Reconocido por sus cr铆ticas filosas a los distintos fetiches de la tecnolog铆a digital y la IA, Eric Sadin es una de las personalidades m谩s destacadas y renombradas entre los que estudian las relaciones entre tecnolog铆a y sociedad. Sus trabajos y escritos se han concentrado en el intento de armar un diagn贸stico de la contemporaneidad y sus pr谩cticas en funci贸n del impacto que los artefactos tecnol贸gicos producen en la humanidad. Siendo este el m谩s pol铆tico de sus 煤ltimos libros, el autor intenta sentar las bases de una 茅tica contra la inteligencia artificial o 茅tica de la responsabilidad y a la vez advertirnos del riesgo de delegar nuestra capacidad de raciocinio a una computadora presuponiendo un natural 鈥渙rden algor铆tmico de las cosas鈥,

El tecno-logos

Para Sadin las tecnolog铆as digitales han producido un cambio muy profundo en nuestra forma de percibir la realidad. Espec铆ficamente lo que plantea es que con el desarrollo de los sistema computacionales, fuimos desplazando nuestro criterio de evaluaci贸n y diagn贸stico a los softwares, dot谩ndolos de 鈥渦na singular y perturbadora vocaci贸n: la de enunciar la verdad鈥 [1].

De la misma forma que la antigua palabra griega logos era utilizada para referirse a la raz贸n, palabra o sentido hoy, para el autor, vivimos en una era donde rige el tecn贸-logos. Por primera vez en la historia de nuestra especie dotamos a los artefactos del poder de enunciar, m谩s r谩pido y mejor, el supuesto estado de las cosas. Seg煤n Sadin este poder constituye la primera caracter铆stica de lo que 茅l llama 鈥渋nteligencia artificial鈥 y que adem谩s determina todas las funciones que le son asignadas. Esto es muy interesante porque a partir de este momento 鈥渓as ciencias algor铆tmicas鈥 toman un camino antropom贸rfico que busca atribuir a los procesadores cualidades humanas, de poder evaluar situaciones y sacar conclusiones de ellas. Para el autor entramos literalmente a 鈥渓a era antropom贸rfica de la ciencia鈥.

La IA rodea nuestra existencia bajo muchas formas que van desde dispositivos computacionales (smartphones, chatbots, GPS, etc.) conectados a los seres y las cosas del mundo (voces, textos, autom贸viles en movimiento, etc.), los que a su vez son reducidos a expresiones matem谩ticas-binarias que facilitan su administraci贸n algor铆tmica. Se dice 鈥渋nteligente鈥 porque sus partes intentan imitar alg煤n aspecto de la inteligencia humana (determinar la mejor oferta de zapatillas en todo el mercado del calzado o la ruta automovil铆stica m谩s corta para llegar a casa, por ejemplo) pero esto no deja de ser una mera reducci贸n, ya que no hace m谩s que seccionar una parte de la inteligencia humana y la maximiza. En ese sentido la IA es la vanguardia de punta de lo que Sadin llama 鈥渢ecnolog铆as de lo exponencial鈥. La IA es un recorte de la inteligencia humana maximizada, recorte que est谩 lejos de poder pensar (de conjunto) como una persona. Pero se le dio la autoridad para que su diagn贸stico se considere como verdadeLo digital surge como una forma de peritar 鈥渓o real鈥 de una forma m谩s fiable que nosotros mismos. Esto se puede apreciar cotidianamente en los buscadores de internet, en la medicina, en la administraci贸n financiera que adem谩s autoriza cr茅ditos personales, las redes sociales, en las aplicaciones de GPS y hasta en la justicia por medio de fallos y video vigilancia. Y es en ese sentido que 鈥淭oma forma un estatuto antropol贸gico y ontol贸gico in茅dito que ve como la figura humana se somete a las ecuaciones de sus propios artefactos con el objetivo prioritario de responder a intereses privados y de instaurar una organizaci贸n de la sociedad en funci贸n de criterios principalmente utilitaristas鈥 [2].

