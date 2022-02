–

De parte de Kurdistan America Latina February 2, 2022

El 20 de enero pasado, el Estado Isl谩mico (ISIS) lanz贸 una operaci贸n militar de gran magnitud y espectacularidad, como hac铆a mucho no se ve铆a. El objetivo fue la prisi贸n de Sina鈥 a, ubicada en la ciudad de Hesek锚, en Rojava (Kurdist谩n sirio). En esa c谩rcel se encuentran detenidos al menos 5.000 yihadistas que integran el otrora Califato liderado por el malogrado Abu Bakr Al Baghdadi. Los miembros de ISIS est谩n bajo la custodia de las Fuerzas Democr谩ticas de Siria (FDS), el grupo de autodefensa de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria (AANES), el autogobierno creado cuando en 2012 los pueblos de esa regi贸n, encabezados por los kurdos, se levantaron en armas en medio de una Primavera 脕rabe que ya dejaba paso a un invierno terror铆fico impulsado por diferentes grupos yihadistas. En ese entonces, el germen de ISIS estaba latente en esos grupos y, sobre todo, en las profundas injusticias sociales que todav铆a hoy atraviesan a Medio Oriente.

Aunque ISIS fue derrotado militarmente en la aldea de Baghouz, en 2019, y en Irak tambi茅n fue barrido como ej茅rcito, las c茅lulas durmientes de la organizaci贸n 鈥揷on gran capacidad de financiamiento y una ideolog铆a f茅rrea- contin煤an activas en zonas inh贸spitas del desierto y realizan ataques suicidas y rel谩mpagos cada vez m谩s seguido. En octubre de 2020, el jefe de la Oficina de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU) contra el Terrorismo, Vladimir Voronkov, declar贸 que en ese momento ISIS contaba con al menos 10.000 combatientes. El funcionario agreg贸 que el grupo terrorista crec铆a en las zonas donde mantuvo en el pasado un fuerte control territorial que, en su esplendor, iba desde Mosul, en Irak, hasta las provincias de Raqqa y Deir Ezzor, en Siria.

Con el ataque coordinado a la prisi贸n de Sina鈥 a, ISIS mostr贸 su m煤sculo, el cual es ejercitado de forma permanente por el Estado turco, que le brinda log铆stica y financiamiento a los terroristas. El gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan dej贸 en claro en varias oportunidades que uno de sus mayores deseos es ocupar toda la extensi贸n territorial de Rojava, anexarla y, al mismo tiempo, truncar el proyecto democr谩tico e inclusivo que propone la AANES. En la actualidad, Turqu铆a ocupa ilegalmente el cant贸n kurdo de Afrin, y una extensa franja fronteriza que tiene epicentro en la ciudad de Ser锚kaniye. Estas ocupaciones, precedidas de bombardeos masivos y de la posterior incursi贸n de grupos mercenarios 鈥搈uchos de ellos conformados por ex ISIS-, no s贸lo producen muertes de civiles y saqueos masivos de sus bienes, sino tambi茅n un constante cambio demogr谩fico y la turquificaci贸n de la educaci贸n y la cultura.

Liberar y desplazar

El ataque de ISIS a la c谩rcel de Sina鈥 a tuvo dos objetivos: liberar a la mayor cantidad posible de yihadistas y generar el desplazamiento forzado de pobladores locales. En apenas unos d铆as, se calcula que 45.000 personas huyeron de Hesek锚 y sus alrededores ante el temor por el regreso de los terroristas. Al mismo tiempo que los adoradores del Califato arremet铆an contra las fuerzas de autodefensa locales, Turqu铆a redoblaba los bombardeos contra las ciudades de Ain Issa, Manbij y Al Bab (esta 煤ltima ocupada por los mercenarios sostenidos por Ankara). A su vez, en la localidad de Kobane, donde las Unidades de Protecci贸n del Pueblo y de las Mujeres (YPG/YPJ) le dieron el primer golpe mortal al Estado Isl谩mico en 2015, los ataques turcos se multiplicaron en el 煤ltimo tiempo desde el otro lado de la frontera. Seg煤n el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), con sede en Londres, el a帽o pasado ISIS realiz贸 342 operaciones en Siria, muchas de ellas contra las fuerzas e instituciones encabezadas por los kurdos.

