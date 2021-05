–

De parte de Ateneo Libertario Carabanchel Latina May 31, 2021 86 puntos de vista

Mart铆n C贸rdova

Para una 茅poca como la nuestra, marcada profundamente por una progresiva cuantificaci贸n de todo lo existente, se ha vuelto totalmente habitual y natural que incluso la idea del tiempo, y su experiencia, haya sido asumido tambi茅n como un recurso a aprovechar, que no debe ser malgastado ni despilfarrado, sino invertido en proyectos y empresas 煤tiles. No obstante, esta comprensi贸n del presente a partir del c谩lculo no se habr铆a impuesto con tanta eficacia si no fuese por su estrecha e 铆ntima solidaridad con la concepci贸n lineal de la historia como un curso progresivo hacia una sociedad futura, la cual se imagina como un estadio superior de nuestra etapa actual.

Si bien hay quien ha sostenido un cierto predominio y expansi贸n del nihilismo en los imaginarios colectivos actuales, cuyas consecuencias visibles ir铆an desde una p茅rdida de sentido en los individuos hasta la relativizaci贸n de lo que anta帽o fueron valores absolutos, ello no ha impedido (y hasta cierto punto ha resultado benefactor) que el modo neoliberal de socializaci贸n se haya afianzado fuertemente en los distintos grupos sociales, consolidando as铆 la victoria del capitalismo. Una de las justificaciones que los defensores de tal ideolog铆a suelen presentar 鈥搚 que resulta motivada por esta fe en el progreso que s贸lo el actual modo de vida puede otorgarnos鈥 es el cada vez m谩s alto grado de desarrollo de la t茅cnica, sobre todo en aquel que opera a nivel de la vida cotidiana. En esa l铆nea, que las operaciones dom茅sticas est茅n cada vez m谩s facilitadas no son indicio sino de que el camino asumido es el correcto.

Frente a tal mistificaci贸n de la din谩mica social, Walter Benjamin, fil贸sofo alem谩n de la primera mitad del siglo XX, perfila su cr铆tica no a partir de una puesta en duda del conocimiento cient铆fico y su influencia en el avance de la tecnolog铆a, sino en la relaci贸n que existe entre tal avance tecnol贸gico y el espacio social, principalmente, con las relaciones de producci贸n. En un texto de 1937 titulado Historia y coleccionismo: Eduard Fuchs (en lengua castellana lo podemos encontrar en la compilaci贸n Discursos interrumpidos I, publicado por Taurus y traducido por Jes煤s Aguirre), podemos entrever ya los aspectos cr铆ticos m谩s resaltantes respecto a la idealidad de la historia a partir de su linealidad y que m谩s tarde ser谩n tratados directamente en las Tesis de filosof铆a de la historia.

REPORT THIS ADREPORT THIS AD

Un cuestionamiento b谩sico a la tesis del progreso social viene dado desde la pregunta sobre qui茅nes son los que pueden acceder a tales beneficios y qui茅nes no. Con esta cuesti贸n no se trata tanto de pretender establecer como soluci贸n la inclusi贸n de los excluidos, sino de desenterrar los presupuestos que legitiman el hecho de que el progreso s贸lo sea privilegio de unos pocos, condenando al anonimato y silencio a los muchos. En este sentido, la historia no puede ser considerada simplemente a partir de la acumulaci贸n de riquezas o el logro de libertades desde la perspectiva de una minor铆a social, sino todo lo contrario: Benjamin se帽ala que si 鈥渓a tradici贸n de los oprimidos鈥 nos revela que la excepcionalidad constante y permanente es la regla oculta de los reg铆menes, no hay nada m谩s ajeno a la realidad algo as铆 como un 鈥減rogreso鈥 ascendente. Antes bien, la idea de 鈥減rogreso鈥 ha servido y sirve como discurso ideol贸gico que usualmente se usa para justificar y legitimar los destrozos que ocasiona.

Por lo tanto, la historia no puede ser juzgada desde una linealidad progresiva, que suponga que el presente aventaja al pasado y que los sacrificios de hoy ser谩n agradecidos por las generaciones futuras: si Benjamin conjuga en una sola expresi贸n 鈥渢radici贸n鈥 con 鈥渙primidos鈥, lo hace para revelar que la desigualdad estructural ha sido la misma tanto en siglos anteriores como en la actualidad y, tal como indica el curso de los acontecimientos, lamentablemente tambi茅n ma帽ana. Desde los an贸nimos de la historia, por tanto, hay un pasado irrevocable que se perpet煤a y que reclama por la redenci贸n. Es en atenci贸n a ese pasado y desde aquel por lo que la lucha en el presente invocantes de un mejor futuro adquiere sentido. La deuda reemplaza, as铆, a la esperanza.

En este punto, es necesario a帽adir que Benjamin expande su cr铆tica de la concepci贸n lineal de la historia a cierta apropiaci贸n de este ideal por parte de un sector de la izquierda (en su 茅poca denominada como socialdemocracia y que hoy en d铆a tendr铆a un equivalente en las izquierdas liberales). Al convertir la revoluci贸n y la sociedad comunista en un ideal, en el sentido kantiano del t茅rmino, es decir, en una idea imposible de alcanzar o conocer pero que hace las veces de una idea regulativa del presente (algo de lo cual el propio Marx estaba ya en contra, a juzgar por La ideolog铆a alemana), cualquier concesi贸n realizada por los poderes existentes se interpreta como un avance hacia tal ideal cuando, en realidad, como es ya sabido en los juegos de poder, la incorporaci贸n de las cr铆ticas vuelven a estas inofensivas.

REPORT THIS AD

No obstante, aquel pasado para el que Benjamin reclama justicia no consiste en la 鈥渋magen eterna鈥 que se construye desde el historicismo: las narrativas sobre los procesos que han constituido nuestro presente son tambi茅n testigos de luchas y batallas espirituales que otorgan a la clase dominante la seguridad y el valor para ejercer su poder sobre la clase oprimida 鈥揳gregando a ello que muchas veces es la misma historia construida y naturalizada la que es recordada dentro de la clase oprimida para justificar su exclusi贸n鈥.

En este sentido, la propuesta de Benjamin sobre la tarea de la revoluci贸n es la de pensarla como una interrupci贸n o detenci贸n del continuum de la historia: una que evoque en im谩genes melanc贸licas (en el sentido que usaron los medievales para tal t茅rmino) aquel pasado inasible que permanece excluido de las historias oficiales de la clase dominante, para revertir la situaci贸n presente. De esta forma, la oportunidad para la revoluci贸n puede acontecer en cualquier momento y contexto: la injusticia existente en el mundo es motivo suficiente para la subversi贸n del orden de las cosas.

Jugando con la figura mesi谩nica presente en la cultura jud铆a (objeto de sumo inter茅s para el fil贸sofo alem谩n), Benjamin elabora una analog铆a entre aqu茅l y la revoluci贸n, como puede leerse hacia el final de sus Tesis de filosof铆a de la historia (traducci贸n de Jos茅 S谩nchez):