Domingo 19 de diciembre de 2021. Una conocida c贸mica negra de origen guineoecuatoriano denuncia en las redes una agresi贸n racista: varios hombres le han gritado una consigna nazi mientras estaba en la calle con una amiga, acerc谩ndose intimidatoriamente hacia ella. A su denuncia en twitter le siguen muchas respuestas de solidaridad, pero son muchos tambi茅n quienes retutitean el mensaje cuestionando su testimonio, apoyando a los agresores o ridiculizando su experiencia: todo ello acompa帽ado de discursos abiertamente racistas.

Quien denuncia la agresi贸n en twitter es Asaari Bibang, tras reportar los hechos, reflexiona: 鈥淨ue os pens谩is que esto son peleitas y salseos en el hemiciclo, pero lo sufrimos en la calle, en la vida entera鈥. Desde el Congreso, pasando por los medios de comunicaci贸n, tomando las redes sociales y llegando a la calle, los discursos de odio transitan por la sociedad con un empuje que atraviesa la vida de las personas y al que parece dif铆cil poner diques.

Discursos de ida y vuelta

En los 煤ltimos dos a帽os se han presentado dos veces m谩s intervenciones sobre migraci贸n en el Congreso que en los ocho a帽os precedentes. Este incremento en la preocupaci贸n por los flujos migratorios poco tiene que ver con los derechos de las personas migrantes, con cuestiones urgentes como las v铆as seguras, o pol铆ticas de acogida garantistas. El responsable de este gran aumento en el discurso sobre migraci贸n en el parlamento es el partido de extrema derecha Vox.

鈥淟as intervenciones de Vox son, a menudo, una simple trasposici贸n de frases de barra de bar en textos parlamentarios鈥, se afirma en el informe que recoge el mencionado aumento de la conversaci贸n sobre migraciones en el hemiciclo: La pol铆tica del miedo. El trabajo, que se presenta como 鈥淯na radiograf铆a de la narrativa sobre migraciones en el Congreso de los diputados鈥, fue publicado por la Fundaci贸n PorCausa el pasado noviembre. En el mismo se apunta a esta hegemon铆a de Vox en el discurso sobre migraciones, con la formaci贸n de extrema derecha empe帽ada en presentar iniciativas que apuntan a la migraci贸n como una amenaza a la identidad nacional, que relacionan a las personas migrantes con la inseguridad y la criminalidad, que hablan en t茅rminos de invasi贸n y alertan del efecto llamada, o que estigmatizan a personas migrantes de determinados or铆genes.

Unas coordenadas que, repetidas una y otra vez, considera Gonzalo Fanjul, responsable del informe, contribuyen a marcar la agenda. 鈥淟a verdadera victoria de Vox es haber establecido el marco de debate de las migraciones, tanto en el parlamento, como en el resto de la sociedad鈥, de esta manera, explica 鈥渇uerza a los otros partidos a entrar en ese marco del debate y a reaccionar a 茅l鈥. Hay dos formas de actuar ante este discurso: por un lado la contaminaci贸n que se opera en las narrativas de otros partidos como PP y Ciudadanos, por otro lado la contestaci贸n a esta ret贸rica: 鈥渃uando uno trata de cuestionar todo el tiempo una cosa, no hace sino reforzar esa cosa鈥. Ante el ruido planteado desde la derecha, son pocas las narrativas alternativas que se contraponen desde los partidos que en principio confrontan la visi贸n de Vox.

Lo que pasa en el debate pol铆tico sucede en los medios, que actuan, apunta Fanjul, como una caja de resonancia: 鈥渆l debate se establece en unos t茅rminos que nos obliga a habar de esas cuestiones, que excluye por completo una conversaci贸n m谩s amplia sobre las migraciones鈥, una din谩mica que, denuncia 鈥渘os hace cavar m谩s hondo constantemente en el mismo agujero鈥.

Si hay una manera de actuar como caja de resonancia por parte de los medios, esta consiste en tomar declaraciones procedentes de este ruido parlamentario o del espacio pol铆tico que insiste en criminalizar a las personas migrantes, y reproducirlas entrecomilladas sin m谩s. Una pr谩ctica que el informe Inmigracionalismo, 2021, de la Red Acoge, identifica como una constante en los medios de comunicaci贸n. Si bien el informe, que aborda el tratamiento medi谩tico de las migraciones, no se centra en los discursos de odio, s铆 que rastrea de qu茅 manera el discurso en los medios deshumaniza a las personas migrantes.

Imaginarios que nutren prejuicios y estereotipos, 鈥渜ue contribuyen a la polarizaci贸n social sobre este tema鈥, explica la coordinadora del informe, y responsable de comunicaci贸n de la organizaci贸n, Laura Traveso. 鈥淎l final todo est谩 hilado, si hablas sobre migraciones en los medios de comunicaci贸n, esto tiene un impacto social directo sobre las personas migrantes鈥. Tras analizar 3.650 piezas de 26 medios y trabajar con 14 focus group que han incluido a periodistas y personas migrantes, las conclusiones de la investigaci贸n no son muy positivas: M谩s del 80% de las informaciones analizadas no cuentan con voces de personas migrantes. A esta pr谩ctica de invisibilizaci贸n de las personas, apuntan, se suma la deshumanizaci贸n 鈥渁 trav茅s del abuso de las cifras, o la preeminencia de la condici贸n de migratoria sobre la humana鈥.

