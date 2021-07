–

“En la fase actual de descomposici√≥n del sistema dominante, las contradicciones internas ocultan las externas”[1]

Miguel Amorós

En una reciente vi√Īeta de El Roto un encorbatado le dec√≠a a otro encorbatado al o√≠do: “¬°Esto se cae!”; a lo que el otro, que parec√≠a ser su jefe, respond√≠a: “Bueno, pero que parezca un √©xito”. Alguien en las redes sociales hizo una curiosa modificaci√≥n; el primero le dice al segundo: “Se√Īor, ¬°el sistema colapsa por falta de energ√≠a de alta densidad!” y el otro le espeta: “Bueno, digamos que estamos combatiendo con √©xito el cambio clim√°tico”. Nada resume mejor la estrategia tramposa de greenwashing adoptada por los gestores del desastre para afrontar la recta final del capitalismo fosilista. Aunque la percepci√≥n de los de abajo sea la de que, ante los recientes acontecimientos la Alta Direcci√≥n mundial no sabe por d√≥nde avanzar, es evidente que hay en marcha un plan burocr√°tico de gesti√≥n sostenible de la debacle industrial. Tal burocratizaci√≥n del desastre en marcha no s√≥lo necesita impedir la autogesti√≥n y la autoformaci√≥n popular sino prepararse para apaciguar la ola de conflictos generalizados, revueltas e insurrecciones incontroladas que se avecinan. Pareciera que lo que se pretende desde los poderes econ√≥mico-financieros es crear confusi√≥n. Sin embargo, toda esa papilla de informaciones contradictorias por parte de organismos oficiales parece que tiene que ver m√°s con la l√≥gica que rige la propia rivalidad entre industrias y empresas privadas sometidas a la l√≥gica de la competencia que con una estrategia planeada previamente; es lo que est√° sucediendo con todo lo relacionado con la informaci√≥n que circula en los medios masivos acerca de las vacunas contra la covid-19. M√°s que generar confusi√≥n -confusi√≥n que, por cierto, les viene muy bien para hacernos creer que ya no existe una verdad en la que apoyarse- quienes gestionan el desastre prefieren recurrir a la habitual difusi√≥n de mentiras por parte de las grandes maquinarias de manipulaci√≥n. Claro que ante aquellas realidades que ya son imposibles de ocultar, como la destrucci√≥n de la biosfera, por ejemplo, es necesario erigir una serie de mentiras que vengan al rescate, como es el caso de la remediaci√≥n tecnol√≥gica, es decir, la fe en que la tecnolog√≠a de alto nivel nos salvar√° de cualquier cat√°strofe que se nos ponga por delante. Pero para que embustes como estos se implementen f√°cilmente en nuestra subjetividad y nuestro inconsciente colectivo, √©stos han de adquirir proporciones m√≠ticas. O dicho de otro modo: se ha de extremar el car√°cter m√≠tico de la mentira, pues el miedo a las ficciones supera el miedo a lo real; es la l√≥gica del contra-mito, del mito contrarrevolucionario. Por eso en los medios de entretenimiento masivos el miedo se dirige a determinados terrenos del pensamiento m√°gico: apocalipsis zombi, impactos de inmensos meteoritos en el planeta o invasiones alien√≠genas que se solucionan con grandes migraciones a otros planetas o mediante incomprensibles terraformaciones. La √ļltima declaraci√≥n de Jeff Bezos es un buen ejemplo de esto: “Tenemos que ir al espacio para salvar la tierra”[2]. El enigma de la efectividad del mito se explica en que √©ste escapa al binomio verdad-mentira. Es m√°s: lo supera, hasta el punto de que el mito es hoy en d√≠a m√°s incuestionable y s√≥lido que lo obvio. Supera tambi√©n el propio pensamiento, pues el mito se erige como enso√Īaci√≥n colectiva, a pesar de vivir, seg√ļn afirman muchos postmodernos, en los tiempos de la postverdad.

