De parte de Grup Antimilitarista Tortuga August 5, 2022

Publicado el 6 de agosto de 2021 por Alternativas Noviolentas.

El 6 de agosto de 1945 el ej茅rcito de los Estados Unidos lanz贸 sobre la ciudad de Hiroshima la primera bomba at贸mica. Se calcula que murieron instant谩neamente entre 70.000 y 80.000 personas, en lo que podemos considerar como el mayor acto terrorista de la historia. Otras 70.000 personas resultaron herida, muriendo gran parte entre terribles sufrimientos sin que pudieran ser auxiliadas, pues el 90% del personal sanitario tambi茅n hab铆a muerto o estaba herido. Otra parte sufri贸 secuelas permanentes por las quemaduras y la radiaci贸n o contrajeron distintos tipos de c谩ncer.

Despu茅s de 76 a帽os, nos negamos a pensar que una tragedia similar pueda volver a repetirse, pese a que los datos son tozudos. Seg煤n las 煤ltimas cifras del SIPRI sobre el arsenal nuclear mundial, hay 13.080 armas nucleares con un potencial de destrucci贸n muy superior a la bomba de Hiroshima. Estados Unidos y Rusia tienen el 90% del arsenal mundial, les siguen China, Francia, Reino Unido, Pakist谩n e India con 165 cada una, Israel y Corea del Norte.

Todos estos estados nucleares tienen programas de modernizaci贸n de sus arsenales, de modo que en 2020 superaron los 60.000 millones de Euros. Si preocupante es el n煤mero de armas y el despilfarro de su mantenimiento y modernizaci贸n, no lo es menos el hecho de que 2.000 cabezas nucleares se mantienen en constante alerta, lo que significa que disponen de escasos minutos para tomar unas decisiones que pueden ser transcendentales para la humanidad.

Seg煤n un estudio que recoge El Salto sobre la simulaci贸n de una guerra nuclear limitada entre India y Pakist谩n, las consecuencias ser铆an catastr贸ficas para todo el planeta. En una semana de guerra en la que se detonaran 250 ojivas en sus territorios, provocar铆an la muerte inmediata de entre 50 y 125 millones de personas. Aun as铆, lo peor estar铆a por llegar. El humo negro bloquear铆a la luz solar impidiendo que llegara a la tierra, reduciendo r谩pidamente las temperaturas durante a帽os hasta llegar a niveles de la 煤ltima Edad del Hielo, lo que se ha denominado 鈥渋nvierno nuclear鈥. Al reducirse la luz solar se ver铆an dr谩sticamente mermadas las cosechas, provocando una graves crisis alimentaria de consecuencias imprevisibles para personas, animales y plantas.

ICAN: la larga lucha por la Abolici贸n de las Armas Nucleares.

En 2.007 nace ICAN (Campa帽a Internacional para la Abolici贸n de las Armas Nucleares). Es la promotora del Tratado para la Prohibici贸n de las Armas Nucleares aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas en junio de 2.017 por 122 votos a favor. Ese mismo a帽o recibe el Premio Nobel de la Paz. Pese al boicot y presiones de la OTAN y otras potencias nucleares para que no se ratificara, el tratado entr贸 en vigor el 22 de enero de 2021 tras ser ratificado por 50 estados.

Proh铆be el uso, el desarrollo, el ensayo, la producci贸n, la adquisici贸n, la posesi贸n y el almacenamiento de armas nucleares. Es tambi茅n ilegal ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a nadie a realizar cualquier actividad prohibida en el tratado.

Ciertamente, conjurar definitivamente la amenaza nuclear que se cierne sobre la humanidad ser铆a un gran paso. El tratado es un buen punto de partida, pero s贸lo eso, pues ning煤n pa铆s con armas nucleares lo ha firmado y s贸lo es vinculante para los pa铆ses que lo ratifiquen o se adhieran a 茅l.

Pese a los encuentros de ICAN con parlamentarios espa帽oles, nuestro gobierno a煤n no se ha adherido al tratado. 驴Piensa el gobierno que la amenaza, la extorsi贸n, el chantaje nuclear es una forma v谩lida de hacer pol铆tica? 驴Piensa que es l铆cito acabar con la vida de millones de ciudadanos en nombre de cualquier valor, divinidad o patria?

Urge que desde cada pa铆s seamos los ciudadanos quienes reclamemos a nuestros gobiernos el fin de pol铆ticas militares criminales. Como dice Tica Font, 鈥淟as personas que habitamos este planeta necesitamos un compromiso claro, efectivo y vinculante hacia un desarme nuclear鈥.

