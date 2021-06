–

De parte de La Haine June 30, 2021 66 puntos de vista

La invasi贸n de los molinos: 鈥淓ncima vienen las el茅ctricas diciendo que esto lo hacen por el bien del planeta鈥

鈥淪olar y e贸lica, s铆, pero no as铆鈥. El lema se repite. En Arag贸n se podr铆an cuadriplicar los megavatios actuales con la proliferaci贸n descontrolada de parques e贸licos y plantas solares fotovoltaicas. Varias organizaciones transmiten su preocupaci贸n por lo que consideran una 鈥渙fensiva que arrasa valles enteros鈥. La connivencia entre el茅ctricas y Administraci贸n est谩 en boca de todos.

Las organizaciones alertan del peligro de convertir el paisaje en un 鈥渕ar de placas y aerogeneradores鈥 | Foto: molinos de viento – Pixabay

Al final va a tener raz贸n aquel ingenioso hidalgo de La Mancha: son gigantes, y no molinos. Son empresas energ茅ticas de colosal poder y largos tent谩culos 鈥揷on suma facilidad para abrir las puertas abiertas en las altas instancias鈥, las que est谩n dispuestas a convertir 鈥渆l paisaje de nuestros pueblos en un mar de placas y aerogeneradores鈥, como lo califican desde la Plataforma en Defensa de la Estepa de la Huerva. Y dicen algo m谩s, para que no haya dudas: 鈥淪olar y e贸lica s铆, pero no as铆鈥.

La estrategia siempre es la misma, sostienen en la Plataforma: 鈥淟a mayor铆a de estos grandes proyectos son financiados por fondos de inversi贸n internacionales (fondos buitre), que prometen a los propietarios de los terrenos grandes cantidades de dinero a cambio de contratos a largo plazo鈥. En sus palabras, 鈥渦n sabroso caramelo鈥 que enmascara el verdadero objetivo: arrasar territorios para generar una energ铆a que va a ser vendida a terceros pa铆ses, que no llegar谩n a sufrir las consecuencias de este tipo de producci贸n energ茅tica鈥.

Adem谩s del impacto visual, ambiental y social, explican, 鈥渆stos proyectos carecen de valor a帽adido para el desarrollo del territorio, dado que apenas generan puestos de trabajo que logren asentar poblaci贸n en la zona鈥.

La superficie de Muel es de 7.890 hect谩reas y se proyectan instalaciones que ocupar铆an 3.365

Un buen ejemplo es el proyecto 鈥楶lanta Fotovoltaica Muel鈥, de 199,97 MWP y ubicado entre Muel y Zaragoza, que promueve la empresa Enel Green Power Espa帽a, S. L. U. (el Grupo Enel posee el 70,10 % de Endesa). Su publicaci贸n en el Bolet铆n Oficial del Estado (BOE), para ser sometido a Informaci贸n P煤blica, tuvo lugar el 24 de marzo de 2021.

Este medio ha tenido acceso a varios de los escritos de alegaciones contra el proyecto antedicho, enviados al 脕rea de Industria y Energ铆a de la Subdelegaci贸n del Gobierno de Zaragoza. Entre ellos, el de la Asociaci贸n Naturalista de Arag贸n (Ansar). En el mismo se da un dato contundente: 鈥淓n un radio de unos 7 kil贸metros, entre el t茅rmino municipal de Muel -Campo de Carinyena- y colindantes, se est谩 proyectando la construcci贸n de, al menos, 14 plantas solares fotovoltaicas鈥. En conjunto, concretan, la superficie afectada es de 3.365 hect谩reas鈥. Basta decir que, en total, el t茅rmino municipal de Muel ocupa 7.890 hect谩reas (con datos de la Diputaci贸n Provincial de Zaragoza), para darse cuenta de lo mastod贸ntico de la operaci贸n.

Especialmente afectadas por estas instalaciones est谩n las aves. En este sentido, en las alegaciones de Ansar explican que, la Declaraci贸n Ambiental Estrat茅gica del Plan Nacional Integrado de Energ铆a y Clima, 鈥渜ue es el marco legal actual en el que se sustenta la ordenaci贸n territorial de la transici贸n energ茅tica a las renovables, recomienda expl铆citamente que debe evitarse ubicar plantas fotovoltaicas en las 谩reas de distribuci贸n conocida de las especies esteparias catalogadas鈥 (y esta es una de ellas). Por lo tanto, subrayan, la autorizaci贸n de este proyecto 鈥渆star铆a incumpliendo las propias recomendaciones de la Evaluaci贸n Ambiental Estrat茅gica鈥.