Pero para consolidar el mito tecnol√°trico no es suficiente con recurrir a la mentira; adem√°s de tapar verdades con mentiras, a quienes gestionan el desastre, en ocasiones, no les queda m√°s remedio que echar mano de otras verdades menos peligrosas y, de esa forma, disimular otras verdades m√°s problem√°ticas y embarazosas. Y hemos llegado ya a ese punto. Quiero decir que para acometer determinadas reestructuraciones sist√©micas hay verdades que el poder econ√≥mico y burgu√©s debe hacer aflorar para dejar a otras en un segundo plano, y utilizar aquellas como falsa justificaci√≥n. Algunas de estas verdades aterradoras, que bien podr√≠an ser las causas de un posible y cercano colapso del capitalismo termo-industrial, son por todos conocidas: el envenenamiento de la naturaleza; la degradaci√≥n del medio vital por culpa de la actividad industrial y minera; el aumento de epidemias; el agotamiento de las reservas de agua y de tierras cultivables; el ecocidio, con la p√©rdida de biodiversidad, la deforestaci√≥n o el propio calentamiento global. Y es bien sabido que quienes gestionan el desastre del sistema capitalista termo-industrial en las √ļltimas d√©cadas han ido aceptando e incluso integrando en sus discursos algunas de estas verdades.

Pero de entre todas esas verdades hay una a la que debemos prestar especial atenci√≥n, y que curiosamente es la que m√°s ocultan los medios masivos de comunicaci√≥n y de entretenimiento, aunque he de reconocer que en las √ļltimas semanas algunos de estos medios s√≠ que han empezado a hablar t√≠midamente de ella: el descenso energ√©tico. Recordemos que en 2010 la AIE (Agencia Internacional de la Energ√≠a) reconoci√≥ en su informe anual que el pico del petr√≥leo convencional se hab√≠a producido en 2005, es decir, que a partir de ese a√Īo la producci√≥n de millones de barriles diarios de petr√≥leo hab√≠a empezado a descender. A partir de entonces se fue produciendo un lento goteo de noticias, informes y declaraciones oficiales que ven√≠an a confirmar ese descenso energ√©tico. Por si eso fuera poco, esta misma agencia internacional, en su informe de octubre de 2020, advirti√≥ que si continu√°bamos con el actual escenario de escasa inversi√≥n, la producci√≥n de todos los hidrocarburos l√≠quidos que se asignan al petr√≥leo podr√≠a decaer en un 50%. Otros organismos institucionales y la mayor√≠a de las grandes petroleras ven√≠an a confirmar esos datos y previsiones a corto plazo; en septiembre de 2020 British Petroleum admit√≠a que la producci√≥n de petr√≥leo ya no remontar√≠a, en 2021 Shell reconoc√≠a que su producci√≥n hab√≠a llegado al m√°ximo y que a partir de entonces solo decrecer√≠a, y la francesa Total, por su parte, advert√≠a que el mundo podr√≠a encontrarse con un d√©ficit de suministro de 10 millones de barriles de petr√≥leo por d√≠a para 2025. M√°s recientemente Igor Sechin, el presidente de Rosneft, afirmaba que “en los √ļltimos a√Īos el incremento de las reservas de petr√≥leo y gas se encuentra en m√≠nimos hist√≥ricos”, para a√Īadir que “ya hoy se observa cierto d√©ficit de recursos” y advirti√≥ “del riesgo de un grave d√©ficit de petr√≥leo y gas si no aumentan las inversiones”[3]. Curiosamente, a pesar de que el descenso energ√©tico haya sido reconocido por agencias gubernamentales y por los grupos privados petroleros y gasistas m√°s importantes del planeta -por no hablar de las numerosas llamadas de atenci√≥n por parte del movimiento ecologista a lo largo de la segunda mitad del siglo XX- ese descenso en la disponibilidad de energ√≠a es la verdad que menos brilla, de la que menos hablan los medios de comunicaci√≥n de masas y la menos presente en los centros educativos, p√ļblicos o privados.

