De parte de ANRed February 8, 2023 121 puntos de vista

La irrupci贸n de la IA vinculada a la generaci贸n de contenidos est谩 despertando preocupaci贸n, ante la posibilidad de que estas herramientas puedan reemplazar trabajos que hasta ahora realizaban 铆ntegramente los seres humanos. Un ejemplo se da en redacciones period铆sticas, donde algunos medios, como Buzzfeed, est谩n introduciendo CHAT GP3 para la creaci贸n automatizada de textos period铆sticos, lo que trajo como consecuencia un caudal de despidos de periodistas. Este escenario nos invita a reflexionar c贸mo los profesionales de la comunicaci贸n podemos incorporar estas herramientas para mejorar nuestras habilidades. Este mundo hiperconectado sigue necesitando de nuestra parte humana. Hay 谩reas donde la IA no puede hacer nada. La noticia se sigue alojando en la calle, por m谩s evolucionadas que est茅n las nuevas tecnolog铆as. Alguien tiene que meter los pies en el barro y dar testimonio de lo que ocurre en los barrios populares, alguien tiene que darle voz a los protagonistas de la historia, alguien tiene que dar testimonio de lo que ocurre con la Ley de Humedales. Por Mariano Quiroga (Multiviral).

Despu茅s de haber usado CHAT GP3 en algunas notas de Multiviral, puedo afirmar que esta herramienta me ha permitido potenciar mi creatividad, mejorar el producto final y me planteo el desaf铆o de construir mi marca personal. 脕reas en las que Open AI me dio muchas sugerencias al respecto. El peligro que enfrenta el periodismo no pasa por la innovaci贸n, sino por otros males como la desconfianza del p煤blico ante noticias falsas, los vicios vinculados al clickbait y el principal problema que es c贸mo construir un modelo de negocio alrededor de nuestro trabajo.

El periodismo no est谩 ajeno a los cambios que est谩n viviendo otras industrias, que se enfrentan a un nuevo glosario de palabras como Inteligencia Artificial, Metaverso, Big Data, NFT, Web3, Internet de las cosas, etc. Estos cambios nos obligan a una formaci贸n continua y a reinventar nuestra profesi贸n constantemente, ya que no podemos ser buenos solamente en un campo de la comunicaci贸n, sino que debemos ser multifac茅ticos y estar presentes en distintas plataformas, utilizando todo nuestro ingenio para contar de diversas maneras lo que tenemos para decirle a nuestra comunidad.

No solo nos convertimos en multifac茅ticos, sino que tambi茅n, con la transformaci贸n digital, aparecieron nuevas formas de comunicar, como puede ser el meme o m茅todos m谩s directos, donde el consumidor de noticias dej贸 de tener un rol pasivo frente al emisor y se convirti贸 en protagonista de la noticia, estableciendo un di谩logo m谩s directo con el medio de comunicaci贸n. Todas estas etapas, que ya est谩n incorporadas en la rutina del periodista, tambi茅n est谩n siendo mediadas por la tecnolog铆a. Por lo tanto, no es que la IA vino a mostrarnos algo nuevo, sino que la misma es parte de un proceso que se viene dando desde hace tiempo. Lo que sucede es que ahora, vemos como si fuera por arte de magia, c贸mo un texto se escribe en cuesti贸n de minutos, sin requerir mucha presencia nuestra, m谩s all谩 de algunas indicaciones orientativas.

Este mundo hiperconectado sigue necesitando de nuestra parte humana. Hay 谩reas donde la IA no puede hacer nada. La noticia se sigue alojando en la calle, por m谩s evolucionadas que est茅n las nuevas tecnolog铆as. Alguien tiene que meter los pies en el barro y dar testimonio de lo que ocurre en los barrios populares, alguien tiene que darle voz a los protagonistas de la historia, alguien tiene que dar testimonio de lo que ocurre con la Ley de Humedales. Yo no puedo dejar en manos de Open AI la tarea de entrevistar a los referentes m谩s importantes de la ciencia y la tecnolog铆a, en esa tarea sigo teniendo el rol protag贸nico dentro de Multiviral. En todo caso, lo que puedo pedirle a esta herramienta, que vino a hacerme m谩s simple ciertas tareas, es una sugerencia de posibles 铆tems por donde puede ir el reportaje o que me aporte ideas de c贸mo vender en Instagram la nota que est谩 publicada en el portal.