Adem谩s, el 谩rea donde se proyecta tambi茅n est谩 dentro de la IBA (Important Bird Area) 鈥淟lanuras y Muelas de Valdejal贸n 鈥 Muel鈥, designada por el sis贸n com煤n, la ganga ortega, la ganga ib茅rica y la alondra ricot铆. El inventario de IBA, informan, 鈥渋dentifica la red m铆nima de espacios que deben preservarse para asegurar la conservaci贸n de las aves en Europa y en el mundo鈥.

Y as铆 quedar铆a Muel con las placas. Foto: Vanesa Royo

Por si todo esto no fuera suficiente, se帽alan que 鈥渂uena parte del 谩rea concreta de implementaci贸n (36 % de la zona norte y 97 % de la sur) se encuentra dentro del 谩mbito geogr谩fico de la propuesta formal de ZEPA (Zonas de Especial protecci贸n para las Aves) para aves esteparias, que hizo a mediados de 2020 la Secci贸n de Biodiversidad del Servicio Provincial de Zaragoza al Servicio de Espacios Naturales y Red Natura 2000 de la Direcci贸n General de Sostenibilidad del Gobierno de Arag贸n鈥.

Mencionan tambi茅n en el texto que est谩 en tramitaci贸n por el Gobierno de Arag贸n, desde el 26 de febrero de 2018, un Plan de Recuperaci贸n para las Especies de Avifauna Esteparia, 鈥渃uyo 谩mbito de aplicaci贸n afecta casi por completo a la zona en la que se pretende instalar el parque鈥. Sobre este y otros planes pregunt贸 el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento aragon茅s, 脕lvaro Sanz. En la contestaci贸n escrita, el consejero de Agricultura, Ganader铆a y Medio Ambiente, Joaqu铆n Olona, apunt贸 que, 鈥渃omo paso previo a dicha aprobaci贸n, se est谩 abordando la finalizaci贸n de la modificaci贸n del cat谩logo de especies amenazadas de Arag贸n, ya que esta norma es la que va a definir las nuevas categor铆as de amenaza para las especies indicadas. Se espera que pueda ser aprobada durante 2021鈥.

El problema es que dicha modificaci贸n tambi茅n va a ritmo muy lento. De hecho, en diciembre de 2016 el Consejo de Protecci贸n de la Naturaleza (CPN) de Arag贸n realiz贸 un dictamen al respecto, a instancias del Gobierno de Arag贸n. Desde la Consejer铆a de Medio Ambiente aseguraron a este medio que 鈥渁hora mismo se est谩 trabajando en la 煤ltima versi贸n para ser sometida a informaci贸n p煤blica, que esperamos pueda sustanciarse en los pr贸ximos meses鈥.

Aparte del mal que puedan sufrir las aves, en otro texto de alegaciones, esta vez de la Asociaci贸n Ciudadana de Muel SERMO, se repasa la afectaci贸n al patrimonio arqueol贸gico. En resumen, exponen que en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se incorporan 40 bienes arqueol贸gicos inventariados, pero que no se contemplan otros 75, entre ellos, algunos 鈥測acimientos tan significativos como el Collado de la Abeja o La Cantera鈥.

Arag贸n podr铆a cuadriplicar los megavatios actuales

A febrero de 2021, como ya inform贸 AraInfo, hab铆a en funcionamiento en Arag贸n (con datos oficiales del Gobierno) 145 parques e贸licos (116 en las comarcas centrales, 11 en las comarcas del norte, y 18 en las comarcas del sur), que suponen una potencia de 3.992 megavatios. Y 3.324 plantas solares fotovoltaicas (1.026 en las comarcas centrales, 424 en las comarcas del norte y 1.874 en las comarcas del sur) con una potencia de 1.832 megavatios.

En tramitaci贸n hab铆a 170 parques e贸licos (63 en las comarcas centrales, 9 en las comarcas del norte, y 98 en las comarcas del sur), cuya potencia ser铆a de 5.716 megavatios; y 600 plantas solares fotovoltaicas (185 en las comarcas centrales, 77 en las comarcas del norte y 338 en las comarcas del sur), que sumar铆an 12.527 megavatios.

Es decir, entre unas instalaciones y otras, hay en funcionamiento 5.824 megavatios, y 18.243 en tramitaci贸n. Si todos los proyectos fueran autorizados, la potencia se multiplicar铆a por m谩s de cuatro. Aseveraron, en su momento, desde el Gobierno de Arag贸n que, en 2020, se tramitaron 2.000 megavatios, 鈥渢antos como en los 煤ltimos 30 a帽os鈥.