Teniendo bien claro que no conviene dejarlo todo en manos del determinismo energ√©tico sino de otros factores importantes, no podemos obviar que infinidad de procesos econ√≥micos, sociales, l√ļdicos y relativos a las mercanc√≠as se sustentan sobre una base material: los combustibles f√≥siles, y no est√° de m√°s recordar que en todo el mundo m√°s del 80% de la energ√≠a, tanto la el√©ctrica como la asociada al transporte y la industria, proviene de los combustibles f√≥siles. No est√° de m√°s recordar que muchos de los llamados avances en la historia han conllevado un incremento energ√©tico considerable; el nacimiento de la mayor√≠a de imperios ha sido soportado por una gran disponibilidad de recursos energ√©ticos como la esclavitud animal y humana, el carb√≥n vegetal y mineral, el gas o el petr√≥leo; y, de igual modo, numerosas crisis econ√≥micas, declives de grandes imperios, grandes conflictos inter-burgueses, el colapso e incluso la desaparici√≥n de muchas civilizaciones o determinados periodos caracterizados por un retorno al oscurantismo, al autoritarismo y a la represi√≥n en general, han tenido detr√°s una crisis energ√©tica, que, a su vez, ha repercutido principalmente en el empeoramiento de las condiciones de vida de las clases medias, bajas y excluidas de la poblaci√≥n. Este agotamiento de recursos esenciales para la perpetuaci√≥n del propio sistema es uno de los rasgos principales de la realidad presente. De hecho, las consecuencias inmediatas de ese descenso ‚Äďa diferencia del cambio clim√°tico, que a√ļn no ha hecho notar sus consecuencias m√°s negativas-, as√≠ como el reparto desigual de la energ√≠a que va quedando disponible, ya son m√°s que visibles; pensemos en la pobreza energ√©tica de las familias m√°s desfavorecidas, el encarecimiento de la electricidad o la subida del precio de la gasolina. Cualquier forma de afrontar el catastrofismo ha de tener muy en cuenta esa verdad base, que est√° limitando energ√©ticamente, ya en el presente, numerosos procesos econ√≥micos y sociales. Es sobre esta verdad, la del descenso energ√©tico, sobre la que podemos ir agregando todas las dem√°s verdades y as√≠ entenderlas mejor.

Sabemos que las verdades ganan y pierden insignificancia en funci√≥n de qui√©n posea los medios de comunicaci√≥n y las maquinarias de construcci√≥n de conocimiento; sus due√Īos pueden convertir una verdad en significante o insignificante seg√ļn les convenga. Da igual que la propia ciencia oficial confirme la verdad del descenso energ√©tico si desde el aparato acad√©mico, los mass media y medios de entretenimiento no se la exhibe. Da igual que cada vez m√°s y m√°s divulgadores comenten, hablen o informen de ella como hacen divulgadores y activistas incansables como Antonio Turiel, Yayo Herrero, Antonio Aretxabaleta, Carlos Taibo, Corsino Vela, Miguel Amor√≥s, Pedro Prieto o Jorge Riechmann en asambleas vecinales, centros educativos, librer√≠as asociativas, talleres rotativos o incluso en redes sociales. Sin grandes soportes medi√°ticos, sin poderosas maquinarias de expresi√≥n y sin sofisticadas instancias de creaci√≥n m√≠tica no se puede entender la intensidad de esa verdad pues, obviamente, tales medios est√°n en manos de aquellos que prefieren ignorarla. De ese modo, las verdades que quedan sepultadas entre infinidad de informes, tablas y datos estad√≠sticos se desactivan; se convierten en verdades rec√≥nditas que cuesta distinguir. Como ejemplo propongo al lector que bucee en el informe de la AIE de 2010, en sus m√°s de 700 p√°ginas, para encontrar esa peque√Īa gr√°fica en la que se muestra la verdad del declive en la producci√≥n de millones de barriles diarios de petr√≥leo convencional desde 2005. Podr√≠a decirse que esta verdad tiene algo de fantasmal, en el sentido de que no pasa a formar parte de la opini√≥n p√ļblica ni de los conocimientos de las clases medias, bajas y excluidas, ni por supuesto logra materializarse en los estados de √°nimo, los deseos, las actitudes, el pensamiento y lo peor, las enso√Īaciones y esperanzas de toda esa poblaci√≥n. Por desgracia ya no es mentira aquello que impide acceder a lo verdadero sino lo que se llena de insignificancia. Ya no es falso lo que limita lo verdadero sino lo que torna en insignificante. Y una verdad insignificante podr√° seguir siendo verdad pero ser√° irreal en sus efectos. La visibilidad de la verdad es, entonces, m√°s importante que la verdad misma.

Ahora bien, ¬Ņpor qu√© este empe√Īo en ocultar el descenso energ√©tico por parte de los c√≠rculos acad√©micos y los medios de comunicaci√≥n y entretenimiento de la burgues√≠a? Por un lado esta verdad no s√≥lo pone en riesgo la actividad industrial, sino que cuestiona todo un sistema mercantil extractivista asociado a √©ste. Por otro lado, a la comprensible hipocres√≠a de las petroleras por ocultar esta cuesti√≥n -recordemos que durante las √ļltimas d√©cadas, tanto las grandes corporaciones petroleras y gasistas como los altos responsables pol√≠ticos no han hecho nada por reducir las emisiones de di√≥xido de carbono- se suma el reciente oportunismo de convertir ese cinismo en un falso giro hacia el ecologismo; recordemos igualmente que tal giro se produce casualmente en el momento en que la producci√≥n de hidrocarburos ha dejado de ser rentable. Adem√°s, el descenso energ√©tico es una verdad que cuesta asumir; es un proceso psicol√≥gico que tiene mucho de conversi√≥n religiosa. Y es esperable que los miembros de las clases bajas y excluidas no participen voluntariamente de la asunci√≥n de ese descenso energ√©tico cuando est√°n viendo c√≥mo la gran industria, las clases altas y las √©lites en general de sus propios pa√≠ses siguen consumiendo combustibles f√≥siles sin control, incluso para poner en marcha y sustentar las salv√≠ficas energ√≠as renovables, que parad√≥jicamente son subsidiarias de aquellos.

