–

De parte de Diario De Burgos May 23, 2023 214 puntos de vista

Todo el mundo sabe que esto, tal y como va, no puede sino reventar y, a estas alturas, poco parece que se pueda hacer m谩s all谩 de tomar posiciones para la gran traca final que, de momento, se niega en todas partes.

Los capitalistas le hablan de trabajo a unos j贸venes que no han trabajado nunca mientras alargan la edad de jubilaci贸n de sus padres. Hablan de competitividad a unos trabajadores cada d铆a m谩s precarizados, de crisis a los que llevan toda la vida en crisis, de productividad a los que han echado del curro y, de paso, aprovechan para liquidar los derechos sociales y bajarles el sueldo al resto mientras gestionan su miedo. Hay que ser solidarios nos dicen. Es el socialismo en acci贸n despu茅s de la muerte del socialismo, aunque sea socialismo al rev茅s: Privatizar beneficios, socializar p茅rdidas y seguir repartiendo desconfianza entre los desfavorecidos, buscando terroristas que a煤n den m谩s miedo que el propio capitalismo, aunque eso sea cada vez m谩s dif铆cil.

Los explotados siguen donde estaban, a煤n m谩s saqueados, expoliados, reventados, desolados y asqueados que antes, pero ya no se identifican con ninguna de las siglas pol铆ticas de oferta en el mercado, tampoco con los sindicatos. Han sido despojados de sus referentes, de su lenguaje, de su mitograf铆a, carecen, finalmente, de un lenguaje lo mismo que carecen de una experiencia com煤n que pudiera generarlo. Demasiado tiempo sometidos a abundantes dosis de egolatr铆a e individualismo feroz han podrido todo sentido de lo social en ellos.

De un extremo a otro, desde los equipos de f煤tbol hasta los antidepresivos act煤an de precario dique de contenci贸n. La televisi贸n habla por todos y las redes sociales en internet generan la 煤nica experiencia colectiva accesible, la de las soledades cibern茅ticas. Por arriba, luchan por defraudar a Hacienda y adquirir una segunda vivienda en quinta l铆nea de playa, por abajo, van de escondidas a hacer las compras en el Lidl y sue帽an con veranear en un camping. En medio, los m谩s j贸venes no saben si S谩nchez es el socialista o es Feij贸o, y muchos menos si realmente importa un bledo que sea uno u otro el que gobierne y para qu茅; pero de momento nadie se revela, la revuelta griega triunf贸 en la calle y se perdi贸 en Bruselas. Ante la disyuntiva de vivir la Anarqu铆a, de extender los v铆nculos, la creatividad, el bricolaje de las nuevas situaciones o seguir muriendo de aburrimiento, una vez m谩s se impuso el viejo orden, el mundo del control y la jerarqu铆a, y su pesado y triste discurrir bajo la atenta mirada de la polic铆a. El d铆a que, antes de salir a las calles, hayamos vencido primero al enemigo que vive dentro de nuestras cabezas, la realidad ya nunca m谩s volver谩 a ser como antes. Ganados por el aqu铆 y el ahora, nuestro vivir ser谩 pura experimentaci贸n del inmediatismo. Pero, para ganarnos a nosotros mismos no nos podemos enga帽ar con una palabra tan gastada y reaccionaria como esperanza, tenemos que convencernos de nuestra situaci贸n desesperada, y junto a otros desesperados, junto con otros desertores, vincularnos y organizarnos para perder el miedo al derrumbe del capital, y para subsistir a su gran traca final. El presente ya no tiene futuro. Esta es la insurrecci贸n que viene.

Nunca tuvimos nada, nada podemos perder. Nuestra historia es la historia de la colonizaci贸n de la mente y la de la explotaci贸n de los cuerpos, de las migraciones, las guerras de baja intensidad, el exilio laboral, la extra帽eza ante un mundo extra帽o. Rompamos pues con ella, pongamos fin al trabajo alienado, otros modos de hacer nos esperan, basta ya de producir mercanc铆as, basta ya de movilizarnos para ser otro, para vendernos mejor, para transformarnos en nuestros propios patrones. Encarnemos la vida, la 煤nica que tenemos, para sobrevivir al tiempo de la muerte.

El trabajo alienado no nos necesita, para 茅l los trabajadores se han vuelto superfluos, la mecanizaci贸n, la automatizaci贸n y la digitalizaci贸n de la producci贸n nos dejan en meros sobrantes disponibles en cualquier parte de un mundo deslocalizado. Mano de obra intercambiable, temporal, indiferenciada, que lo mismo sirve para hacer un d铆a de reponedores que al siguiente de guardias jurados. Obreros sin oficio y, por tanto, sin posibilidad de organizarse a partir de ellos. El trabajo ya no es hoy una necesidad econ贸mica de producir mercanc铆as sino una necesidad pol铆tica de producir consumidores para salvar al capitalismo.

En efecto, es el flujo contaste de las mercanc铆as el que nos necesita movilizados para que nada se pare, por lo tanto, deteng谩moslo. Basta de enga帽os y de enga帽arnos a nosotros mismos. El capitalismo no nos har谩 ricos, por lo tanto, paremos, deteng谩monos, decrezcamos. Producir menos y consumir menos es una forma de detener el apocalipsis. Tenemos que crecer hacia la frugalidad y la simplicidad. La econom铆a no puede estar por m谩s tiempo separada de nuestro existir. Volv谩monos consumidores de situaciones pero tambi茅n seamos nosotros los que las provoquemos, no dejemos esa tarea en manos de nuevos gur煤s, nuevos cultos new age o nuevos paradigmas espirituales, porque ellos no son m谩s que otras de las muchas mutaciones del capitalismo. No estamos aqu铆 para reconstruirle al capital lo que el capital hizo destruir a nuestros padres. Estamos aqu铆 para construir un tiempo del que nos quedemos definitivamente prendados. Es hora de comenzar, de suspender la normalidad. Pongamos en pr谩ctica nuestros experimentos, nuestras intuiciones, los v铆nculos y complicidades, y hag谩moslo sin causa aparente para el enemigo, sin l铆deres, sin reivindicaciones, desde el m谩s absoluto anonimato y bajo unas siglas absurdas que, cuando m谩s, provoquen hilaridad.

Antonio Orihuela