Criterios utilitaristas que sutilmente se fueron instaurando en nuestro sentido com煤n cotidiano hasta convertirse en una nueva doxa (opini贸n) acr铆tica de los beneficios de la 鈥渞evoluci贸n digital鈥. Una revoluci贸n que termin贸 volviendo a poner en el horizonte 鈥渓a ideolog铆a del progreso鈥 que finalizar谩 con el advenimiento de un r茅gimen acabado de perfecci贸n.

Ahora bien, hay que decir que los artefactos (de cualquier tipo) no son derivados de ning煤n orden natural de las cosas, sino que son el producto de la acci贸n humana y que interfieren en los asuntos de los humanos. Para Sadin IA no es diferente, no hay ning煤n camino inevitable que haya llevado a la IA a convertirse en la pr贸tesis de nuestras elecciones, sino que hay un criterio (pol铆tico) utilitario de maximizaci贸n exponencial en las decisiones que releg贸 el tiempo humano de la comprensi贸n y la reflexi贸n.

La mano invisible automatizada

Como resaltamos m谩s arriba, seg煤n Sadin, la tecnolog铆a y sus diferentes manifestaciones en la forma de artefactos son fruto de una ideolog铆a. Dicha ideolog铆a no nace de un repollo, sino que tiene un origen espec铆fico. En el caso de la 鈥渋nterpretaci贸n robotizada鈥 de la realidad, surge de lo que Sadin defini贸 como 鈥渦na fantas铆a tecnocient铆fica que data de la posguerra y se ha convertido hoy en un axioma econ贸mico y antropol贸gico que pretende construir una gobernanza indefinidamente din谩mica y sin fallas de los asuntos humanos鈥. Si bien Alan Turing invent贸 la primera computadora de an谩lisis y c谩lculo (que permiti贸 a los aliados codificar la informaci贸n encriptada de los nazis y su m谩quina Enigma), el objetivo era acumular informaci贸n para guiar al usuario a la mejor opci贸n. A partir de la Guerra Fr铆a y la amenaza de los misiles nucleare, los sistemas de defensa pasaron a indicar directamente qu茅 acci贸n se deb铆a llevar a cabo.

Para Sadin en la misma forma que los economistas cl谩sicos, como Adam Smith, apelaron a una met谩fora fant谩stica para justificar determinados fen贸menos del capitalismo en el siglo XIX (el ejemplo m谩s conocido es la mano invisible que regula los mercados) hoy vivimos en un mundo que nos quiere vender el concepto de que una 鈥渕ano invisible automatizada鈥 es la responsable de la robotizaci贸n y automatizaci贸n del mundo contempor谩neo, como si no hubiese inter茅s pol铆ticos y econ贸micos que lo estuvieran desarrollando e imponiendo. Los dos ejemplos t茅cnicos que toma Sadin como paradigm谩ticos para ilustrar esto son los 鈥渄rones de combate鈥 y el 鈥渂razalete de Amazon鈥. Un artefacto puede matar con precisi贸n a kil贸metros de distancia, el otro puede controlar milim茅tricamente los movimientos de un obrero en un dep贸sito, tambi茅n a kil贸metros de distancia.

El escenario que se abre para Sadin frente a este tipo de nuevas situaciones es un conflicto de racionalidades ya que un tipo de racionalidad t茅cnica como es el tecno-logos apunta a instaurar modos de existencia cada vez m谩s sometidos a esquemas racionales que favorecen el apogeo de estructuras asim茅tricas de poder.

El mito originario

El fundamento principal que tiene la racionalidad t茅cnica para justificar su supremac铆a radica en un mito muy antiguo, conocido como la neutralidad de la t茅cnica que por cierto predomina desde el momento en que dicho axioma ideol贸gicamente orientado permite hacer abstracci贸n de los intereses en juego y de las intenciones de todo tipo que se materializaron en sus dispositivos.