¬ŅQu√© consecuencias tiene desconocer esta verdad? Cuando se trata de describir el escenario actual se corre el riesgo de que determinadas emergencias sepulten, tapen o disimulen a otras. Por tanto, debemos ser cautos a la hora de relacionar e interconectar todas esas verdades que he enumerado anteriormente. La crisis clim√°tica, por ejemplo, es una verdad que se est√° usando para esconder el descenso forzoso de la producci√≥n de millones de barriles diarios de petr√≥leo, y se est√° utilizando de paso para acostumbrarnos y convencernos de que participemos voluntariamente en la reducci√≥n de la quema de combustibles f√≥siles, algo a lo que, queramos o no, insisto, estamos ya condenados. Los responsables de las grandes petroleras justifican de ese modo su gradual desinversi√≥n en la industria del petr√≥leo apoy√°ndose en la necesidad de frenar el cambio clim√°tico. He aqu√≠ un claro ejemplo de c√≥mo una verdad tapa a otra, y cuando eso sucede la verdad que queda oculta torna, como dije, en verdad inactiva. Lo ha se√Īalado recientemente, en su muy recomendable blog, Antonio Turiel, un incansable divulgador de esta verdad-base y al que sorprendentemente durante los √ļltimos meses algunos pocos programas televisivos y radiof√≥nicos de gran repercusi√≥n han dado cabida: “¬ŅLa raz√≥n de este descenso anunciado de la producci√≥n de petr√≥leo? La fuerte desinversi√≥n de las compa√Ī√≠as petroleras desde 2014. ¬ŅDejaban de invertir las petroleras por compromisos en la lucha contra el cambio clim√°tico? No; dejaban de hacerlo porque se estaban arruinando buscando m√°s petr√≥leo, porque no queda petr√≥leo rentable”[4]. Lo mismo podr√≠a decirse de las limitaciones de movilidad venideras; el paulatino descenso de viajes en avi√≥n, por ejemplo, se ha achacado tambi√©n a las limitaciones de tr√°nsito impuestas por la pandemia de la covid-19, cuando aquellas, en el fondo, tienen m√°s que ver, de nuevo, con la escasez de petr√≥leo, pues bien sabemos que hoy por hoy la energ√≠a que mueve la industria de la aviaci√≥n es insustituible por cualquier otro recurso energ√©tico que no sea el petr√≥leo. Recordemos de paso que m√°s del 95 por ciento del transporte mundial se realiza con derivados del petr√≥leo y que dada su alta densidad energ√©tica as√≠ como su f√°cil almacenaje, no es sustituible por las llamadas energ√≠as renovables.

Otra verdad que est√° brillando bastante en la actualidad es sin duda la irrupci√≥n del Sars-Cov-2. Mediante otro astuto juego de trilero a esta verdad se le achaca el encarecimiento de la energ√≠a. Nos est√°n haciendo creer que la pobreza energ√©tica es causada por la pandemia de la covid-19. Todos los peri√≥dicos y telediarios se han llenado de noticias como esta: “La Covid sube la factura de la luz en Espa√Īa y ya son m√°s de 3,5 millones los que sufren pobreza energ√©tica”[5]. Pero como bien afirma Antonio Turiel: “Deseng√°√Īense: Esto no va de la pandemia. No porque la crisis sanitaria de la covid se pueda considerar resuelta; es que no es el factor m√°s importante ahora mismo. (‚Ķ) De lo que va esto es de transici√≥n energ√©tica. De lo que va esto es de la adaptaci√≥n econ√≥mica para hacer sobrevivir el actual sistema industrial y social en una situaci√≥n en la que la energ√≠a no va a ser abundante”[6]. Una cosa es que el coronavirus haya acelerado el declive estructural en las inversiones petroleras y otra bien distinta que sea su causa principal. Cuando desde los altos cargos pol√≠ticos o desde grandes medios de comunicaci√≥n se nos habla de que la vida que conocimos ya no volver√° a ser igual, como hiciera por ejemplo Pedro S√°nchez cuando afirm√≥ que: “No podemos volver a la econom√≠a como estaba antes de la covid-19”[7]; o Gideon Lichfield, quien el 24 de marzo de 2020 public√≥ un art√≠culo titulado “Acept√©moslo, el estilo de vida que conoc√≠amos no va a volver nunca”, en MIT Technology Review, lo hacen aprovechando el contexto de pandemia mundial, sin referirse a las limitaciones energ√©ticas venideras. Ante eso, como bien apuntara Miguel Amor√≥s hace ya varios a√Īos, antes incluso de la irrupci√≥n del coronavirus: “conviene considerar la crisis energ√©tica como un marco general y un horizonte temporal que condicionar√° cada vez m√°s el acontecer social con el chantaje consabido de o la energ√≠a o el caos sin por lo tanto determinarlo completamente”[8].

