La Internacional Comunista [1] ha nacido y se desarrolla de las revoluciones proletarias y las revoluciones proletarias[2]. Ya tres grandes Estados proletarios, las Rep煤blicas sovi茅ticas de Rusia, Ucrania[3] y Hungr铆a,[4] constituyen su base real hist贸rica.

En una carta a Sorge del 12 de septiembre de 1874, Federico Engels escrib铆a a prop贸sito de la I Internacional en v铆as de disoluci贸n: 鈥淟a Internacional ha dominado diez a帽os de historia europea y puede contemplar su obra con orgullo. Pero ha sobrevivido en su forma anticuada. Creo que la pr贸xima Internacional ser谩, una vez que los trabajos de Marx hayan hecho su labor durante unos cuantos a帽os, directamente comunista e instaurar谩 nuestros principios鈥.[5]

La II Internacional no realiz贸 la fe de Engels. Sin embargo, despu茅s de la guerra y tras la experiencia positiva de Rusia, han sido trazados netamente los contornos de la Internacional revolucionaria, de la Internacional de las realizaciones comunistas.

La Internacional tiene por base la aceptaci贸n de estas tesis fundamentales, elaboradas de acuerdo con el programa de la Liga Espartaco de Alemania y del Partido Comunista (bolchevique) de Rusia:

1) La 茅poca actual es la 茅poca de la descomposici贸n y el fracaso de todo el sistema mundial capitalista, lo que significar谩 el fracaso de la civilizaci贸n europea si el capitalismo no es suprimido con todos sus antagonismos irremediables.

2) La tarea del proletariado en la hora actual consiste en la conquista del poder del Estado. Esta conquista significa: supresi贸n del aparato gubernativo de la burgues铆a y organizaci贸n de un aparato gubernativo proletario.

3) Este nuevo gobierno es la dictadura del proletariado industrial y de los campesinos pobres, que debe ser el instrumento de la supresi贸n sistem谩tica de las clases explotadoras y de su expropiaci贸n. El tipo de Estado proletario no es la falsa democracia burguesa, forma hip贸crita de la dominaci贸n olig谩rquica financiera, sino la democracia proletaria, que realizar谩 la libertad de las masas trabajadoras; no el parlamentarismo, sino el autogobierno de las masas a trav茅s de sus propios 贸rganos electivos; no la burocracia de carrera, sino 贸rganos administrativos creados por las propias masas, con participaci贸n real de las masas en la administraci贸n del pa铆s y en la tarea socialista de construcci贸n. La forma concreta del Estado proletario es el poder de los Consejos y de las organizaciones similares.

4) La dictadura del proletariado es la palanca de la expropiaci贸n inmediata del capital y de la supresi贸n del derecho de la propiedad privada sobre los medios de producci贸n, que deben ser transformados en propiedad de toda la naci贸n. La socializaci贸n de la gran industria y de sus centros organizadores, la banca; la confiscaci贸n de la tierra de los propietarios latifundistas y la socializaci贸n de la producci贸n agr铆cola capitalista (entendiendo por socializaci贸n la supresi贸n de la propiedad privada, el paso de la propiedad al Estado proletario y el establecimiento de la administraci贸n socialista a cargo de la clase obrera); el monopolio del gran comercio; la socializaci贸n de los grandes edificios en las ciudades y de las casas se帽oriales en el campo; la introducci贸n de la administraci贸n obrera y la concentraci贸n de las funciones econ贸micas en manos de los 贸rganos de la dictadura proletaria; he ah铆 la tarea del gobierno proletario.

5) A fin de asegurar la defensa de la revoluci贸n socialista contra los enemigos del interior y el exterior, y para socorrer a otras fracciones nacionales del proletariado en lucha, es necesario desarmar totalmente a la burgues铆a y a sus agentes y armar a todo el proletariado sin excepci贸n.

6) La actual situaci贸n mundial exige el m谩ximo contacto entre las diferentes fracciones del proletariado revolucionario, exige incluso el bloque total de los pa铆ses en que la revoluci贸n socialista es ya victoriosa.

7) El m茅todo principal de lucha es la acci贸n de las masas del proletariado hasta el conflicto abierto contra los poderes del Estado capitalista.

La totalidad del movimiento proletario y socialista mundial se orienta decididamente hacia la Internacional Comunista. Los obreros y los campesinos perciben, aunque sea confusa y vagamente, que las rep煤blicas sovi茅ticas de Rusia, Ucrania y Hungr铆a son las c茅lulas de una nueva sociedad que cristaliza todas las aspiraciones y esperanzas de los oprimidos del mundo.

La idea de la defensa de las revoluciones proletarias contra los asaltos del capitalismo mundial debe servir para estimular los fermentos revolucionarios de las masas: en este terreno es necesario concertar una acci贸n en茅rgica y simult谩nea de los partidos socialistas de Inglaterra, Francia e Italia que imponga el cese de cualquier ofensiva contra la Rep煤blica de los S贸viets.

La victoria del capitalismo occidental sobre el proletariado ruso significar铆a arrojar a Europa durante dos decenios en brazos de la m谩s feroz y despiadada reacci贸n. Para impedirlo, para lograr reforzar la Internacional Comunista, la 煤nica que puede dar al mundo la paz en el trabajo y la justicia, ning煤n sacrificio debe parecernos demasiado grande.

Notas:

[1] L鈥橭rdine Nuovo, a帽o 1, n潞 3, 24 de mayo de 1919, en la secci贸n Vida pol铆tica internacional. Firmado A.G. Traducci贸n de http://www.gramsci.org.ar

[2] La Internacional Comunista o III Internacional se constituy贸 en el primer congreso los d铆as 2 a 6 de marzo de 1919 en Mosc煤, es decir 80 d铆as antes de la publicaci贸n de este art铆culo. El PSI no lleg贸 a asistir al congreso pero la direcci贸n aprob贸 la adhesi贸n a la IC el 18 de marzo y el XVI congreso celebrado en octubre en Bolonia, ratific贸 por aclamaci贸n esta decisi贸n.

[3] La rep煤blica sovi茅tica de Ucrania fue fundada el 21 de diciembre de 1917. Tras el tratado de Brest-Litovks una gran parte de su territorio debi贸 ser entregada y el gobierno sovi茅tico ucraniano se disolvi贸 el 20 de noviembre de 1918. La lucha entre nacionalistas ucranianos y bolcheviques prosigui贸 a partir de la formaci贸n de un nuevo gobierno bolchevique el 21 de diciembre de 1919. Finalmente, en la paz de Riga, Polonia firm贸 la paz con la Rusia y la Ucrania sovi茅ticas el 5 de octubre de 1920.

[4] La rep煤blica sovi茅tica de Hungr铆a fue instaurada el 21 de marzo de 1919 y fue derrotada por la reacci贸n el 1 de agosto de este mismo a帽o.

[5] V茅ase Marx Engels, Correspondencia, Buenos Aires, Editorial Cartago, 1973, p. 271. Frente a quienes afirman el escaso conocimiento de las obras de Marx y Engels por parte del Gramsci juvenil de estos a帽os, esta cita mostrar铆a, por el contrario, un cierto dominio de dichas obras.

Fuente: Art铆culo de Gramsci publicado en L鈥橭rdine Nuovo el 24 de mayo de 1919 y reproducido en el libro de A. Gramsci “Alli虂 donde la voluntad quiera y como la voluntad desee. Escritos sobre jacobinismo, bolchevismo, Lenin y la Revoluci贸n rusa”, con presentaci贸n y edici贸n de Joan Tafalla.