El caso de la infancia migrante

Seg煤n reporta el informe Inmigracionalismo, ha habido un incremento significativo en el espacio que los medios dedican a la infancia migrante no acompa帽ada (en el citado informe sobre el congreso, estos menores son el quinto tema m谩s mencionado cuando se habla de migraci贸n en el hemiciclo). Se podr铆a pensar que toda esta atenci贸n por parte de los medios de comunicaci贸n o los y las diputadas responda a una preocupaci贸n por los ni帽os y ni帽as, o la vulnerabilidad de este colectivo. Nada m谩s lejos de la realidad, cuando los medios se centran en este colectivo es para relacionarlo con la delincuencia y la inseguridad. 鈥淟a infancia migrante ha pasado a ser una de las principales tem谩ticas dentro de migraci贸n y el tratamiento que hemos detectado no ha tenido enfoque de infancia, de derechos. Eso es bastante preocupante鈥, apunta Traveso.

El Bar贸metro de la desinformaci贸n y los discursos de odio frente al migrante, presentado el pasado julio por Oxfam Interm贸n, se帽alaba c贸mo entre las narrativas de odio con m谩s permeabilidad social se encontraba el argumento de que la infancia migrante recibir铆a muchos recursos econ贸micos por parte del Estado. La idea de un exceso de recursos econ贸micos destinados a las personas migrantes, as铆 como la asociaci贸n de este colectivo con la criminalidad o la violencia, tendr铆an gran penetraci贸n en la sociedad. El mismo informe se帽ala que cuanto m谩s se repiten determinadas ideas m谩s se asumen como veraces.

En el bolet铆n de octubre y noviembre del Observatorio Espa帽ol sobre racismo y xenofobia (OBERAXE), se recogen los resultados sobre el monitoreo que esta entidad hace peri贸dicamente sobre los discursos del odio en las redes sociales. Unos resultados que 鈥渕uestran que la agenda medi谩tica sigue dirigiendo hacia d贸nde se inclina el discurso de odio en las plataformas estudiadas鈥. Los datos marcan esa continuidad entre lo que se enuncia desde algunas formaciones pol铆ticas, lo que se lee, ve y escucha en los medios, y lo que se difunde en las redes sociales: 鈥渓a mayor铆a de las ofensas apuntan hacia los magreb铆es (36,9%) y a inmigrantes en general (27,8%). En este periodo, se ha detectado un incremento considerable de contenido discriminatorio dirigido hacia menores extranjeros no acompa帽ados (menas) (15,5%)鈥, revela el informe.

Sobre la impunidad

鈥淟os privilegios desde los que se emiten esos discursos del odio es lo que permite que posteriormente campen con una gran impunidad, desde luego pensar en los discursos de odio y qu茅 los sostiene tiene que ver con qu茅 estructuras de poder son las que dominan nuestra sociedad鈥, opina el periodista y activista antirracista Moha Gerehou. Para Gerehou, ponerle apellido a los discursos de odio, permite poner el foco en las estructuras de poder que los sustentan: 鈥淓sto nos da las claves y las pistas de por qu茅 su impunidad a lo largo del tiempo鈥.

El discurso tantas veces repetido desde ciertos partidos, medios y perfiles de las redes sociales, de atreverse a decir la verdad, de ser valientes en cuanto a pol铆ticamente incorrectos, choca con una realidad en la que lo que se enuncia no tiene ning煤n costo: 鈥渓o que no podemos hacer es buscar una especie de consenso contra unos discursos y poderes reaccionarios que no quieren, que no est谩n buscando un consenso ni nada por el estilo sino que lo que est谩n buscando es que nada cambie鈥, apunta Gerehou, o, como dec铆a Audre Lorde, recuerda 鈥渘o se puede combatir al amo con las herramientas del amo鈥.

鈥淎l final la mejor forma de desactivar los discursos es avanzar en derechos鈥, resuelve este periodista ante debates que considera que 鈥渘os hacen perder un tiempo super valioso que no tenemos鈥. Propuestas que se salen de ah铆, como la cuenta @nolesdescasito o, fuera de la virtualidad, el reci茅n creado Espacio Afro, son ejemplos de otros horizontes. Y es que hay cierto consenso respecto a la necesidad de defender otras narrativas fuera de marcos de debate trucados por el odio, y del ruido en torno a las migraciones que aspira a ser hegem贸nico. En este sentido, otro informe de PorCausa de reciente publicaci贸n, indaga en la propuesta de nuevas narrativas que superen el discurso de la otredad o los peligros de la ret贸rica humanitaria, apelando a lo que llaman 鈥渘arrativas del amor鈥.

Narrativas alternativas en las que prime el enfoque de derechos, y se destierren conceptos como 鈥渋legal鈥 y otras palabras estigmatizadoras, es tambi茅n la apuesta de las personas periodistas y migrantes consultadas para inmigracionalismo, que destacan la importancia de la prensa local para habilitar otros relatos, y la necesidad de que personas de origen migrante ocupen el espacio que les corresponde, tanto como fuentes period铆sticas como dentro de las redacciones.