La cuesti√≥n energ√©tica, por tanto, ayuda a entender mejor la estrategia adoptada por quienes gestionan el desastre, estrategia que por cierto alcanza su m√°ximo grado de desfachatez cuando comprobamos que las compa√Ī√≠as que ahora invierten en la estafa de las llamadas energ√≠as renovables, son las mismas que durante d√©cadas han estado emitiendo gases de efecto invernadero sin ninguna limitaci√≥n. No hay m√°s que consultar cu√°les han sido los destinatarios del fondo Next Generation EU del Plan de Recuperaci√≥n de Europa, creado en teor√≠a para afrontar la pandemia covid-19 y la transici√≥n ecol√≥gica. Est√°n aprovechando la situaci√≥n de pandemia y la urgencia por afrontar el cambio clim√°tico para desviar dinero p√ļblico hacia el sector privado. Es m√°s, la √©lite industrial y financiera est√°n justificando toda una reestructuraci√≥n sist√©mica con esas dos excusas pero sin reconocer que es la paulatina escasez de combustibles f√≥siles baratos y no su voluntad de emitir menos gases de efecto invernadero, la que les est√° obligando ahora a acometer tales cambios estructurales. Y es que habr√≠a que ser muy ingenuo para creer que la desinversi√≥n en combustibles f√≥siles por parte de las grandes petroleras se deba a su repentina concienciaci√≥n ecol√≥gica y no a las limitaciones geol√≥gicas que impiden la extracci√≥n y procesamiento de esos combustibles de forma econ√≥micamente rentable. Pero lo m√°s perverso no es s√≥lo que los verdaderos causantes del ecocidio se vayan a ir de rositas sino que encima queden como salvadores de la biosfera. As√≠ es como se construye un relato oficial que elimina del sistema de ecuaciones el par√°metro energ√©tico, de modo que se teje todo un entramado confuso de verdades y medias verdades mediante el cual se hacen irreconocibles las verdaderas causas que impulsan la reestructuraci√≥n actual y los cambios radicales en nuestro modo de vida. Si los y las de abajo nos creemos ese relato del giro generoso hacia econom√≠as sostenibles por parte de los grandes grupos petroleros y gasistas, las luchas que podamos emprender ir√°n, sin que nos demos cuenta, en esa misma direcci√≥n y por tanto no apuntar√°n a los verdaderos responsables del desaguisado. Gritarle a Repsol, por ejemplo, que abandone del todo el consumo de combustibles f√≥siles es, en el fondo, hacerle un favor pues compa√Ī√≠as como esta ya lo est√°n haciendo, pero obligados por cuestiones que tienen m√°s que ver con la din√°mica de los fluidos geof√≠sicos que con el cambio clim√°tico y su mitigaci√≥n.

