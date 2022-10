–

El desalojo por las fuerzas de seguridad del Estado de una comunidad mapuche es un hecho, no por repetido, menos cargado de sentidos. Lo que pretende ser un acto de autoridad gubernamental no es m谩s que una torpeza pol铆tica cruel e injustificable. Por medio del desalojo el Estado Argentino comunica que no ha dado por terminada la campa帽a del desierto, pol铆tica de acumulaci贸n de tierras por medio de la violencia sobre la que se constituy贸 no solo la actual configuraci贸n del Estado territorial sino tambi茅n, de modo inseparable, la clases de los terratenientes. David Vi帽as ha mostrado de modo definitivo como aquel acto colonizador no s贸lo delimitaba el r茅gimen de la propiedad privada concentrada, sino tambi茅n las categor铆as de pensamiento de una clases social dominante y los intelectuales que les sirven. Deso铆r la voz de un pueblo en lucha es en s铆 mismo es un acto necio, y cargado de violencia colonial. Pero si se considera adem谩s el significado de este acto en el cuadro de la coyuntura actual, queda muy claro que lo 煤nico que puede lograr el gobierno nacional por medio de la persecuci贸n a comunidades mapuches es favorecer a los sectores m谩s retr贸grados de la derecha argentina, que s贸lo esperan su momento para retomar la genealog铆a de la guerra abierta, porque solo en las armas conf铆an para completar la tarea evangelizadora que se ha propuesto: la reducci贸n de la vida humana y no humana a relaciones de mercado y aumento de la tasa de ganancia. Acciones represivas como estas poseen una mec谩nica muy sencilla: los sectores opositores m谩s recalcitrantes preparan el escenario para que un Sergio Berni o un An铆bal Fern谩ndez cumpla el papel por ellos encomendado. Imposible no recordar el antecedente de Guernica. Ahora es Mascardi. El maltrato de un pueblo -de un movimiento social, de un grupo humano que pretende discutir las estructuras injustas del estado y de la propiedad, o de una dirigente popular injustamente detenida por la justicia provincial; son todos t茅rminos de una larga serie- no es una categor铆a aceptable para ning煤n gobierno, pero es escandalosa cuando lo perpetra quienes se llenan la boca hablando del progresismo, puesto son precisamente estos hechos los que marcan el camino de ese macrismo y esa ultraderecha que dicen combatir!