Este mito de la neutralidad de la t茅cnica, nos dice Sadin, tambi茅n toma forma en la imagen mesi谩nica de los 鈥渆mprendedores visionarios鈥 que impulsaron la inform谩tica moderna. Personajes como Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckenberg o Elon Musk son presentados a la poblaci贸n por medio de sus autobiograf铆as como seres iluminados, tocados por la 鈥渕ano invisible鈥 de la inspiraci贸n, presentando sus productos como fruto de su fervor creativo individual y revisti茅ndolos de una 鈥渋nocencia virginal鈥 lejos de cualquier responsabilidad por el mal uso de sus productos. Pero la 煤nica realidad es que hay que ser muy ingenuo para creer que el surgimiento de la PC (Steve Jobs) se debi贸 a la iniciativa de un joven en la cochera de sus padres que con una soldadora de esta帽o en una mano y una plaqueta en la otra. En el relato oficial se ocultan los intereses econ贸micos que dictaron la trayectoria de las investigaciones en ese sector, las caracter铆sticas y la naturaleza del complejo tecnocient铆fico californiano y estadounidense de la 茅poca, o las luchas industriales que comenzaron a enfrentar los diferentes fabricantes de PC. Pensar eso ser铆a como afirmar que la revoluci贸n industrial del siglo XVIII en Inglaterra surgi贸 porque un carpintero ingl茅s llamado James Hargreaves invent贸 la primera m谩quina hiladora (La Jenny) en 1764.

Pero volviendo a la inform谩tica, podemos afirmar que la vocaci贸n original de la misma era crear un instrumento para aumentar el control en la administraci贸n de las cosas. En ese mismo sentido, Sadin ve que en la digitalizaci贸n creciente de la sociedad tambi茅n se le suma el de la digitalizaci贸n de las administraciones, hoy capaces de recolectar directamente los datos, de tratarlos y de ofrecer nuevos usos de aqu铆 en adelante; por lo tanto, lo que estar铆amos viviendo ser铆a tambi茅n la 鈥渢ransformaci贸n digital del Estado鈥: el 鈥淓stado se piensa de ahora en m谩s como una 鈥減lataforma鈥 [3].

La IA representa antes que nada un poder din谩mico de organizaci贸n, lo que muy pronto supo capturar al mundo de las empresas, mientras que tambi茅n es un poder din谩mico de gobernanza. Se est谩 imponiendo un nuevo modelo de sociedad. Estar铆a dotada de poderes homeost谩ticos, pretende permitir a todos salir ganando y estar铆a manejada por sistemas en un n煤mero cada vez m谩s extenso de sus engranajes. En esa direcci贸n, Sadin ve en el Neoliberalismo una ideolog铆a rabiosamente individualista que reduce toda forma de vida a las 鈥渓贸gicas org谩nicas del mercado鈥. Como 鈥測a lo hab铆a afirmado Margaret Thatcher en su 茅poca: 鈥楲a sociedad no existe鈥欌 [4].

Para Sadin el potencial aletheico de la IA lleg贸 en un momento de avanzada del neoliberalismo a nivel global que produjo grandes crisis pol铆ticas y econ贸micas que luego devinieron en crisis de representatividad. 鈥淓n nuestro per铆odo confuso, quisi茅ramos que la inteligencia artificial, consciente o inconscientemente, se ocupara de resolver gran cantidad de nuestras dificultades. Cuanto m谩s ingobernable es la sociedad, m谩s pretendemos otorgar a una tecnolog铆a el cuidado de gobernar nuestras existencias鈥 [5].

Seg煤n Eric Sadin 鈥淔ukuyama se equivoc贸鈥, el fin de la historia no habr铆a surgido de la ca铆da del Muro de Berl铆n en 1989 y del triunfo planetario del liberalismo pol铆tico y econ贸mico, no. El fin de la historia se consumar谩 hoy en favor de la generalizaci贸n del uso de la inteligencia artificial. El fin de la voluntad que define nuestras existencias. Un nuevo r茅gimen de la verdad blindado por fakenews y posverdad estar铆a emergiendo.