¬ŅEn qu√© puede ser √ļtil visibilizar esa verdad e integrarla en el pensamiento y la cultura de masas actuales? No estoy diciendo que deban desatenderse o quit√°rsele importancia a procesos como el cambio clim√°tico, el ecocidio en marcha o las nuevas pandemias, sino que debemos incluir en la ecuaci√≥n la emergencia energ√©tica para entender las limitaciones externas inmediatas. Por un lado la cuesti√≥n energ√©tica evidencia la gran mentira del crecimiento econ√≥mico infinito al establecer una relaci√≥n directa entre abstracciones como el PIB y el consumo de petr√≥leo barato. Por otro lado, la emergencia energ√©tica nos alerta de forma muy precisa de que nos hallamos ante el fin de las sociedades industriales modernas y que adem√°s ese descenso energ√©tico al que estamos abocados nos conduce a cambios extremadamente radicales, dif√≠ciles de imaginar ‚Äďcomparables quiz√° en algunos aspectos a las formas de vida de una Baja Edad Media-, en nuestro modo de vida actual, incluso aunque tal devenir se produjese en un contexto revolucionario en el que las clases sociales hubieran desaparecido. Por tanto, cuantificar esa escasez energ√©tica nos ayuda a imaginar de forma concreta c√≥mo la paulatina reducci√≥n del consumo de combustibles f√≥siles ir√° influyendo en la reducci√≥n de las comodidades que la ciudadan√≠a occidental ha ido disfrutando durante estas √ļltimas d√©cadas. Por ejemplo, pensar en t√©rminos de personas esclavas energ√©ticas es una buena herramienta te√≥rica para entender los escenarios venideros en los que, a corto plazo, veremos encarecerse el precio de la electricidad, la gasolina y los bienes de primera necesidad, y en los que, a largo plazo, las clases bajas y dem√°s excluidas no dispondr√°n de coches, calefacci√≥n, de m√≥viles de √ļltima generaci√≥n y ni tan siquiera de conexi√≥n a Internet. Esto es esencial para no caer en la trampa de la tecnolatr√≠a y en la creencia de que nos espera un futuro lleno de aparatos tecnol√≥gicos a nuestro servicio y comodidades, en realidad inviables. Integrar en nuestro pensamiento esas limitaciones nos ayudar√° a desvincularnos del pensamiento tecnol√°trico, tan difundido hoy en d√≠a desde los medios masivos de entretenimiento y comunicaci√≥n, para sustituirlo por un nuevo pensamiento ecot√≥pico. Asimismo, que los movimientos populares consideren la emergencia energ√©tica en toda su crudeza contribuye a que √©stos afronten cuanto antes la cuesti√≥n acerca de c√≥mo repartir esa escasez por venir, en el sentido de que ese descenso energ√©tico se produzca en condiciones de equidad y de justicia. Tambi√©n servir√° para preparar la lucha contra la dominaci√≥n por venir, que bien podr√≠a adoptar la forma de un nuevo ecofascismo o de reg√≠menes neofeudales que gestionen de forma terrible y autoritaria el racionamiento en el uso o consumo de recursos, bienes o servicios futuros. A eso apunta la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno.

Todo lo dicho hasta ahora podr√≠a invitar al pesimismo y la par√°lisis, pero el hecho de que las sociedades actuales est√©n condenadas a afrontar cambios radicales puede servirnos como ventana de oportunidad para salir cuanto antes del capitalismo, verde o no verde, y la l√≥gica mercantil que lo sustenta. Ahora bien, es esencial hacerlo sin caer en la trampa de las v√≠as reformistas o las transiciones verdes, que lo √ļnico que har√≠an ser√≠a persistir, bajo otra m√°scara, en el extractivismo, el consumo ag√≥nico de los √ļltimos combustibles f√≥siles y una acumulaci√≥n de capital desesperada por parte de las clases privilegiadas, con sus conflictos interburgueses asociados. Y en ese proceso la educaci√≥n no escolar y no estatalizada, la autonom√≠a, la autoorganizaci√≥n y el apoyo mutuo tendr√°n mucho que decir; y a un nivel ecot√≥pico podr√≠an servirnos de ejemplo las comunidades descritas en obras como La v√≠a de la simplicidad de Ted Trainer o La pr√≥xima revoluci√≥n de Murray Bookchin. Por tanto necesitamos, ahora m√°s que nunca, como bien afirma Anselm Jappe un “gran esfuerzo de clarificaci√≥n te√≥rica”[9] y este ejercicio de clarificaci√≥n empieza por asumir y mostrar esa verdad relativa a la escasez energ√©tica y de recursos minerales que ya se nos est√° echando encima y de la que ya hemos empezado a ver sus primeros efectos. Hagamos brillar entre todos, entonces, esta verdad para interrelacionarla con las otras y poder as√≠ entender los grandes problemas a los que nos enfrentamos. A eso he tratado de contribuir humildemente con este art√≠culo.

Vicente Guti√©rrez Escudero es licenciado en Ciencias Exactas y profesor de Educaci√≥n Secundaria en un centro p√ļblico en el √°mbito cient√≠fico-tecnol√≥gico.