El lunes, integrantes del Comando General de las FDS presentaron un balance de los combates contra el Estado Isl谩mico, en el marco de la operaci贸n que denominaron 鈥淢artillo del Pueblo鈥. Las FDS confirmaron que 121 milicianos y trabajadores penitenciarios murieron durante los ataques de ISIS. Adem谩s, 374 yihadistas fueron ultimados.

Desde las FDS analizaron que el plan de ISIS era tomar la c谩rcel con 茅xito para luego expandirse y atacar 鈥渁lgunas de las instituciones civiles y militares de la Administraci贸n Aut贸noma en el 谩rea鈥. Tambi茅n revelaron que la incursi贸n de los terroristas no fue un hecho aislado, sino que 鈥減rovino de un amplio plan que se hab铆a preparado durante mucho tiempo鈥. 鈥淪eg煤n los documentos incautados, as铆 como las confesiones de sus integrantes, si su ataque a la prisi贸n de Sina鈥 a hubiera tenido 茅xito, habr铆an lanzado otros en diferentes barrios de Hesek锚, as铆 como sus agresiones en 谩reas de Al Hol, Al Shadada, y Deir Ezzor, y habr铆an podido poner en marcha su amplio plan para anunciar su supuesto califato, al que falsamente se ha llamado Segundo Estado Isl谩mico鈥.

Las FDS alertaron que lo sucedido indica que ISIS 鈥渟e ha aprovechado de las condiciones pol铆ticas y confiado, directa o indirectamente, en algunos pa铆ses regionales, como el Estado turco, para llevar a cabo su ataque鈥. A esto agregaron que Turqu铆a 鈥渓e da fuerza moral a ISIS, que recupera el aliento de nuevo para reorganizar sus filas鈥.

En Irak, ISIS lanz贸 un ataque contra barracones en las monta帽as a unos 120 kil贸metros al norte de Bagdad, matando a un guardia y asesinando a 11 soldados mientras dorm铆an. La agencia AP, citando a fuentes de la inteligencia iraqu铆, asegur贸 que si bien el grupo terrorista ya no cuenta con el mismo financiamiento y el control territorial que en el pasado, contin煤a con sus acciones de forma descentralizada, algo que el propio ISIS anunci贸 antes de su ca铆da en Baghouz.

Si al redoblamiento de ataques de ISIS en Siria e Irak, se suma su presencia en Afganist谩n y en varios pa铆ses de 脕frica (en este caso a trav茅s de organizaciones criminales que le juraron lealtad al Califato), la actividad del otrora grupo que atemoriz贸 al mundo no es para nada despreciable.

El limbo yihadista

Entre los varios puntos cr铆ticos que permiten la sobrevivencia de ISIS, es la cantidad de yihadistas encarcelados que se encuentran en un limbo judicial. Solo en el campamento de refugiado de Al Hol, administrado por la AANES en el norte de Siria, hay alrededor de 60.000 personas, en su mayor铆a miembros de ISIS junto a sus familias. En Al Hol, los intentos de fuga, los hechos de violencia y la reproducci贸n de una ideolog铆a basada en el wahabismo, est谩n a la orden del d铆a.

De forma repetida, desde la AANES demandan a Naciones Unidas (ONU) y a los pa铆ses occidentales que es urgente la creaci贸n de un tribunal internacional para investigar y llevar a juicio a los yihadistas que hayan cometido cr铆menes. Tambi茅n reclaman que los integrantes de ISIS de diferentes nacionalidades, sean repatriados a sus pa铆ses para ser juzgados. Este pedido, que ya sucedi贸 con otros conflictos a lo largo de la historia, en este caso cae todo el tiempo en saco roto.

La AANES, bloqueada econ贸micamente por Turqu铆a, el gobierno de Damasco y golpeada por las sanciones estadounidenses de la Ley C茅sar contra Siria, intenta que los 鈥渉ijos e hijas del Califato鈥 puedan reinsertarse en la sociedad, pero la falta de recursos financieros y humanos hace que este trabajo sea cuesta arriba.