En la actualidad, el ICAN est谩 formado por cerca de 500 organizaciones de unos 100 pa铆ses, entre ellos Espa帽a. Son la base para futuras campa帽as de concienciaci贸n que obliguen a sus respectivos gobiernos a firmar el Tratado, por respeto a la propia poblaci贸n. Que otros pa铆ses tengan la garant铆a de que tu pa铆s no va a ser una amenaza nuclear para ellos, se convierte, parad贸jicamente, en tu mejor defensa.

Una menci贸n especial merecen los hibakusha (persona bombardeada), v铆ctimas supervivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Tuvieron que soportar el haber sido testigos impotentes de la destrucci贸n de sus hogares, de la muerte de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos, en ocasiones, entre terribles dolores, desgarros y deformaciones. Doblemente victimas, tuvieron que soportar la discriminaci贸n laboral y afectiva como si fueran responsables de haber sobrevivido. Pronto comenzaron a organizarse para reclamar ayudas y tratamientos al gobierno.

Su experiencia vital y su lucha decidida por que no se repita otro holocausto nuclear ha sido uno de los grandes apoyos del ICAN.

De la Destrucci贸n Mutua Asegurada (DMA) al Apoyo Mutuo Asegurado (AMA)

La l贸gica militar de la Destrucci贸n Mutua Asegurada responde a una visi贸n cruel, destructiva y vengativa de la defensa militar. En realidad no nos defiende de nada a los ciudadanos, sino que nos expone y nos utiliza como rehenes. Lo 煤nico que nos garantiza es que si nuestro enemigo (驴qui茅n ser谩?) intenta y consigue destruirnos, ser谩 tambi茅n destruido. 隆Gracias, salvadores! 隆Que proeza, haber conseguido hacer inhabitable el planeta!

Podemos seguir cuidando con esmero nuestros geranios, mimando a nuestras mascotas, ahorrando para vacaciones, defendiendo bosques y humedales, construyendo espacios vecinales, defendiendo los servicios p煤blicos, tejiendo redes de solidaridad鈥 nada de esto nos lo van a facilitar ni defender los ej茅rcitos, pero s铆 pueden destruirlo como en Hiroshima si no somos capaces de parar la escalada nuclear.

Que hasta ahora no haya habido ning煤n conflicto nuclear no es ninguna garant铆a para el futuro. Es m谩s, para algunos analistas, si no ponemos remedio, es cuesti贸n de tiempo que estalle una confrontaci贸n nuclear. Sabemos, pese al secretismo militar, que ha habido momentos cr铆ticos en los que se ha estado a punto de disparar la primera bomba. Los escasos minutos que hay para dar la respuesta agudizan la posibilidad de un error humano, una mala interpretaci贸n o un error de c谩lculo. Tampoco es descartable un accidente o una acci贸n deliberada pensando que se tiene ventaja disparando el primero.

Estamos en un momento en el que el surgimiento de reg铆menes autoritarios, el rebrotar de los nacionalismos, la exaltaci贸n de los s铆mbolos patri贸ticos, las crisis econ贸micas y la construcci贸n del enemigo como causa de todos los males, no ayuda a buscar buenas soluciones a los conflictos entre los estados. Desgraciadamente, ese 芦Todo por la Patria禄, en nombre de la cual se han cometido tantos cr铆menes contra la humanidad en los 煤ltimos siglos, est谩 cogiendo de nuevo un auge peligroso.

Hay que tener demasiada fe para confiar el futuro de la humanidad en la salud mental de nuestros dirigentes, la racionalidad de los militares o la infalibilidad de los funcionarios.

La l贸gica militar de 鈥渟i quiere la paz, prepara la guerra鈥 nos ha llevado a un callej贸n sin salida. Es la l贸gica patriarcal de la violencia, la explotaci贸n, la dominaci贸n, la conquista y el sometimiento. En su versi贸n machista se centra en la mujer. En su versi贸n militarista se centra en los territorios, las riquezas y los pueblos.

Hemos de dar la vuelta a esta l贸gica infernal para hablar de solidaridad, apoyo mutuo, confianza, justicia鈥 apostar por la vida. M谩s all谩 de la amenaza nuclear, despilfarramos en gasto militar lo que necesitamos para hacer frente a la emergencia clim谩tica y sus consecuencias, para erradicar el hambre y las desigualdades, para restaurar los servicios p煤blicos, para tejer redes de solidaridad y confianza entre los pueblos. En definitiva, para garantizar la seguridad humana a todos los habitantes del planeta.