De hecho, dentro de esta nueva etapa donde nos vemos obligados a desarrollar nuevas habilidades, una de las que vamos a tener que desplegar para diferenciarnos tiene que ver con la capacidad de construir nuestra marca personal. Tenemos que ser la cara visible de la noticia que estamos contando; debemos mostrarnos m谩s seguido de manera presencial. En esta era de tanta virtualidad, vamos a tener que ser capaces de humanizar nuestros contenidos. Debemos generar espacios donde podamos encontrarnos con nuestros lectores, parte de eso est谩 escrito en la hoja de ruta de Multiviral 2023. Abrir las puertas y salir a la calle, no solo para ir a buscar la noticia, sino para ver a los ojos a los que leen este portal, para que sepan que no les est谩 hablando una Inteligencia Artificial, sino que detr谩s de Multiviral hay una persona de carne y hueso que llora de emocion cada vez que recuerda que el 18 de diciembre del 2022, Argentina fue campe贸n del mundo.

Otro 铆tem que debemos procurar tener en claro a la hora de relacionarnos con estas herramientas de generaci贸n de contenidos, es que todav铆a siguen siendo falibles a la hora de pedirle informaci贸n. Por lo tanto, seguimos siendo los periodistas los que debemos chequear cuales son las fuentes que citamos a la hora de escribir una nota. Estamos pasando por un momento cr铆tico dentro del campo de la comunicaci贸n, referido a la propagaci贸n de noticias falsas. No podemos dejar esta tarea en manos de la IA. Tenemos que seguir siendo rigurosos con la informaci贸n que publicamos, el ejercicio de buscar fuentes confiables corre por nuestra cuenta. Al menos, para los que todav铆a seguimos ejerciendo un periodismo donde la verdad es un bien innegociable.

Con esta nota, intent茅 dar un poco de tranquilidad ante este panorama que se presenta bastante confuso. Creo que todas estas herramientas vienen a facilitarnos las cosas. Para el final, ten铆a ganas de dejarle una breve entrevista que le realic茅 a Ana Schiuma, directora desde hace 7 a帽os de la Agencia en Comunicaci贸n Chaco Media. Su trabajo como consultora fue fundamental para que hoy est茅 en l铆nea Multiviral, ya que logr贸 disipar mis miedos a la hora de enfrentar el desaf铆o de poner en funcionamiento un portal de noticias vinculado a la tecnolog铆a. Hoy desde Chaco piensa como poner a disposici贸n de proyectos productivos todas estas herramientas, pr贸ximamente iremos contando las actividades que se est谩n planificando para acercar estas tecnolog铆as a los sectores populares

芦Es una etapa para aprender a aprender禄

鈥 驴Herramientas de IA ponen en peligro la tarea del periodista o la reinventan?

鈥 Hay un mont贸n de empresas que ya est谩n reemplazando trabajadores por la inteligencia artificial del CHAT GP3. Eso que se pone en crisis abre la oportunidad, si acaso hay una oportunidad, es porque se gener贸 algo que desestabiliz贸 lo anterior. Hay un desaf铆o de encontrar un equilibrio nuevo, de integrar y apropiarse de estas herramientas. En nuestra oficina de redacci贸n vemos que requiere y necesita de alguien atr谩s que est茅 coordinando, d谩ndole sentido y horizonte.

鈥 驴Qu茅 habilidades humanas crees que deben desarrollarse ante el avance de est谩s herramientas?

Podemos pensarlo con el ejemplo de c贸mo est谩 compuesto un celular. Del gran caudal de oportunidades que puede dar, lo 煤ltimo que haces es usarlo para hablar. Lo usas para aplicaciones de mensajer铆a, pero ya no lo usas solamente para hablar, si acaso, para escuchar y mandar audios. En eso, 驴Cu谩nta mano de obra hay a la hora de ensamblar un tel茅fono, que es el dispositivo central con el que podemos comunicarnos? Con muy poca plata lo haces, todo lo dem谩s es oro, litio, vidrio e investigaci贸n para que puedas pasar m谩s tiempo con el celular en la mano. Es una 茅poca nueva de habilidades para desarrollar donde ten茅s que tener un pensamiento cr铆tico, adaptarte y aprender a aprender.

Fuente: https://multiviralok.wordpress.com/2023/02/07/la-inteligencia-artificial-y-la-evolucion-del-periodismo/