La 鈥渋鈥 del Phone y su giro antropol贸gico

Seg煤n el autor, actualmente entramos a una era de 鈥減osprogramaci贸n鈥, en el sentido de que el orden y el funcionamiento de los dispositivos electr贸nicos ya no est谩n condicionados por un lenguaje de programaci贸n espec铆fico sino que lo condiciona a propia interacci贸n con el mismo. La 鈥渋鈥 del iPhone presupone la fusi贸n del Individuo en la m谩quina, desde los sistema operativos amigables hasta el mouse que nos permite desplazarnos por la pantalla, son pr贸tesis inform谩ticas que generalizan la interfaz t谩ctil instaurando una relaci贸n basada en una mayor cercan铆a.

Para Eric Sadin la IA no representa solamente una tecnolog铆a m谩s, sino que literalmente encarna una 鈥渢ecno-ideolog铆a鈥. Una ideolog铆a que 鈥減ermite que se confundan los procesos cerebrales y las l贸gicas econ贸micas y sociales que tienen como base com煤n su impulso vitalista y su estructura conexionista altamente din谩mica鈥 [6].

El neoliberalismo y su individualismo fomentaron la atomizaci贸n del sujeto humano a su expresi贸n m谩s m铆nima, su cerebro. La 茅poca actual ya no hace eje en el sujeto en s铆, en el ciudadano, sino en la m铆nima expresi贸n de una persona como son sus impulsos y reacciones cerebrales. El 鈥渢ecno-liberalismo鈥 convirti贸 al cerebro humano en el fetiche de la comprensi贸n y demostraci贸n de la realidad. Sin ir muy lejos, varias disciplinas actuales han agregado el prefijo 鈥渘euro鈥 a su campo para darle un lustre cient铆fico (verdadero). Llegamos a hablar de 鈥渘euromanagement鈥, de 鈥渘europol铆tica鈥, o incluso de 鈥渘euroeducaci贸n鈥. Toda una fascinaci贸n por la 鈥減lasticidad cerebral鈥 que presupone un orden natural de las cosas que se ve reflejado en su uso aplicado: educaci贸n, defensa, administraci贸n, justicia, etc. Para Sadin, literalmente el 鈥渃erebro鈥 se convirti贸 en la nueva 鈥渕贸nada humana鈥 [7].

Para Sadin, actualmente el tecno-logos est谩 creando un 鈥渘uevo r茅gimen de verdad鈥. Pero volvemos a caer en la ya cl谩sica y conocida pregunta filos贸fica 驴Qu茅 es la verdad? En ese sentido, para el autor Occidente ha atravesado varios estadios de lo que se entiende por verdad o episteme a lo largo de su historia. Surgi贸 la verdad revelada con el monote铆smo. Despu茅s pas贸 por el Platonismo y su sana desconfianza a las sombras de las cavernas. Luego Arist贸teles nos dio una primera definici贸n de la verdad al plantear la 鈥渁decuaci贸n con lo real鈥. Tomas de Aquino problematiz贸 la dualidad de la verdad y su acceso a ella a partir de distinguir lo espiritual de lo racional. Descartes en el siglo XVIII proclam贸 la certidumbre del cogito por la prueba del m茅todo y las cadenas de razonamiento. Nietzsche, identific贸 el principio de la verdad en relaci贸n al respeto obligado de la moral. Y finalmente cierra el desarrollo del concepto de verdad con la definici贸n de Michel Foucault y su teor铆a de los 鈥渏uegos de verdad鈥 en donde el poder se encuentra en la posesi贸n del saber.

Seg煤n Sadin, 鈥渘unca鈥 un r茅gimen de verdad se hab铆a impuesto de esta manera en la historia., Y no por su fuerza de seducci贸n o por su influjo coactivo, sino por la producci贸n de adecuaciones que damos por sentado que son las m谩s apropiadas. Hay un poder de revelaci贸n que promete ejercer su ingenio desde el menor detalle de nuestra existencia hasta las situaciones colectivas como ninguna otra instancia tutelar simb贸lica lo hab铆a podido hacer hasta ahora.