La autorizaci贸n (o no) de las instalaciones en estudio no depende siempre del Ejecutivo aragon茅s. Al Estado le competen aquellas de m谩s de 50 megavatios o cuyo aprovechamiento afecte a m谩s de un territorio. No es f煤til el dato de los 50 megavatios, puesto que trocear los proyectos es estrategia habitual en pos de someterse al juicio de una Administraci贸n, te贸ricamente, m谩s asequible. Y, por lo que afirman las propias empresas, parece que la aragonesa lo es: 鈥淓l apoyo del Gobierno de Arag贸n es muy importante, incre铆ble, y por eso se ha llevado el gato al agua al reducir los tr谩mites ambientales a la mitad鈥, dijo textualmente el vicepresidente ejecutivo de Forestalia en una entrevista en Heraldo en 2018.

Imagen: Uge Fuertes.

Tres proyectos, dos empresas, un 煤nico socio: 鈥淯n proyecto artificiosamente troceado para esquivar una evaluaci贸n de impacto ambiental ordinaria鈥

En Muel -Campo de Carinyena- y tambi茅n en el norte. Ese mapa de placas y aerogeneradores amenaza con ocupar todo el territorio aragon茅s. En el caso oscense, desde la Plataforma en Defensa del Paisaje y la Vida en el Pirineo, denuncia que, por la zona de Chaca y Samianigo, se pretenden ocupar 900 hect谩reas (1.260 campos de f煤tbol) de terrenos de uso agroganadero con plantas fotovoltaicas.

Y el proceso de estudio es, cuando menos, sospechoso. En un escrito enviado por la Asociaci贸n de Vecinos de Espu茅ndolas -Chaca- al Inaga, se ponen sobre la mesa algunos detalles oscuros. Apuntan que, con fecha de 14 de abril de 2021, se formularon alegaciones en el procedimiento de evaluaci贸n ambiental simplificada del proyecto de parque fotovoltaico Celeste 1 (de 10 MW/12,5 MWP) y del parque fotovoltaico Celeste 2 (de 10MW/12,5 MWP), promovido por La Andana Sostenible S. L. en el t茅rmino municipal Samianigo -Comarca de Alto Galligo-.

En dicho texto, recuerdan, se solicitaba que los proyectos fueran sometidos a una evaluaci贸n de impacto ambiental ordinaria, puesto que 鈥渘o eran sino una parte de un proyecto mayor (nada menos que 600 hect谩reas) que habr铆a sido artificiosamente troceado para esquivar una evaluaci贸n de impacto ambiental ordinaria que permitiera valorar los efectos acumulativos y las sinergias negativas del macroproyecto que se extiende por los t茅rminos municipales de Sabi帽谩nigo y Jaca鈥.

Y parece que no les faltaba raz贸n, ya que, con posterioridad a la presentaci贸n de la citadas alegaciones, se public贸 en el BOA de 21/04/2021 anuncio del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Uesca, por el que se somete a informaci贸n p煤blica la solicitud de autorizaci贸n administrativa previa del Parque fotovoltaico “Pinieto” de 2,5 MW / 3,129 MWP en el t茅rmino municipal de Samianigo -Alto Galligo-. Este, impulsado por Yequera Solar 2, S. L., ser铆a colindante a los otros dos.

Aunque parezcan empresas distintas, ambas dependen de un 煤nico socio: Atalaya Generaci贸n E贸lica S.L. Como se puede comprobar en sendas inscripciones del Bolet铆n Oficial del Registro Mercantil. De hecho, todas, las subsidiarias y la matriz comparten domicilio.

鈥淪i el Inaga no los deniega, iremos al juzgado, lo tenemos clar铆simo los vecinos鈥, avisan desde la Plataforma. Se refieren, por a帽adidura, al absurdo de la proliferaci贸n descontrolada de estas instalaciones: 鈥淟os momentos pico de consumo en Espa帽a son de 40.000 MW, estamos generando ya 2,8 veces m谩s electricidad. No tiene ning煤n sentido鈥. Exponen que el plan de descarbonizaci贸n que emana de Europa pide fomentar 鈥渓os incentivos al ahorro de energ铆a, el autoconsumo, las cooperativas de consumo y, finalmente, las grandes instalaciones si son necesarias. Pero en Espa帽a s贸lo se apuestas por los macroparques, por lo grandes especuladores鈥.

En el caso de esta zona se da una circunstancia m谩s: el Ayuntamiento Samianigo aprob贸, el pasado 8 de marzo de 2021, una moratoria a la implantaci贸n de grandes plantas fotovoltaicas y e贸licas en el municipio. Ocho d铆as m谩s tarde (el 16 de marzo), fue el Consistorio de Chaca el que acord贸 la suspensi贸n cautelar del otorgamiento de licencias urban铆sticas y licencias ambientales de actividad clasificada exigibles para la implantaci贸n de instalaciones de producci贸n de energ铆a el茅ctrica a partir de fuentes de energ铆a renovables.

