletrabajo. No solo porque con el confinamiento obligatorio gran parte de las empresas no tuvieron tiempo para dise帽ar un sistema de control telem谩tico, sino porque, en muchos casos todav铆a hoy, son los trabajadores quienes tienen que poner el material de trabajo en el que no tienen instaladas estas herramientas. 鈥淎hora se est谩 produciendo un teletrabajo como durante el confinamiento. No se est谩 dando ninguna situaci贸n de desconexi贸n. Hoy el teletrabajo no es empezar a una hora y acabar a otra, te tiene atado al puesto todas las horas que el empresario quiera鈥, denuncia Pino.

Con la declaraci贸n del estado de alarma y la consiguiente suspensi贸n de los plazos administrativos y la congelaci贸n de la actividad econ贸mica por la pandemia, 鈥渓a Inspecci贸n de trabajo concentr贸 su actividad, principalmente, en los meses de enero, febrero y los primeros d铆as de marzo鈥, aseguran desde este organismo.

Acabar con el abuso

En el real decreto-ley 28/2020, del 22 de septiembre, donde se regula el trabajo a distancia, se establece que, 鈥渄e conformidad con lo establecido en la negociaci贸n colectiva鈥, se deber谩 鈥渞eflejar fielmente鈥 el tiempo que la persona que teletrabaja 鈥渄edica a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria鈥, y en el que se deber谩 incluir 鈥渆l momento de inicio y finalizaci贸n de la jornada鈥. Nuevamente deja en manos de las empresas y los representantes de los trabajadores la responsabilidad de fijar un sistema con el que llevar a cabo ese registro.

Y es que, una de las motivaciones de la implantaci贸n de este control horario era la de terminar con el abuso de las horas extraordinarias y su falta de remuneraci贸n. 鈥淓s cierto que el sistema del registro se ha aplicado, pero no ha servido para evitar estos abusos que se dan en las empresas. El resultado es que se produce un alargamiento de la jornada laboral que no est谩 teniendo ninguna compensaci贸n para el trabajador, ni en tiempo libre o percepci贸n econ贸mica鈥, opina Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acci贸n Sindical de CC OO.

Seg煤n los 煤ltimos datos presentados por la Encuesta de Poblaci贸n Activa (EPA), en el primer trimestre de 2021 se realizaron 5.644.000 horas extras, de las cuales tan solo el 54,6% (3.081.800) fueron remuneradas. Una cifra inferior a la registrada en el primer trimestre de 2019 (antes de la implantaci贸n del registro), cuando se computaron 5.679.400 (un 53% de ellas abonadas). Sin embargo, el pico m谩s alto se produjo en la primera mitad de a帽o de 2020 (6.673.100 y 6.509.900 horas, respectivamente en los dos primeros trimestres).

鈥淗ace falta que exista un mayor control de la Inspecci贸n. Sabemos que est谩 desarrollando un trabajo importante en materia de control de la contrataci贸n temporal y que ha tenido unos resultados positivos, pero la escasez de medios con los que cuenta todav铆a hoy hace que muchas empresas, aun teniendo la obligatoriedad de tener un registro horario, no hayan abordado del todo esta situaci贸n鈥, remarca Vicente.

El Pa铆s