Lo que se quiere presentar en el libro no es un desacuerdo con las herramientas, sino con respecto al esp铆ritu de la t茅cnica que est谩 predominando y que alimenta un tipo espec铆fico de racionalidad: una raz贸n instrumental extrema. En ese mismo sentido lo que Eric Sadin busca denunciar o alertar es que hoy hay un cambio en el estatuto de la noci贸n de poder, literalmente entramos a una Controlcracia: No es el miedo al Leviat谩n hobbesiano lo que controla a la sociedad moderna. Tampoco los dispositivos de control foucaultianos, ya que no se trata de vigilar sino de conmover en los comportamientos. 鈥淗oy pasamos del estado de la individualizaci贸n, que caracteriza en gran parte a la modernidad en la posguerra, al estadio de la penetraci贸n de los cuerpos y las cosas鈥 [8].

Para Sadin se pone menos 茅nfasis en la justicia y m谩s en los mecanismos de control en la forma de la administraci贸n automatizada. Hay menos control estatal y m谩s 鈥渕onitoreo algor铆tmico鈥, por medio de los datos cruzados gracias al Big Data. Para el autor, literalmente hoy vivimos a trav茅s de tecnolog铆as de la administraci贸n de la vida y la previsi贸n. Pasamos del 鈥渇etichismo de mercanc铆a鈥 al 鈥渇etichismo de instante mejor gobernado鈥. No hay 鈥減oshumanidad鈥 sino humanidad materializada, incubada y teleguiada desde servidores.

La 鈥淒oxa鈥 t茅cnica o el gobierno de los n煤meros

Con la llegada del neoliberalismo, a comienzos de la d茅cada ochenta, el fen贸meno doble de la presi贸n de la competencia y de la flexibilizaci贸n de los c贸digos del trabajo favoreci贸 un principio que despu茅s se generaliz贸 muy r谩pidamente: hacer externas ciertas actividades. Nace la tercerizaci贸n con el objetivo de reducir costos. 鈥淓stos m茅todos se vieron facilitados por la digitalizaci贸n de los registros contables relativos al funcionamiento de los tercerizados que permitieran tener una visi贸n detallada de sus pr谩cticas鈥 [9]. La IA procede en s铆 misma mediante comparaciones. Su base descansa en la codificaci贸n binaria que recorta los elementos en unidades m铆nimas.

Para Sadin, en el mundo de la ideolog铆a 鈥淭ecno-liberal鈥, la equivalencia se vuelve un fetiche. La naturaleza de una tecnolog铆a basada en el c谩lculo comparativo se confunde con un objetivo econ贸mico que pretende poner en comparaci贸n cualquier cosa con cualquier otra, a fin de hacer intervenir permanentemente un criterio de competencia y de extraer en cada operaci贸n, el margen de beneficio m谩s amplio. Vemos c贸mo los sistemas proceden a la medici贸n de los desempe帽os del personal a trav茅s del seguimiento del uso de sus computadoras para registrar todo gesto y movimiento, lo que permite que se establezcan cartograf铆as granulares y evolutivas. El management actual determina cada vez m谩s objetivos a corto plazo firmando en general contratos cada vez m谩s precarios que cuando llegan a t茅rmino, ser谩n objeto de nuevas licitaciones que presentar谩n a las agencias de empleo para volver a comparar a los individuos y seleccionarlos para nuevas tareas temporales.

Los individuos deben ser movilizables en todo momento y, cuando llega el momento, deben movilizarse ellos mismos para realizar los objetivos que se les asignan. Surge un beneficio de la intercambiabilidad continua de los seres. A cada uno de nosotros se le asigna una suerte de 鈥渞ating鈥 y trabaja, le guste o no, consciente o inconscientemente, para hacer subir este rating y entonces capitalizarlo. Seg煤n el autor somos como una 鈥渕贸nada n贸made鈥.