El liderazgo pol铆tico del norte y el este de Siria tambi茅n machaca contra la 鈥渋nacci贸n鈥 de Damasco ante este tipo de ataques, ya sean de ISIS o directamente de Turqu铆a. Los pueblos reunidos en torno a la AANES critican al gobierno de Al Assad su negativa al di谩logo directo, su displicencia ante los intentos de invasi贸n y hasta denuncian que promueven hechos desestabilizadores contra el autogobierno, principalmente en Deir Ezzor. Hasta ahora, Damasco mantuvo hacia la AANES una posici贸n por momentos cr铆tica y de amenaza, o sus funcionarios han efectuado tibias declaraciones de posibles acuerdos. Desde la AANES s贸lo demandan que se respete el autogobierno, se reforme la Constituci贸n siria de forma radical, se respete la unidad territorial del pa铆s y se deje atr谩s la discriminaci贸n del Estado a las minor铆as 茅tnicas del pa铆s, de las cuales los kurdos es la principal.

Campo de batalla geopol铆tica

En las 煤ltimas d茅cadas, Irak y Siria se convirtieron en un infierno donde convergen muertes, atentados, desgobierno, injerencia y la agon铆a social y econ贸mica para una poblaci贸n diversa y milenaria.

Con la invasi贸n de Estados Unidos a territorio iraqu铆 en 2003, Washington logr贸 destrozar un Estado, saquear sus recursos naturales (principalmente petr贸leo), pero sobre todo profundizar las diferencias 茅tnicas y religiosas para convertir al pa铆s en una olla a presi贸n. En la Siria actual, Estados Unidos no est谩 solo. Rusia, Ir谩n, Turqu铆a y hasta Israel tienen a ese territorio como tablero de disputa geopol铆tica, algo que puede sonar muy entretenido en los grandes medios, pero como consecuencias directas tiene una destrucci贸n sostenida de una sociedad tambi茅n diversa, que durante muchos a帽os soport贸 un r茅gimen que, por un lado, permit铆a cierta estabilidad econ贸mica, pero por el otro cercenaba libertades e ideas pol铆ticas. La pol铆tica negacionista del Estado sirio frente a las minor铆as 茅tnicas, es solo un ejemplo.

A su vez, Rusia desempe帽a el principal papel en Siria. Desde que el gobierno de Damasco solicit贸 su intervenci贸n militar en 2015, Mosc煤 se convirti贸 en el gran sost茅n de Bashar Al Assad. Para el presidente Vladimir Putin, en Siria el status quo que rein贸 en las 煤ltimas d茅cadas no debe ser trastocado. Por su parte, la Casa Blanca necesita mantener su presencia territorial en el pa铆s, para que Mosc煤 no avance m谩s all谩 de las fronteras. Con la participaci贸n de Estados Unidos en la Coalici贸n Internacional anti-ISIS y el respaldo a las FDS, Washington no queda opacado por Rusia. Pero el Kremlin y la Casa Blanca, a su vez, permiten que Turqu铆a avance territorialmente sobre Siria. Aunque p煤blicamente el gobierno de Damasco repudie este situaci贸n la AANES la denuncie de forma permanente, el neo-sultanato dirigido por Erdogan siempre recibe el benepl谩cito de ambas potencias, que pujan por traer hacia su zona de influencia al pa铆s que tiene el segundo ej茅rcito m谩s grande la OTAN.

En medio de estas confrontaciones y tensiones, ISIS saca provecho y no pierde su vigencia. Si en Irak y Siria las administraciones centrales cayeron por propia incompetencia, sumado a las injerencias extranjeras de todo tipo, en un primer momento el Estado Isl谩mico se present贸 como una opci贸n estatal y musulmana ante d茅cadas de represi贸n y falencias sociales. Aunque todav铆a cueste creerlo, el discurso de ISIS cal贸 hondo en muchos sectores de ambos pa铆ses. Las poblaciones que vieron con buenos ojos la 鈥渓impieza鈥 propuesta por ISIS, no tardaron en darse cuenta que el Califato propuesto por los yihadistas era una reproducci贸n de los castigos sufridos en el pasado.

FUENTE: Leandro Albani / Editorial Sudestada