Fotomontaje. Vista de los t茅rminos de Cantavieja y Mirambel tal como quedar谩n con la implantaci贸n de las centrales e贸licas.

鈥溌縋or qu茅 no hay un solo molino por pueblo? Porque no hacen negocio los que llevan toda la vida haci茅ndolo鈥

Faltaba el sur. Precisamente Forestalia es quien est谩 detr谩s de la instalaci贸n de 22 macroparques e贸licos en el Maestrazgo, cuyo proceso de tramitaci贸n se est谩 viendo rodeado de pol茅mica. Como ya se apunt贸 en AraInfo, por un lado, la Direcci贸n General de Medio Natural del Gobierno de Arag贸n observa 鈥渕谩ximo riesgo natural鈥 en el macroproyecto. Sin embargo, el consejero Olona avanz贸 que el informe del Instituto Aragon茅s de Gesti贸n Ambiental (Inaga) -en elaboraci贸n- 鈥渘o plantea ning煤n aspecto cr铆tico en relaci贸n con estos parques e贸licos que impida su desarrollo鈥. Por si quedaba alguna duda, dej贸 claro que 鈥渆l informe del Inaga -bajo su direcci贸n pol铆tica- ser谩 el 煤nico determinante鈥.

Jos茅 Luis Lagares es naturalista, ornit贸logo y anidador y vive en Montoro de Mezquita -Comarca del Maestrazgo-. Destaca que, debido a la baja densidad de poblaci贸n, toda la zona tiene una inmensa riqueza desde el punto de vista de la diversidad biol贸gica. Lo que quieren hacer, espeta, es 鈥渋ndustrializar el paisaje鈥. En su opini贸n, est谩n viviendo 鈥渦na ofensiva tremenda, arrasando en valles enteros que se dedican al vi帽edo鈥.

Y, 驴para qu茅?, se pregunta, 鈥溌縫ara que nos den unos euros y hagan una pista de p谩del que est茅 cerrada durante 10 meses al a帽o y dos abierta para que los veraneantes peguen cuatro pelotazos? Aqu铆 somos muy pocos, y los que nos hemos quedado es porque creemos que en este territorio merece la pena vivir, con el turismo rural, con los productos agroalimentarios…鈥.

Enfadado, Lagares revela que 鈥渢e ponen entre la espada y la pared: o coges esto que llevar谩 dinero al pueblo, o nada, y, adem谩s, te vamos a castigar. Hay miles de sitios para colocar estas plantas, 驴por qu茅 venir a un santuario geol贸gico?鈥.

El ornit贸logo se plantea otro interrogante: 鈥溌縋or qu茅 no hay un solo molino por pueblo para que sea autosuficiente? No interesa, pero no porque sea inviable t茅cnicamente, sino porque no hacen negocio los que llevan toda la vida haci茅ndolo. Encima vienen los de las el茅ctricas diciendo que esto lo hacen por el bien del planeta, anda que no habr谩s hecho t煤 cuentas antes鈥.

鈥淪e tendr谩 en cuenta la generaci贸n de empleo y la reinversi贸n de los beneficios en la zona鈥

En el Consejo de Ministros en el que se acord贸 flexibilizar el uso de la mascarilla y bajar el IVA de la luz del 21 % al 10 %, tambi茅n se aprobaron medidas respecto a esta invasi贸n de los molinos. La ministra para la Transici贸n Ecol贸gica y el Reto Demogr谩fico, Teresa Ribera, resalt贸 la implantaci贸n de 鈥渘uevos mecanismos de control, solvencia y cobertura en la instalaci贸n de renovables para atenuar la creciente preocupaci贸n en algunos territorios ante su despliegue”. Los concursos que se celebren para conceder el acceso a la red el茅ctrica, se帽alan desde el Gobierno estatal, 鈥減odr谩n ponderar a partir de ahora elementos como la generaci贸n de empleo o la reinversi贸n de los beneficios en las zonas de los futuros proyectos, as铆 como la sensibilidad ambiental del emplazamiento. Asimismo, se regula la generaci贸n el茅ctrica en el mar territorial para dotar de mayor seguridad jur铆dica al sector鈥.

https://arainfo.org/la-invasion-de-los-molinos-encima-vienen-las-electricas-diciendo-que-esto-lo-hacen-por-el-bien-del-planeta/