Para Sadin entramos a una era de la antropolog铆a de lo comparativo y como consecuencia llegamos al cl铆max de una relaci贸n utilitarista con lo real. Sadin afirma que vivimos en el mundo ideal que Jeremy Bentham (creador de la estructura de vigilancia pan贸ptica que luego Foucault analiz贸 en su libro Vigilar y Castigar) pens贸 para nosotros: un mundo en donde la utilidad prevalece antes que cualquier otra consideraci贸n. 鈥淓l dogma de la 鈥榤ano invisible鈥 que hoy habr铆a alcanzado un estadio automatizado, toma ahora la forma de una verdad instituida. Trabajar铆a perpetuamente para el inter茅s de todos y cada uno de nosotros, y nos har铆a entrar en el mejor de los mundos posibles o en un 鈥榩ara铆so artificial鈥 llamado a imponerse a todo instante.鈥 [10]. Un 鈥減ara铆so artificial鈥 garantizado por algoritmos y artefactos ideol贸gicamente 鈥渘eutrales鈥.

A modo de cierre

Para Eric Sadin, la humanidad se encuentra teledirigida y no es consciente de eso. En ese sentido lo que propone es la elaboraci贸n de una teor铆a cr铆tica sobre internet: 鈥淣o, no necesitamos 鈥榩ensadores de Internet鈥 sino un pensamiento sobre la digitalizaci贸n del mundo, su automatizaci贸n a largo plazo total, y todas sus consecuencias en nuestra existencias. Pero probablemente estemos alcanzando en este punto una suerte de techo de cristal de la conciencia 鈥榗r铆tica鈥 predominante鈥 [11].

Es por ese camino que Sadin considera que se puede revertir la situaci贸n, creando una 鈥溍﹖ica de la responsabilidad que se preocupe por el modo en el cual nuestros principios, los fundamentos de nuestra humanidad y nuestra civilizaci贸n, est谩n en v铆as de ser erradicados鈥 [12].

Para Sadin, la salida 鈥渞acional鈥 a esta tecno-encerrona que se despliega sobre la sociedad es una 鈥溍﹖ica鈥, pero de la acci贸n que se movilice en las calles por 鈥渄efender la preservaci贸n de nuestros datos personales y a recurrir sin descanso a la 鈥樏﹖ica鈥欌 [13]. Seg煤n 茅l 鈥淣o hay que apelar a una 鈥榗onvergencia de luchas鈥 sino a una simultaneidad de operaciones llevadas adelante en los m煤ltiples lugares donde deban ocurrir e inspiradas por principios comunes鈥 [14]. La pregunta del mill贸n ser铆a como hay que hacer para que surjan esas 鈥渕煤ltiples operaciones鈥 y que lleguen a cumplir su objetivo civilizatorio. Bueno, la respuesta que nos ofrece Sadin es m谩s confusa que esclarecedora ya que apela a un tipo de organizaci贸n clandestina de corte anarquista fundada en Francia por el a帽o 2000 llamados el 鈥淐omit茅 Invisible鈥 los cuales predicen un colapso del capitalismo que fomentar谩 鈥渆l mot铆n organizado鈥 [隆!] [15]. Esto es muy llamativo, viniendo de un pensador que llama a 鈥渘o coordinar luchas鈥 o que directamente llama a no hacer huelga y protestar como 鈥渘eoluddista鈥 [16]. Al final del libro aparece lo que Sadin propone como modelo de organizaci贸n pol铆tica para comenzar esta resistencia 茅tica; esos ser铆an los 鈥淕rupos de informaci贸n de las prisiones鈥 como los que cre贸 Michel Foucault en 1971. Su idea es organizar una intolerancia activa que permita 鈥渮onas a defender鈥 para hacer intervenir a la 鈥渏urisprudencia cuando lo juzguemos necesario鈥 [17]. Todo el an谩lisis que presenta Sadin en su libro es un desarrollo extensivo y exhaustivo donde nos muestra c贸mo la IA se fue desarrollando a lo largo de la historia para que finalmente tome la forma que conocemos hoy.

Sadin, est谩 explicando el momento de la historia en la que nos encontramos, pens谩ndolo en relaci贸n al pasado, presente y el tecno-futuro por venir, pero desde una perspectiva de laboratorio o si se quiere simplemente cr铆tica. Es como si fuese un ge贸logo. Explica las capas sucesivas que forman nuestro suelo, cada capa define las condiciones de posibilidad de un cierto tipo de pensamiento que ha triunfado durante un determinado per铆odo de tiempo. Pero no nos cuenta lo m谩s interesante de todo esto, que ser铆a: a partir de qu茅 condiciones se ha constituido cada tipo de pensamiento; c贸mo o por qu茅 los seres humanos pasamos de un tipo de pensamiento a otro. Para poder hacer posible eso hubiese sido necesario hacer intervenir a la praxis, es decir a la Historia.

Si bien el libro de Eric Sadin presenta un an谩lisis agudo sobre las nuevas formas de control social y productivo a partir de la IA, su an谩lisis tiene muchos espacios en blanco o preguntas sin responder. C贸mo por ejemplo: al principio de la nota vimos como Sadin muestra y desarrolla los intereses que hay detr谩s de esta 鈥渕ano invisible automatizada鈥 que se nos presenta como parte de un desarrollo natural de la tecnolog铆a, pero en ning煤n momento aclara o define qu茅 sectores sociales, espec铆ficamente, son los que se ven beneficiados por este 鈥渢ecno-logos鈥 y por otro lado qu茅 sectores sociales son los que se ver铆a afectados por los mismo. En ese sentido queda difuso o poco claro a qui茅n estar铆a intentando interpela con su propuesta. No tiene distinci贸n ni limitaci贸n.

Por 煤ltimo, tampoco queda definida la relaci贸n entre el 鈥渢ecno-liberalismo鈥 y la 鈥渞az贸n instrumental extrema鈥 ya que no queda claro d贸nde poner el eje del problema: en las m谩quinas surgidas de un esp铆ritu de 茅poca que quiere cosificar a los seres humanos y convertirlos en ap茅ndices de sus fusibles, o en un sistema pol铆tico-econ贸mico utilitario que busca maximizar las ganancias a costa del aumento del deterioro y empobrecimiento de la calidad de vida de los trabajadores bajo la forma de la precarizaci贸n laboral m谩s extrema.

Desde la 茅poca de Karl Marx a la actualidad la tendencia hist贸rica es al aumento de la productividad, que gracias a la m谩quinas y el desarrollo t茅cnico, cada vez se produce m谩s en menos tiempo, pero eso no represent贸 una disminuci贸n de las jornadas laborales sino que al contrario, cada d铆a los empresarios buscan como absorber hasta el 煤ltimo minuto de la vida de los obreros en los tiempos de trabajo.

El desaf铆o por lograr es poder romper las relaciones sociales capitalistas para as铆 lograr que ese menor tiempo de producci贸n logrado por la tecnolog铆a, se traduzca en que la humanidad cada vez tenga que utilizar menos energ铆as para producir lo que necesita para subsistir. Y as铆 finalmente poder liberarse del yugo del trabajo para poder desplegar su tiempo y fuerzas en el pleno desarrollo de las capacidades humanas como es el ocio creativo, el arte, la ciencia y la cultura. Sin mencionar lograr establecer una relaci贸n m谩s equilibrada y sana con la naturaleza.

驴Cu谩les son los riesgos de delegar en las m谩quinas aspectos inherentes al quehacer humano? 驴Est谩 la democracia liberal amenazada por una tecno-ideolog铆a? 驴Nos gobierna un Leviat谩n algor铆tmico?